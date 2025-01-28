Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня передо мной стоит особенно сложная задача – собрать за 60 тысяч рублей системный блок, хотя бы мало-мальски справляющийся с современными играми и пригодный для дальнейшего апгрейда, чтобы после него он уже справлялся с такими играми нормально, пусть и не на максимальных настройках и, конечно, без трассировки лучей. Но хватит предисловий, поехали!

Поскольку бюджет жестко ограничен, экономить придется буквально на каждом компоненте системы, лишь бы хватило на нормальную видеокарту уровня AMD Radeon RX 7600. Исходя из таких вводных, вариантов по выбору процессора у нас два — какой-нибудь четырехъядерник от Intel или шестиядерный Ryzen 5 3600 от AMD. Увы, даже «пять тысяч шестисотый» в бюджет уже не влезает – на счету не то, что каждая тысяча рублей, а даже каждая пятисотка. Поэтому для начала обойдемся Ryzen 5 3600 – благо, это хоть и устаревший процессор по меркам 2025 года, но не настолько древний, как, например, 2500K и 2600K Sandy Bridge от Intel, которые до сих пор успешно работают в некоторых компьютерах. Что ж, линейка действительно была очень удачная, можно сказать, прорывная.

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Но вернемся к Ryzen 5 3600. Этот двенадцатипоточный шестиядерник в сочетании с видеокартой уровня RX 7600 позволяет играть в большинство современных игр без каких-либо проблем, легкие же, нетребовательные сессионные онлайновые и киберспортивные проекты и вовсе не представляют для него серьезной нагрузки. К дополнительным преимуществам модели можно отнести невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения — для отвода тепла хватит недорогого башенного воздушного кулера.

Материнскую плату хотелось бы взять на чипсете B550 (ради поддержки четвертой версии PCI-Express и второго разъема M.2), но тогда придется экономить на видеокарте, а это недопустимо. Так что обойдемся моделью на чипсете начального уровня A520. Но, конечно, в яму сверхбюджетного сегмента опускаться мы не будем – никаких китайских Noname-материнок, только продукция большой четверки, только хардкор. Под «большой четверкой», как многие читатели уже догадались, я подразумеваю ASRock, ASUS, MSI и GIGABYTE. Подойдет, например, MSI A520M-A PRO или любая другая материнская плата на основе того же набора системной логики, оснащенная разъемом M.2 PCI-E для установки скоростного твердотельного накопителя. Что же касается моделей малоизвестных брендов, в особенности китайских, с ними слишком много проблем.

AMD Ryzen 5 3600 – процессор по современным меркам весьма нетребовательный к охлаждению, а значит, бюджетного башенного кулера со 120-миллиметровым вентилятором ему хватит с лихвой. В качестве такого кулера может выступить, например, Eurocase SC500 FRGB. Подойдут и многие системы охлаждения от китайской компании ID-Cooling, предлагающиеся в ценовом диапазоне от 1500 до 2500 рублей. Главное – башенная конструкция, наличие тепловых трубок и 120-миллиметровый вентилятор. Более мелкие «вертушки» чаще всего или недостаточно эффективные, или слишком шумные. Благо, даже при нынешней экономической ситуации и слабом рубле недорогих кулеров на рынке хватает – с корпусами, например, ситуация за последние полгода значительно ухудшилась.

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Игровой конфигурации в 2025 году однозначно нужно как минимум 32 гигабайта оперативной памяти, причем двумя планками, чтобы пользоваться всеми преимуществами двухканального режима. Тем не менее, наш весьма ограниченный бюджет позволяет изначально приобрести только одну планку – это точно лучше, чем экономить, например, на видеокарте, поскольку замена графического ускорителя связана с гораздо большими финансовыми потерями, чем докупка второго модуля памяти. Что же касается того, какую именно память выбрать – оптимальный с точки зрения соотношения цены и характеристик вариант это DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20. И в очередной раз подчеркну: избегайте Noname-Китая и сомнительных предложений с маркетплейсов. Иначе можете наткнуться на дефектные или бывшие в употреблении чипы, и компьютер будет работать нестабильно. А регулярные перезагрузки и «экраны смерти», да еще и когда сложно найти их причину – штука очень неприятная.

У выбранной материнской платы только один разъем M.2 PCI-Express, да и денег у нас не хватает хотя бы на терабайтный SSD, а значит, стоит сделать ход конем — изначально приобрести полутерабайтный 2.5-дюймовый SATA3 накопитель, а потом, когда появятся дополнительные средства, докупить второй SSD, желательно двухтерабайтный. Сейчас же можно взять какой-нибудь TEAMGROUP VULCAN Z или другой приличный недорогой SATA3 SSD, только не на 3D QLC, а на 3D TLC памяти. Опять же, избегайте китайского фуфла с маркетплейсов — хитрые продавцы из Поднебесной с радостью подсунут вам флешку на 16 гигабайт с модифицированной прошивкой под видом полноценного твердотельного накопителя. Таких подделок на рынке полно.

А вот и тот компонент нашей сборки, ради которого мы экономили на всем остальном – видеокарта. Здесь стоит напомнить, что именно графический ускоритель является важнейшим компонентом любой игровой конфигурации, от которого в наибольшей степени зависит FPS в играх. И AMD Radeon RTX 7600 — это не какой-то жалкий огрызок вроде RTX 3050 c 6 гигабайтами памяти, а полноценная игровая видеокарта, позволяющая запускать любые современные игры в разрешении FullHD с приличным FPS, причем далеко не на минимальных и даже не на низких настройках, а в большинстве случаев на высоких, а иногда даже на ультра. Хотя, конечно, без трассировки лучей – рейтрейсинг в принципе является прерогативой карт старших ценовых категорий. На мой взгляд, для того чтобы полноценно играть с трассировкой лучей, нужна хотя бы RTX 4070 Super, ну или ее аналог поколения Blackwell, но он на момент написания этого материала еще не появился на рынке.

Как процессор, так и видеокарта у нас нетребовательные к питанию, поэтому блока питания на честные 450-500 Вт будет достаточно…а на более мощный БП в любом случае вряд ли хватит денег, если не обращаться ко вторичному рынку или не смотреть в сторону изделий сомнительного качества от китайских и «российских» (по факту — тоже китайских) фуфлобрендов. Благо, в бюджетном сегменте рынка блоков питания есть как минимум три кита: Chieftec, Zalman и DeepCool. Эти компании фуфла не делают, или делают, но крайне редко, поэтому их БП можно покупать смело. Нам подойдет, например, Zalman Wattbit II 500W ZM500-XE II. Если же его невозможно приобрести в вашей локации – присмотритесь к альтернативам от двух других упомянутых мной брендов.

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Разместить все комплектующие можно в сверхбюджетном игровом корпусе Eurocase Filum S17 – он звезд с неба по функциональности не хватает, но и сборка у нас далеко не флагманская, а значит, супер-продуваемый и огромный по габаритам кейс не требуется. Если же вас смущает отсутствие предустановленных вентиляторов, то в будущем вы можете доукомплектовать шасси одной или двумя «вертушками». На самом деле, одной, с учетом низкого энергопотребления и тепловыделения нашей сборки вполне хватит. Что касается свободного места внутри корпуса — его немного, но также достаточно. Да и вообще, странно было бы предъявлять какие-то претензии к шасси стоимостью 20-25 долларов.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Январская сборка образца 2025 года стоимостью 60 тысяч рублей буквально создана из компромиссов – все ради того, чтобы впихнуть в обозначенный весьма скромный бюджет хоть сколько-нибудь актуальную видеокарту. И это удалось. Да, потом придется докупить вторую планку ОЗУ, второй SSD, и, желательно, вентилятор, но даже в базовом варианте конфигурация позволяет комфортно играть в большинство современных игр за исключением проектов, требовательных к объему оперативной памяти. После же апгрейда вы сможете наслаждаться любыми тайтлами вне зависимости от их требовательности, хотя, конечно, без рейтрейсинга и далеко не всегда на ультра настройках.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более дешевые без потери производительности?

На всем, на чем можно было сэкономить, уже сэкономлено. Так что даже не знаю.

А во что вложить деньги, если бюджет больше 60 тысяч?

В первую очередь я бы купил вместо Ryzen 5 3600 более современный Ryzen 5 5600. И материнскую плату на чипсете B550 с парой разъемов M.2 для скоростных твердотельных накопителей. Дальше — взял бы M.2 PCI-E SSD хотя бы на терабайт и две планки ОЗУ по 16 гигабайт вместо одной. Ну а потом – корпус получше.

Окей. А если бюджет 60 тысяч, и я куплю эту сборку, что потом докупить?

Второй модуль оперативной памяти с аналогичными характеристиками. SSD на терабайт, а лучше на два или четыре. Вентилятор для корпуса.

Какова главная проблема рассмотренной сборки, помимо общей ее бюджетности?

Их две. Мало оперативной памяти, мало места на SSD.

Стоит ли вообще собирать игровой ПК в таком маленьком по меркам 2025 года бюджете?

Если есть другие варианты, то скорее нет – увеличив бюджет на 20 или на 30-40 тысяч, можно собрать гораздо более «долгоиграющую» конфигурацию.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на компьютерное железо в 2025 году?

Несмотря на небольшое укрепления рубля в начале года, большинство экономистов и финансовых аналитиков, включая специалистов, работающих в крупных российских банках, считают, что в этом году российская валюта будет медленно, но верно ослабевать. В результате в конце года за один доллар, вероятно, будут давать 105-115 рублей. А значит, и на удешевление компьютерного железа надеяться не приходится. Впрочем, есть еще один крайне важный фактор – геополитика. Многое будет зависеть от переговоров президентов России и США, если они состоятся, и от того, начнут ли с РФ снимать санкции.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в начале 2025 года, обладая скромным по нынешним меркам бюджетом в 60 тысяч рублей. Сборка получилась компромиссной и требующей дальнейшего апгрейда, но все же жизнеспособной. А какой компьютер для гейминга за те же деньги собрали бы вы, при условии, что нельзя обращаться ко вторичному рынку и AliExpress? Пишите в комментариях!

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