Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)

Доллар стоит более 103 рублей впервые с марта 2022 года, и комплектующие продолжают дорожать.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в конце ноября 2024 года в бюджете до 80 тысяч рублей – на момент написания статьи это 750-780 долларов. Увы, инфляция в России сейчас высокая, а курс американской валюты снова перевалил за 100 рублей.  В результате компьютерные комплектующие за последние 2-3 месяца ощутимо подорожали. Тем не менее, собрать сбалансированный и достаточно производительный компьютер для комфортного FullHD-гейминга по-прежнему можно, хотя и не без компромиссов при выборе некоторых комплектующих. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM 

В качестве основы для нашей сборки будет использоваться все та же платформа AMD AM4, находящаяся в конце своего жизненного цикла. Почему именно она, а не более современная AM5 или не одна из платформ Intel? Ответ очевиден – по финансовым причинам. Как процессоры, так и материнские платы сокета AM4 стоят дешевле, чем конкурирующие решения, при этом разница в играх между народными шестиядерными процессорами Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 невелика. Да, Ryzen 5 7500F сокета AM5 уже вырывается вперед…но не только по производительности, но и по цене. Причем не только по цене самого процессора – за материнскую плату и оперативную память DDR5 тоже придется переплатить.

Впрочем, вернемся к Ryzen 5 5600. Этот процессор появился на рынке в 2022 году, но более уместно говорить о том, что корнями модель уходит в 2020 год – именно тогда вышел Ryzen 5 5600X, от которого «пять тысяч шестисотый» отличается мало. Хотя морально устаревшими CPU линейки Zen 3, в отличие от Zen 2, называть пока преждевременно – они вполне справляются с современными играми. А Ryzen 5 5600 еще и может похвастаться скромным энергопотреблением и тепловыделением.

Материнская плата: MSI B550M PRO-VDH 

Материнскую плату стоит выбрать на чипсете B550 – это гарантирует поддержку четвертой версии интерфейса PCI-Express. Помимо этого, рекомендую убедиться, что у выбранной модели есть хотя бы пара портов M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей – игры сейчас занимают столько места, что одного SSD, если это не четырехтерабайтник, довольно быстро начнет не хватать. А бюджет в 80 тысяч рублей не предусматривает приобретения не то, что четырехтерабайтник, а даже двухтерабайтника. С нынешним курсом доллара хорошо, если на терабайтник денег хватит…

В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть модель MSI B550M PRO-VDH. Это хорошая бюджетная материнская плата, обладающая всеми необходимыми базовыми функциями и достаточным для недорогого геймерского ПК набором разъемов. Для процессора Ryzen 5 5600 такой МП будет вполне достаточно, причем даже с запасом — выбранный CPU не настолько нагружает VRM, чтобы была необходимость в радиаторах.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC 

Кулер тоже можно взять бюджетный, хотя выбирать среди совсем уж дешевых решений с 92-миллиметровыми или еще более мелкими вентиляторами не стоит – из-за своей высокоборотистости они слишком шумные. Благо, башенные системы охлаждения со 120-миллиметровыми «вертушками» стоят не сильно дороже – разница часто составляет буквально несколько сотен рублей. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик одними из оптимальных решений являются кулеры китайской компании ID-COOLING – так, охладитель под названием SE-214-XT BASIC предлагается всего за 1500-1700 рублей, хотя аналогичные продукты конкурентов вроде DeepCool Gammaxx 400 V2 в большинстве магазинов стоят как минимум 2 тысячи, а иногда и 2.5+.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3000MHz Patriot Viper 4 Blackout (PVB432G300C6K) (2x16Gb KIT)  

Тот факт, что 16 гигабайт оперативной памяти недостаточно в 2024 для комфортного гейминга, озвучивался в рамках рубрики «Народный ПК» уже неоднократно. Подтверждается это многочисленными тестами, проведенными различными обозревателями и техноблогерами. К примеру, такая игра, как Hogwarts Legacy, может потреблять и 20-24 гигабайта ОЗУ и, хотя это лишь один плохо оптимизированный проект, тайтлов, задействующих 14-18 гигабайт памяти, на рынке уже десятки. Исходя из таких данных, при сборке бюджетного или среднебюджетного игрового ПК рационально рассчитывать на установку комплекта памяти из пары шестнадцатигигабайтных модулей, причем с приличными частотой и таймингами. В случае DDR4 – это 3000-3200 МГц и 16-18-18 или 16-20-20. И, как обычно, напомню: избегайте продукции китайских фуфлобрендов, поскольку скупой платит дважды.

SSD: ADATA XPG Blade S70 1 ТБ 

Твердотельный накопитель желательно поставить стандарта PCI-Express 4.0 и с DRAM-буфером, поскольку речь идет о системном диске. Один из лучших SSD в ценовом сегменте «около 8-9 тысяч рублей» — это ADATA XPG Blade S70. Конечно, Samsung 990 Pro и другим PCI-E 4.0 флагманам он уступает, но в повседневной деятельности вы разницы не заметите – она будет видна исключительно в тестах и бенчмарках. Ну и, возможно, иногда в операциях длительного копирования, когда читаются, а потом записываются много десятков или даже несколько сотен гигабайт. Не самый частый сценарий использования.

ADATA XPG Blade S70 базируется на контроллере Innogrit IG5236 в сочетании со 176-слойными чипами TLC 3D NAND производства Micron. Это надежная, проверенная временем комбинация, демонстрирующая, к тому же, как и другие твердотельные накопители со 176-слойной памятью и DRAM-буфером, очень хорошую производительность. Минус у SSD, пожалуй, только один – достаточно серьезный нагрев, поэтому его желательно использовать с системой охлаждения от материнской платы или с обдувом от корпусных вентиляторов.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ 

К счастью, в ноябре графические ускорители пока подорожали не так сильно, как в октябре и видеокарту AMD Radeon RX 7600, оснащенную 8 гигабайтами памяти, можно приобрести в российских магазинах за те же 33-34 тысячи рублей, что и месяц назад. Хотелось бы, конечно, за эти деньги взять RTX 4060 с ее DLSS 3 и генерацией кадров, но, увы, «зеленая» карточка стоит дороже. К тому же, «семь тысяч шестисотой» тоже вполне достаточно для комфортного FullHD-гейминга, если не активировать трассировку лучей. Остальные настройки можно смело ставить на максимальные во всех играх, за исключением имеющих явные проблемы с оптимизацией – FPS будет ощутимо выше 60. Альтернатив Radeon RX 7600 и RTX 4060 на рынке в рассматриваемом бюджете нет – вряд ли стоит смотреть в сторону устаревшей RTX 3060. Разве что если она предлагается дешевле 28-30 тысяч, причем новая.

Блок питания: DeepCool PF600 600 Вт 

Энергопотребление нашей сборки по меркам игровых ПК можно охарактеризовать как невысокое, поэтому блока питания на честные 500 Вт хватило бы с запасом. Но зачем покупать БП на 500 Вт, когда за те же деньги можно приобрести модель на 600? Одним из наиболее доступных вариантов, если говорить о моделях с приличными электрическими характеристиками и высокой надежностью, является DeepCool PF600. Купить такой блок питания в российских магазинах на момент написания материала можно за 4-5 тысяч рублей. Также можно присмотреться к продукции Chieftec и Zalman – как и DeepCool, эти бренды даже в сверхбюджетном и бюджетном сегментах предлагают достаточно качественные решения. А вот чего стоит избегать – так это БП ExeGate и Noname-Китая. Впрочем, это практически одно и то же…

Корпус: Eurocase A31 ARGB Black 

На корпус остается меньше 4 тысяч рублей, но это не беда – за 3 тысячи можно взять Eurocase A31 ARGB или один из бюджетных кейсов AeroCool. Что касается упомянутого «еврокейса», то это вполне адекватных размеров Midi-Tower корпус, по-умолчанию оснащенный одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором, работающим на выдув. К нему можно добавить еще четыре – один на верхнюю панель и три на переднюю. Хотя, с учетом низкого энергопотребления и тепловыделения нашей сборки, в этом нет практической необходимости. С учетом нынешней экономической ситуации, даже удивительно, что хотя бы мало-мальски приличный корпус может стоить меньше 4-5 тысяч рублей.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

MSI B550M PRO-VDH

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Оперативная память

32Gb DDR4 3000MHz Patriot Viper 4 Blackout (PVB432G300C6K) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Блок питания 

Deepcool PF600 600 Вт

Корпус

Eurocase A31 ARGB Black

По производительности ноябрьская конфигурация не отличается от октябрьской, но вот на корпусе пришлось сэкономить — рубль продолжает дешеветь, а комплектующие, соответственно, продолжают дорожать. Связка из процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты AMD Radeon RX 7600 позволяет комфортно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках в любые проекты за исключением наиболее ресурсоемких и плохо оптимизированных – разумеется, без трассировки лучей. Но как показывают недавние тесты, проведенные Hardware Unboxed, во многих играх рейтрейсинг практически не улучшает картинку.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить, что заменить без потери производительности в играх?

Можно взять материнскую плату с только одним разъемом M.2 PCI-Express для скоростного SSD, а также сэкономить на самом SSD, но и то и другое сложно назвать хорошим вариантом экономии.

Разве шестиядерного процессора достаточно для комфортного гейминга?

В 95% случаев да. К тому же, именно шестиядерники установлены в большинстве компьютеров пользователей игрового сервиса Steam. И именно под 6 ядер и 12 потоков оптимизируют свои творения многие разработчики. А вот стримерам и видеоблогерам стоит присматриваться к CPU с большим количеством ядер.

А за что можно доплатить, если бюджет больше 80 тысяч, чтобы повысить FPS?

Все деньги стоить вкладывать в видеокарту. Вот рекомендованный список моделей по возрастанию производительности: RTX 4060 Ti, RX 7700 XT, RTX 4070, RTX 4070 Super.

Какие есть прогнозы по ценам на железо на декабрь-январь?

Судя по нынешним тенденциям, все будет дорожать. Ключевую ставку почти наверняка снова поднимут, при этом вероятность значительного укрепления курса рубля минимальная. Доллар стоит больше 103 рублей впервые с марта 2022 года и это, скорее всего, не предел. А сколько бы всякие эксперты ни утверждали, что российская экономика отвязалась от курса доллара, на практике многие импортные товары по-прежнему закупаются за американскую валюту. Да даже если не за американскую – курс евро и юаня тоже растет.

Когда выйдут новые видеокарты?

В первом квартале 2025 года, но в основном дорогие – флагманские и субфлагманские, по крайней мере, если говорить о решениях NVIDIA. А вот на AMD надежда есть – «красные» могут сразу релизнуть GPU среднего или даже бюджетного ценового сегмента, поскольку ходят слухи, что от выпуска топов они на этот раз откажутся.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 80 тысяч рублей в конце ноября 2024 года. Даже не знаю, на чем еще придется экономить в декабре — а экономить, по всей видимости, придется. Ситуация на российском рынке комплектующих, конечно, не столь плачевная, как во времена майнинг-лихорадки, но и располагающей к приобретению железа ее не назвать. А что вы думаете по поводу нынешних цен на комплектующие и перспектив для их повышения или снижения? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)

Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера

ТОП-5 кулеров для процессора AMD Ryzen 5 5600

ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор

Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd видеокарты процессоры игры гейминг комплектующие сборка конфигурация народный пк зероподборка2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
+
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
4
Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
4
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
1
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
19
Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
14
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
4
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
20
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
1
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
В России запустили уникальное производство амаранта
1
Новая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры
+
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
+
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
2
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
Процессоры AMD Threadripper 9000 будут иметь от 16 до 96 ядер
+
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Графику S.T.A.L.K.E.R. 2 сравнили с Metro Exodus — разница есть, но незначительная
4
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+
Intel Arc B580 с 12 ГБ памяти GDDR6 и производительностью на уровне RTX 4060 Ti появилась в сети
+
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
4

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
37
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
21
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
56
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
4
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
110
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
41
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
4
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
15

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
14:08
А кто из вас ХОЧЕТ покупать нынешние говно-игры? Ценники космос, содержание как из помойки, графика и физика 10 летней давности. Например я долго ждал Диабло 4, а она оказалась детской бегалкой, абсол...
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Nvidia&Intel Hater
14:08
Его надо называть -человек с плечетазовой аномалией,мне так объяснили.А то не корректно рукожоп звучит)
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Nvidia&Intel Hater
14:06
я не могу уже без смеха читать ни его опусы (все же пролистываю для поржать),ни комменты,которые отдельный вид искусства и самое главное тут
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Cole Mcgrath
14:06
Про портал это клоунада Только совсем конченные его купят с пол цены приставки
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Skyten
14:05
Правильно надо северным корейцам поставить, договор есть - есть.
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
si-cat
14:04
"... НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса, в том числе мнение по поводу необходимых мер реагирования..." А шо - кто-то, кроме либерастических навальнят, сих пор верит, что а...
В НАТО обсуждают нанесение превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта
Джон Коннор
14:04
а что там озвучивать? звуки меча и топора?
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
unhurtable
14:01
Вот еще один в листочек с переписью "неразводимых" добавился: 6700 реинкарнировали в 10100 а острорезы типа тебя и не заметили и с радостью воспринимали: Вышел 7700 - даешь пару сотен мегагерц через-...
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
Nvidia&Intel Hater
13:59
походу дошика небыло и кота схавал
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Nvidia&Intel Hater
13:59
снова о старом.как же он надоел
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем