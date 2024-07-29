Всем привет. С вами Zero, и это одна из июльских статей в рамках рубрики «Народный ПК», в которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в различных бюджетах. Сегодня речь пойдет о геймерской сборке стоимостью до 60 тысяч рублей — на момент написания материала это около 700 американских долларов. Полагаю, что в таком бюджете удастся подобрать комплектующие, позволяющие комфортно играть в разрешении FullHD с 60+ FPS на высоких настройках, хотя, конечно, без трассировки лучей. Но хватит предисловий, поехали!

реклама





Начнем, как обычно, с процессора. Четырехъядерники стоит отбросить сразу, поскольку 4 ядра в 2024 году – удел скорее маломощных офисных систем, предназначенных для работы с текстовыми документами и взаимодействия с нетребовательным программным обеспечением. Два основных варианта, которые стоит рассмотреть – это AMD Ryzen 5 3600 и AMD Ryzen 5 5500. Принципиальной разницы между ними в нашем случае нет, поскольку конфигурация не предусматривает использования четвертой версии интерфейса PCI-Express. С целью экономии будет использоваться третья, так что берите тот CPU из этих двух, что дешевле – в игровых сценариях использования они демонстрируют примерно схожие результаты. Что же касается энергопотребления и тепловыделения, и «три тысячи шестисотый», и «пять тысяч пятисотый» по нынешним меркам являются достаточно холодными процессорами, не предъявляющими особых требований к материнской плате и системе охлаждения.

С выбором материнской платы все просто – берем наиболее доступную модель сокета AMD AM4, на борту которой имеется хотя бы один разъем M.2 PCI-Express для установки высокоскоростного твердотельного накопителя. Например, MSI A520M-A PRO. Подсистема питания у данной МП, конечно, простенькая, но рассмотренным ранее шестиядерникам мощный VRM и не требуется. Что же касается решений на чипсете B550 — вряд ли переплата за них в нашем случае является целесообразной, поскольку рациональным решением будет вложить максимум средств, примерно половину бюджета, в видеокарту. Именно она в наибольшей степени влияет на производительность системы в играх, поэтому ключевая задача – в разумных рамках сэкономить на всех комплектующих, чтобы средств хватило хотя бы на AMD Radeon RX 7600 с 8 гигабайтами видеопамяти.

Как я уже говорил, процессоры AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5500 нетребовательны к охлаждению. Тем не менее, это не значит, что следует ограничиваться боксовым кулером. Переплата за него часто оказывается более значительной, чем стоимость недорогого башенного кулера со 120-миллиметровым вентилятором, предлагаемого сторонним производителем. Отличным вариантом за свои деньги является модель SE-214-XT BASIC от китайской компании ID-Cooling. Она справится с шестиядерниками AMD даже в режиме умеренного разгона, но, поскольку он не планируется, эффективность отвода тепла будет избыточной. А значит, вентилятор системы охлаждения будет работать на низких-средних оборотах, не раздражая повышенным уровнем шума.

реклама





В 2024 году в игровой ПК нужно устанавливать, как минимум 32 гигабайта оперативной памяти, причем двумя модулями, чтобы ОЗУ функционировала в двухканальном режиме. Но если сразу поставить 32 гигабайта памяти, придется экономить на видеокарте, а это недопустимо – докупить вторую планку гораздо проще и дешевле, чем поменять графический ускоритель. Исходя из таких вводных, предлагаю изначально поставить один шестнадцатигигабайтный модуль, а при первой возможности докупить второй. Смотрите в сторону планок с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20 – они являются оптимальным выбором с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. И избегайте Noname-брендов, в особенности китайских, поскольку в них могут использоваться не прошедшие контроль качества чипы – иногда даже не просто не прошедшие его, а бракованные.

На твердотельном накопителе также придется экономить. Я всегда советую покупать основной SSD емкостью как минимум в один терабайт, поскольку современные AAA-игры могут занимать 100, 150 и даже 200 гигабайт места. Увы, с учетом жесткого лимита по бюджету, придется ограничиться полутерабайтным SSD – в дальнейшем его стоит заменить на двухтерабайтный. Или докупить 2.5-дюймовый SATA III накопитель, но вряд ли это можно назвать оптимальным решением. Предлагаю рассмотреть SSD Silicon Power XD80, сочетающий в себе контроллер Phison E12S, оснащенный DRAM-буфером, а также флеш-память китайской компании YMTC. Стоит отметить, что данная фирма не относится к Noname-брендам и выпускает вполне качественные чипы, которые устанавливаются во многие продукты, в том числе, предназначенные для реализации на зарубежных рынках.

Переходим к главному компоненту сборки – графическому ускорителю. Чтобы денег хватило на AMD Radeon RX 7600, пришлось экономить на всех остальных комплектующих, но с уверенностью заявляю: оно того стоит. Если вы решите приобрести, например, RTX 3050, в особенности, шестигигабайтную ее версию, но не только, то столкнетесь с огромной просадкой в игровой производительности системы по сравнению с RX 7600 или RTX 4060. «Семь тысяч шестисотая» позволяет устанавливать в современных играх высокие или даже максимальные настройки в разрешении FullHD и наслаждаться плавным геймплеем с 60+ FPS, хотя, конечно, без трассировки лучей. Что касается вопроса, какую именно модификацию видеокарты выбрать – покупать можно почти любую, лишь бы от авторитетного бренда, и как минимум с двумя вентиляторами, поскольку одновентиляторные модели слишком горячие и шумные из-за малой площади радиатора.

