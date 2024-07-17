Всем привет. С вами Zero, и это снова ежемесячная рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в бюджетах 100, 80 и 60 тысяч рублей. Сегодня речь пойдет о сборке за 100 тысяч. Сразу поспешу разочаровать читателей, которые ожидают, что конфигурация будет базироваться на платформе AMD AM5 – несмотря на то, что процессоры и материнские платы этого перспективного сокета начали дешеветь, цены на них все еще слишком высоки. Собрать игровой компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7500F с рассматриваемым бюджетом можно, но это пока нерационально, поскольку экономить придется на видеокарте – в результате производительность в играх окажется ниже, чем хотелось бы. Но хватит предисловий, поехали!

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Начнем с процессора. Основных варианта у нас два — Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600. Оба процессора можно охарактеризовать как «народные шестиядерники». Они весьма популярны среди геймеров, что демонстрирует статистика продаж крупных ритейлеров (а также косвенно статистика Steam), и могут похвастаться превосходным соотношением цены и производительности. «Синий» CPU в данном случае чуть быстрее и дороже, а «красный» — чуть медленнее и дешевле, но перспективнее в плане апгрейда, поскольку в будущем его можно заменить на Ryzen 5 5700X3D/5800X3D с дополнительным кэшем. Но будет ли такой апгрейд иметь смысл через несколько лет? Сомневаюсь, поскольку упомянутые восьмиядерники лишь совсем немного превосходят в гейминге самый доступный шестиядерник сокета AM5 — Ryzen 5 7500F. А за несколько лет выйдет много новых CPU.

Думаю, моя аргументация понятна – лучше получить чуть больше производительности здесь и сейчас, чем размышлять о сомнительных перспективах апгрейда в рамках сокета AM4, когда к концу будет подходить уже жизненный цикл платформы AM5. Разумнее будет просто перейти на один из новых сокетов. Но вернемся к выбранному CPU — Intel Core i5-12400F. Это производительный (для своей цены) шестиядерник с поддержкой мультипоточности, лишенный каких-либо минусов. Модель нетребовательна к питанию, а также отличается невысокими показателями энергопотребления и тепловыделения – просто мечта экономного геймера. Конечно, хотелось бы еще разблокированный множитель и доступность разгона по нему на материнских платах чипсетов B660/B760, но это уже мечты.

Кстати, о материнских платах. Принципиальной разницы между чипсетами B660 и B760 нет – можете брать любую подходящую модель на одном из этих наборов системной логики от адекватных производителей (ASRock, ASUS, MSI, GIGABYTE). Поясню на примере ASUS PRIME B660M-K D4 и ASUS PRIME B760M-K D4. Более новая модель предлагает 2.5-гигабитный сетевой контроллер вместо гигабитного и поддержку подсветки Aura Sync. Преимущества не то, чтобы значимые для большинства пользователей. Впрочем, если у вас гигабитный интернет, или если вы планируете его подключить, то переплатить за более продвинутую сетевую карту – решение оправданное и дальновидное, поскольку запас по пропускной способности явно не будет лишним. Если будете покупать не предложенную в статье плату, а какую-то другую, убедитесь, что у нее есть хотя бы два разъема M.2 PCI-Express для установки скоростных SSD.

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Intel Core i5-12400F – по современным меркам процессор весьма нетребовательный. Хорошего башенного кулера стоимостью 1500-2000 рублей ему хватит с большим запасом. В качестве варианта по-умолчанию предложу популярную систему охлаждения от китайской компании ID-Cooling под названием SE-214-XT – в своем ценовом диапазоне это один из лучших кулеров. Устройство состоит из не слишком крупного, но и не маленького радиатора с несколькими тепловыми трубками, а также 120-миллиметрового вентилятора с подсветкой. Лопасти последнего могут вращаться в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту – в нашем случаев будет достаточно средних скоростей, поскольку тепловыделение CPU можно охарактеризовать как сравнительно невысокое.

По оперативной памяти все стандартно — набираем 32 гигабайта двумя модулями по 16 гигабайт, желательно, одинаковыми по характеристикам и достаточно быстрыми – с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Таких комплектов из пары планок в ассортименте ритейлеров полно – предостерегу лишь от приобретения ОЗУ от китайских Noname-брендов, поскольку у них проблемы с контролем качества, а иногда он и вовсе практически отсутствует. Подойдет, например, набор Patriot Viper Steel PVS432G320C6K. Только не экономьте на памяти – не стоит думать, что 16 гигабайт в 2024 году хватит для комфортного гейминга. Увы, но не хватит. Некоторые игры используют 16-18 гигабайт ОЗУ, а Hogwarts Legacy и вовсе до 22-24 гигабайт. При этом Windows и работающим в фоне программам тоже нужна память – как правило, не меньше нескольких гигов.

Твердотельный накопитель можно взять терабайтный – на первое время его хватит, а в дальнейшем советую докупить двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник во второй слот, поскольку современные игры часто занимают 100, 150 и даже 200 гигабайт и требуют почти столько же свободного места для установки обновлений. С учетом бюджета, одним из оптимальных вариантов будет SSD ADATA Legend 960/960 Max – он быстрый, надежный и не слишком дорогой. Разницы с Samsung 980 Pro в повседневном использовании вы не заметите, а вот разницу в цене, с учетом бюджета, ощутите – можно вложить больше денежных средств в другие комплектующие.

Главный компонент игровой сборки – это видеокарта, и в большинстве случаев именно видеокарта же является и самым дорогим компонентом системы. Так и в нашем случае. Хотя стоит сразу сказать, что затраты на приобретение AMD Radeon RX 7700 XT вполне оправданы – этот графический ускоритель легко справляется с любыми играми на максимальных настройках в разрешении FullHD. Более того, во многие проекты вы сможете комфортно играть и в режиме QuadHD. Но в обоих случаях без трассировки лучей, поскольку в этом аспекте «красные» видеокарты по-прежнему сравнительно слабы и уступают «зеленым». А вот в классическом рендеринге RX 7700 XT за свои деньги очень и очень хороша – намного лучше, чем, например, RTX 4060 Ti. Дополнительная видеопамять тоже лишней не будет, ведь 12 гигабайт лучше, чем 8.

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Блок питания, как обычно, предлагаю взять с запасом – на этот раз не от Chieftec, а от DeepCool. Модель DeepCool PF750 может похвастаться честной мощностью (744 Вт по линии 12В), высокой надежностью, а также стильными черными плоскими проводами вместо привычного по многим другим бюджетным БП разноцветного пучка. А еще кабели длинные, что позволит красиво их уложить. К дополнительным преимуществам DeepCool PF750 можно отнести тихий вентилятор, и, конечно, доступную для таких характеристик цену. Жаль только, что КПД у этого блока питания не слишком высокий, но будь тут сертификат 80 Plus Gold, цена также была бы выше, как минимум тысячи на полторы.

Разместить все перечисленные выше комплектующие можно в крупном и стильно выглядящем игровом корпусе DeepCool MATREXX 50. Шасси в рассматриваемом варианте исполнения по-умолчанию комплектуется только одним 120-миллиметровым вариантом, но тепловыделение нашей сборки не назвать высоким – по мерках современных игровых систем оно ниже среднего. Поэтому изначально можно ограничиться и одной «вертушкой», хотя если добавить еще 1-2, конечно, будет лучше. Кстати, боковая стенка корпуса выполнена из закаленного стекла, а не из акрила, что встречается в ценовом сегменте до 5 тысяч рублей не слишком часто. Есть, конечно, у кейса и пара недостатков, хотя они актуальны только для флагманских и субфлагманских конфигураций. Во-первых, установить кулер выше 160 мм и блок питания длиннее 170 мм не получится. Во-вторых, DeepCool MATREXX 50 ориентирован скорее на эффектность внешнего вида, чем на эффективность охлаждения.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Цены на компьютерное железо в российских магазинах за месяц почти не изменились – по некоторым позициям наблюдается незначительное их снижение, но не более. И в нынешних условиях, с учетом всевозможных санкций и ограничений, это скорее хорошо, чем плохо. За 100 тысяч рублей по-прежнему можно собрать отличный игровой компьютер, который будет щелкать любые игры в разрешении FullHD как орешки вне зависимости от настроек…если не активировать трассировку лучей. Геймерам, которые хотят играть со включенным рейтрейсингом, стоит смотреть в сторону таких видеокарт, как RTX 4070, и, в особенности, RTX 4070 Super – да, они дороже, но зато позволят играть с трассировкой даже в разрешении QuadHD, не переживая о FPS.

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли заменить какие-то комплектующие на более бюджетные без потери игровой производительности?

Можно немного сэкономить на SSD, блоке питания, корпусе и материнской плате, но ПК станет более шумным и менее удобным в сборке и обслуживании.

А что стоит заменить, если бюджет больше 100 тысяч?

Видеокарту – на NVIDIA GeForce RTX 4070 Super или хотя бы на базовую RTX 4070.

Почему в статьях «Народный ПК» комплектующие часто повторяются? Например, почти каждый месяц встречается процессор Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600.

Есть оптимальные решения в своем ценовом диапазоне – «максимум производительности не более, чем за N рублей». Лимит на стоимость отдельных комплектующих приходится устанавливать, чтобы вложить максимум средств в видеокарту. Именно от нее в наибольшей степени зависит, сколько FPS в играх выдаст сборка, и насколько комфортно будет играть. При этом впадать в крайности, конечно, тоже не следует – если поставить в пару к производительному графическому ускорителю слабенький офисный процессор с 2-4 ядрами, он будет узким местом системы, ограничивающим ее возможности, и нормально поиграть в требовательные проекты не удастся. Аналогично – если поставить 8 гигабайт памяти вместо 32 или использовать HDD вместо твердотельного накопителя в качестве основного диска.

Какой к сборке стоит взять монитор?

При выборе монитора стоит ориентироваться на личные предпочтения. Но есть универсальные рекомендации: IPS матрица, диагональ 24-27 дюймов, разрешение FullHD для 24 дюймов или QuadHD для 27 дюймов, плоский (не изогнутый) экран, частота обновления 144+ Гц, поддержка технологий адаптивной синхронизации, Flicker-Free.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на компьютерное железо на июль-август?

Несмотря на снижение объемов продаж валютной выручки крупными экспортерами, экономисты не ожидают падения курса рубля, поскольку Центробанк с крайне высокой вероятностью в конце июля в очередной раз увеличит ключевую ставку на 1-2%. А значит, цены на большую часть железа, если не произойдет какого-либо форс-мажора, останутся на прежнем уровне или немного снизятся.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в середине лета 2024 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей – на данный момент это чуть больше 1000 американских долларов. Связка процессора Intel Core i5-12400F и видеокарты AMD Radeon RX 7700 XT позволит наслаждаться современными играми в разрешении FullHD на максимальных настройках, хотя и без трассировки лучей, но зато в большинстве случаев с 90-100+ FPS. А что вы думаете по поводу рассмотренной в материале сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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