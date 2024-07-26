Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Всем привет! С вами Zero, и это очередной выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. В сегодняшней статье речь пойдет о сборке стоимостью 80 тысяч рублей, предназначенной для комфортного FullHD-гейминга – цены на комплектующие за последний месяц особо не менялись, а некоторое железо даже немного подешевело, так что конфигурация должна выйти достаточно производительной. Но хватит предисловий, поехали!
Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM
реклама
Стоимость сборок на базе платформы AMD AM5 постепенно снижается, но все-таки материнские платы, процессоры и память DDR5 пока слишком дороги для того, чтобы помещаться в 80-тысячный бюджет без экономии на других комплектующих. Так что обойдемся сокетом AM4, благо, народный шестиядерный процессор Ryzen 5 5600 уже можно приобрести в крупных розничных сетях всего за 10-11 тысяч рублей, а на маркетплейсах даже дешевле. Его производительности по-прежнему достаточно для любых AAA-проектов, поскольку большинство разработчиков оптимизируют свои творения именно под двенадцатипоточные шестиядерники, как наиболее распространенные среди геймеров CPU. И хотя «пять тысяч шестисотый» немного слабее, чем Core i5-12400F, стоит он дешевле, как и материнские платы для него. Также стоит сказать, что модель, в отличие от процессора из конкурирующего лагеря, поддерживает ручной разгон. Что же касается энергопотребления и тепловыделения – они скромные у обоих CPU.
Материнская плата: MSI B550M PRO-VDH
При выборе материнской платы один из главных критериев, помимо, конечно, совместимости с выбранным процессором – это наличие хотя бы двух разъемов M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. Одним из оптимальных с точки зрения соотношения стоимости и характеристик вариантов является модель MSI B550M PRO-VDH, оснащенная дополнительными радиаторами. Наличие четырех разъемов DIMM DDR4 для установки модулей оперативной памяти в 2024 году вряд ли можно считать преимуществом – в любом случае оптимально использовать две, а не четыре планки. Благо, 32 гигабайт, набранных двумя шестнадцатигиговыми модулями, работающими в двухканальном режиме, с запасом хватит для любых игр. В принципе, вы можете взять почти любую материнскую плату на чипсете AMD B550 от одного из производителей «большой четверки» — ASRock, ASUS, MSI или GIGABYTE. Только убедитесь в наличии нужных вам разъемов.
Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC
AMD Ryzen 5 5600 – по современным меркам достаточно холодный и нетребовательный к системе охлаждения процессор. Но это не значит, что стоит обходиться боксовым кулером — башенные охладители от сторонних фирм справляются со своей задачей гораздо лучше, и, что немаловажно, работают намного тише. Среди кулеров стоимостью около полутора тысяч рублей могу порекомендовать ID-COOLING SE-214-XT BASIC – как и многие другие решения китайской компании, модель может похвастаться весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. А еще она поместится почти в любой игровой Midi Tower корпус. Если в вашей локации нет систем охлаждения ID-Cooling – присмотритесь к другим похожим по спецификациям решениям, например, DeepCool GAMMAXX 400 V2.
Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)
реклама
Оперативной памяти стоит взять 32 гигабайта, набрав необходимый объем парой шестнадцатигиговых модулей. Скорее всего, такого комплекта ОЗУ хватит на несколько лет – сейчас большинство AAA-проектов задействуют не более 16-18 гигабайт памяти, и лишь отдельные плохо оптимизированные игры вроде Hogwarts Legacy требуют более 20-22 гигабайт. Еще несколько гигов следует отнести на нужды операционной системы и программного обеспечения – в зависимости от того, насколько его много. У большинства геймеров параллельно с игрой открыты как минимум 1-2 браузера с 10+ вкладками, 1-2 мессенджера и еще несколько программ, и, хотя операционная система перераспределяет ОЗУ в пользу активного окна, некоторый запас все равно не помешает.