реклама





Нашей конфигурации с запасом хватило бы блока питания на 500 Вт, но поскольку модели на 600 Вт стоят примерно столько же, лучше выбрать одну из них. Смотреть стоит в первую очередь в сторону предложений от таких брендов, как Deepcool, Chieftec и Zalman, поскольку именно у них есть немало качественных и надежных БП в бюджетном ценовом сегменте. В качестве основного варианта я сегодня предложу Zalman Wattbit ZM600-XE II, но вы можете рассмотреть и другие похожие решения. Только не покупайте всякие Aerocool и ExeGate, а также блоки питания от малоизвестных китайских или российских брендов — некачественный БП при выходе из строя может забрать с собой как минимум еще и материнскую плату, а если сильно не повезет, то и часть остального железа. Но вернемся к ZM600-XE II. Модель предлагает 540 Вт по линии 12В и может похвастаться тихим, но эффективным вентилятором, а также приличными электрическими характеристиками. Бонусов вроде возможности отстегнуть кабели или подсветки нет, но в данном ценовом сегменте ожидать их наличия и не стоит.

И, напоследок, корпус. В сверхбюджетном и бюджетном ценовых сегментах широкий выбор шасси, и среди них встречается как откровенное фуфло, так и приличные модели. Нас, естественно, интересуют вторые. Я часто предлагаю для недорогих игровых конфигураций корпуса Zalman, но сегодня решил обратить ваше внимание на модель Eurocase A39, которую можно купить за 3 тысячи рублей или даже дешевле. Шасси отличается неплохой организацией пространства и оснащено одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором, к которому можно добавить еще несколько. За свои деньги – вариант более, чем адекватный, поскольку все наше железо без проблем поместится в данном корпусе, да и часть кабелей можно будет проложить за задней стенкой.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

За прошедший месяц цены на компьютерное железо в российских магазинах практически не изменились – соответственно, почти не поменялась и народная конфигурация стоимостью 60 тысяч рублей. Если докупить еще один модуль на 16 гигабайт оперативной памяти, она позволит комфортно играть в любые проекты, включая требовательные AAA-игры, на высоких или даже максимальных настройках, хотя и без трассировки лучей. Для полноценного гейминга с рейтрейсингом, на мой взгляд, требуется видеокарта как минимум продвинутого среднего сегмента – например, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, но она одна стоит дороже всей нашей сборки.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные по цене без потери производительности в играх?

Никакие – на всем уже сэкономлено. Можно выгадать рублей 500 на кулере и столько же на SSD и блоке питания, но это копейки.

А что поменять на более дорогое, если бюджет больше 60 тысяч?

Материнскую плату – возьмите модель на чипсете B550 с поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express. Также стоит сразу приобрести терабайтный твердотельный накопитель вместо полутерабайтного и купить 2 модуля ОЗУ вместо одного. Процессор тоже можно поменять на AMD Ryzen 5 5600.

Ключевую ставку повысили до 18%, что будет с рублем и ценами на железо?

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка будет сохраняться на протяжении длительного времени для борьбы с инфляцией. Более того, не исключила представитель регулятора и дальнейшего повышения сверх нынешних 18%. Исходя из таких вводных, можно предположить, что государство не допустит в ближайшие месяцы хоть сколько-нибудь значимого ослабления курса рубля, поскольку это увеличит инфляцию. А раз не будет слабеть рубль, не должно быть и причин для сильного повышения цен на комплектующие. Скорее всего, стоимость железа останется примерно на нынешнем уровне, а отдельные компоненты ПК могут даже немного подешеветь, если не будет новых санкций, нарушения логистических цепочек и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда сборки на сокете AM5 станут более доступными?

После выхода новых процессоров и материнских плат. Но столь же дешевыми, как конфигурации на сокете AM4 они не будут еще долго. Процессоры, материнские платы и оперативная память стандарта DDR5 хоть и подешевеют, но не настолько, чтобы их, например, можно было ставить в конфигурации рубрики «Народный ПК» стоимостью 60-80 тысяч рублей.

Есть ли у рассмотренной в статье конфигурации запас производительности на будущие годы?

Нет, запас тут минимальный – по меркам игровых ПК сборка за 700 долларов считается бюджетной, я бы даже сказал, почти сверхбюджетной. На протяжении многих лет считалось, что хороший компьютер для гейминга можно собрать за 1000 долларов, но это было до всплеска инфляции в США.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце июля 2024 года за 60 тысяч рублей – экономить пришлось практически на каждом компоненте системы, зато в лимит средств удалось уместить хороший графический ускоритель, AMD Radeon RX 7600. Благодаря этому рассмотренная сборка позволит играть в любые проекты в разрешении FullHD на высоких или даже максимальных настройках графики с комфортным FPS, пусть и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу данной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли, не выходя за рамки бюджета? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга (Июль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)

ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году

Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов

Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри