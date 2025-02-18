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Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года

Рассказываю о тонкостях выбора недорогого, но сбалансированного по своим характеристикам мобильного устройства.
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Всем привет. С вами Zero и сегодня я расскажу, как выбрать в 2025 году недорогой смартфон, ориентируясь на минимально допустимые характеристики. Проще говоря, у мобильного устройства не должны быть слишком слабая SoC или слишком низкое разрешение. Кроме этого, у него должно быть достаточно оперативной памяти, а камеры должны делать приемлемого качества снимки. И так далее. Также я приведу пару примеров недорогих смартфонов, которые заслуживают внимания. Недорогим или бюджетным в данном случае я буду считать смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей. Но сначала пройдемся по характеристикам, так что хватит предисловий, поехали!

SoC

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Об операционной системе можно не говорить – очевидно, что речь пойдет о смартфонах на базе различных версий Android, что же касается графических оболочек и надстроек, у всех крупных брендов они как минимум неплохого, а чаще хорошего качества. Поэтому этот момент обойдем стороной и начнем с «сердца» смартфона – SoC, системы-на-чипе, которую часто называют просто процессором. Это правильно лишь частично – процессор действительно входит в состав SoC, но он является лишь одним из ее компонентов, хотя и ключевым.

Большинство современных смартфонов базируются на чипах Qualcomm Snapdragon или MediaTek Dimensity/Helio – нам подходят оба варианта. К конкретным наименованиям можно не привязываться, проще сверяться с популярным бенчмарком Antutu. Если в нем SoC смартфона набирает менее 350 тысяч очков – лучше посмотреть другие варианты. Скорее всего, производительность мобильного устройства будет недостаточной и иногда его интерфейс будет притормаживать, как и приложения. Даже если непосредственно после покупки аппарат будет работать отлично, то со временем появление микрофризов неизбежно.

В бюджетном ценовом сегменте стоит обращать внимание на смартфоны, SoC которых набирают в Antutu хотя бы 400-600 тысяч очков, а если денег побольше — 600-850 тысяч очков. Это уже крепкие середнячки, у которых не будет проблем с какими-либо приложениями. Да и в 3D-игры поиграть удастся, хотя и не на максимальных настройках.

Характеристики дисплея

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Диагональ экрана оставлю на ваше усмотрение, лишь напомню, что по меркам 2025 года смартфоны с дисплеем менее 6.4-6.6 дюйма считаются компактными, а более 6.6 дюйма – средними или крупными. По типу матрицы — по мне, так особой разницы нет, IPS или AMOLED, у обоих типов есть свои преимущества и недостатки. А вот что касается разрешения – очень желательно, чтобы оно было не ниже FullHD, 1080 х 2ххх пикселей. Никаких 720 х 16хх и прочих низких разрешений. Благо, FullHD дисплеи уже можно без особых проблем найти и в бюджетном сегменте. Что касается частоты обновления экрана – чем она выше, тем лучше. В бюджетном сегменте можно найти немало смартфонов с 90-герцевым или даже 120-герцевым дисплеем – прокрутка на них выглядит гораздо плавнее, чем на 60-герцевых.

Оперативная память и емкость флеш-накопителя

Многие бюджетные смартфоны сейчас оснащаются 6-8 гигабайтами оперативной памяти и выбирать устройство с меньшим объемом ОЗУ просто-напросто нерационально — очень скоро памяти начнет не хватать. Мобильные устройства с накопителем менее, чем на 128 гигабайт также не советую даже рассматривать. В 2025 году 128 ГБ – это необходимый, базовый минимум. Если вы устанавливаете много приложений, часто делаете фотографии или снимаете видео, а возможно, любите сохранять на девайс различный контент из интернета – ориентируйтесь на 256 ГБ. А лучше в любом случае ориентируйтесь на такой объем. Смартфон с 512 гигабайтами памяти к сожалению, будет или уже не бюджетным, или просядет по другим характеристикам, если не превышать установленный денежный лимит на покупку. Исправить ситуацию может разъем для карты памяти MicroSD – желательно, чтобы он не был совмещен с разъемом для второй SIM-карты, иначе вы сможете пользоваться только одной опцией из двух.

Камеры

Теперь о камерах. Практический смысл от широкоугольной камеры и от камеры для макросъемки обычно есть только у флагманских и субфлагманских смартфонов, ну или хотя бы у продвинутых середнячков, поэтому если вы выбираете бюджетник, стоит ориентироваться в первую очередь на качество фотографий и видео с основной и фронтальной камер. Подчеркну – именно на качество фото и видео, а не на различные числовые показатели вроде количества мегапикселей. В настоящий момент на итоговое качество снимков и роликов влияют не только физические характеристики матрицы и объектива, но и особенности программного обеспечения. Поэтому рекомендую ознакомиться с обзорами и отзывами на выбранный смартфон и посмотреть соответствующий раздел с тестами камеры.

И еще несколько моментов. Оптическая стабилизация — полезная опция, которая устраняет дрожание камеры и предотвращает смазывание картинки. Оптический зум — в ряде случаев тоже может пригодиться, поскольку позволяет приближать объекты на фото или видео без потери качества. Что же касается максимального разрешения снимаемого видео – этот параметр не слишком важен, поскольку 4K видео, снятое на посредственную камеру, может смотреться хуже FullHD видео, снятого на камеру более качественную. Не говоря уж о многих других параметрах, которые влияют на визуальный ряд. Освещение, битрейт…

Автономность (аккумулятор, скорость зарядки и прочее)

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При прочих равных, чем больше емкость аккумулятора смартфона – тем лучше. В разумных пределах — с ростом мА*ч увеличиваются габариты и вес батареи, а значит, и устройства в целом. Сейчас производители активно внедряют натрий-ионные и кремний-углеродные литийсодержащие аккумуляторы, поэтому средняя емкость наконец-то начала быстро расти. В таких условиях стоит ориентироваться на 5000 мА*ч как на минимальный показатель, 6000 мА*ч как на средний и 7000+ мА*ч как высокий. Напомню: про защищенные от ударов «кирпичи» весом в полкило мы не говорим – у них бывают аккумуляторы и на 20000+ мА*ч.

С мощностью и со скоростью зарядки все так же, как и с емкостью батареи – чем больше, тем лучше. Советую смотреть в сторону моделей, поддерживающих мощность хотя бы 30+ Вт, а лучше 60+ Вт. Такой аппарат можно быстро подзарядить в течение дня, а не ставить на зарядку на ночь, как древние смартфоны с 5-10-ваттной зарядкой.

Разъемы и интерфейсы

Коммерческие сети 5G в России хорошо если появятся к 2030 году, поэтому на поддержку сетей связи пятого поколения можно не смотреть вообще. Что же касается поддержки 4G — она нужна, но, благо, присутствует практически у всех актуальных смартфонов. То же самое – с Wi-Fi хотя бы пятой версии (ac) и Bluetooth хотя бы 5.0. Разъем 3.5 jack большинству пользователей давно стал не нужен – беспроводные наушники гораздо удобнее проводных.

NFC-чип позволяет использовать смартфон для оплаты, а также в качестве различных пропусков, проездных и так далее. Он есть далеко не у всех недорогих смартфонов, но и нужен не всем. Аналогично – со сканером отпечатка пальца. Вместо него лучше использовать пин-код или пароль.

Бренд

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Говоря о брендах, сразу предупрежу, что ни в коем случае не стоит покупать смартфоны сомнительных брендов на маркетплейсах или в малоизвестных интернет-магазинах. На таких площадках много как откровенного контрафакта, так и китайских девайсов подвальной сборки. Если по названию бренда не гуглится его официальный сайт, значит с вероятностью выше 95% с брендом что-то не так. Модели чисто внутрикитайских брендов тоже брать не советую – лучше ориентируйтесь на продукцию тех компаний, что официально представлены в отечественной рознице.

Форм-фактор и дизайн

Раскладушек и книжек в бюджетном сегменте в 2025 году не предвидится, так что на выбор остаются смартфоны в стандартном монолитном форм-факторе. Что же касается материалов и дизайна – это во многом вопрос личных предпочтений, но могу дать как минимум пару советов. Во-первых, обращайте внимание на расположение фронтальной камеры – важно, чтобы вырез под нее вас не бесил. Во-вторых, при возможности, пощупайте модель вживую и убедитесь, что она удобно лежит в руке, а боковые кнопки расположены для вас привычно. Что касается защиты от пыли и влаги – вряд ли стоит ожидать соответствия стандартам IP68 или IP69, которые позволяют погружать устройство под воду, хотя в среднем ценовом сегменте такие модели уже есть.

Кстати: в бюджетном сегменте можно найти смартфоны в защищенном от ударов корпусе, но речь сегодня не о них. К тому же, большинство недорогих защищенных смартфонов обладают низким уровнем производительности или другими недостатками.

TECNO Spark 30 Pro 8/256 ГБ 

В качестве примера недорогого, но качественного и заслуживающего внимания смартфона можно привести TECNO Spark 30 Pro в версии с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами на флеш-накопителе. Аппарат базируется на SoC MediaTek Helio G100, набирающей в популярном бенчмарке Antutu около 430-450 тысяч баллов — нельзя сказать, что по современным меркам это много, но если учитывать, что мы говорим о бюджетном сегменте, то и не мало. Также модель может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Радует устройство и приличными основной и фронтальной камерами, выдающими хорошего качества снимки. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА*ч, поддерживается и 33-ваттная ускоренная зарядка. Проще говоря, перед нами отличный, сбалансированный по характеристикам бюджетник.

Infinix NOTE 40 8/256 ГБ

Еще один смартфон с привлекательным соотношением стоимости и характеристик — Infinix NOTE 40 8/256 ГБ. Он основан на SoC MediaTek Helio G99 Ultimate, набирающей около 420-440 тысяч баллов в Antutu. Дисплей – качественный AMOLED с разрешением 1080х2436 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Качество фото на основную и фронтальную камеры по меркам сегмента – хорошее, на пять с минусом или четыре с плюсом по пятибалльной шкале. Емкость аккумулятора составляет стандартные 5000 мА*ч, также есть поддержка быстрой 45-ваттной зарядки. Как и TECNO Spark 30 Pro — отличный бюджетный аппарат. Примечательно, что по своим характеристикам обе модели очень похожи.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как в 2025 году выбрать сбалансированный по характеристикам недорогой смартфон, а также привел в пример пару моделей без явных просадок по одному из важных параметров вроде производительности, экрана, камеры, автономности или чего-либо еще. А какое мобильное устройство стоимостью до 20 тысяч рублей взяли бы в начале 2025 года вы и почему? Пишите в комментариях!

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