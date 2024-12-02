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ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать

Рассказываю о распространенных среди российских потребителей ошибках при выборе мобильного устройства
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о 5 ошибках при выборе смартфона, которые совершают многие люди – в особенности, при нехватке денежных средств. Большинство из этих ошибок являются иллюстрацией широко известной пословицы «Скупой платит дважды» — за незначительную экономию денег при покупке придется расплачиваться годами некомфортного взаимодействия с мобильным устройством. Но хватит предисловий, поехали!

Ошибка 1— купить сомнительный аппарат на маркетплейсе

Первая ошибка — приобретение смартфонов на маркетплейсах при отсутствии необходимых для этого компетенций. Я неоднократно рассказывал о поддельных устройствах с фейковыми техническими характеристиками, распознать которые (характеристики, а не смартфоны) можно только с помощью специализированного ПО – да и то, не любого, либо разобрав девайс. Даже если вам удастся вернуть такой аппарат и получить назад заплаченные за него деньги, вы потеряете массу времени. На скриншоте выше — многочисленные смартфоны, которые продавцы пытаются выдать за Samsung Galaxy S24 Ultra. Да, непосредственно название южнокорейской корпорации мошенники не указывают, чтобы карточка «прожила» подольше, но в данном случае это не важно.

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Никаким Самсунгом там и не пахнет — как продемонстрировал в статье на Хабре энтузиаст под ником LightTool, в большинстве случаев покупатель получит аппарат на SoC родом из 2016 года, оснащенный 2-4 гигабайтами ОЗУ и 32-64 гигабайтным флеш-накопителем. Тормозить такое устройство будет нещадно, да и проработает вряд ли долго, учитывая посредственное качество компонентов и сборки а-ля «китайский подвал»

Если ваш бюджет на покупку смартфона не превышает 15 тысяч рублей, то лучше обратиться ко вторичному рынку, или, если интересуют исключительно новинки, рассмотреть модель бюджетного ценового сегмента. Так, хорошим выбором будет Tecno SPARK 20 в модификации 8/256 ГБ или Xiaomi Poco C75 в ней же. Если же хочется получить экран с более высоким разрешением, пусть и пожертвовав памятью — подойдет, например, realme C67 6/128 ГБ.

Ошибка 2 — купить смартфон с малым количеством ОЗУ

Вторая ошибка – покупка мобильного устройства с малым количеством оперативной памяти. Аппетиты приложений с каждым годом лишь возрастают, и если несколько лет назад смартфоном с 3-4 гигабайтами ОЗУ можно было пользоваться относительно комфортно, то в 2024 году стоит выбирать модели с как минимум 6, а лучше с 8+ гигабайтами оперативной памяти. Благо, таких уже хватает не только в продвинутом среднем, но и просто в среднем, и даже в бюджетном сегменте. Взять, например, хоть Realme 11 8/256 или Tecno CAMON 30. Оба аппарата основаны на SoC MediaTek Helio G99/G99 Ultimate, и не хватают звезд неба в плане производительности – для мобильного гейминга их покупать не стоит. Но и тормозить в повседневных задачах они не будут.

Ошибка 3 — купить смартфон с малым количеством памяти на флеш-накопителе

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Третья ошибка очень похожа на вторую — речь идет о покупке мобильного устройства с 128 или вообще 64 гигабайтами памяти на флеш-накопителе. Даже если бы часть этого места не занимали операционная система и предустановленный софт, в 2024-2025 году 64-128 гигабайт все равно мало, в особенности если смартфон не поддерживает установку карт памяти или поддерживает, но лишь ценой отказа от одной из двух SIM-карт. Оптимальный выбор – смотреть в сторону девайсов с как минимум 8 гигабайтами ОЗУ и как минимум 256-гигабайтным флеш-накопителем. Если же бюджет ограничен – можно, например, воспользоваться рассрочкой. Поверьте, со смартфоном уровня хотя бы Poco X6 Pro, а еще лучше — Poco F6 работать гораздо приятнее, чем с каким-нибудь бюджетником. Да и требовательные игры уровня Genshin Impact и Honkai Star Rail, в отличие от бюджетников, они тянут.

Ошибка 4 — купить смартфон Noname-бренда

Четвертая ошибка – приобретение смартфона Noname-бренда. Чаще всего такие устройства получают обновления в течение крайне ограниченного периода времени или не получают их вовсе, а их прошивки могут изобиловать багами и уязвимости. Не говоря уж о таких неизвестных сомнительным компаниям словах, как оптимизация. В особенности опасно покупать мобильные устройства малоизвестных брендов на маркетплейсах и в мелких интернет-магазинах — можно получить поддельный аппарат с фейковыми техническими характеристиками, о чем я уже предупреждал в начале статьи. Но даже если вам придет не подделка, использование такого смартфона вряд ли будет настолько же комфортным, как использование условного Xiaomi Redmi Note 13 или другого популярного аппарата от известного бренда.

Ошибка 5 — купить iPhone (в условиях санкций)

Пятая, и последняя в рамках данной статьи ошибка – это покупка iPhone в условиях текущих санкций, а также при нынешнем курсе рубля. Во-первых, переплата за «яблочный» смартфон будет огромной, но даже если деньги для вас – не проблема, то проблемой станет установка некоторых приложений. В первую очередь – банковских, но не только. Любых приложений, удаленных из App Store. Да, есть обходные пути. Но с ними существуют свои нюансы и риски. Вряд ли это того стоит, если вы не фанат продукции компании из Купертино, привыкший использовать только ее.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти распространенных ошибках при покупке смартфонов, актуальных для российских потребителей. Сам я их не совершал, поскольку обычно покупаю устройства субфлагманского или продвинутого среднего ценового сегмента, а также предпочитаю гаджеты на Android из-за большей открытости этой операционной системы, но лично знаю людей, сэкономивших на памяти смартфона, и пожалевших об этом. А вы ошибались при приобретении мобильного устройства? И какой у вас сейчас смартфон? У меня — Xiaomi Poco F4, купленный на релизе в 2022 году. Пишите в комментариях!

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