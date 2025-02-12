Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года

Рассказываю о заслуживающих внимания корпусах для игровых конфигураций ПК с высоким энергопотреблением и тепловыделением
[ ] для раздела Блоги
+
+

Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу об интересных компьютерных корпусах стоимостью от 7.5 до 10 тысяч рублей, которые хорошо подойдут для производительных геймерских конфигураций ПК. Начну я с более дорогих и продвинутых моделей, а закончу более бюджетными. Также стоит упомянуть, что в сегодняшней статье будут рассматриваться Midi Tower шасси – благо, это наиболее популярный среди любителей игр форм-фактор. Но хватит предисловий, поехали!

Zalman Z10 Black 

Zalman Z10 – это весьма крупный игровой Midi-Tower корпус, в который без проблем поместятся практически любые видеокарты и процессорные кулеры с высоким радиатором. По-умолчанию кейс оснащен тремя 140-миллиметровыми вентиляторами, размещенными на фронтальной панели и работающими на вдув и одной «стодвадцаткой» на задней панели, отвечающей за выдув. Модель может похвастаться не только современным, привлекательным внешним видом, но и отличной продуваемостью, обилием свободного места для установки габаритных комплектующих, а также легкостью сборки и обслуживания. Пылевые фильтры и система прокладки кабелей – также в наличии. Весит Zalman Z10 около 8 кг, так что металл стенок в данном случае не особо толстый, но это и не «фольга», как у сверхбюджетных и некоторых бюджетных корпусов. Проще говоря, отличный вариант для субфлагманской или даже флагманской игровой конфигурации ПК.

ADATA XPG DEFENDER Black 

реклама



ADATA XPG DEFENDER – это корпус со съемной передней панелью. Таким образом, пользователь может выбирать между максимальной продуваемостью и снижением уровня шума, а также скорости накопления пыли внутри системного блока хотя, конечно, до полноценной шумоизоляции тут далеко, да и стенка перфорированная, а не глухая. Зато нет никаких проблем со свободным местом — RTX 5090 влезет без проблем, как и Noctua NH-D15 G2 или другой суперкулер. Системы жидкостного охлаждения тоже поддерживаются — 360-миллиметровый радиатор можно вывести на переднюю панель, а 240- или 280-миллиметровый — на верхнюю. Модель можно охарактеризовать как вместительную, продуманную и хорошо продуваемую, пылевые фильтры и система кабель-менеджмента также на месте. В минусы шасси можно записать разве что отсутствие разъема USB Type-C. Как и рассмотренный ранее Zalman Z10, XPG DEFENDER подходит для игровых конфигураций любого уровня.

Lian Li Lancool 207 Black 

А вот у Lian Li Lancool 207 USB Type-C разъем есть. Внутренняя компоновка корпуса обеспечивает высокую эффективность охлаждения, но из-за этого возникает неочевидное ограничение: блок питания устанавливается в переднюю, а не заднюю часть корпуса, а длина этого БП не должна превышать 160 мм. Благо, по длине видеокарты и высоте радиатора процессорного кулера ограничений практически нет — 375 мм и 180 мм соответственно. Систему жидкостного охлаждения установить тоже можно, причем габаритную – с 360-миллиметровым радиатором. Сетчатую переднюю панель, крышку и боковые панели несложно снять без отвертки, что облегчает обслуживание ПК, включая чистку от пыли. Что касается предустановленных вентиляторов — их четыре. Две «стосороковки» на передней панели и две «стодвадцатки» на нижней. Добавить дополнительные тоже можно, но, как правило, это не требуется.

Phanteks 523 XT Pro Ultra Matte White 

Phanteks 523 XT Pro Ultra есть и в черном варианте цветового оформления, но в белом он выглядит особенно стильно и отлично подойдет, например, для игрового ПК девушки-стримерши или просто любительницы компьютерных игр. При этом эффектность не вредит эффективности — впрочем, название бренда Phanteks говорит само за себя. Рассматриваемый корпус весьма просторен – в него без проблем поместятся любые видеокарты и процессорные кулеры, да и установить систему жидкостного охлаждения не составит особого труда. Придраться можно разве что к тому, что один из пылевых фильтров не быстросъемный, но в остальном кейс просто шикарен — как с точки зрения функциональности, вместимости и дизайна, так и с точки зрения продуваемости. Думаю, в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей это один из лучших корпусов, хотя, конечно, у него есть и несколько достойных конкурентов. Ах, да, чуть не забыл, вентиляторы. Предустановлено четыре штуки, причем 140-миллиметровых. Три на передней панели и один на задней. К ним можно добавить еще несколько, но зачем? Воздушный поток и без того мощный.