Наиболее выгодно покупать готовый комплект из двух модулей с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Подойдет, например, изображенный на скриншоте выше набор G.Skill Aegis, но вы можете взять и любой другой от проверенного временем производителя. Малоизвестных китайских брендов и продукции Noname-фирм желательно избегать – такие компании могут использовать дефектную, не прошедшую внутренний контроль качества память.
SSD: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ
Для установки операционной системы, софта и игр на первое время предлагаю взять терабайтный твердотельный накопитель с DRAM-буфером – например, ADATA XPG GAMMIX S11 Pro. В дальнейшем, если, а точнее, когда места начнет не хватать – стоит докупить второй SSD как минимум на 2 терабайта, а лучше сразу на 4 терабайта. Если вы думаете, что это много – вы, наверно, играете не более, чем в несколько игр одновременно, или не играете вообще. AAA-проекты в 2024 году запросто могут занимать 100-150 гигабайт, требуя еще примерно столько же места для установки обновлений. А ведь хотя бы 10% объема SSD желательно оставлять свободным…проще говоря, места начнет не хватать очень и очень быстро. Особенно с учетом того, что разработчики игр, судя по всему, не собираются работать над уменьшением размера проектов. Датамайнеры регулярно находят в игровых архивах неиспользуемые или дублирующиеся ресурсы, остатки вырезанных из игры локаций и много другое. И все это занимает драгоценное место.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ
Дальше у нас главный компонент игровой конфигурации – видеокарта. С учетом бюджета, основных варианта два: NVIDIA GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600. Я сторонник первого – «зеленый» графический ускоритель пусть и немного дороже, зато энергоэффективнее. Но это не главное. А главное – поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation. Генерация кадров в поддерживающих ее играх дает значительную прибавку FPS без видимого невооруженным глазом ухудшения качества картинки. Что же касается «семь тысяч шестисотой», единственное ее преимущество над RTX 4060 — это более доступная цена.
реклама
В середине 2024 года RTX 4060 позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на высоких или максимальных настройках графики без рейтрейсинга. Если вы хотите активировать еще и трассировку лучей, в ряде случаев для сохранения высокого FPS придется использовать опции DLSS 3/Frame Generation. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что карту вряд ли можно назвать предназначенной для беспроблемного гейминга на ультра с рейтрейсингом во всех случаях – для этого требуются GPU более высокого класса.
Блок питания: ZALMAN Wattbit II ZM600-XE II
Энергопотребление нашей конфигурации по меркам современных игровых компьютеров можно охарактеризовать как невысокое – блока питания мощностью 500 Вт хватило бы с запасом. Но какой смысл приобретать 500-ваттный БП, если 600-ваттный, не уступающий ему по каким-либо важным характеристикам, стоит столько же? В бюджетном ценовом сегменте стоит обращать внимание на решения таких брендов, как Chieftec, Zalman, DeepCool. Для сегодняшней сборки предлагаю использовать модель ZALMAN Wattbit II ZM600-XE II, которая может похвастаться высокой надежностью и приличными электрическими характеристиками, включая стабильность напряжений. Вентилятор у рассматриваемого БП также достаточно тихий. Рассчитывать на стильные черные плоские кабели, тем более, отстегиваемые, или красочную подсветку не стоит, но со своими основными задачами устройство вполне справляется.
Корпус: Zalman N5 OF Black
Для размещения всех перечисленных выше комплектующих хорошо подойдет недорогой геймерский корпус Zalman N5 OF, по-умолчанию оснащенный тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Он достаточно просторен и обладает продуманной организацией пространства – имеются и базовые возможности для кабель-менеджмента, и пылевые фильтры. Железо, за исключением топовых суперкулеров с высоким радиатором, в рассматриваемый кейс также поместится без каких-либо проблем. В нашей сборке суперкулер не предусмотрен, так что Zalman N5 OF будет отличным выбором. Вообще, бюджетные шасси Zalman стоит похвалить – качество материалов и сборки у них ощутимо лучше, чем у большинства конкурирующих продуктов.
Подводим итоги
Итак, все комплектующие выбраны:
|
реклама
Процессор
|
Материнская плата
|
Система охлаждения
|
Оперативная память
|
32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)
|
SSD
|
Видеокарта
|
Блок питания
|
Корпус
Конфигурация мало отличается от июньской, что, впрочем, и неудивительно, с учетом того, что цены на комплектующие практически не изменились. Что-то немного подешевело, что-то немного подорожало. В целом, сборку можно охарактеризовать как сбалансированную и достаточно производительную для FullHD-гейминга на высоких или даже максимальных настройках без трассировки лучей, а в ряде случаев и с некоторыми оговорками – даже с трассировкой. Но если планируете включать рейтрейсинг – будьте готовы активировать и генерацию кадров, по крайней мере, в наиболее требовательных тайтлах вроде Cyberpunk 2077. Иначе частота смены кадров может стать неудовлетворительной.
FAQ (Вопросы и ответы)
Какие комплектующие можно заменить на более доступные без ущерба для производительности системы в играх?
Можно взять более доступную материнскую плату, бюджетный SSD без DRAM-буфера и корпус за 2.5-3 тысячи рублей. Но работать с ПК будет не так комфортно.
А что поменять для повышения производительности сборки, если бюджет выше, например, 90 тысяч?
Вероятно, стоит заменить видеокарту, купив RTX 4060 Ti, а еще лучше – AMD Radeon RX 7700 XT, если вы не планируете играть с трассировкой лучей.
Стоит ли ожидать повышения Центробанком ключевой ставки и укрепления курса рубля?
Ставку повысят почти наверняка – об этом говорят все опрошенные «Ведомостями» аналитики, включая специалистов, работающих в крупных банках. А вот будет ли укрепление рубля – вопрос дискуссионный. Скорее всего, будет, но небольшое.
Значит, компьютерное железо в ближайшие 2 месяца будет дешеветь?
Сильного удешевления ожидать не стоит – исключением могут стать процессоры AMD AM5 после выхода моделей Zen 5. Но релиз Zen 5 отложили как минимум до 15 августа из-за неких проблем с первыми партиями чипов и их «несоответствия стандартам качества AMD». Ситуация довольно любопытная – нужно будет внимательно изучать обзоры и отзывы. Что касается остальных комплектующих – скорее всего, цены будут примерно такими же, как и сейчас, хотя по отдельным позициям могут немного снизиться или повыситься.
Когда выйдут новые процессоры и видеокарты?
Процессоры AMD Zen 5 – в августе, если компания не примет решение повторно отложить релиз. Процессоры Intel нового поколения, по предварительным данным, в октябре. Хотя некоторые интересные новинки уже появились – речь идет о моделях Raptor Lake без энергоэффективных ядер, исключительно с производительными ядрами. Core i9-14901KE, Core i7-14701E, и так далее. Даже если изначально они предназначены для OEM-сборщиков, часть таких CPU попадет на рынок. Теперь о видеокартах. Один или два флагманских графических ускорителя NVIDIA Blackwell выйдут в конце 2024 года или начале 2025 года. Первых GPU AMD Radeon RX 8000 стоит ждать также в начале 2025 года – вероятно, они будут анонсированы в рамках выставки CES 2025, которая пройдет в январе.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой ПК можно собрать в конце июля 2024 года за 80 тысяч рублей – в настоящий момент это примерно 900-950 американских долларов. Если грамотно подходить к выбору комплектующих, приобретенная за такую сумму конфигурация позволит с комфортом играть в любые проекты в разрешении FullHD на высоких или даже максимальных настройках без трассировки лучей. Получится в большинстве случаев поиграть и с рейтрейсингом, но только с активированным опциями DLSS 3/Frame Generation. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила