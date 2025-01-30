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Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга

Рассказываю о производительной и сбалансированной сборке, которая позволит наслаждаться любыми играми на максимальных настройках с трассировкой лучей в разрешении QuadHD
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу, какую игровую конфигурацию можно собрать в начале 2025 года для комфортного и беспроблемного гейминга в разрешениях QuadHD и FullHD, если бюджет составляет 150 тысяч рублей. Сборка будет не только производительной, но и весьма сбалансированной, при этом основной упор я сделаю, конечно же, на графический ускоритель, поскольку именно от него в наибольшей степени зависит, каким будет FPS в играх. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-14600KF OEM

Основой сборки на этот раз послужит процессор Intel Core i5-14600KF, сочетающий в себе 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер. Это однозначно лучший CPU в своей ценовой категории, причем как в игровых, так и в рабочих сценариях использования — всякие Ryzen 7700 и даже 7700X и рядом не стояли. Да, платформа AMD AM5 перспективнее в плане апгрейда, но нашей сборки хватит как минимум на несколько лет, а там целесообразно будет собирать уже новый ПК на новой платформе.

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Core i5-14600KF – это довольно горячий процессор, но, в отличие от Core i7 и Core i9 13-го и 14-го поколений, все-таки не экстремально горячий. Для отвода тепла ему хватит приличного двухсекционного двухвентиляторного башенного кулера. Что же касается производительности в играх – рассматриваемый CPU не сильно отстает даже от таких мастодонтов, как Core i7-14700KF и Ryzen 7 7800X3D. Разница измеряется процентами, а не десятками процентов. Проще говоря, в пару к «четырнадцать тысяч шестисотому» можно смело устанавливать любую видеокарту, даже субфлагманскую или флагманскую.

Материнская плата: ASRock B760M-HDV/M.2

Несмотря на то, что процессор у нас разгоняемый, разгонять его толку особо нет, поэтому переплачивать за материнскую плату на чипсете Z790 необязательно. Лучше приобрести приличную модель на B760 – лишь бы подсистема питания была мало-мальски адекватная и защищенная от перегрева радиаторами. Ну и, конечно, нужно иметь хотя бы пару разъемов M.2 для установки скоростных SSD. Что касается памяти — экономные геймеры могут выбрать МП с поддержкой DDR4, но я выступлю за DDR5 – с такой ОЗУ Core i5-14600KF еще лучше проявит себя в играх, если, конечно, выбраны не самые дешевые и низкочастотные планки. В качестве варианта по-умолчанию могу предложить, например, такую материнскую плату, как ASRock B760M-HDV/M.2 – для Core i5-14600KF ее возможностей будет вполне достаточно.

Кулер: Jonsbo CR-3000E Black

Чтобы эффективно отводить тепло от выбранного процессора, нам понадобится приличный башенный воздушный кулер – очень желательно, чтобы его радиатор был двухсекционным, а воздушный поток обеспечивался парой вентиляторов. Отличным выбором в своем ценовом сегменте будет Jonsbo CR-3000E, но вы можете присмотреть и другую похожую систему охлаждения, рассчитанную, согласно заявлениям производителя, на 250+ Вт тепла. Только убедитесь, что она будет совместима с корпусом – так, башенные кулеры с высоким радиатором помещаются далеко не во все Midi Tower шасси. Впрочем, если вы будете использовать рекомендуемые мной в рамках данной статьи кулер и корпус, то подобных проблем у вас не возникнет. Что же касается возможной несовместимости того или иного кулера с высокими модулями оперативной памяти – почти всегда можно сдвинуть один из вентиляторов чуть-чуть наверх. На охлаждение это повлияет минимально.

Оперативная память: Acer Predator Pallas II [BL.9BWWR.432] 32 ГБ

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Как я неоднократно писал в статьях рубрики «Народный ПК», в 2024, а тем более, в 2025 году хорошей игровой конфигурации нужно как минимум 32 гигабайта оперативной памяти, причем набирать этот объем следует двумя планками. Только так можно получить максимум преимуществ от двухканального режима. Изначально я вообще задумывался о том, чтобы посоветовать в рамках данного материала комплект из пары 24-гигабайтных модулей, но, увы, тогда пришлось бы экономить на других компонентах системы. К тому же, 32 гигабайт памяти без проблем хватает даже для самых требовательных и плохо оптимизированных игр вроде Hogwarts Legacy. Объем в 48-64 гигабайт – это скорее для работы или для того, чтобы был большой запас на будущие годы. Но 32 гигабайта пока тоже обеспечивают адекватный запас в рамках игровых сценариев использования. Так что можно ограничиться комплектом вроде Acer Predator Pallas II DDR5-6000 с таймингами 32-38-38.

SSD: ADATA Legend 960/960 Max 1 ТБ

Твердотельный накопитель изначально можно взять терабайтный, после же, когда у вас появятся дополнительные свободные средства, настоятельно рекомендую докупить к нему в пару двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник – слишком уж много места занимают современные игры. Бюджет у нас даже по меркам 2025 года неплохой, поэтому в качестве основного варианта предложу быстрый PCI-Express 4.0 SSD, оснащенный DRAM-буфером. Речь идет об ADATA Legend 960/960 Max – отличаются они лишь тем, что у второго более крупный радиатор, а не тонкая графеновая пластина. Если такой радиатор вам не нужен, его можно снять, так что не беспокойтесь о возможной несовместимости с радиаторами материнской платы, даже если выбрали другую МП, не ту, что я рекомендовал ранее.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ

А вот и главный компонент нашей (да и любой другой) игровой сборки – графический ускоритель. Я выбрал NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Да, он занимает половину от бюджета, и это в современных условиях совершенно нормально. Зато с такой видеокартой вы сможете наслаждаться любыми играми на максимальных настройках не только в разрешении FullHD, но и в более требовательном режиме QuadHD. Причем с трассировкой лучей – там, где не хватит производительности, выручат технологии DLSS 3 и Frame Generation. Благо, картинку они практически не портят – если заснять видео и останавливать кадры или наснимать скриншотов, какие-то минимальные артефакты изображения заметить можно, но в динамике ничего подобного вы не увидите. Если, конечно, не поставите режим Ultra-Performance, но это уже из разряда «сам себе злобный Буратино».

Блок питания: DeepCool PF750 750 Вт

Блок питания, как обычно, предложу с запасом по мощности — DeepCool PF750. Да, модель бюджетная, и ждать от нее запредельного КПД или модульной системы подключения кабелей не стоит. Но со своими основными функциями данный БП справляется хорошо — по линии 12В у него честные 744 Вт, и электрические характеристики тоже приличные. Да и вентилятор не раздражает избыточным уровнем шума или неприятными постукиваниями, как у некоторых других недорогих блоков питания. Если же в вашей локации приобрести рассматриваемую модель невозможно, рекомендую рассмотреть альтернативы из ассортимента таких компаний, как Chieftec и Zalman — присмотритесь к БП мощностью 700-750 Вт, и наверняка найдете что-то подходящее. Откровенно неудачных вариантов у упомянутых брендов практически нет.

Корпус: Eurocase B02RGB Black

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Разместить все перечисленное железо можно в недорогом, но весьма качественном и продуманном как с инженерной, так и с дизайнерской точек зрения корпусе Eurocase B02RGB. Удивительно, что его до сих пор можно найти за 4-4.5 тысячи рублей, поскольку цены на шасси, как и на остальное железо в конце 2024 года выросли, а с учетом характеристик данной модели, ее покупали бы и за 5.5-6 тысяч. Судите сами – свободного места много, система прокладки кабелей и пылевые фильтры присутствуют. Дизайн стильный и современный, присутствует панорамная боковая панель из закаленного стекла. С продуваемостью все в порядке, особенно если добавить к двум предустановленным 120-миллиметровым вентиляторам третий и разместить его на задней панели. В общем, один из лучших игровых корпусов на российском рынке в своей ценовой категории. И выглядит современнее, чем те же Залманы за аналогичные деньги.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

Intel Core i5-14600KF OEM

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Материнская плата

ASRock B760M-HDV/M.2

Система охлаждения

Jonsbo CR-3000E Black

Оперативная память

Acer Predator Pallas II [BL.9BWWR.432] 32 ГБ

SSD

ADATA Legend 960/960 Max 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF750 750 Вт

Корпус

Eurocase B02RGB Black

Конфигурация получилась производительной и сбалансированной – ее возможностей хватит как минимум на несколько лет. Апгрейдить такую сборку, меняя процессор в рамках того же сокета, конечно, нецелесообразно, но спустя 4-5 лет в любом случае лучше собирать новый ПК с нуля, хотя часть комплектующих, конечно, можно будет перенести из старого компьютера в новый. В первую очередь речь об SSD, блоке питания, корпусе, и, возможно, ОЗУ, хотя скорее всего актуальна будет уже DDR6.

Рассматриваемая сборка отлично подходит для того, чтобы комфортно играть в любые проекты на максимальных графических настройках в разрешениях FullHD и QuadHD. Причем с трассировкой лучей. Хорошим выбором конфигурация станет и для стриминга, да и в целом, явных слабых мест у такого ПК нет. Разве что маловато места на SSD, но всегда можно поставить второй накопитель, более емкий.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности?

Разве что SSD. Можно еще сэкономить на материнской плате и памяти, перейдя на DDR4, но производительность в играх понизится, хотя и не сильно. Не рекомендую этот вариант.

А что взять, если бюджет не 150, а 170-180 тысяч? Или даже больше.

Я бы взял двухтерабайтный/четырехтерабайтный твердотельный накопитель вместо терабайтного и 48 ГБ памяти вместо 32 ГБ, а оставшиеся деньги вложил в видеокарту, купив 4070 Ti/4070 Ti Super.

Стоит ли сейчас собирать ПК или лучше дождаться выхода новых видеокарт?

Сложный вопрос. Но однозначно можно сказать, что цены на новые графические ускорители, особенно в России, будут ощутимо выше рекомендованных. Да и RTX 4070 Super не превратится в тыкву — поколение RTX 5000, судя по всему, достаточно проходное и «выезжает» только за счет Multi-Frame Generation. Так что можно собирать сейчас.

Может, лучше в данном бюджете собирать на AM5? 

Не лучше — у AMD нет равнозначных по игровой производительности конкурентов для Core i5-14600KF в том же бюджете.

Какие есть прогнозы по ценам на компьютерное железо и курсу рубля на 2025 год?

Скорее всего, рубль будет медленно падать, а цены — медленно расти. По поводу падения рубля – это не мое мнение, а мнение экономистов и аналитиков из крупных банков, а также топ-менеджеров. Ожидается, что к концу года за одну единицу американской валюты будут давать 105-115 единиц российской. Впрочем, многое зависит от геополитики – например, ситуацию могли бы изменить переговоры президентов России и США и начало снятия санкций.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать за 150 тысяч рублей в начале 2025 года – оказалось, что весьма производительную, и при этом достаточно сбалансированную, а еще с запасом прочности на будущие годы. А что вы думаете по поводу рассмотренной в рамках материала сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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