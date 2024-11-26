Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в конце ноября 2024 года в бюджете до 80 тысяч рублей – на момент написания статьи это 750-780 долларов. Увы, инфляция в России сейчас высокая, а курс американской валюты снова перевалил за 100 рублей. В результате компьютерные комплектующие за последние 2-3 месяца ощутимо подорожали. Тем не менее, собрать сбалансированный и достаточно производительный компьютер для комфортного FullHD-гейминга по-прежнему можно, хотя и не без компромиссов при выборе некоторых комплектующих. Но хватит предисловий, поехали!

В качестве основы для нашей сборки будет использоваться все та же платформа AMD AM4, находящаяся в конце своего жизненного цикла. Почему именно она, а не более современная AM5 или не одна из платформ Intel? Ответ очевиден – по финансовым причинам. Как процессоры, так и материнские платы сокета AM4 стоят дешевле, чем конкурирующие решения, при этом разница в играх между народными шестиядерными процессорами Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 невелика. Да, Ryzen 5 7500F сокета AM5 уже вырывается вперед…но не только по производительности, но и по цене. Причем не только по цене самого процессора – за материнскую плату и оперативную память DDR5 тоже придется переплатить.

Впрочем, вернемся к Ryzen 5 5600. Этот процессор появился на рынке в 2022 году, но более уместно говорить о том, что корнями модель уходит в 2020 год – именно тогда вышел Ryzen 5 5600X, от которого «пять тысяч шестисотый» отличается мало. Хотя морально устаревшими CPU линейки Zen 3, в отличие от Zen 2, называть пока преждевременно – они вполне справляются с современными играми. А Ryzen 5 5600 еще и может похвастаться скромным энергопотреблением и тепловыделением.

Материнскую плату стоит выбрать на чипсете B550 – это гарантирует поддержку четвертой версии интерфейса PCI-Express. Помимо этого, рекомендую убедиться, что у выбранной модели есть хотя бы пара портов M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей – игры сейчас занимают столько места, что одного SSD, если это не четырехтерабайтник, довольно быстро начнет не хватать. А бюджет в 80 тысяч рублей не предусматривает приобретения не то, что четырехтерабайтник, а даже двухтерабайтника. С нынешним курсом доллара хорошо, если на терабайтник денег хватит…

В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть модель MSI B550M PRO-VDH. Это хорошая бюджетная материнская плата, обладающая всеми необходимыми базовыми функциями и достаточным для недорогого геймерского ПК набором разъемов. Для процессора Ryzen 5 5600 такой МП будет вполне достаточно, причем даже с запасом — выбранный CPU не настолько нагружает VRM, чтобы была необходимость в радиаторах.

Кулер тоже можно взять бюджетный, хотя выбирать среди совсем уж дешевых решений с 92-миллиметровыми или еще более мелкими вентиляторами не стоит – из-за своей высокоборотистости они слишком шумные. Благо, башенные системы охлаждения со 120-миллиметровыми «вертушками» стоят не сильно дороже – разница часто составляет буквально несколько сотен рублей. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик одними из оптимальных решений являются кулеры китайской компании ID-COOLING – так, охладитель под названием SE-214-XT BASIC предлагается всего за 1500-1700 рублей, хотя аналогичные продукты конкурентов вроде DeepCool Gammaxx 400 V2 в большинстве магазинов стоят как минимум 2 тысячи, а иногда и 2.5+.

Тот факт, что 16 гигабайт оперативной памяти недостаточно в 2024 для комфортного гейминга, озвучивался в рамках рубрики «Народный ПК» уже неоднократно. Подтверждается это многочисленными тестами, проведенными различными обозревателями и техноблогерами. К примеру, такая игра, как Hogwarts Legacy, может потреблять и 20-24 гигабайта ОЗУ и, хотя это лишь один плохо оптимизированный проект, тайтлов, задействующих 14-18 гигабайт памяти, на рынке уже десятки. Исходя из таких данных, при сборке бюджетного или среднебюджетного игрового ПК рационально рассчитывать на установку комплекта памяти из пары шестнадцатигигабайтных модулей, причем с приличными частотой и таймингами. В случае DDR4 – это 3000-3200 МГц и 16-18-18 или 16-20-20. И, как обычно, напомню: избегайте продукции китайских фуфлобрендов, поскольку скупой платит дважды.

Твердотельный накопитель желательно поставить стандарта PCI-Express 4.0 и с DRAM-буфером, поскольку речь идет о системном диске. Один из лучших SSD в ценовом сегменте «около 8-9 тысяч рублей» — это ADATA XPG Blade S70. Конечно, Samsung 990 Pro и другим PCI-E 4.0 флагманам он уступает, но в повседневной деятельности вы разницы не заметите – она будет видна исключительно в тестах и бенчмарках. Ну и, возможно, иногда в операциях длительного копирования, когда читаются, а потом записываются много десятков или даже несколько сотен гигабайт. Не самый частый сценарий использования.

ADATA XPG Blade S70 базируется на контроллере Innogrit IG5236 в сочетании со 176-слойными чипами TLC 3D NAND производства Micron. Это надежная, проверенная временем комбинация, демонстрирующая, к тому же, как и другие твердотельные накопители со 176-слойной памятью и DRAM-буфером, очень хорошую производительность. Минус у SSD, пожалуй, только один – достаточно серьезный нагрев, поэтому его желательно использовать с системой охлаждения от материнской платы или с обдувом от корпусных вентиляторов.

