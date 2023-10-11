Всем привет! С вами Zero, и в этой статье я хочу поделиться впечатлениями от использования мной производительной игровой конфигурации, которую я собрал в начале 2023 года. Ее основой являются процессор Intel Core i7-13700KF и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 в модификации Palit GameRock OC. Полный список комплектующих я приведу ниже, а пока что хватит предисловий – поехали!

Моя конфигурация и как я ее покупал

Приобретал комплектующие я по отдельности, в течение нескольких месяцев. Обуславливалось это в первую очередь тем, что в конце 2022-начале 2023 года далеко не все железо, что я хотел приобрести, было в наличии в российских магазинах. Иногда нужное устройство появлялось в продаже, а на следующий день исчезало – так было, например, с материнской платой. В итоге процессор, МП, жесткий диск, видеокарту, блок питания и корпус я купил в России, а кулер, оперативную память, SSD и вентиляторы заказал – большую часть из магазина Computeruniverse через Казахстан. Напрямую в РФ ритейлер не доставлял и не доставляет из-за санкций. Оперативку я купил на Amazon – также через товарища из Казахстана, деньги которому переводились через систему «Золотая Корона».

Изначально мы планировали использовать криптовалюту – стейблкоин USDT, но удалось обойтись без этого. В сумме все комплектующие «потянули» на 330-350 тысяч. Сейчас подобная сборка стоила бы дороже – из-за значительного падения курса рубля комплектующие в российских магазинах подорожали. И если в феврале я купил на Озоне (продавец – Ozon Казахстан) RTX 4090 за 130 тысяч рублей, то сейчас такое уже невозможно. Единственное, что с тех пор подешевело – это оперативная память DDR5-7200 из-за гораздо более широкого ее распространения.

В комментариях наверняка спросят, зачем мне такая сборка. Отвечу – в первую очередь для игр. А также (изредка) для работы с видео и нейросетями – генерировать изображения при помощи RTX 4090 куда удобнее, чем с помощью какой-нибудь RTX 3060, которой, впрочем, хватило бы для FullHD-гейминга. Если же говорить об играх, то из требовательных проектов, которые я прошел, можно отметить, например, Cyberpunk 2077 (теперь и с DLC), The Witcher 3 в некстген-версии, Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, последние части «Ассасинов».

Доволен ли я сборкой

Сейчас я понимаю, что я выбрал идеальное время для того, чтобы собрать игровой компьютер. Если бы я промедлил хотя бы пару месяцев, то сильно переплатил бы за комплектующие – рубль дешевел на протяжении всего 2023 года. И я доволен как выбранным мной временем, так и конфигурацией. Единственное, что я бы изменил – взял бы два модуля оперативной памяти не по 16 ГБ, а по 32 ГБ, но тогда подобных планок DDR5-7200 мне не удалось найти в наличии. Впрочем, это не проблема – когда ОЗУ начнет не хватать, я продам старый комплект и приобрету новый. Так же я намерен поступить и с видеокартой, продав ее где-то за полгода до окончания гарантии и купив условную RTX 5090. Производительность сборки, кстати, вышла шикарной – она полностью соответствует моим ожиданиям. Скриншоты FPS в играх прикреплять не вижу смысла – тестов RTX 4090 на профильных ресурсах хватает.

Безусловно, 330-350 тысяч рублей – сумма довольно крупная. Но это если говорить о покупке компьютера. А для приобретения, например, автомобиля такую сумму уже крупной не назвать. Но автомобиль мне не нужен – я отлично обхожусь метро, такси и доставкой. Так что о потраченных деньгах не жалею. Более того, уверен, что жалел бы, если бы взял не RTX 4090 за 130 тысяч, а RTX 4080, которая тогда стоила 102-105 тысяч. Разница в деньгах не такая уж большая, но потом корил бы себя, что взял не абсолютный топ. Кто-то может написать в комментариях, что Palit – не топ, но увеличивать TGP карты ни до 600, ни даже до 500 Вт я в любом случае не планировал. Что же касается меньшего количества фаз питания, чем у некоторых конкурирующих моделей – а зачем больше, если и имеющихся хватает с лихвой? RTX 4090 GameRock OC – отличная карта, и я нашел у нее всего один небольшой недостаток, связанный с работой системы охлаждения. Проявляется он далеко не у всех экземпляров и легко устраняется программным методом. О нем – в следующем разделе.

Особенности и проблемы

Что ж, не буду скрывать и того, что со своей сборкой я столкнулся с некоторыми ее особенностями и проблемами. Расскажу о них подробнее.

Если вентиляторы Palit GameRock RTX 4090 OC работают на 30-32% оборотов, то слышен какой-то посторонний звук вроде постукивания. Я опросил других владельцев таких карт – встречается проблема крайне редко. Решить ее просто – настроить работу системы охлаждения так, чтобы вентиляторы стартовали не с 30%, а с 35%. Я сделал это при помощи MSI Afterburner. Важность проблемы – низкая. Из-за концепции производительных и энергоэффективных ядер Intel некоторые старые программы зависают или вылетают, если работают не в активном окне или если в диспетчере задач для них не назначены только производительные ядра. Важность проблемы – низкая. Компьютер собирает достаточно много пыли. Впрочем, температуры комплектующих по-прежнему комфортные, поэтому я не занимался даже очисткой пылевых фильтров. Почищу системный блок от пыли к годовщине его запуска. Важность проблемы – низкая. Высокое тепловыделение системы в играх, работе и стресс-тестах. Из-за этого иногда от задней части системного блока идет ощутимый жар. Если бы у меня не было сплит-системы, летом было бы некомфортно. Важность проблемы – средне-низкая. Жесткий диск раздражает шумом. Переставил его и старые HDD в NAS (в него я превратил один из старых ПК) и убрал его в другую комнату. Важность проблемы – средняя.

Заключение

В сегодняшней статье я кратко рассказал о своих впечатлениях от собранной мной конфигурации с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Они, несмотря на потраченные деньги и наличие нескольких описанных выше проблем, сугубо положительные – плюсы с лихвой перекрывают все минусы. А что вы думаете по поводу моей сборки? Пишите в комментариях и рассказывайте о своих конфигурациях. А еще покупайте компьютерное железо и другую технику в магазине «Регард» – доставка доступна по всей территории России.

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