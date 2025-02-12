Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу об интересных компьютерных корпусах стоимостью от 7.5 до 10 тысяч рублей, которые хорошо подойдут для производительных геймерских конфигураций ПК. Начну я с более дорогих и продвинутых моделей, а закончу более бюджетными. Также стоит упомянуть, что в сегодняшней статье будут рассматриваться Midi Tower шасси – благо, это наиболее популярный среди любителей игр форм-фактор. Но хватит предисловий, поехали!

Zalman Z10 – это весьма крупный игровой Midi-Tower корпус, в который без проблем поместятся практически любые видеокарты и процессорные кулеры с высоким радиатором. По-умолчанию кейс оснащен тремя 140-миллиметровыми вентиляторами, размещенными на фронтальной панели и работающими на вдув и одной «стодвадцаткой» на задней панели, отвечающей за выдув. Модель может похвастаться не только современным, привлекательным внешним видом, но и отличной продуваемостью, обилием свободного места для установки габаритных комплектующих, а также легкостью сборки и обслуживания. Пылевые фильтры и система прокладки кабелей – также в наличии. Весит Zalman Z10 около 8 кг, так что металл стенок в данном случае не особо толстый, но это и не «фольга», как у сверхбюджетных и некоторых бюджетных корпусов. Проще говоря, отличный вариант для субфлагманской или даже флагманской игровой конфигурации ПК.

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ADATA XPG DEFENDER – это корпус со съемной передней панелью. Таким образом, пользователь может выбирать между максимальной продуваемостью и снижением уровня шума, а также скорости накопления пыли внутри системного блока хотя, конечно, до полноценной шумоизоляции тут далеко, да и стенка перфорированная, а не глухая. Зато нет никаких проблем со свободным местом — RTX 5090 влезет без проблем, как и Noctua NH-D15 G2 или другой суперкулер. Системы жидкостного охлаждения тоже поддерживаются — 360-миллиметровый радиатор можно вывести на переднюю панель, а 240- или 280-миллиметровый — на верхнюю. Модель можно охарактеризовать как вместительную, продуманную и хорошо продуваемую, пылевые фильтры и система кабель-менеджмента также на месте. В минусы шасси можно записать разве что отсутствие разъема USB Type-C. Как и рассмотренный ранее Zalman Z10, XPG DEFENDER подходит для игровых конфигураций любого уровня.

А вот у Lian Li Lancool 207 USB Type-C разъем есть. Внутренняя компоновка корпуса обеспечивает высокую эффективность охлаждения, но из-за этого возникает неочевидное ограничение: блок питания устанавливается в переднюю, а не заднюю часть корпуса, а длина этого БП не должна превышать 160 мм. Благо, по длине видеокарты и высоте радиатора процессорного кулера ограничений практически нет — 375 мм и 180 мм соответственно. Систему жидкостного охлаждения установить тоже можно, причем габаритную – с 360-миллиметровым радиатором. Сетчатую переднюю панель, крышку и боковые панели несложно снять без отвертки, что облегчает обслуживание ПК, включая чистку от пыли. Что касается предустановленных вентиляторов — их четыре. Две «стосороковки» на передней панели и две «стодвадцатки» на нижней. Добавить дополнительные тоже можно, но, как правило, это не требуется.

Phanteks 523 XT Pro Ultra есть и в черном варианте цветового оформления, но в белом он выглядит особенно стильно и отлично подойдет, например, для игрового ПК девушки-стримерши или просто любительницы компьютерных игр. При этом эффектность не вредит эффективности — впрочем, название бренда Phanteks говорит само за себя. Рассматриваемый корпус весьма просторен – в него без проблем поместятся любые видеокарты и процессорные кулеры, да и установить систему жидкостного охлаждения не составит особого труда. Придраться можно разве что к тому, что один из пылевых фильтров не быстросъемный, но в остальном кейс просто шикарен — как с точки зрения функциональности, вместимости и дизайна, так и с точки зрения продуваемости. Думаю, в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей это один из лучших корпусов, хотя, конечно, у него есть и несколько достойных конкурентов. Ах, да, чуть не забыл, вентиляторы. Предустановлено четыре штуки, причем 140-миллиметровых. Три на передней панели и один на задней. К ним можно добавить еще несколько, но зачем? Воздушный поток и без того мощный.

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MSI MAG FORGE 321R AIRFLOW, как несложно понять из названия, ориентирован на продуваемость, но выглядит корпус тоже стильно, модно и молодежно – в первую очередь, конечно, благодаря панорамной боковой панели из закаленного стекла и скругленным углам. Видеокарты в шасси поместятся любые, в том числе, самые габаритные и горячие, а вот установить процессорный кулер с радиатором выше 160 мм не получится, и это серьезный минус – все-таки стоит модель почти 10 тысяч рублей, и в этом ценовом сегменте не хотелось бы подобных ограничений. В остальном перед нами отличный игровой корпус с четырьмя предустановленными вентиляторами, готовый для сборки производительной конфигурации ПК.

