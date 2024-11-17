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ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО

Несмотря на высокую эффективность качественных систем жидкостного охлаждения, у них есть и значимые недостатки
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я предпочитаю по возможности не использовать и не рекомендовать системы жидкостного охлаждения, несмотря на их высокую эффективность, и обходиться двухсекционными суперкулерами с парой вентиляторов. Здесь стоит уточнить, что в моей текущей конфигурации используются процессор Intel Core i7-13700KF и суперкулер Noctua NH-D15 в черном цветовом исполнении. Но хватит предисловий, поехали!

В случае СЖО всегда есть риск протечки  

Первая причина – это повышенные риски. Что случится, если у вас выйдет из строя суперкулер? Например, перестанут вращаться оба вентилятора. Да ничего. Компьютер или просто не запустится, выдав ошибку в стиле «не подключена система охлаждения процессора», или начнет выключаться/перезагружаться из-за перегрева. Возможен и третий вариант – троттлинг со значительным снижением рабочих частот ядер процессора. Но долгосрочных негативных последствий никаких не будет. Переподключили штекеры, заменили вентиляторы или еще каким-то образом решили проблему, в крайнем случае, купили новый кулер. И компьютер дальше работает, как будто ничего и не случилось.

В случае же СЖО всегда есть риск протечки. У необслуживаемых систем он ниже, у самосборных и обслуживаемых в среднем выше, особенно если устанавливает их неопытный пользователь. Но он присутствует всегда. И хорошо, если жидкость не проводит электричество. А если токопроводящая жидкость зальет видеокарту, материнскую плату, блок питания и другие комплектующие? Результат вряд ли порадует. Именно поэтому я и выбрал Noctua NH-D15. А сейчас на рынке появилась модификация Noctua NH-D15 G2 в версиях с плоским, умеренно выпуклым и выпуклым основанием, хотя в российских магазинах ее приобрести пока затруднительно.

Шум от СЖО неприятнее, чем шум от суперкулера

Вторая причина связана с акустическим комфортом. Большую часть времени я сижу за компьютером в наушниках, а потому не слышу равномерный гул от вентиляторов. Если это именно равномерный гул без паразитных звуков. Увы, помпа и «вертушки» систем жидкостного охлаждения нередко эти паразитные звуки издают. Особенно помпа. И даже если допустить, что их нет и не будет в течение нескольких лет, практически все СЖО оснащаются 120-миллиметровыми вентиляторами. А такие вентиляторы более высокооборотистые и шумные, чем 135-миллиметровые, 140-миллиметровые или еще более крупные, используемые в современных суперкулерах. Взять, например, Be Quiet Dark Rock Elite – это один из самых тихих суперкулеров, при этом он обеспечивает высокую эффективность охлаждения.

СЖО стоят дороже

Видели ли вы воздушный кулер дороже 20 тысяч рублей? Нет, конечно, такие есть, но их крайне мало даже с учетом того, что за один американский доллар на момент написания статьи дают около 100 российских рублей. В свою очередь, систем жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором, предлагающихся за 25-40 тысяч рублей на рынке полно. Взять, например, Lian Li Galahad II LCD 360 Black или MSI MEG CORE LIQUID S360. Безусловно, это высокоэффективные, качественные и достаточно надежные СЖО, но назвать их доступными по цене достаточно сложно. И это я не говорю про модели ASUS, которые могут стоить и дороже 50 тысяч рублей.

СЖО занимает большой объем и 2-3 места для вентиляторов

Про суперкулеры часто говорят, что они занимают много места и не помешаются в те или иные корпуса. Но системы жидкостного охлаждения тоже достаточно габаритны, и, к тому же, занимают посадочные места для вентиляторов. Большинство компьютерных корпусов или не предусматривают установку 360-миллиметровых систем жидкостного охлаждения, или позволяют вывести их радиатор исключительно на переднюю панель, на вдув. То есть высокооборотистые 120-миллиметровые вентиляторы будут находиться максимально близко к пользователю, раздражая шумом. На верхнюю панель, на выдув радиатор с тремя вентиляторами можно вывести лишь у некоторых крупных шасси. Таких, например, как Zalman P50 DS или Lian Li Lancool III RGB.

СЖО сложнее установить

Напоследок стоит напомнить о том, что систему жидкостного охлаждения, даже необслуживаемую, установить сложнее, чем кулер. Впрочем, это вряд ли является серьезной проблемой, поскольку услуга сборки ПК стоит недорого. А вот установка самосборной или обслуживаемой СЖО – это уже действительно непростой и трудоемкий процесс, особенно если речь идет о системе, охлаждающей не только процессор, но и графический ускоритель, и, возможно, другие компоненты ПК, вроде модулей памяти.

Преимущества СЖО

Какие у СЖО есть плюсы? На мой взгляд, главный плюс один, и он, справедливости ради, очень весомый – это эффективность охлаждения. Топовая СЖО, даже необслуживаемая, предотвратит троттлинг процессора в таких условиях, в которых суперкулер и вовсе не справится с охлаждением условного Intel Core i9-14900K. И там, где суперкулер справляется на пределе, например, в стресс-тестах Core i7-13700KF, грамотно выбранная система жидкостного охлаждения будет справляться без особых проблем. Во многих статьях авторы также пишут, что к преимуществам СЖО относятся их меньшие по сравнению с суперкулерами габариты и невысокий уровень шума, но здесь я позволю себе не согласиться с коллегами. Ровный гул 140-миллиметровых вентиляторов на 1500-1700 об/мин часто звучит более приемлемо, чем шум 120-миллиметровых «вертушек» на 2100-2600 об/мин. Что же касается габаритов – и там, и там необходимо выбирать подходящий корпус, абы какой кейс не подойдет.

Ах, ну да, еще один плюс СЖО – они выглядят стильно-модно-молодежно. Но я не фанат подсветки и прочей мишуры.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему предпочитаю не использовать и не слишком рекомендовать системы жидкостного охлаждения, обходясь суперкулерами, если есть такая возможность. Впрочем, допускаю, что моя следующая конфигурация будет включать в себя необслуживаемую СЖО, если производители суперкулеров не изобретут что-то принципиально более эффективное, чем нынешние модели. С самосборными и обслуживаемыми СЖО я возиться точно не хочу. А что предпочитаете вы для отвода тепла от процессоров с высоким TDP – суперкулеры или СЖО, и почему? Пишите в комментариях!

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