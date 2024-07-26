



Всем привет! С вами Zero, и это очередной выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. В сегодняшней статье речь пойдет о сборке стоимостью 80 тысяч рублей, предназначенной для комфортного FullHD-гейминга – цены на комплектующие за последний месяц особо не менялись, а некоторое железо даже немного подешевело, так что конфигурация должна выйти достаточно производительной. Но хватит предисловий, поехали!

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Стоимость сборок на базе платформы AMD AM5 постепенно снижается, но все-таки материнские платы, процессоры и память DDR5 пока слишком дороги для того, чтобы помещаться в 80-тысячный бюджет без экономии на других комплектующих. Так что обойдемся сокетом AM4, благо, народный шестиядерный процессор Ryzen 5 5600 уже можно приобрести в крупных розничных сетях всего за 10-11 тысяч рублей, а на маркетплейсах даже дешевле. Его производительности по-прежнему достаточно для любых AAA-проектов, поскольку большинство разработчиков оптимизируют свои творения именно под двенадцатипоточные шестиядерники, как наиболее распространенные среди геймеров CPU. И хотя «пять тысяч шестисотый» немного слабее, чем Core i5-12400F, стоит он дешевле, как и материнские платы для него. Также стоит сказать, что модель, в отличие от процессора из конкурирующего лагеря, поддерживает ручной разгон. Что же касается энергопотребления и тепловыделения – они скромные у обоих CPU.

При выборе материнской платы один из главных критериев, помимо, конечно, совместимости с выбранным процессором – это наличие хотя бы двух разъемов M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. Одним из оптимальных с точки зрения соотношения стоимости и характеристик вариантов является модель MSI B550M PRO-VDH, оснащенная дополнительными радиаторами. Наличие четырех разъемов DIMM DDR4 для установки модулей оперативной памяти в 2024 году вряд ли можно считать преимуществом – в любом случае оптимально использовать две, а не четыре планки. Благо, 32 гигабайт, набранных двумя шестнадцатигиговыми модулями, работающими в двухканальном режиме, с запасом хватит для любых игр. В принципе, вы можете взять почти любую материнскую плату на чипсете AMD B550 от одного из производителей «большой четверки» — ASRock, ASUS, MSI или GIGABYTE. Только убедитесь в наличии нужных вам разъемов.

AMD Ryzen 5 5600 – по современным меркам достаточно холодный и нетребовательный к системе охлаждения процессор. Но это не значит, что стоит обходиться боксовым кулером — башенные охладители от сторонних фирм справляются со своей задачей гораздо лучше, и, что немаловажно, работают намного тише. Среди кулеров стоимостью около полутора тысяч рублей могу порекомендовать ID-COOLING SE-214-XT BASIC – как и многие другие решения китайской компании, модель может похвастаться весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. А еще она поместится почти в любой игровой Midi Tower корпус. Если в вашей локации нет систем охлаждения ID-Cooling – присмотритесь к другим похожим по спецификациям решениям, например, DeepCool GAMMAXX 400 V2.

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Оперативной памяти стоит взять 32 гигабайта, набрав необходимый объем парой шестнадцатигиговых модулей. Скорее всего, такого комплекта ОЗУ хватит на несколько лет – сейчас большинство AAA-проектов задействуют не более 16-18 гигабайт памяти, и лишь отдельные плохо оптимизированные игры вроде Hogwarts Legacy требуют более 20-22 гигабайт. Еще несколько гигов следует отнести на нужды операционной системы и программного обеспечения – в зависимости от того, насколько его много. У большинства геймеров параллельно с игрой открыты как минимум 1-2 браузера с 10+ вкладками, 1-2 мессенджера и еще несколько программ, и, хотя операционная система перераспределяет ОЗУ в пользу активного окна, некоторый запас все равно не помешает.

Наиболее выгодно покупать готовый комплект из двух модулей с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Подойдет, например, изображенный на скриншоте выше набор G.Skill Aegis, но вы можете взять и любой другой от проверенного временем производителя. Малоизвестных китайских брендов и продукции Noname-фирм желательно избегать – такие компании могут использовать дефектную, не прошедшую внутренний контроль качества память.

Для установки операционной системы, софта и игр на первое время предлагаю взять терабайтный твердотельный накопитель с DRAM-буфером – например, ADATA XPG GAMMIX S11 Pro. В дальнейшем, если, а точнее, когда места начнет не хватать – стоит докупить второй SSD как минимум на 2 терабайта, а лучше сразу на 4 терабайта. Если вы думаете, что это много – вы, наверно, играете не более, чем в несколько игр одновременно, или не играете вообще. AAA-проекты в 2024 году запросто могут занимать 100-150 гигабайт, требуя еще примерно столько же места для установки обновлений. А ведь хотя бы 10% объема SSD желательно оставлять свободным…проще говоря, места начнет не хватать очень и очень быстро. Особенно с учетом того, что разработчики игр, судя по всему, не собираются работать над уменьшением размера проектов. Датамайнеры регулярно находят в игровых архивах неиспользуемые или дублирующиеся ресурсы, остатки вырезанных из игры локаций и много другое. И все это занимает драгоценное место.

Дальше у нас главный компонент игровой конфигурации – видеокарта. С учетом бюджета, основных варианта два: NVIDIA GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600. Я сторонник первого – «зеленый» графический ускоритель пусть и немного дороже, зато энергоэффективнее. Но это не главное. А главное – поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation. Генерация кадров в поддерживающих ее играх дает значительную прибавку FPS без видимого невооруженным глазом ухудшения качества картинки. Что же касается «семь тысяч шестисотой», единственное ее преимущество над RTX 4060 — это более доступная цена.

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В середине 2024 года RTX 4060 позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на высоких или максимальных настройках графики без рейтрейсинга. Если вы хотите активировать еще и трассировку лучей, в ряде случаев для сохранения высокого FPS придется использовать опции DLSS 3/Frame Generation. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что карту вряд ли можно назвать предназначенной для беспроблемного гейминга на ультра с рейтрейсингом во всех случаях – для этого требуются GPU более высокого класса.

Энергопотребление нашей конфигурации по меркам современных игровых компьютеров можно охарактеризовать как невысокое – блока питания мощностью 500 Вт хватило бы с запасом. Но какой смысл приобретать 500-ваттный БП, если 600-ваттный, не уступающий ему по каким-либо важным характеристикам, стоит столько же? В бюджетном ценовом сегменте стоит обращать внимание на решения таких брендов, как Chieftec, Zalman, DeepCool. Для сегодняшней сборки предлагаю использовать модель ZALMAN Wattbit II ZM600-XE II, которая может похвастаться высокой надежностью и приличными электрическими характеристиками, включая стабильность напряжений. Вентилятор у рассматриваемого БП также достаточно тихий. Рассчитывать на стильные черные плоские кабели, тем более, отстегиваемые, или красочную подсветку не стоит, но со своими основными задачами устройство вполне справляется.

Для размещения всех перечисленных выше комплектующих хорошо подойдет недорогой геймерский корпус Zalman N5 OF, по-умолчанию оснащенный тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Он достаточно просторен и обладает продуманной организацией пространства – имеются и базовые возможности для кабель-менеджмента, и пылевые фильтры. Железо, за исключением топовых суперкулеров с высоким радиатором, в рассматриваемый кейс также поместится без каких-либо проблем. В нашей сборке суперкулер не предусмотрен, так что Zalman N5 OF будет отличным выбором. Вообще, бюджетные шасси Zalman стоит похвалить – качество материалов и сборки у них ощутимо лучше, чем у большинства конкурирующих продуктов.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Конфигурация мало отличается от июньской, что, впрочем, и неудивительно, с учетом того, что цены на комплектующие практически не изменились. Что-то немного подешевело, что-то немного подорожало. В целом, сборку можно охарактеризовать как сбалансированную и достаточно производительную для FullHD-гейминга на высоких или даже максимальных настройках без трассировки лучей, а в ряде случаев и с некоторыми оговорками – даже с трассировкой. Но если планируете включать рейтрейсинг – будьте готовы активировать и генерацию кадров, по крайней мере, в наиболее требовательных тайтлах вроде Cyberpunk 2077. Иначе частота смены кадров может стать неудовлетворительной.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные без ущерба для производительности системы в играх?

Можно взять более доступную материнскую плату, бюджетный SSD без DRAM-буфера и корпус за 2.5-3 тысячи рублей. Но работать с ПК будет не так комфортно.

А что поменять для повышения производительности сборки, если бюджет выше, например, 90 тысяч?

Вероятно, стоит заменить видеокарту, купив RTX 4060 Ti, а еще лучше – AMD Radeon RX 7700 XT, если вы не планируете играть с трассировкой лучей.

Стоит ли ожидать повышения Центробанком ключевой ставки и укрепления курса рубля?

Ставку повысят почти наверняка – об этом говорят все опрошенные «Ведомостями» аналитики, включая специалистов, работающих в крупных банках. А вот будет ли укрепление рубля – вопрос дискуссионный. Скорее всего, будет, но небольшое.

Значит, компьютерное железо в ближайшие 2 месяца будет дешеветь?

Сильного удешевления ожидать не стоит – исключением могут стать процессоры AMD AM5 после выхода моделей Zen 5. Но релиз Zen 5 отложили как минимум до 15 августа из-за неких проблем с первыми партиями чипов и их «несоответствия стандартам качества AMD». Ситуация довольно любопытная – нужно будет внимательно изучать обзоры и отзывы. Что касается остальных комплектующих – скорее всего, цены будут примерно такими же, как и сейчас, хотя по отдельным позициям могут немного снизиться или повыситься.

Когда выйдут новые процессоры и видеокарты?

Процессоры AMD Zen 5 – в августе, если компания не примет решение повторно отложить релиз. Процессоры Intel нового поколения, по предварительным данным, в октябре. Хотя некоторые интересные новинки уже появились – речь идет о моделях Raptor Lake без энергоэффективных ядер, исключительно с производительными ядрами. Core i9-14901KE, Core i7-14701E, и так далее. Даже если изначально они предназначены для OEM-сборщиков, часть таких CPU попадет на рынок. Теперь о видеокартах. Один или два флагманских графических ускорителя NVIDIA Blackwell выйдут в конце 2024 года или начале 2025 года. Первых GPU AMD Radeon RX 8000 стоит ждать также в начале 2025 года – вероятно, они будут анонсированы в рамках выставки CES 2025, которая пройдет в январе.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой ПК можно собрать в конце июля 2024 года за 80 тысяч рублей – в настоящий момент это примерно 900-950 американских долларов. Если грамотно подходить к выбору комплектующих, приобретенная за такую сумму конфигурация позволит с комфортом играть в любые проекты в разрешении FullHD на высоких или даже максимальных настройках без трассировки лучей. Получится в большинстве случаев поиграть и с рейтрейсингом, но только с активированным опциями DLSS 3/Frame Generation. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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