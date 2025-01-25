Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья из рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о том, какие игровые конфигурации можно собрать в том или ином бюджете. Конкретно в сегодняшнем материале речь пойдет о том, какой компьютер можно собрать в январе 2025 года, обладая бюджетом в 80 тысяч рублей или 750-800 долларов. Задача-минимум – чтобы итоговая конфигурация позволяла комфортно играть в разрешении FullHD без трассировки лучей. Но хватит предисловий, поехали!

Базироваться наша конфигурация будет на сокете AM4 — в нашем бюджете это что ни на есть базированная база, простите уж за тавтологию. Дело в том, что сборка на LGA 1700, а тем более, на AM5, выйдет дороже, а у нас на счету каждая тысяча рублей – крайне желательно, чтобы денег хватило если не на RTX 4060 Ti, то хотя бы на RTX 4060 или RX 7600. Эти две видеокарты позволяют более-менее комфортно играть в разрешении FullHD на высоких, а часто и на максимальных настройках, пусть и без трассировки лучей.

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Но теперь о процессоре. AMD Ryzen 5 5600 – это CPU, который я называю одним из двух «народных шестиядерников». Второй — Intel Core i5-12400F. Оба эти процессора демонстрируют весьма привлекательное соотношение стоимости и характеристик. Скоро к ним добавится еще один, Ryzen 5 7400F, но проблема платформы AMD AM5 в дорогих материнских платах и недешевой DDR5 памяти. Так что пока собираем на AM4. Тем более, «пять тысяч шестисотый» не только демонстрирует хорошую для своей цены производительность, но и нетребователен к охлаждению – энергопотребление и тепловыделение у данного CPU по современным меркам невысокие.

Следующий в списке компонент – это материнская плата. Помимо совместимости с выбранным процессором, крайне желательно, чтобы выбранная модель поддерживала четвертую версию интерфейса PCI-Express, а также была оснащена хотя бы парочкой разъемов M.2 для установки скоростных твердотельных накопителей. Еще одно требование касается бренда. Лично я не стал бы покупать МП от какого-либо производителя за исключением ASUS, ASRock, MSI или GIGABYTE. Особенно какой-нибудь Noname-Китай. Радиатор в области зоны VRM в случае использования Ryzen 5 5600 необязателен. Но лучше, чтобы он был – вдруг в будущем удастся недорого приобрести на вторичном рынке более производительный в играх процессор вроде Ryzen 7 5800X3D/5700X3D. Один из наиболее доступных вариантов на рынке, соответствующих перечисленным критериям — это GIGABYTE B550M DS3H. Так что ее и выберу.

Как я уже говорил, Ryzen 5 5600 – процессор не горячий и нетребовательный к охлаждению. Ему с лихвой хватит недорогого башенного кулера с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором. А таких кулеров на рынке полно. Наиболее выгодно с точки зрения соотношения стоимости и характеристик смотрятся решения китайской компании ID-Cooling, например, SE-214-XT BASIC, но вы можете рассмотреть и другие варианты с заявленным TDP от 140 до 200 Вт – это позволит обеспечить необходимый запас эффективности охлаждения, чтобы вентилятор работал на средне-низких или средних оборотах и не создавал избыточного шума. Кулер вроде предложенного мной будет тише и эффективнее боксового, да еще и обойдется, вероятно, дешевле. Дополнительные же 2 года гарантии процессору не нужны.

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Оперативной памяти стандартно поставим 32 гигабайта – причем обязательно двумя модулями, чтобы пользоваться всеми преимуществами двухканального режима. Оптимальным с точки зрения соотношения цены и производительности вариантом будет приобретение комплекта из пары шестнадцатигиговых планок с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. При этом следует избегать покупки памяти у сомнительных продавцов на маркетплейсах. Брать модули малоизвестных китайских брендов тоже не советую – неизвестно, какие там стоят чипы, новые ли они, и не бракованные ли. Лучше немного переплатить за продукцию G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power или другого бренда, проверенного годами, чем на протяжении длительного времени искать причину «экранов смерти», зависаний и перезагрузок.

Твердотельный накопитель стоит взять как минимум на терабайт, поскольку 500-512 гигабайт в 2025 году для игрового ПК – это просто мизерный объем места, которого хватит лишь для операционной системы, программного обеспечения и буквально 1-3 требовательных игр. А ведь для установки обновлений в случае некоторых проектов тоже требуется за сотню гигабайт. В общем, покупать рекомендую терабайтный или даже двухтерабайтный SSD. Но на двухтерабайтный поначалу вряд ли хватит бюджета, так что обойдемся терабайтником. В будущем же можно докупить второй накопитель, благо, дополнительный разъем M.2 на материнской плате имеется. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть Team T-Create Classic I45 – это неплохой безбуферный SSD на основе контроллера InnoGrit, предлагающийся по адекватной стоимости.

Главный компонент любой игровой сборки – это видеокарта. В нашем случае варианта два: AMD Radeon RX 7600 или NVIDIA GeForce RTX 4060. И выбирать стоит тот, который удастся найти дешевле. Как правило, это «семь тысяч шестисотая», производительность которой немного ниже, а энергопотребление и тепловыделение выше. Впрочем, это не какой-то критичный недостаток — рассматриваемый графический ускоритель позволяет без каких-либо проблем играть в большинство современных AAA-проектов с комфортным FPS, хотя, конечно, без трассировки лучей и не всегда на максимальных настройках. Выбирать, увы, не приходится – RTX 5060 и альтернатива от AMD выйдут еще нескоро, да и стоить будут дороже. Что же касается более бюджетных графических ускорителей вроде RTX 3050 – их нет никакого смысла даже рассматривать из-за слишком низкой производительности.

На блоке питания, вопреки распространенному мнению, можно экономить, но в меру и с головой. Например, я ни за что не порекомендовал бы какой-нибудь сверхбюджетный ExeGate или Noname-Китай. А вот в бюджетном ценовом сегменте есть как минимум три бренда, в качестве продукции которых можно быть уверенным: Chieftec, DeepCool и Zalman. К сожалению, нормальных БП на 600+ Вт и даже на 500 Вт дешевле 4 тысяч рублей уже практически не найти — из-за инфляции российская валюта продолжает обесцениваться, да и ее курс по отношению к доллару, евро и юаню тоже не радует. Но вернемся к БП. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть Zalman ZM600-XEII мощностью 600 Вт — это недорогая и достаточно надежная модель с адекватными электрическими характеристиками. Если не найдете ее — возьмите что-нибудь похожее от Chieftec или DeepCool – не прогадаете.

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Разместить все выбранные комплектующие можно в бюджетном игровом корпусе Eurocase B02RGB — он отличается хорошим охлаждением и современным дизайном. По-умолчанию кейс оснащен двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, и этого более, чем достаточно. Свободного места тоже в избытке, особенно с учетом того, что железо у нас далеко не самое габаритное. Суперкулер с высоким радиатором бы в шасси не поместился, а вот большинство видеокарт, в том числе флагманских – без проблем. Eurocase B02RGB наверняка понравится любителям подсветки и панорамных боковых панелей — все-таки одна из стенок тут из закаленного стекла, а значит, можно и любоваться комплектующими, и оценивать степень их запыленности, не снимая крышку корпуса.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Итоговая конфигурация мало отличается от декабрьской, и это, с учетом текущей экономической ситуации, скорее хорошо, чем плохо, поскольку многочисленные эксперты, включая сотрудников и топ-менеджеров крупных банков прогнозируют, что рубль в 2025 году будет медленно слабеть, и к четвертому кварталу за одну единицу американской валюты будут давать порядка 107-115 единиц российской.

Связку из процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты Radeon RX 7600 можно назвать достаточно сбалансированной и хорошо подходящей для FullHD-гейминга, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы видеопамяти у графического ускорителя было не 8, а 12-16 гигабайт. Впрочем, пока это не критично – комфортно поиграть получится в любые проекты, хотя и без трассировки лучей, и не всегда на максимальных настройках. Тем же пользователям, кто хочет собрать действительно мощный игровой ПК, следует ориентироваться на бюджет в 1500-2000 долларов или даже более высокий. Выражение, что хорошая геймерская конфигурация стоит около 1000 долларов, бытовавшее в двухтысячных, уже неактуально, поскольку инфляция не обошла стороной и американскую валюту, да и корпорации с тех пор стали более хитро выманивать у потребителей их денежки. Взглянуть хотя бы на NVIDIA – что ни новое поколение видеокарт, так новая технология, чтобы пользователи покупали новый GPU почаще, а не раз в 4-6 лет.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности?

Материнскую плату, корпус, твердотельный накопитель, но экономия будет мизерная. Вряд ли оно того стоит.

А какое железо можно заменить на более дорогое, если бюджет не 80 тысяч, а 90?

Вариантов много, но лучший на мой взгляд – взять GeForce RTX 4060, т.к. у нее есть генерация кадров. И/или двухтерабайтный SSD с DRAM-буфером. К примеру, ADATA Legend 960.

Не лучше ли собрать ПК на платформе AM5?

Увы, не в рассматриваемом бюджете – материнские платы AM5 и память DDR5 все стоят недешево. Хотя новый сокет, конечно, выглядит гораздо перспективнее старого.

Есть ли шансы на удешевление компьютерных комплектующих в первой половине 2025 года?

Есть, многое зависит от геополитических факторов, санкций, а также курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Но сильного падения цен точно не будет – надеяться можно разве что на незначительное.

Что будет с рублем в 2025 году?

Большинство экспертов, включая экономистов и аналитиков, работающих в крупных отечественных банках, прогнозируют умеренное ослабление российской национальной валюты, которое достигнет пика в третьем-четвертом квартале. На протяжении большей части года за один доллар, вероятно, будут давать 97-110 рублей, а ближе к 2026 году — 105-115 рублей. Но это лишь прогнозы, они могут быть и неверными.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в январе 2025 года, обладая бюджетом в 80 тысяч рублей или 750-800 долларов. Несмотря на то, что на некоторых комплектующих приходится экономить, такая сборка вполне способна тянуть современные AAA-игры с комфортным FPS в разрешении FullHD, хотя, конечно, без рейтрейсинга и не всегда на полных ультра настройках. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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