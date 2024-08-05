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Почему стоит избегать сверхбюджетных смартфонов – топ-6 причин

Рассказываю о том, почему лучше переплатить и взять хотя бы крепкий бюджетник, но не сверхбюджетный девайс
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о 6 причинах, почему не стоит покупать сверхбюджетные смартфоны, а также о том, почему недорогие мобильные устройства нужно выбирать внимательно, обращая внимание на ключевые характеристики. Будь я, например, бедным студентом, я бы пошел на время поработать курьером в условную «Яндекс.Еду» или занялся бы бустингом в онлайн-играх вместо того, чтобы приобретать устройство, с которым невозможно будет комфортно работать, и которое будет каждый день раздражать тормозами и другими неприятными особенностями. Но обо всем по порядку, поехали!

Невысокая производительность и постоянные «тормоза»

Недорогие смартфоны оснащаются недорогими же SoC, обладающими посредственным уровнем производительности, что, вкупе с неидеально оптимизированной прошивкой и часто вообще не оптимизированными приложениями приводит к притормаживаниям, подвисаниям, «дерганой» работе интерфейса. С аналогичной проблемой можно столкнуться и если использовать не бюджетный, но очень старый смартфон – например, какой-нибудь экс-флагман родом из 2014 года, оснащенный всего 2-3 гигабайтами оперативной памяти.

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На мой взгляд, есть определенный порог, даже не ценовой, а скорее, порог характеристик, покупать мобильные устройства ниже которого нецелесообразно. Использовать их будет просто-напросто некомфортно. Стоят такие устройства чаще всего дешевле 10 тысяч рублей или чуть дороже, в пределах 11-12 тысяч. Зачем покупать такие – мне непонятно, особенно с учетом того, что за 14-15 тысяч или даже за меньшую сумму можно взять условный Xiaomi Redmi 13 на SoC MediaTek Helio G91 Ultra – с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами на флеш-накопителе.

Быстрое устаревание

Вообще, сверхбюджетные смартфоны устаревают буквально сразу в момент выпуска. Но даже если отбросить этот момент, они начнут тормозить гораздо быстрее, чем просто бюджетные или среднебюджетные. Если вам нужны только звонки и SMS, возможно, даже лучше взять кнопочный мобильный телефон, чем смартфон стоимостью до 10 тысяч рублей. Если же требуются браузер и приложения – можно приобрести бывший в употреблении аппарат, или, если этот вариант не подходит, непродолжительное время поработать курьером в «Яндекс.Еде» или копирайтером на бирже, после чего купить, например, Poco M4 на SoC MediaTek Dimensity 700. По крайней мере, модель справляется со своими функциями, и не страдает от критической нехватки оперативной памяти.

Мало оперативной памяти

Кстати, об оперативной памяти. Категорически не рекомендую в 2024 году покупать смартфоны, оснащенные менее, чем 6 гигабайтами ОЗУ. В идеале и вовсе рассматривать решения с 8+ гигабайтами. Хотя для повседневной работы чаще всего хватает и 6 гигов – если вы не открываете кучу приложений сразу, операционная система вряд ли внезапно начнет выгружать их из памяти. Но если хотите именно 8 гигабайт – есть, например, модель Tecno Spark 10 Pro на SoC MediaTek Helio G88. За свои деньги – вариант очень и очень хороший, как и Xiaomi Redmi 12 в модификации 8/256 ГБ. Проще говоря, в бюджете от 10 до 15 тысяч рублей есть модели с неплохими процессорами и достаточным объемом памяти.

Посредственные камеры

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В большинстве случаев даже на бюджетный смартфон можно сфотографировать документ так, чтобы он был читабельным, но, если говорить о фотографировании людей или пейзажей, дешевые камеры-«затычки» с такими задачами справляются плохо, особенно в условиях недостаточного освещения. Из недорогих моделей приличной основной камерой могут похвастаться модели линейки Tecno Camon (Camera on) – например, Tecno CAMON 20 Pro. Конечно, до уровня более дорогих аппаратов далеко, но в условиях хорошего освещения снимать можно.

Медленная скорость зарядки

Еще одна проблема сверхбюджетных мобильных устройств – это невысокая скорость зарядки. В 2024 году странно заряжать смартфоны с мощностью 5, 10 или даже 15 Вт. Если немного переплатить, то вы легко можете приобрести девайс с 33-ваттной или даже 45-ваттной зарядкой. Например, 45 Вт выдает зарядное устройство смартфона realme С65. Впрочем, если рассматривать остальные его характеристики, это не самое выгодное приобретение. На мой взгляд, лучше присмотреться к Poco M6 от китайской корпорации Xiaomi – здесь и SoC помощнее, и экран получше, хотя зарядка только 33-ваттная.

Невысокая надежность

И последний недостаток сверхбюджетных смартфонов, о котором я хотел рассказать в сегодняшней ни разу не рекламной статье – это их невысокая надежность. В особенности часто выходят из строя мобильные устройства малоизвестных китайских брендов, а также российских брендов, продающаяся под которыми продукция производится во все том же Китае. К счастью, избежать столкновения с такой проблемой несложно – достаточно избегать приобретения гаджетов от сомнительных производителей. Покупайте модели от крупных и проверенных временем брендов: Xiaomi, Poco (тоже Xiaomi), Oppo/Vivo/Realme (холдинг BBK), и так далее.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал об основных недостатках мобильных устройств сверхбюджетного ценового сегмента, а также о том, почему лучше немного переплатить и взять бюджетник вместо сверхбюджетника, даже если бюджет ограничен. Сам я в основном использую смартфоны продвинутого среднего и субфлагманского ценовых сегментов – сейчас у меня Poco F4, купленный на релизе в 2024 году. На тот момент это был один из оптимальных вариантов с точки зрения соотношения цены и производительности. А какой смартфон используете вы, и почему? Пишите в комментариях.

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