Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D

Рассказываю о материнских платах AMD AM5 продвинутого среднего и премиального ценовых сегментов.
[ ] для раздела Блоги
2
2

Всем привет. С вами Zero, и это вторая часть статьи о материнских платах для лучшего в настоящий момент игрового процессора – AMD Ryzen 7 9800X3D. Также с высокой долей уверенности могу предположить, что перечисленные ниже платы станут хорошим выбором и для будущих CPU AMD с дополнительным 3D-кэшем, оснащенных 12 и 16 ядрами.

Все МП в списке могут похвастаться мощной подсистемой питания и продвинутой системой охлаждения – непосредственно для восьмиядерного Ryzen 7 9800X3D их характеристики можно даже считать несколько избыточными. Но хватит предисловий – в сегодняшнем материале мы рассмотрим материнские платы для лучшего геймерского CPU, предлагающиеся на российском рынке за 25 и более тысяч рублей. Если вас интересуют более доступные предложения – добро пожаловать в первую часть статьи, ссылка на которую будет в конце. Поехали!

Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE 

Большинство рассматриваемых в данной статье материнских плат будут относиться к форм-фактору Standard-ATX, но начать я позволю себе с Micro-ATX модели под названием Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE. Из-за ограниченного пространства плата оснащена только двумя портами M.2 PCI-Express для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей, разъемов для подключения корпусных вентиляторов тоже немного. В остальном же модель вполне соответствует своему ценовому сегменту – мощная подсистема питания, радиаторы везде, где только можно, расширенный набор USB-портов, поддержка Wi-Fi и Bluetooth «из коробки». В большинстве случаев для производительных игровых сборок целесообразно использовать более крупные материнские платы, но, если вы по какой-то причине решили остановиться на одной из моделей форм-фактора Micro-ATX, AORUS ELITE AX ICE будет хорошим выбором.

Преимущества:

  • Солидная подсистема питания
  • Обилие радиаторов
  • Расширенный комплект USB-портов
  • Стильный дизайн
  • Поддержка Wi-Fi/Bluetooth без сторонних адаптеров

Недостатки:

  • Только два порта M.2 PCI-Express
  • Завышенная стоимость в российских магазинах

MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI 

Материнские платы MSI линейки Tomahawk традиционно пользуются высоким спросом у геймеров, поскольку, как правило, подходят для конфигураций с высоким энергопотреблением и тепловыделением. И модель MAG B650 TOMAHAWK WIFI полностью соответствует ожидаемому от нее. Фаз питания здесь аж 14+2+1, если учитывать в упомянутых 14 пару фаз для SoC. Но даже если не учитывать, плата легко справится не только с восьмиядерным Ryzen 7 9800X3D, но и с процессорами, оснащенными 12 или даже 16 ядрами. Система охлаждения здесь тоже серьезная – перегрева VRM не будет даже в стресс-тестах. Богатый комплект разъемов, продвинутые звуковой и сетевой контроллер, поддержка Wi-Fi/Bluetooth без использования сторонних адаптеров — плата у MSI получилась действительно шикарная.

Преимущества:

  • Внушительная подсистема питания с не менее внушительными радиаторами
  • Богатый набор разъемов
  • Три порта M.2 для скоростных SSD
  • Продвинутые звуковая и сетевая карты
  • Встроенный Wi-Fi/Bluetooth адаптер

Недостатки:

  • Не самая доступная цена
  • Нет кнопки сброса BIOS

ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI 

Материнская плата ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI, как и большинство других рассмотренных в рамках данного материала решений – это продвинутая модель форм-фактора Standard-ATX с мощной подсистемой питания. Также она может похвастаться обилием всевозможных разъемов, включая три порта M.2 PCI-Express и расширенный комплект USB. Что касается сетевой и звуковой карты – с 2.5-гигабитным контроллером здесь соседствует аудиокодек Realtek S1200A. Сравнить плату можно с рассмотренной ранее MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI – по своим спецификациям устройства довольно похожи, хотя дизайн и расположение элементов, конечно, отличаются. Использовать GAMING B650-PLUS WIFI можно не только с Ryzen 7 9800X3D, но и с гораздо более горячими процессорами – например, с будущими 12-ядерным и 16-ядерным CPU с дополнительным 3D-кэшем. Разве что придется обновить BIOS.

Преимущества:

  • Мощная подсистема питания, защищенная радиатором
  • Три порта M.2 PCI-Express для установки скоростных SSD
  • Поддержка Wi-Fi/Bluetooth
  • Удобный и функциональный BIOS
  • Расширенный комплект разъемов

Недостатки:

  • Высокая цена
  • Не самая продвинутая звуковая система

MSI X670E GAMING PLUS WIFI 

MSI X670E GAMING PLUS WIFI – это материнская плата на флагманском чипсете предыдущего поколения — AMD X670E. Тем не менее, это не значит, что она устарела, ведь чтобы использовать процессор Ryzen 7 9800X3D, вам достаточно обновить BIOS. Да, разъемов USB4 у вас не будет, но сильно ли они нужны, если вы не используете сверхскоростные внешние SSD или другие специфические решения? А вот на аудиосистеме в MSI явно сэкономили, установив Realtek ALC897.

От минусов перейдем к плюсам. Подсистема питания МП насчитывает 14+2+1 фазы, и позволяет установить любой существующий совместимый с сокетом процессор – хоть 16-ядерный. За отвод тепла от всех греющихся элементов отвечают солидной площади радиаторы, а комплект разъемов даст фору и многим более дорогим моделям. Одних только портов M.2 PCI-Express тут целых 4 штуки, а 4 pin гнезд для подключения вентиляторов целых 8, если считать те два, что предназначены для системы охлаждения процессора. На основе MSI X670E GAMING PLUS WIFI можно собрать действительно топовую игровую конфигурацию – будущая GeForce RTX 5090 и 64 гигабайта оперативной памяти будут в данном случае смотреться весьма уместно.

Преимущества:

  • Мощнейший VRM, который без проблем потянет даже 16-ядерный процессор
  • Прекрасное охлаждение
  • Богатый комплект разъемов
  • Встроенный Wi-Fi/Bluetooth контроллер
  • Удобный BIOS со множеством настроек

Недостатки:

  • Не самый новый чипсет — поддержки USB4 нет и не будет
  • Аудиосистема Realtek ALC897 в такой плате – это несерьезно

ASRock X670E Steel Legend 

ASRock X670E Steel Legend – еще одна недешевая материнская плата на не самом новом, но не утратившем своей актуальности чипсете. По своим характеристикам она очень похожа на рассмотренную ранее MSI X670E GAMING PLUS WIFI, но в данном случае компания не поскупилась и установила соответствующую классу МП звуковую систему — Realtek ALC1220. По сути, это та же ALC4080, только реализованная не посредством USB. А что там по фазам питания? Их столько, что хватило бы не только для 16-ядерного, но и для 32-ядерного процессора, если бы таковые потребительские решения для сокета AM5 существовали — 16+2+1. А уж разных разъемов здесь столько, что хватит даже самому требовательному геймеру. Но и цена соответствующая — ASRock часто предлагают платы с выгодным соотношением стоимости и характеристик, но это как-никак премиум-сегмент.

Преимущества:

  • Мощнейшая подсистема питания
  • Высокоэффективная система охлаждения
  • Богатый набор разъемов, которого с лихвой хватит практически любому геймеру
  • Продвинутые звуковая и сетевая карты
  • Поддержка Wi-Fi/Bluetooth

Недостатки:

  • Высокая цена – за те же деньги можно купить пару скоростных двухтерабайтных SSD
  • Отсутствие поддержки USB4 из-за не самого нового чипсета

ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI 

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI, как несложно понять по ее названию, ориентирована в первую очередь на геймеров. И внешний вид решения это только подтверждает – массивные черные радиаторы, подсветка, фирменные логотипы. Но нас, конечно, в первую очередь интересует функциональность, а не внешний лоск. К счастью, с функциональностью здесь все в порядке. Солидная подсистема питания на 16+2 фазы, обилие радиаторов большой площади, отличный набор разъемов — продукт действительно соответствует стандартам премиум-сегмента. Отдельно отмечу наличие четырех портов M.2 PCI-Express — твердотельных накопителей и места на них, как известно, много не бывает. По сетевой и звуковой картам все тоже в порядке — использование 2.5-гигабитных адаптеров уже становится нормой, а вот на аудиокодеках производители частенько экономят. Но не в нашем случае — МП может похвастаться наличием звуковой системы Realtek ALC4080.

Преимущества:

  • Весьма мощная подсистема питания
  • Продуманное охлаждение всех греющихся элементов
  • Множество всевозможных разъемов
  • Современные сетевая и звуковая карты
  • Стильный дизайн, хорошо подходящий для геймерских конфигураций ПК

Недостатки:

  • Высокая цена
  • Отсутствие поддержки USB4

Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 

Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 — новенькая материнская плата на свежем флагманском чипсете X870E, ключевое преимущество которого — поддержка стандарта USB4. Да и в целом, USB-разъемов здесь действительно много, а площадь радиаторов такова, что под ними скрыта большая часть печатной платы. Естественно, на VRM производитель тоже не экономил — в наличии 16+2+2 фазы, что обеспечивает колоссальный запас для любого из существующих процессоров сокета AMD AM5. Что еще? Поддержка Wi-Fi 7 (включая диапазон 6 ГГц), звуковой адаптер Realtek ALC1220, расширенная комплектация, PCI-Express 5.0 не только для видеокарты, но и для твердотельных накопителей. Придраться можно разве что к BIOS – все-таки, на мой вкус, у MSI и ASUS он удобнее и с этим, судя по форумам, соглашается большая часть компьютерных энтузиастов.

Преимущества:

  • И снова – мощная подсистема питания
  • Обилие радиаторов, прикрывающих почти всю печатную плату
  • Богатый комплект разъемов
  • PCI-Express 5.0 не только для GPU, но и для SSD, хотя и не для всех
  • Поддержка USB4 и Wi-Fi 7

Недостатки:

  • Высокая цена
  • Не самый удобный BIOS

ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI

И напоследок — материнская плата для людей с не ограниченным разумными рамками бюджетом, ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI. Как и другие предложения в рамках фирменной линейки Republic of Gamers, она стоит действительно дорого, хотя встречаются на рынке МП и еще дороже, например, специализированные решения, приспособленные под использование с системами жидкостного охлаждения. Что же касается рассматриваемой модели – это все-таки более классический вариант, похожий на рассмотренные в рамках данного материала ранее платы. Подсистема питания насчитывает 18+2 фазы, а разъемов здесь столько, что хватило бы и на два устройства. Шикарное оснащение, превосходные возможности для тонкой настройки и разгона — у ASUS вышел отличный продукт, хотя позволить его себе может далеко не каждый геймер.

Преимущества:

  • Мощнейший VRM и шикарное охлаждение
  • Множество разъемов, причем наиболее актуальных версий, включая USB4 и M.2 PCI-E 5.0
  • Возможности для тонкой настройки и разгона
  • Wi-Fi 7/Bluetooth и 5-гигабитный сетевой контроллер
  • Продвинутый звуковой кодек ALC4080

Недостатки:

  • Крайне высокая стоимость
  • Отсутствие поддержки RGB 12V

FAQ (Вопросы и ответы)

Зачем покупать такие дорогие материнские платы для восьмиядерного процессора? Есть что подешевле?

AMD Ryzen 7 9800X3D и сам стоит недешево, к тому же, у некоторых компьютерных энтузиастов и геймеров есть специфические требования к МП – например, наличие 4 M.2 PCI-E разъемов. Но есть интересные платы и дешевле— ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D.

Какую оперативную память покупать к Ryzen 7 9800X3D? В плане частоты и таймингов.

Ставить частоту выше DDR5-6000 смысла нет, а вот тайминги – чем ниже, тем лучше. Но можно приобрести и более высокочастотную память, просто снизить герцовку, но при этом уменьшить и тайминги.

Почему 9800X3D в российских магазинах стоит так дорого? Когда этот CPU подешевеет?

На момент написания статьи 9800X3D стоит значительно дороже рекомендованной цены и в зарубежных магазинах. Основная причина – превышение спроса над предложением, или, одним словом, дефицит. Что же касается российского рынка, на стоимость влияют дополнительные факторы – дорогая логистика и слабый рубль. По поводу возможного удешевления — увы, дешевого железа в ближайшие месяцы на прилавках наших магазинах ждать не приходится. Как минимум из-за того, что доллар снова стоит дороже 100 рублей.

Подойдут ли перечисленные материнские платы для будущих процессоров Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D с 12 и 16 ядрами?

Для 12-ядерного с высокой вероятностью должны подойти все, для 16-ядерного – почти все, хотя заранее говорить, конечно, сложно. Лучше дождаться релиза.

Как скоро ожидать выхода нового сокета AMD AM6?

Точно не в 2025 году – по имеющимся в настоящий момент данным, AMD выпустит после Ryzen 9000 еще как минимум одно, а скорее два новых поколения процессоров.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 8 заслуживающих внимания материнских платах стоимостью дороже 25 тысяч рублей для процессора AMD Ryzen 9800X3D. На самом деле, рассмотренные МП хорошо подходят не только для этого CPU, но и для многих других процессоров AMD, включая модели с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения. Пользователям, которых интересуют более бюджетные платы, рекомендую ознакомиться со статьей: ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. А что вы думаете по поводу процессора Ryzen 7 9800X3D? За сколько бы вы его купили? Или, как и я считаете, что 8 ядер уже маловато? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)

Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера

ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор

Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd asus msi ryzen материнские платы gigabyte asrock am5 amd am5 зероподборка2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
6
Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
4
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
1
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
59
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
33
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
2
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
1
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
5
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставлена в войска
+
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
Кризис в Bosch - компания уволит 5500 человек по всему миру, а рабочим в Германии урежет ЗП
1
Единственным поставщиком памяти GDDR7 для десктопных GeForce RTX 5000 будет Samsung
3
Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
2
ВС РФ осталось 12 километров до выхода к административным границам Днепропетровской области
+
Российская армия получила новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
1
Reuters: После изучения обломков "Орешника" стало понятно, что ранее такой тип ракет не применялся
+
Украинские офицеры и чиновники жалуются на объем и качество мобилизационной кампании
1
В России впервые выставлен на продажу подержанный лимузин Аурус Сенат
2
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Российские подразделения начали операцию по полному освобождению населённого пункта Жёлтое
+
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
4
Складные смартфоны Galaxy следующего поколения будут использовать чипы Exynos
+

Популярные статьи

О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
163
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
48
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
61
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
6
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
24
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
6
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
6
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор современного цифрового пинбола — зачем в него играть и какую игру выбрать
1

Сейчас обсуждают

wedasik
13:13
Ахахахха
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
ebatorуа
13:12
просто похожа она на орешник,когда падает.
Почему новая гиперзвуковая ракета России получила название "Орешник": четыре версии
Димон Карапеев
13:11
Бесполезная ерунда пропадёт интернет пропадёт и виндовс
Раскрыты особенности и представлены скриншоты облачной ОС Windows NXT (CPC)
PanzerK
13:06
Не перепутал, просто всегда думал что на 3Gb это 1060, а на 6Gb это 1060Ti.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
ebatorуа
13:04
как там у вас с электричеством,на украине.
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
Denis Vershinin
13:01
Сижу на S23U, подождем S27U. Не вижу ни одной критической необходимости бежать за S25U. Будет ли она в 27U?
WP: Администрация Дональда Трампа подтолкнёт Украину к переговорам с Россией в ближайшие месяцы
PanzerK
12:59
И то верно... она оказывается просто 1060... Ну да не бог весть какая ошибка.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Влад Трохов
12:57
Смотрите, сейчас руками тех же разработчиков ждалкера 2 (напомню у них финансирование и плотное сотрудничество с майками) сливают старые серии видеокарт, т.е. на 2060-2070 в ждалкера прям сейчас толко...
Энтузиаст выпустил мод для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, повышающий интеллект противников
DANYNAFIG
12:55
Байкал это же ядра ARM наглосаксов , где эльбрусы православные мать вашу ?
ASUS представила плату PRO WS Z890-ACE SE для рабочих систем с процессорами Intel Core Ultra 200S
Мефодий
12:54
так ты тогда врал про кредит или сейчас врёшь, жертва цирроза печени? и ссылку дай посмотреть, что у тебя на картинке, я таких цен не разу не видел, хочу опять убедиться что ты брешешь, как самолётик...
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем