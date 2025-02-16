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Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)

Рубль укрепился, и цены на комплектующие пошли вниз, а значит, в феврале за 100 тысяч рублей можно собрать более производительную геймерскую конфигурацию, чем в январе
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Всем привет. С вами Zero. На фоне ослабления геополитической напряженности, связанного с состоявшимся между президентами России и США разговором курс рубля укрепился, и за одну единицу американской валюты на момент написания этой статьи дают около 90-92 единиц российской. А значит, есть шанс на дальнейшее снижение цен на компьютерные комплектующие, хотя ритейлеры повышают их гораздо охотнее, чем снижают. К чему это я? А к тому, что перед вами очередная статья рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о том, какие игровые конфигурации можно собрать в том или ином бюджете. Сегодняшний бюджет — 100 тысяч рублей. Поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM

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Максимальный упор в сборке будет привычно сделан на видеокарту, поскольку именно она в наибольшей степени влияет на производительность конфигурации в играх, а значит, из актуальных сокетов (LGA 1851, AM5, LGA 1700, AM4) стоит выбрать самый бюджетный. Благо, народный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600 для платформы AM4 нельзя считать морально устаревшим и в 2025 году – в отличие, например, от Ryzen 5 3600. Вообще, прогресс на рынке CPU снова замедлился — кроме Ryzen 7 9800X3D на рынке за последнее время не выходило ничего интересного, а процессоры Intel последнего поколения и вовсе можно назвать фуфлоцессорами, если смотреть на них с точки зрения геймера.

Но вернемся к «пять тысяч шестисотому». Это отличный с точки зрения соотношения стоимости и характеристик CPU, который целесообразно использовать в связке с игровыми видеокартами бюджетного, среднего и продвинутого среднего ценовых сегментов. К дополнительным преимуществам рассматриваемого процессора можно отнести весьма скромные по меркам 2025 года показатели энергопотребления и тепловыделения — башенного кулера за полторы-две тысячи рублей, оснащенного 120-миллиметровым вентилятором будет более, чем достаточно.

Материнская плата: Gigabyte B550M DS3H

От материнской платы, помимо совместимости с выбранным процессором, нам требуется наличие хотя бы парочки разъемов M.2 PCI-Express для установки скоростных твердотельных накопителей. Остальное опционально – например, радиатор в области зоны VRM в случае Ryzen 5 5600 не очень-то и нужен. Хотя, как говорится, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. И еще момент – не советую покупать МП китайских Noname-брендов или брендов, появившихся на российском рынке недавно. Лучше ограничиться решениями ASRock, ASUS, MSI и GIGABYTE. Так, в качестве варианта по-умолчанию я выбрал GIGABYTE B550M DS3H – это недорогая, но качественная материнская плата, часто использующаяся в игровых конфигурациях ПК.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC

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Кулер для AMD Ryzen 5 5600 также выбрать несложно – подойдет практически любая совместимая башенная воздушная система охлаждения, рассчитанная, согласно заявлениям производителя, на отвод от CPU 140-180 Вт тепла. Например, возможностей модели SE-214-XT BASIC от китайской компании ID-Cooling будет более, чем достаточно, но можно выбрать и другой похожий вариант. Советую смотреть именно на башенные кулеры с теплотрубками и 120-миллиметровым вентилятором, а не на радиальные. Решения с 92-миллиметровыми «вертушками» тоже не стоит брать – они, как правило, менее эффективные и более шумные. Благо, в ценовом диапазоне от 1500 до 2500 рублей огромное множество хороших систем охлаждения, и выбрать подходящую совсем не сложно.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

Как я не устаю повторять в своих многочисленных статьях, в настоящий момент игровой конфигурации ПК требуется как минимум 32 гигабайта оперативной памяти. Как минимум 32 — 16 гигабайт уже недостаточно, поскольку некоторые игры задействуют больше. В отдельных случаях плохо оптимизированные проекты могут «съедать» и 24 гигабайта, а ведь операционной системе и софту тоже требуется ОЗУ. Проще говоря, берем 32 гига, причем обязательно двумя планками – это позволит получить максимальную прибавку пропускной способности от двухканального режима. Если говорить о DDR4 памяти, то оптимальный выбор – комплект из пары модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Планки с такими характеристиками одновременно и недорогие, и достаточно быстрые. Ну и привычная рекомендация – избегайте китайских Noname-брендов и сомнительной памяти с маркетплейсов.

SSD: ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

Основной твердотельный накопитель желательно взять стандарта PCI-Express 4.0 и с DRAM-буфером, ну и, конечно, объемом хотя бы на 1 терабайт, поскольку игры, занимающие по 100-200 гигабайт на SSD в 2025 году уже не являются большой редкость. А ведь большинство геймеров играют как минимум в несколько проектов параллельно. Конечно, лучше сразу приобретать двухтерабайтник, но сделать это не всегда позволяет бюджет. А докупить второй твердотельный накопитель явно проще и дешевле, чем заменить видеокарту, поэтому максимум средств при сборке игрового ПК стоит вкладывать именно в графический ускоритель. Тем более, именно от него в наибольшей степени зависит FPS в играх.

Но вернемся к SSD. Хорошо подойдут такие варианты, как ADATA XPG Blade S70, ADATA Legend 960/960 Max, Kingston KC3000 емкостью 1 терабайт — какой дешевле, такой и берите. Все они быстрые и беспроблемные.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

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Комплектующие несколько подешевели, и в народную игровую сборку в бюджете 100 тысяч рублей снова можно уместить видеокарту AMD Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами видеопамяти, что не может не радовать. Все-таки 8 гигабайт надолго не хватит. Да и производительность «семь тысяч семисотой» позволяет не только смело ставить максимальные настройки (без трассировки лучей) в любых играх в разрешении FullHD, но и играть с комфортным FPS в нетребовательные проекты в разрешении QuadHD. Пожалуй, в своем ценовом сегменте это лучший выбор – RTX 4060 Ti с 16 гигабайтами памяти стоит дороже, при этом ее производительность ниже. К тому же, для того чтобы полноценно играть с трассировкой лучей все равно желательно покупать как минимум видеокарту уровня GeForce RTX 4070 Super. А вот для гейминга без рейтрейсинга в разрешении FullHD Radeon RX 7700 XT должно хватить на несколько лет.

Блок питания: DeepCool PF700 700 Вт

Блок питания стоит взять с запасом по мощности, чтобы он не работал близко к пределу своих возможностей – проще говоря, целесообразно рассматривать модели на честные 700-750 Вт. В бюджетном ценовом сегменте немало качественных БП такой мощности можно найти как минимум у трех брендов: Chieftec, Zalman и DeepCool. Тот же DeepCool PF700 несложно приобрести за 5-6 тысяч рублей, а ведь этот блок питания может похвастаться высокой надежностью и хорошими электрическими характеристиками, да и плоские черные кабели гораздо удобнее и эстетичнее, чем разноцветные в тканевой оплетке. Особенно с учетом того, как хорошо эта оплетка собирает пыль. По КПД, конечно, DeepCool PF700 отстает от многих более дорогих БП, да и продвинутых опциональных функций вроде подсветки у него нет, как и возможности отстегнуть ненужные кабели, но, с учетом цены, вариант все равно очень даже хороший.

Корпус: Zalman S3 TG Black

Разместить все выбранные комплектующие можно в недорогом игровом корпусе Zalman S3 TG, по-умолчанию оснащенном тремя предустановленными вентиляторами. Этот кейс хорошо подходит для геймерских конфигураций ПК с невысоким или средним уровнем энергопотребления и тепловыделения. Для своего ценового сегмента модель можно охарактеризовать как достаточно просторную и продуманную – имеются и система прокладки кабелей, и пылевые фильтры. Что же касается невозможности установки габаритных суперкулеров с высокими радиаторами — так у нас система охлаждения достаточно компактная, так что проблемой это не станет. Да и в принципе, как я уже говорил, для горячих сборок с флагманским железом лучше выбрать более продуваемый корпус.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

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Процессор

AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

Gigabyte B550M DS3H

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF700 700 Вт

Корпус

Zalman S3 TG Black

Конфигурация получилась не только весьма сбалансированной, но и более производительной, чем в январе – сказались укрепление курса рубля по отношению к доллару и юаню, а также снижение цен на комплектующие. С рассмотренной в данной статье сборкой вы без проблем сможете играть в любые игры на максимальных настройках в разрешении FullHD, хотя и без трассировки лучей. Частота смены кадров при этом будет комфортной — гораздо выше 60.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности?

Можно немного сэкономить на материнской плате и твердотельном накопителе. Но брать SSD без DRAM-буфера не советую, хороших безбуферных моделей на рынке все еще мало.

Стоит ли в будущем апгрейдить конфигурацию?

Как минимум стоит установить дополнительный SSD на пару терабайт. Что же касается замены процессора или видеокарты – через несколько лет скорее будет целесообразно собрать новый ПК.

Во что вложить дополнительные средства, если есть не 100, а 120-130 тысяч рублей?

Есть несколько вариантов, но самый, на мой взгляд, лучший — все в видеокарту. Взять RTX 4070 Super или хотя бы RTX 4070. Если не хотите инвестировать в видеокарту, то можно сменить платформу, собрав ПК на сокете AM5. Или на LGA 1700 с процессором вроде Core i5-12600KF.

Не лучше ли подождать выхода новых видеокарт в ценовом сегменте до 50 тысяч рублей?

Это вечный вопрос, можно сказать, философский. Всегда существуют какие-то комплектующие, выход которых ожидается игровым сообществом. Если и стоит ждать, то разве что ради мультикадровой генерации. Но не факт, что новые графические ускорители будут доступны – возможно, они окажутся в дефиците и/или будут стоить неадекватно много.

Есть ли шансы, что компьютерное железо продолжит дешеветь?

Есть, но многое зависит от геополитических факторов, а они не очень хорошо прогнозируются. Гораздо проще учитывать влияние курсов валют. Если рубль ослабнет – железо подорожает. Если укрепится — железо может подешеветь. А может и не подешеветь. Это как с бензином. Нефть дорожает – дорожает и бензин. Нефть дешевеет — бензин…все равно дорожает. В общем, на значительное снижение цен на комплектующие я бы не рассчитывал.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой ПК можно собрать в феврале 2025 года за 100 тысяч рублей. Как оказалось – сбалансированный и производительный, поскольку многие комплектующие за прошедший месяц подешевели на 5-15%. С такой конфигурацией можно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках, пусть и без трассировки лучей, и не беспокоиться о FPS. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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