К счастью, в ноябре графические ускорители пока подорожали не так сильно, как в октябре и видеокарту AMD Radeon RX 7600, оснащенную 8 гигабайтами памяти, можно приобрести в российских магазинах за те же 33-34 тысячи рублей, что и месяц назад. Хотелось бы, конечно, за эти деньги взять RTX 4060 с ее DLSS 3 и генерацией кадров, но, увы, «зеленая» карточка стоит дороже. К тому же, «семь тысяч шестисотой» тоже вполне достаточно для комфортного FullHD-гейминга, если не активировать трассировку лучей. Остальные настройки можно смело ставить на максимальные во всех играх, за исключением имеющих явные проблемы с оптимизацией – FPS будет ощутимо выше 60. Альтернатив Radeon RX 7600 и RTX 4060 на рынке в рассматриваемом бюджете нет – вряд ли стоит смотреть в сторону устаревшей RTX 3060. Разве что если она предлагается дешевле 28-30 тысяч, причем новая.

Энергопотребление нашей сборки по меркам игровых ПК можно охарактеризовать как невысокое, поэтому блока питания на честные 500 Вт хватило бы с запасом. Но зачем покупать БП на 500 Вт, когда за те же деньги можно приобрести модель на 600? Одним из наиболее доступных вариантов, если говорить о моделях с приличными электрическими характеристиками и высокой надежностью, является DeepCool PF600. Купить такой блок питания в российских магазинах на момент написания материала можно за 4-5 тысяч рублей. Также можно присмотреться к продукции Chieftec и Zalman – как и DeepCool, эти бренды даже в сверхбюджетном и бюджетном сегментах предлагают достаточно качественные решения. А вот чего стоит избегать – так это БП ExeGate и Noname-Китая. Впрочем, это практически одно и то же…

На корпус остается меньше 4 тысяч рублей, но это не беда – за 3 тысячи можно взять Eurocase A31 ARGB или один из бюджетных кейсов AeroCool. Что касается упомянутого «еврокейса», то это вполне адекватных размеров Midi-Tower корпус, по-умолчанию оснащенный одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором, работающим на выдув. К нему можно добавить еще четыре – один на верхнюю панель и три на переднюю. Хотя, с учетом низкого энергопотребления и тепловыделения нашей сборки, в этом нет практической необходимости. С учетом нынешней экономической ситуации, даже удивительно, что хотя бы мало-мальски приличный корпус может стоить меньше 4-5 тысяч рублей.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

По производительности ноябрьская конфигурация не отличается от октябрьской, но вот на корпусе пришлось сэкономить — рубль продолжает дешеветь, а комплектующие, соответственно, продолжают дорожать. Связка из процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты AMD Radeon RX 7600 позволяет комфортно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках в любые проекты за исключением наиболее ресурсоемких и плохо оптимизированных – разумеется, без трассировки лучей. Но как показывают недавние тесты, проведенные Hardware Unboxed, во многих играх рейтрейсинг практически не улучшает картинку.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить, что заменить без потери производительности в играх?

Можно взять материнскую плату с только одним разъемом M.2 PCI-Express для скоростного SSD, а также сэкономить на самом SSD, но и то и другое сложно назвать хорошим вариантом экономии.

Разве шестиядерного процессора достаточно для комфортного гейминга?

В 95% случаев да. К тому же, именно шестиядерники установлены в большинстве компьютеров пользователей игрового сервиса Steam. И именно под 6 ядер и 12 потоков оптимизируют свои творения многие разработчики. А вот стримерам и видеоблогерам стоит присматриваться к CPU с большим количеством ядер.

А за что можно доплатить, если бюджет больше 80 тысяч, чтобы повысить FPS?

Все деньги стоить вкладывать в видеокарту. Вот рекомендованный список моделей по возрастанию производительности: RTX 4060 Ti, RX 7700 XT, RTX 4070, RTX 4070 Super.

Какие есть прогнозы по ценам на железо на декабрь-январь?

Судя по нынешним тенденциям, все будет дорожать. Ключевую ставку почти наверняка снова поднимут, при этом вероятность значительного укрепления курса рубля минимальная. Доллар стоит больше 103 рублей впервые с марта 2022 года и это, скорее всего, не предел. А сколько бы всякие эксперты ни утверждали, что российская экономика отвязалась от курса доллара, на практике многие импортные товары по-прежнему закупаются за американскую валюту. Да даже если не за американскую – курс евро и юаня тоже растет.

Когда выйдут новые видеокарты?

В первом квартале 2025 года, но в основном дорогие – флагманские и субфлагманские, по крайней мере, если говорить о решениях NVIDIA. А вот на AMD надежда есть – «красные» могут сразу релизнуть GPU среднего или даже бюджетного ценового сегмента, поскольку ходят слухи, что от выпуска топов они на этот раз откажутся.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 80 тысяч рублей в конце ноября 2024 года. Даже не знаю, на чем еще придется экономить в декабре — а экономить, по всей видимости, придется. Ситуация на российском рынке комплектующих, конечно, не столь плачевная, как во времена майнинг-лихорадки, но и располагающей к приобретению железа ее не назвать. А что вы думаете по поводу нынешних цен на комплектующие и перспектив для их повышения или снижения? Пишите в комментариях!

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