MSI MAG FORGE 321R AIRFLOW Black 

реклама



MSI MAG FORGE 321R AIRFLOW, как несложно понять из названия, ориентирован на продуваемость, но выглядит корпус тоже стильно, модно и молодежно – в первую очередь, конечно, благодаря панорамной боковой панели из закаленного стекла и скругленным углам. Видеокарты в шасси поместятся любые, в том числе, самые габаритные и горячие, а вот установить процессорный кулер с радиатором выше 160 мм не получится, и это серьезный минус – все-таки стоит модель почти 10 тысяч рублей, и в этом ценовом сегменте не хотелось бы подобных ограничений. В остальном перед нами отличный игровой корпус с четырьмя предустановленными вентиляторами, готовый для сборки производительной конфигурации ПК.

Cougar Uniface X RGB V2 Black 

Cougar Uniface X RGB V2 – продуваемый и весьма просторный игровой корпус, поддерживающий установку длинных видеокарт и процессорных кулеров с высоким радиатором. Поставить габаритный блок питания тоже получится без проблем — поддерживаются модели длиной до 210 мм. Обилие свободного места, продуманная организация пространства, отличная продуваемость и четыре предустановленных вентилятора – это лишь часть преимуществ рассматриваемого шасси. Главное – не перепутайте его с другими моделями Cougar, поскольку названия часто очень похожи. Как и большинство решений из сегодняшней подборки, Uniface X RGB V2 подойдет для игровых сборок любого уровня – в него можно установить даже Intel Core i5-14900K и NVIDIA GeForce RTX 5090. Поддерживаются и системы жидкостного охлаждения – до 420 мм для передней панели и до 360 мм для верхней. Пылевых фильтров – четыре штуки, снимать и чистить их удобно, как удобно и прокладывать провода.

Chieftec GA-01B-M-OP Apex Air 

Компания Chieftec известна большинству компьютерщиков и геймеров в первую очередь благодаря недорогим, но качественным блокам питания, но имеются в ее ассортименте и корпуса для ПК, причем заслуживающие внимания. К числу таковых смело можно отнести GA-01B-M-OP Apex Air — крупный кейс, подходящий для конфигураций с высоким уровнем энергопотребления и тепловыделения. По-умолчанию производитель установил в корпус три 140-миллиметровых ШИМ-вентилятора, к которым пользователь при желании может добавить дополнительные. Примечательно, что системы охлаждения кейс поддерживает не только 360-миллиметровые, но и 420-миллиметровые, хотя радиатор такой крупной СЖО придется выводить на переднюю панель – для верхней 360 мм это максимум. Про систему прокладки кабелей можно даже не упоминать – разумеется, она есть и реализована качественно.

DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black 

DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F – популярный среди геймеров корпус с панорамной боковой панелью из закаленного стекла. По вместимости и продуваемости он уступает многих моделям, рассмотренным ранее, но и стоит этот кейс тоже дешевле. Популярностью он пользуется в первую очередь из-за эффектного внешнего вида, который нравится любителям подсветки. Установить суперкулер с высоким радиатором в MATREXX 50 не получится, а вот проблем совместимости с тем или иным графическим ускорителем не возникнет — много ли вы знаете игровых видеокарт длиннее 370 мм? Прокладка кабелей реализована хорошо, за охлаждение же по-умолчанию отвечают три 120-миллиметровых вентилятора. Конечно, стоимость шасси выглядит несколько завышенной, но это плата за хорошие продажи.

ADATA XPG INVADER Black 

реклама



ADATA XPG INVADER выглядит более строго, чем рассмотренная ранее модель от DeepCool благодаря съемной передней панели и боковой стенке из затемненного закаленного стекла. Функциональность и вместимость – тоже на уровне, установить получится почти любое десктопное железо, а пылевых фильтров предусмотрено аж пять. Система прокладки кабелей имеется, а вот с поддержкой СЖО все не очень хорошо – 360-миллиметровый радиатор можно вывести лишь на переднюю панель, а наверх — максимум 240-миллиметровый. Вентиляторов предустановлено два – это 120-миллиметровые XPG VENTO. К ним стоит добавить еще одну-две «вертушки», если у вас горячая сборка, если же нет, то базового набора будет достаточно.

FAQ (Вопросы и ответы)

Где можно почитать про более доступные по цене корпуса для игровых конфигураций ПК?

В статье «ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей».

А про еще более дорогие и продвинутые корпуса, включая Full-Tower и Super-Tower модели, доступные на российском рынке будет статья?

реклама



Да, но не в этом месяце.

Какой из этих корпусов взял бы для своего игрового ПК автор?

Один из наиболее просторных, например Phanteks 523 XT Pro Ultra, но скорее в черном цветовом исполнении.

Сколько вообще должен стоить хороший игровой корпус для флагманской или субфлагманской геймерской сборки?

По сравнению с видеокартами и процессорами корпуса стоят сравнительно недорого – за 7-10 тысяч рублей можно выбрать отличную модель.

Можно ли покупать корпуса на вторичном рынке?

Да, но нужно проверять, ничего ли не сломано, и что с комплектацией. В идеале – еще и ставить новые вентиляторы.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о некоторых заслуживающих внимания корпусах стоимостью от 7.5 до 10 тысяч рублей, хорошо подходящих для флагманских и субфлагманских конфигураций ПК. Некоторые из них ориентированы на максимальную продуваемость, особенность же других – в приятном глазу дизайне. А какой корпус для сборки с высоким энергопотреблением и тепловыделением выбрали бы вы? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)

ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года

Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года 

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

msi deepcool zalman зероподборка2 корпуса chieftec phanteks шасси ada
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
18
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
16
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
9
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra первыми получили февральское обновление Android
+
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
17
В ХМАО после установки аэродинамических обтекателей готовность будущего моста составила 67%
+
Discord представил функцию «Игнорировать» для незаметного дистанцирования от пользователей
+
Почему AMD откладывает релиз Radeon RX 9070 ХТ, а GeForce RTX 5070 окажется медленнее, но дешевле
5
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
3
Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации проекта искусственного острова в Сочи
+
Asus выпустила ноутбук ZenBook 14 Air Snapdragon Edition
1
В России приостановлены продажи китайских самосвалов Shacman N3G
1
Microsoft опять усложняет установку Windows 11 на несовместимых ПК, но есть простой способ это обойти
2
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
ITHome: AMD намерена захватить рынок видеокарт среднего сегмента за счет агрессивных цен
2
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
+
В России предлагают привлекать женщин в «мужские» профессии для борьбы с дефицитом кадров
5
ВСУ продемонстрировали Sivalka VM8 – аналог российских ТОС «Солнцепёк» и «Буратино»
2
GIGABYTE комплектует GeForce RTX 5080 и 5090 AORUS Master дополнительным 120-мм вентилятором
8

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
10
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
4
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
20
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
1
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
10
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
12:07
Реквестирую расширение статьи, добавлением в анализ машинного масла. Господи, за шо?... П.С. Данте скинешь потом скриншот, сколько тебе редакция потом денег за статью отвалит?
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Ренбокот
12:06
Нвидиа просто ссыт на лица покупателям, других слов нет.
Разъем 12VHPWR на RTX 5090 достиг температуры в 150°C
Andrey Kovalchuk
12:01
20+ А на контакт это вин. Такое комментировать - только портить. Полная шизофрения 🤣
Разъем 12VHPWR на RTX 5090 достиг температуры в 150°C
Кверт1919
11:52
Есть бутылка просроченого масла пишите в личку, продам за 100 рублей
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Baron_05
11:51
Да. И там где их было 1,2,3 проблем не было. И сечение было больше и жил в сумме больше.
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
Анна Франскевич
11:49
Я всего лишь константирую факты. Все в наших странах винду сами знаете откуда ставят, и я не исключение. А то что вам комплексы мешают признать очевидное. Это уже не моя проблема.
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
iRome0
11:46
Давай про семки уже пост, чё уж?
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Evgeny Chezarin
11:36
Не уследили санитары. Пациент снова выбрался из палаты и проник в служебное помещение, где он обнаружил клей, которым воспользовался вне прямого назначения.
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
Windmark_
11:34
Учил физику 😏
Разъем 12VHPWR на RTX 5090 достиг температуры в 150°C
Чaтo - -- - Бoт
11:32
Перемога! Рыжий балабол таки открыл, для себя, Америку. СРАМ! (Слава Рыжему, Америке - МАGА!)
NASA объявили о совместной миссии Crew-10 с российским космонавтом и иностранными астронавтами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем