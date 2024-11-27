Всем привет. С вами Zero, и это вторая часть статьи о материнских платах для лучшего в настоящий момент игрового процессора – AMD Ryzen 7 9800X3D. Также с высокой долей уверенности могу предположить, что перечисленные ниже платы станут хорошим выбором и для будущих CPU AMD с дополнительным 3D-кэшем, оснащенных 12 и 16 ядрами.

Все МП в списке могут похвастаться мощной подсистемой питания и продвинутой системой охлаждения – непосредственно для восьмиядерного Ryzen 7 9800X3D их характеристики можно даже считать несколько избыточными. Но хватит предисловий – в сегодняшнем материале мы рассмотрим материнские платы для лучшего геймерского CPU, предлагающиеся на российском рынке за 25 и более тысяч рублей. Если вас интересуют более доступные предложения – добро пожаловать в первую часть статьи, ссылка на которую будет в конце. Поехали!

Большинство рассматриваемых в данной статье материнских плат будут относиться к форм-фактору Standard-ATX, но начать я позволю себе с Micro-ATX модели под названием Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE. Из-за ограниченного пространства плата оснащена только двумя портами M.2 PCI-Express для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей, разъемов для подключения корпусных вентиляторов тоже немного. В остальном же модель вполне соответствует своему ценовому сегменту – мощная подсистема питания, радиаторы везде, где только можно, расширенный набор USB-портов, поддержка Wi-Fi и Bluetooth «из коробки». В большинстве случаев для производительных игровых сборок целесообразно использовать более крупные материнские платы, но, если вы по какой-то причине решили остановиться на одной из моделей форм-фактора Micro-ATX, AORUS ELITE AX ICE будет хорошим выбором.

Преимущества:

Солидная подсистема питания

Обилие радиаторов

Расширенный комплект USB-портов

Стильный дизайн

Поддержка Wi-Fi/Bluetooth без сторонних адаптеров

Недостатки:

Только два порта M.2 PCI-Express

Завышенная стоимость в российских магазинах

Материнские платы MSI линейки Tomahawk традиционно пользуются высоким спросом у геймеров, поскольку, как правило, подходят для конфигураций с высоким энергопотреблением и тепловыделением. И модель MAG B650 TOMAHAWK WIFI полностью соответствует ожидаемому от нее. Фаз питания здесь аж 14+2+1, если учитывать в упомянутых 14 пару фаз для SoC. Но даже если не учитывать, плата легко справится не только с восьмиядерным Ryzen 7 9800X3D, но и с процессорами, оснащенными 12 или даже 16 ядрами. Система охлаждения здесь тоже серьезная – перегрева VRM не будет даже в стресс-тестах. Богатый комплект разъемов, продвинутые звуковой и сетевой контроллер, поддержка Wi-Fi/Bluetooth без использования сторонних адаптеров — плата у MSI получилась действительно шикарная.

Преимущества:

Внушительная подсистема питания с не менее внушительными радиаторами

Богатый набор разъемов

Три порта M.2 для скоростных SSD

Продвинутые звуковая и сетевая карты

Встроенный Wi-Fi/Bluetooth адаптер

Недостатки:

Не самая доступная цена

Нет кнопки сброса BIOS

Материнская плата ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI, как и большинство других рассмотренных в рамках данного материала решений – это продвинутая модель форм-фактора Standard-ATX с мощной подсистемой питания. Также она может похвастаться обилием всевозможных разъемов, включая три порта M.2 PCI-Express и расширенный комплект USB. Что касается сетевой и звуковой карты – с 2.5-гигабитным контроллером здесь соседствует аудиокодек Realtek S1200A. Сравнить плату можно с рассмотренной ранее MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI – по своим спецификациям устройства довольно похожи, хотя дизайн и расположение элементов, конечно, отличаются. Использовать GAMING B650-PLUS WIFI можно не только с Ryzen 7 9800X3D, но и с гораздо более горячими процессорами – например, с будущими 12-ядерным и 16-ядерным CPU с дополнительным 3D-кэшем. Разве что придется обновить BIOS.

Преимущества:

Мощная подсистема питания, защищенная радиатором

Три порта M.2 PCI-Express для установки скоростных SSD

Поддержка Wi-Fi/Bluetooth

Удобный и функциональный BIOS

Расширенный комплект разъемов

Недостатки:

Высокая цена

Не самая продвинутая звуковая система

MSI X670E GAMING PLUS WIFI – это материнская плата на флагманском чипсете предыдущего поколения — AMD X670E. Тем не менее, это не значит, что она устарела, ведь чтобы использовать процессор Ryzen 7 9800X3D, вам достаточно обновить BIOS. Да, разъемов USB4 у вас не будет, но сильно ли они нужны, если вы не используете сверхскоростные внешние SSD или другие специфические решения? А вот на аудиосистеме в MSI явно сэкономили, установив Realtek ALC897.

От минусов перейдем к плюсам. Подсистема питания МП насчитывает 14+2+1 фазы, и позволяет установить любой существующий совместимый с сокетом процессор – хоть 16-ядерный. За отвод тепла от всех греющихся элементов отвечают солидной площади радиаторы, а комплект разъемов даст фору и многим более дорогим моделям. Одних только портов M.2 PCI-Express тут целых 4 штуки, а 4 pin гнезд для подключения вентиляторов целых 8, если считать те два, что предназначены для системы охлаждения процессора. На основе MSI X670E GAMING PLUS WIFI можно собрать действительно топовую игровую конфигурацию – будущая GeForce RTX 5090 и 64 гигабайта оперативной памяти будут в данном случае смотреться весьма уместно.

Преимущества:

Мощнейший VRM, который без проблем потянет даже 16-ядерный процессор

Прекрасное охлаждение

Богатый комплект разъемов

Встроенный Wi-Fi/Bluetooth контроллер

Удобный BIOS со множеством настроек

Недостатки:

Не самый новый чипсет — поддержки USB4 нет и не будет

Аудиосистема Realtek ALC897 в такой плате – это несерьезно

ASRock X670E Steel Legend – еще одна недешевая материнская плата на не самом новом, но не утратившем своей актуальности чипсете. По своим характеристикам она очень похожа на рассмотренную ранее MSI X670E GAMING PLUS WIFI, но в данном случае компания не поскупилась и установила соответствующую классу МП звуковую систему — Realtek ALC1220. По сути, это та же ALC4080, только реализованная не посредством USB. А что там по фазам питания? Их столько, что хватило бы не только для 16-ядерного, но и для 32-ядерного процессора, если бы таковые потребительские решения для сокета AM5 существовали — 16+2+1. А уж разных разъемов здесь столько, что хватит даже самому требовательному геймеру. Но и цена соответствующая — ASRock часто предлагают платы с выгодным соотношением стоимости и характеристик, но это как-никак премиум-сегмент.

Преимущества:

Мощнейшая подсистема питания

Высокоэффективная система охлаждения

Богатый набор разъемов, которого с лихвой хватит практически любому геймеру

Продвинутые звуковая и сетевая карты

Поддержка Wi-Fi/Bluetooth

Недостатки:

Высокая цена – за те же деньги можно купить пару скоростных двухтерабайтных SSD

Отсутствие поддержки USB4 из-за не самого нового чипсета

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI, как несложно понять по ее названию, ориентирована в первую очередь на геймеров. И внешний вид решения это только подтверждает – массивные черные радиаторы, подсветка, фирменные логотипы. Но нас, конечно, в первую очередь интересует функциональность, а не внешний лоск. К счастью, с функциональностью здесь все в порядке. Солидная подсистема питания на 16+2 фазы, обилие радиаторов большой площади, отличный набор разъемов — продукт действительно соответствует стандартам премиум-сегмента. Отдельно отмечу наличие четырех портов M.2 PCI-Express — твердотельных накопителей и места на них, как известно, много не бывает. По сетевой и звуковой картам все тоже в порядке — использование 2.5-гигабитных адаптеров уже становится нормой, а вот на аудиокодеках производители частенько экономят. Но не в нашем случае — МП может похвастаться наличием звуковой системы Realtek ALC4080.

Преимущества:

Весьма мощная подсистема питания

Продуманное охлаждение всех греющихся элементов

Множество всевозможных разъемов

Современные сетевая и звуковая карты

Стильный дизайн, хорошо подходящий для геймерских конфигураций ПК

Недостатки:

Высокая цена

Отсутствие поддержки USB4

Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 — новенькая материнская плата на свежем флагманском чипсете X870E, ключевое преимущество которого — поддержка стандарта USB4. Да и в целом, USB-разъемов здесь действительно много, а площадь радиаторов такова, что под ними скрыта большая часть печатной платы. Естественно, на VRM производитель тоже не экономил — в наличии 16+2+2 фазы, что обеспечивает колоссальный запас для любого из существующих процессоров сокета AMD AM5. Что еще? Поддержка Wi-Fi 7 (включая диапазон 6 ГГц), звуковой адаптер Realtek ALC1220, расширенная комплектация, PCI-Express 5.0 не только для видеокарты, но и для твердотельных накопителей. Придраться можно разве что к BIOS – все-таки, на мой вкус, у MSI и ASUS он удобнее и с этим, судя по форумам, соглашается большая часть компьютерных энтузиастов.

Преимущества:

И снова – мощная подсистема питания

Обилие радиаторов, прикрывающих почти всю печатную плату

Богатый комплект разъемов

PCI-Express 5.0 не только для GPU, но и для SSD, хотя и не для всех

Поддержка USB4 и Wi-Fi 7

Недостатки:

Высокая цена

Не самый удобный BIOS

И напоследок — материнская плата для людей с не ограниченным разумными рамками бюджетом, ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI. Как и другие предложения в рамках фирменной линейки Republic of Gamers, она стоит действительно дорого, хотя встречаются на рынке МП и еще дороже, например, специализированные решения, приспособленные под использование с системами жидкостного охлаждения. Что же касается рассматриваемой модели – это все-таки более классический вариант, похожий на рассмотренные в рамках данного материала ранее платы. Подсистема питания насчитывает 18+2 фазы, а разъемов здесь столько, что хватило бы и на два устройства. Шикарное оснащение, превосходные возможности для тонкой настройки и разгона — у ASUS вышел отличный продукт, хотя позволить его себе может далеко не каждый геймер.

Преимущества:

Мощнейший VRM и шикарное охлаждение

Множество разъемов, причем наиболее актуальных версий, включая USB4 и M.2 PCI-E 5.0

Возможности для тонкой настройки и разгона

Wi-Fi 7/Bluetooth и 5-гигабитный сетевой контроллер

Продвинутый звуковой кодек ALC4080

Недостатки:

Крайне высокая стоимость

Отсутствие поддержки RGB 12V

FAQ (Вопросы и ответы)

Зачем покупать такие дорогие материнские платы для восьмиядерного процессора? Есть что подешевле?

AMD Ryzen 7 9800X3D и сам стоит недешево, к тому же, у некоторых компьютерных энтузиастов и геймеров есть специфические требования к МП – например, наличие 4 M.2 PCI-E разъемов. Но есть интересные платы и дешевле— ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D.

Какую оперативную память покупать к Ryzen 7 9800X3D? В плане частоты и таймингов.

Ставить частоту выше DDR5-6000 смысла нет, а вот тайминги – чем ниже, тем лучше. Но можно приобрести и более высокочастотную память, просто снизить герцовку, но при этом уменьшить и тайминги.

Почему 9800X3D в российских магазинах стоит так дорого? Когда этот CPU подешевеет?

На момент написания статьи 9800X3D стоит значительно дороже рекомендованной цены и в зарубежных магазинах. Основная причина – превышение спроса над предложением, или, одним словом, дефицит. Что же касается российского рынка, на стоимость влияют дополнительные факторы – дорогая логистика и слабый рубль. По поводу возможного удешевления — увы, дешевого железа в ближайшие месяцы на прилавках наших магазинах ждать не приходится. Как минимум из-за того, что доллар снова стоит дороже 100 рублей.

Подойдут ли перечисленные материнские платы для будущих процессоров Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D с 12 и 16 ядрами?

Для 12-ядерного с высокой вероятностью должны подойти все, для 16-ядерного – почти все, хотя заранее говорить, конечно, сложно. Лучше дождаться релиза.

Как скоро ожидать выхода нового сокета AMD AM6?

Точно не в 2025 году – по имеющимся в настоящий момент данным, AMD выпустит после Ryzen 9000 еще как минимум одно, а скорее два новых поколения процессоров.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 8 заслуживающих внимания материнских платах стоимостью дороже 25 тысяч рублей для процессора AMD Ryzen 9800X3D. На самом деле, рассмотренные МП хорошо подходят не только для этого CPU, но и для многих других процессоров AMD, включая модели с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения. Пользователям, которых интересуют более бюджетные платы, рекомендую ознакомиться со статьей: ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D . А что вы думаете по поводу процессора Ryzen 7 9800X3D? За сколько бы вы его купили? Или, как и я считаете, что 8 ядер уже маловато? Пишите в комментариях!

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