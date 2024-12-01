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Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)

Рассказываю о том, как собрать геймерскую конфигурацию меньше чем за 600 долларов
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в начале декабря 2024 года, обладая достаточно скромным по нынешним меркам бюджетом в 60 тысяч рублей или менее 600 долларов. На момент написания статьи многие магазины уже отреагировали на резкое ослабление российской национальной валюты, повысив цены на компьютерные комплектующие и цифровую технику. Так что уложиться в 60 тысяч в этот раз будет действительно сложной задачей. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 OEM 

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Базироваться наша сборка будет на платформе AMD AM4 — это позволит использовать шестиядерный процессор, хотя и далеко не новый. Речь идет о Ryzen 5 3600 — да, в 2024, и, тем более, в 2025 году этот CPU можно считать уже несколько устаревшим, тем не менее, на перспективу нескольких лет он все равно лучше, чем какой-либо четырехъядерник, поскольку разработчики игр преимущественно оптимизируют свои творения именно под 6 ядер и 12 потоков. Будь бюджет побольше, стоило бы, конечно, взять «народный шестиядерник» — Ryzen 5 5600, но, с учетом текущей экономической ситуации, нам придется экономить буквально на каждом компоненте системы за исключением видеокарты. Все-таки именно графический ускоритель в наибольшей степени влияет на частоту смены кадров в играх, и на то, насколько комфортным будет геймплей, а потому отказываться от RTX 4060/RX 7600 и покупать RTX 3050 или еще что-то подобное — это крайняя мера.

Материнская плата: MSI A520M-A PRO 

С материнской платой все достаточно очевидно – берем наиболее доступную модель, поддерживающую выбранный процессор, убедившись при этом, что она оснащена хотя бы одним разъемом M.2 PCI-Express для установки высокоскоростного твердотельного накопителя. На самом деле, связку из процессора Ryzen 5 3600, материнской платы на одном из старых чипсетов сокета AM4, и, возможно, кулера и оперативной памяти можно выгодно приобрести на вторичном рынке, но в статьях рубрики «Народный ПК», за исключением спецвыпусков, рассматривается новое железо, которое можно купить в магазинах. А из такого железа одним из наиболее доступных вариантов будет МП MSI A520M-A PRO. Также можно рассмотреть и другие модели ASUS, GIGABYTE, MSI или ASRock – например, если ритейлеры предлагают акции или скидки.

Кулер: Eurocase SC500 FRGB 

AMD Ryzen 5 3600 нельзя назвать горячим процессором, в особенности по современным меркам, и если сравнивать с такими «печками», как старшие CPU Intel Core i9 13-го и 14-го поколений. Соответственно, на системе охлаждения можно сэкономить – «три тысячи шестисотому» хватит недорогого башенного кулера с несколькими теплотрубками и 120-миллиметровым вентилятором, рассчитанного на TDP 150-180 Вт. Менее, чем за 1500 рублей можно приобрести Eurocase SC500 FRGB, если же вы хотите что-то более производительное, то хорошим выбором будут решения китайской компании ID-Cooling, например, SE-214-XT BASIC. Подошел бы и DeepCool Gammaxx 400V2, но его стоимость за последний год значительно выросла, поэтому системы охлаждения ID-Cooling в большинстве случаев приобретать более рационально.

Оперативная память: G.Skill Ripjaws V 16 ГБ 

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Оперативной памяти для комфортного гейминга нужно 32 гигабайта, но на 32 гигабайта нам бюджета не хватит, если не экономить на видеокарте. А разъемов для модулей ОЗУ всего 2. Что делать? Приобретать одну шестнадцатигиговую планку и докупать вторую спустя месяц или несколько. С точки зрения соотношения цены и характеристик оптимальный вариант – частота 3000-3200 МГц и тайминги 16-18-18 или 16-20-20. И избегайте памяти китайских Noname-брендов. В ней могут использоваться чипы неизвестного происхождения – например, бывшие в употреблении, не прошедшие внутренний контроль качества или даже бракованные. Благо, на российском рынке и в текущих экономических условиях хватает проверенных временем брендов. Вот неполный список: G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power.

SSD: TEAMGROUP VULCAN Z 480 ГБ 

Выбранная материнская плата оснащена только одним разъемом M.2 PCI-Express для установки скоростного SSD, и тратить его на накопитель емкостью 480-512 гигабайт, на мой взгляд, не слишком разумно, а на более емкую модель…опять же, не хватит бюджета. Оптимальный в данном случае вариант — изначально взять SATA III SSD, а в будущем докупить скоростной M.2 PCI-E терабайтник или двухтерабайтник и перенести или переустановить операционную систему, софт и игры на него. Среди недорогих SATA III SSD с адекватными скоростными показателями и приличной надежностью могу предложить, например, TEAMGROUP VULCAN Z – на первое время его должно хватить.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

А вот и тот компонент системы, ради которого мы экономим на всем остальном – графический ускоритель. На мой взгляд, брать в конце 2024 года что-то слабее AMD Radeon RX 7600 или NVIDIA GeForce RTX 4060 нецелесообразно – если на одну из этих видеокарт не хватает бюджета, лучше обратиться ко вторичному рынку, но не покупать условную RTX 3050, в особенности, ослабленную, с 6 гигабайтами памяти, узкой шиной и сниженным TDP. Что же касается «семь тысяч шестисотой» — это приличная бюджетная игровая видеокарта, без проблем справляющаяся с любыми играми в разрешении FullHD. Чаще всего – на максимальных настройках (но без рейтрейсинга), хотя в отдельных плохо оптимизированных проектах придется снижать параметры графики до высоких. Но, с учетом того, что мы собираем ПК примерно за 550 долларов, даже такой результат можно считать очень и очень хорошим. Правда, для его достижения придется докупить вторую планку оперативной памяти, поскольку 16 гигабайт некоторым играм уже не хватает, а есть еще операционная система и различного рода софт.

Блок питания: DeepCool PF550 

Наша конфигурация не предусматривает высокого энергопотребления и тепловыделения – ей вполне хватит блока питания на 500 Вт, причем с запасом. Впрочем, это не значит, что стоит покупать сверхбюджетный Exegate или что-то из ассортимента китайских подвальных мастеров. Благо, есть проверенные временем компании вроде Chieftec, DeepCool и Zalman, продукция которых широко представлена в том числе и в бюджетном сегменте. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть DeepCool PF550, но, по сути, подойдет и любой другой БП на честные 500-600 Вт, лишь бы у него были приличные электрические характеристики, и он был достаточно надежным. Ну и не стоит забывать про вентилятор – он, опять же, должен быть эффективным, и, в то же время, тихим.

Корпус: Eurocase A31 ARGB Black 

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Корпус придется взять не просто бюджетный, а сверхбюджетный. К счастью, даже в конце 2024 года при стоимости доллара в 100-110 рублей и юаня в 15+ рублей, за 3 тысячи «деревянных» можно найти приличный кейс. Например, Eurocase A31 ARGB. Вариант вполне заслуживающий внимания – как по количеству места и организации пространства, так и по охлаждению модель не уступает многим более дорогим решениям. К одному предустановленному 120-миллиметровому вентилятору при желании можно добавить еще несколько, хотя в нашем случае это совсем не обязательно – тепловыделение сборки по современным меркам невелико. Конечно, для флагманской или субфлагманской конфигурации шасси не подходит, но для бюджетной или среднебюджетной – более чем. Особенно за такие-то деньги, меньше 30 долларов.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

AMD Ryzen 5 3600 OEM

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Материнская плата

MSI A520M-A PRO

Система охлаждения

Eurocase SC500 FRGB

Оперативная память

G.Skill Ripjaws V 16 ГБ

SSD

TEAMGROUP VULCAN Z 480 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF550

Корпус

Eurocase A31 ARGB Black

Экономить пришлось еще сильнее, чем в предыдущем выпуске, но главная задача выполнена – видеокарту AMD Radeon RX 7600 удалось сохранить, как и шестиядерный процессор, пусть и далеко не новый. Конечно, конфигурация получилась бюджетной и изобилующей компромиссами — поиграть в Cyberpunk 2077 на ультра с трассировкой лучей при комфортном FPS вряд ли получится. А вот на высоких и без трассировки – вполне. Справится сборка и с другими современными требовательными играми – при условии, что будет дополнительно установлена вторая планка оперативной памяти. Да и полутерабайтного SSD надолго не хватит – особенно с учетом того, что многие игры сейчас занимают 100-200 гигабайт места, и требуют еще столько же для установки обновлений.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли на чем-то сэкономить без потери производительности в играх?

Скорее нет, чем да – на всем уже сэкономлено. Если только брать ненадежный и небезопасный блок питания, но делать этого я категорически не рекомендую.

А если бюджет не 60 тысяч, а 70 или 80 — что заменить?

Если 80 тысяч – советую ознакомиться со статьей о сборке в соответствующем бюджете, ссылка будет в конце этого материала. Если 70 — стоит поменять процессор на Ryzen 5 5600, материнскую плату на модель с двумя разъемами M.2, и SSD на терабайтную M.2 PCI-E модель, если хватит денег. Вторую планку ОЗУ можно докупить потом.

На сколько хватит такой сборки?

Ненадолго – в нетребовательные игры можно будет играть относительно комфортно еще несколько лет (при условии установки второго модуля ОЗУ), но в целом, бюджет недостаточен для того, чтобы вложить в конфигурацию запас прочности на будущее. Хороший игровой ПК и лет 15 назад стоил от 1000 долларов, а доллар тоже подвержен инфляции.

А на сокете AM5 можно что-то собрать за 60 тысяч?

Если только использовать б.у. комплектующие, например, видеокарту. Процессоры и материнские платы сокета AM5 стоят дороже, чем AM4 или LGA 1700, да и оперативная память DDR5 тоже дороже, чем DDR4.

Какие прогнозы по поводу цен на компьютерные комплектующие на начало 2025 года?

Неутешительные. Рубль дешевел по отношению к доллару, евро и юаню на протяжении всей осени, а в конце ноября дополнительно рухнул почти на 10%. Многие ритейлеры уже предупредили о грядущем подорожании цифровой и бытовой техники, а также электроники на 10-20%. А состоится это подорожание как раз в декабре-январе. Защитить от него потребителей может только резкое и значительное укрепление российской национальной валюты, например, до 90-95 рублей за доллар, а шансы на него можно оценить как близкие к нулю.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в России в начале декабря 2024 года за 60 тысяч рублей или менее 600 долларов. Экономить приходится буквально на каждом из компонентов системы, тем не менее, сборка после установки второго модуля ОЗУ все-таки позволит комфортно играть в любые актуальные проекты, пусть и без трассировки лучей и не всегда на максимальных настройках. Впрочем, в таком бюджете, вероятно, целесообразнее все-таки обратиться ко вторичному рынку. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации и нынешних цен на компьютерное железо? Пишите в комментариях!

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