Cougar Uniface X RGB V2 – продуваемый и весьма просторный игровой корпус, поддерживающий установку длинных видеокарт и процессорных кулеров с высоким радиатором. Поставить габаритный блок питания тоже получится без проблем — поддерживаются модели длиной до 210 мм. Обилие свободного места, продуманная организация пространства, отличная продуваемость и четыре предустановленных вентилятора – это лишь часть преимуществ рассматриваемого шасси. Главное – не перепутайте его с другими моделями Cougar, поскольку названия часто очень похожи. Как и большинство решений из сегодняшней подборки, Uniface X RGB V2 подойдет для игровых сборок любого уровня – в него можно установить даже Intel Core i5-14900K и NVIDIA GeForce RTX 5090. Поддерживаются и системы жидкостного охлаждения – до 420 мм для передней панели и до 360 мм для верхней. Пылевых фильтров – четыре штуки, снимать и чистить их удобно, как удобно и прокладывать провода.

Компания Chieftec известна большинству компьютерщиков и геймеров в первую очередь благодаря недорогим, но качественным блокам питания, но имеются в ее ассортименте и корпуса для ПК, причем заслуживающие внимания. К числу таковых смело можно отнести GA-01B-M-OP Apex Air — крупный кейс, подходящий для конфигураций с высоким уровнем энергопотребления и тепловыделения. По-умолчанию производитель установил в корпус три 140-миллиметровых ШИМ-вентилятора, к которым пользователь при желании может добавить дополнительные. Примечательно, что системы охлаждения кейс поддерживает не только 360-миллиметровые, но и 420-миллиметровые, хотя радиатор такой крупной СЖО придется выводить на переднюю панель – для верхней 360 мм это максимум. Про систему прокладки кабелей можно даже не упоминать – разумеется, она есть и реализована качественно.

DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F – популярный среди геймеров корпус с панорамной боковой панелью из закаленного стекла. По вместимости и продуваемости он уступает многих моделям, рассмотренным ранее, но и стоит этот кейс тоже дешевле. Популярностью он пользуется в первую очередь из-за эффектного внешнего вида, который нравится любителям подсветки. Установить суперкулер с высоким радиатором в MATREXX 50 не получится, а вот проблем совместимости с тем или иным графическим ускорителем не возникнет — много ли вы знаете игровых видеокарт длиннее 370 мм? Прокладка кабелей реализована хорошо, за охлаждение же по-умолчанию отвечают три 120-миллиметровых вентилятора. Конечно, стоимость шасси выглядит несколько завышенной, но это плата за хорошие продажи.

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ADATA XPG INVADER выглядит более строго, чем рассмотренная ранее модель от DeepCool благодаря съемной передней панели и боковой стенке из затемненного закаленного стекла. Функциональность и вместимость – тоже на уровне, установить получится почти любое десктопное железо, а пылевых фильтров предусмотрено аж пять. Система прокладки кабелей имеется, а вот с поддержкой СЖО все не очень хорошо – 360-миллиметровый радиатор можно вывести лишь на переднюю панель, а наверх — максимум 240-миллиметровый. Вентиляторов предустановлено два – это 120-миллиметровые XPG VENTO. К ним стоит добавить еще одну-две «вертушки», если у вас горячая сборка, если же нет, то базового набора будет достаточно.

FAQ (Вопросы и ответы)

Где можно почитать про более доступные по цене корпуса для игровых конфигураций ПК?

В статье «ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей».

А про еще более дорогие и продвинутые корпуса, включая Full-Tower и Super-Tower модели, доступные на российском рынке будет статья?

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Да, но не в этом месяце.

Какой из этих корпусов взял бы для своего игрового ПК автор?

Один из наиболее просторных, например Phanteks 523 XT Pro Ultra, но скорее в черном цветовом исполнении.

Сколько вообще должен стоить хороший игровой корпус для флагманской или субфлагманской геймерской сборки?

По сравнению с видеокартами и процессорами корпуса стоят сравнительно недорого – за 7-10 тысяч рублей можно выбрать отличную модель.

Можно ли покупать корпуса на вторичном рынке?

Да, но нужно проверять, ничего ли не сломано, и что с комплектацией. В идеале – еще и ставить новые вентиляторы.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о некоторых заслуживающих внимания корпусах стоимостью от 7.5 до 10 тысяч рублей, хорошо подходящих для флагманских и субфлагманских конфигураций ПК. Некоторые из них ориентированы на максимальную продуваемость, особенность же других – в приятном глазу дизайне. А какой корпус для сборки с высоким энергопотреблением и тепловыделением выбрали бы вы? Пишите в комментариях!

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