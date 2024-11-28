Всем привет. С вами Zero, и тема сегодняшней статьи совсем невеселая — высокая инфляция, падение курса рубля и рост цен. В рамках данного материала я расскажу о том, какие товары сильнее всего подорожали в России за 11 месяцев 2024 года, опираясь как на данные Росстата и аналитических компаний, так и на опросы, а также на личный опыт. Расскажу я и о том, как Центробанк РФ пытается сдерживать инфляцию — получается не очень, что признают и в самом ведомстве. Но хватит предисловий, поехали!

Курс рубля, инфляция и ключевая ставка

Российская национальная валюта ослабевала на протяжении всей осени 2024 года, а 27 ноября и вовсе рухнула по отношению к доллару почти на 10% — на пике на межбанковском рынке и на Forex за одну единицу американской валюты давали 114.5 единиц российской. В последний раз такое было в марте 2022 года, около 2.5 лет назад. И списать все на победу Дональда Трампа и глобальный тренд на укрепление доллара не получится – рубль слабеет и по отношению к таким валютам, как евро и юань. В Банке России уже заявили, что для поддержки рубля до конца 2024 года не будут закупать валюту – только продавать.

Что же касается инфляции, Центробанк прогнозирует, что по итогам 2024 года она составит 8-9%. Впрочем, к методике расчета есть большие вопросы. И если инфляция не превышает 9%, то почему ключевая ставка составляет аж 21%, а в декабре будет повышена до 22-24%? А проценты по вкладам? Если бы инфляция действительно была не более 9%, то россияне стремительно богатели бы, используя этот финансовый инструмент. Многие банки уже сейчас предлагают под 22% годовых. Реальный показатель инфляции вычислить сложно, но, если взять «среднюю температуру по больнице» из оценок разных экономистов, он, вероятно, составляет от 15% до 23%. И рекордная ключевая ставка не очень-то помогает эту инфляцию сдержать, что признают и в самом ЦБ.

Продукты питания

Что ж, давайте посмотрим на то, какие продукты питания больше всего подорожали в 2024 году. По данным Росстата, это картофель (рост на 45%), чеснок (30%) и томаты (27%). Также более, чем 20% прибавили в цене свекла, репчатый лук, оливковое и сливочное масло, баранина, яйца, грибы и ряд других продуктов питания. Товаров же, подорожавших на 10-20%, настолько много, что перечислять их в этой статье не имеет смысла. Взглянем на ситуацию с другой стороны. Что из продуктов подешевело? Из товаров широкого потребления – пожалуй, только куриные яйца, но это связано с тем, что ранее они резко подорожали, что широко освещалось в СМИ. О росте цен на яйца говорил даже президент России Владимир Путин, при этом для ликвидации дефицита продукт начали завозить из других стран, например, из Турции.

Автомобили

Про цены на автомобили сложно писать, избегая нецензурной брани — новая Lada Vesta стоит от 1.3 миллионов рублей в минимальной комплектации, а китайские кроссоверы предлагаются за несколько миллионов, при этом их надежность в долгосрочном периоде остается под вопросом, особенно с учетом суровости наших зим. Жалуются автолюбители и на проблемы с запчастями – ждать их из Китая приходится несколько месяцев. И неудивительно – в Поднебесной другая культура владения транспортными средствами, ведь стоят они там значительно дешевле. Если наш водитель будет чинить своего «железного коня» на протяжении многих лет, то китаец по истечении срока гарантии, вероятно, сдаст машину в трейд-ин или продаст, после чего купит новую. Как метко подметили в сети, компьютеры сейчас стоят как машины, машины как квартиры, а квартиры как особняки. А помните, сколько стоили Kia Rio и Hyundai Solaris в 2021 году? Сейчас напомню.

Значительно дешевле, чем сейчас стоит Lada Vesta. Кстати, повышение цен на автомобили связано не только с инфляцией и курсом рубля, но и с логистическими сложностями, а главное – с увеличением утилизационного сбора. И дилеры прогнозируют, что на протяжении ближайших месяцев машины продолжат дорожать. Так что ждем Ладу Ларгус по цене если не Туарега, то Тигуана или Hyundai Santa Fe. По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа 2024 года составила 3,03 млн рублей.

Лекарства

Без автомобиля в городе жить можно – есть общественный транспорт, каршеринг, такси, аренда электросамокатов и электровелов. А вот без лекарств, если есть хронические заболевания, обходиться затруднительно. Рост цен на медикаменты сильно разнится – отечественные препараты подорожали в основном незначительно, на 3-4% а вот многие лекарства, например, европейского производства, прибавили в цене 10-20%. При этом качество и фармакологические свойства российских дженериков могут значительно отличаться – иногда отечественные препараты ничуть не уступают продукции именитых зарубежных компаний, а иногда действуют хуже. К счастью, подавляющее большинство дженериков все-таки работает нормально.

Компьютерные комплектующие и цифровая техника

С компьютерными комплектующими, смартфонами, ноутбуками, телевизорами и прочей цифровой и бытовой техникой все довольно очевидно. Рубль слабеет — эти категории товаров дорожают. Рубль укрепляется – они дешевеют, но не так значительно и не так быстро, как дорожали. Увы, на протяжении всей осени сохраняется тренд на ослабление российской национальной валюты по отношению к доллару, евро и юаню, а потому приобретение какой-либо техники по адекватным ценам становится все более непростой задачей. Если в январе за один доллар давали около 90 рублей, то сейчас дают более 100, и это не могло не сказаться на ценах – большинство позиций примерно на 7-15% и подорожали, хотя есть примеры как сильнее, так и слабее прибавивших в цене товаров.

Мои личные наблюдения по ценам

Теперь о том, что подорожало из товаров, которые я покупаю регулярно. Помидоры. Если раньше летом запросто можно было приобрести томаты отличного качества и нескольких сортов меньше, чем за 200 рублей, то этим летом цены держались в районе 250 рублей — все в соответствии с данными Росстата. Бутилированная вода — как в полуторалитровых и двухлитровых, так и в 5-6-литровых емкостях. Газированные напитки. Макароны, хлебцы, творог прибавили в цене от 5% до 15%, как и многие сыры и колбасы. Значительно дороже стали мандарины и подсолнечное масло, а также фисташки и другие орехи/почти орехи, семга и форель. Хлебобулочная продукция в пекарнях. Подешевевших продуктов, за исключением куриных яиц, практически нет – в лучшем случае цены в течение года держатся примерно на одном уровне. Но даже это — редкое исключение.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какие продукты питания и другие товары подорожали в России в 2024 году, и примерно на сколько процентов. Как показывают опросы, ощущаемый гражданами уровень инфляции составляет значительно больше «официального» уровня инфляции в 8-9%, о котором говорят в Центробанке РФ. А вы ощущаете рост цен? Удорожание каких товаров для вас неприятнее всего? И сколько процентов, на ваш взгляд, составляет реальный показатель инфляции, если считать его по потребительской корзине среднего россиянина? Пишите в комментариях!

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