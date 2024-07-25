Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, что такое криптовалюты-тапалки, и о том, почему на них действительно можно заработать (без каких-либо финансовых вложений). Заработок в большинстве случаев окажется небольшим, но если один из подобных токенов «выстрелит», то можно получить не пару долларов, а несколько сотен или даже несколько тысяч. Также я перечислю самые перспективные, на мой взгляд, токены. Но хватит предисловий, поехали!

Как заработать на тапалках

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Для начала отвечу на главный вопрос: как заработать, откуда возьмутся деньги? Ответ простой. Вы фармите виртуальные монетки, совершая различные действия в играх в Telegram. Эти виртуальные монетки действительно ничего не стоят. Но спустя какое-то время происходит листинг – проекты выходят на криптовалютные биржи, и обладателям этих виртуальных монеток выдают токены. Например, 1 токен за 1000 виртуальных монеток. Эти токены торгуются на криптобиржах за другую криптовалюту и за реальные деньги, поэтому у них уже есть стоимость. Да, если проект не взлетит, то эта стоимость может быть минимальной — 0.0000001 доллара за штуку и даже ниже, и даже по ней никто не купит. Но если токен окажется востребованным и популярным – его стоимость может продолжить расти и после листинга. Пример успешного листинга с отсутствием последующего обрушения уже есть – это Notcoin.

С расчетом на это многие монетки в день листинга и первые дни после него будут скупать пользователи, надеющиеся на дальнейший рост курса. Если вы в этот рост курса не верите – можете продать все свои токены сразу после листинга. Если верите – можете оставить «на вырост» и продать позднее. Хотя, конечно, если проект потеряет популярность, они могут обесцениться и «превратиться в тыкву». В чем главная фишка тапалок? В отсутствии необходимости финансовых вложений. Вы тратите только время, но выполнять задания можно хоть в дороге, хоть в туалете, так что эти затраты довольно незначительны.

Важно: если вы не знаете, в каких тапалках зарегистрироваться, то рекомендую эти:

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Чем раньше вы зайдете, тем больше виртуальных монеток сможете нафармить, и больше токенов получите!

Hamster Kombat (хомяк)

Hamster Kombat, также известный как «хомяк» или «хомякоин» - это самая популярная и раскрученная в настоящий момент тапалка. Судя по ее токеномике, заработать на ней огромных денег вряд ли получится у кого-то кроме создателей, крупных блогеров и селебрити-рефоводов. Тем не менее, за счет раскрученности токен может вырасти в цене после листинга и даже продержаться достаточно долго. Вопреки распространенному стереотипу, основной заработок виртуальных монеток в Hamster Kombat идет не от тапанья, а от выполнения ежедневных заданий, а также получения пассивного дохода от прокачки различных параметров. Где именно искать ответы на ежедневные головоломки – я расскажу в разделе FAQ, а пока что просто зарегистрируйтесь, если вас интересует тема тапалок.

Почему может взлететь: огромный хайп, серьезные инвесторы и партнеры, поддержка основателя Telegram Павла Дурова.

Зарегистрироваться в Hamster Kombat

Blum

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Некоторые эксперты называют Blum наиболее перспективной из всех тапалок, а иногда – даже «главным криптовалютным проектом 2024 года». Платформа создана бывшими топ-менеджерами крупнейшей биткоин-экосистемы Binance Глебом Костаревым и Владимиром Смеркисом. Стоит отметить, что Blum – это не просто тапалка, а криптовалютное торговое приложение, поэтому перспективы токена пережить листинг без дальнейшего обрушения стоимости можно оценить как достаточно хорошие.

Почему может взлететь: не просто токен, а платформа для обмена криптовалют, авторитетные в отрасли основатели.

Зарегистрироваться в Blum

Dogs

Токен Dogs – это один из так называемых «мемкоинов». Он вдохновлен Спотти, неофициальным талисманом соцсети Vk. Спотти – это собака, которую нарисовал Павел Дуров в рамках одного из благотворительных аукционов. Игра автоматически начисляет определенное количество токенов в зависимости от таких параметров Telegram-аккаунта, как давность регистрации, а также наличие или отсутствие премиум-подписки. С недавнего времени в ней начали появляться и другие способы заработать виртуальных монеток – например, ежедневные отметки.

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Почему может взлететь: наличие премаркета на ряде бирж, восходящий тренд на рост количества пользователей.

Зарегистрироваться в Dogs.

HOT Wallet

HOT Wallet, ранее известный как Near Wallet, — это криптовалютный WEB3-кошелёк, разработанный создателями Near Protocol. Токеномика HOT Wallet строится на дефиците и стимулировании участия пользователей в экосистеме проекта. Дефляционная модель со сжиганием монеток может поспособствовать дальнейшему росту стоимости токена. Добывать монетки можно как пассивно, так и выполняя задания. Создатели проекта планируют добавлять в него поддержку дополнительных блокчейнов, что поспособствует расширению аудитории.

Почему может взлететь: не просто игра-тапалка, а технология, продуманная токеномика, способствующая росту стоимости монеток.

Зарегистрироваться в HOT Wallet.

TapSwap

TapSwap – популярный проект на блокчейне Solana, нацеленный на активное участие пользователей. Половина всех будущих токенов будет распределена между пользователями Telegram-приложения, что способствует активному участию в игре и стимулирует интерес к платформе. Зарабатывать можно как при помощи тапанья, в том числе, с использованием дополнительных бустов, так и купив тап-бота, а также выполняя ежедневные задания, например, смотря видео и вводя коды из них. На самом деле, ролики можно и не смотреть, а просто открыть страницу ввода кода, подождать минут 10 и ввести код, нагуглив его. Имеется и реферальная программа.

Почему может взлететь: большое комьюнити, выгодная для участников токеномика, похожая на Notcoin платформа.

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MemeFi Coin

MemeFi Coin – еще один перспективный Web3 проект, посвященный, как несложно догадаться по его стилистике и названию, мем-тематике. В рамках платформы нужно тапать на боссов, снижая их здоровье, пользоваться различными улучшалками и открывать секретные комбо, за которые дают много виртуальных монеток. Комбо эти, разумеется, публикуются в телеграм-каналах, таких, как канал Руслана Пашкевича. А за каждого побежденного босса дают все более значимые награды. Имеются в MemeFi и задания, схожие с предлагаемыми другими платформами — подписаться на определенные аккаунты в соцсетях, и так далее.

Почему может взлететь: уважаемые в отрасли партнеры, выгодная для комьюнити токеномика — пользователи получат не менее 90% токенов.

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1Win Token

1Win Token – это тапалка, очень похожая на Hamster Kombat. В ней нужно кликать по экрану и прокачивать различные источники пассивного дохода, дающего виртуальные монетки. По сравнению с остальными перечисленными в статье проектами этот выглядит более сомнительно, поскольку ее создателем является букмекерская контора. С другой стороны, БК заинтересована в том, чтобы привлекать новых клиентов, а делать это можно разными способами – в том числе, и рекламируя ставки среди криптоэнтузиастов. Много времени выполнение заданий и прокачка пассивного заработка виртуальных монеток в 1Win не займет, так что стоит попробовать – а вдруг взлетит?

Почему может взлететь: создатели обладают большими средствами и заинтересованы поддерживать проект, чтобы через него рекламировать свою контору.

Зарегистрироваться в 1Win

FAQ (Вопросы и ответы)

В каких тапалках стоит зарегистрироваться?

Важно: чем раньше вы зайдете, тем больше виртуальных монеток сможете нафармить, и больше токенов получите!

Законно ли в России использование криптовалют-тапалок?

Да, главное – платите налоги, если что-то на них заработаете. Депутат Госдумы Аксаков предложил рассмотреть на одном из заседаний возможность запрета Hamster Kombat, поскольку считает эту игру мошеннической, но это лишь мнение одного парламентария, которое пока не дошло даже до уровня законодательной инициативы.

Разве тапалки – это не финансовые пирамиды?

Нет. В тапалки нет необходимости вкладывать денежные средства. Вы можете фармить их, не вложив ни рубля. Сравнить их можно скорее с акциями или другими криптовалютами. Сходство с финансовыми пирамидами есть разве что в том, что если после листинга сообщество потеряет к проекту интерес, то стоимость токенов резко снизится – скорее всего, практически до нуля. И те, кто на хайпе закупился токенами – окажется в минусе. Так что лучше фармите, а не покупайте.

Где искать ответы на ежедневные головоломки?

В различных телеграм-каналах, посвященных криптовалютам, например, в этом. И в этом. Пользоваться Google также не возбраняется.

Стоит ли относиться к криптовалютам-тапалкам как к серьезному доходу?

Нет, и в качестве основного способа заработка их тоже рассматривать не следует. Высока вероятность, что большинство тапалок принесут копейки или вообще не принесут ничего, и лишь 1-2 токена хоть как-то начнут торговаться. Но, поскольку вы не вкладываете денег, вы особо ничего и не теряете, кроме затраченного времени. А времени ежедневные активности занимают немного.

Нужно ли заходить в тапалки каждый день?

Да, желательно даже пару раз в день, чтобы забирать пассивный доход и выполнять задания.

Какие тапалки стоит считать перспективными?

Те, за которыми стоят авторитетные в мире современных технологий и криптовалют люди, а также те, за которыми стоят новые технологии.

Какая выгода создателям тапалок?

Они могут выгодно продать свои токены, и даже манипулировать курсом, если токеномика проекта выстроена под это. А еще они раскручивают свои медиаресурсы – Youtube-каналы, X-аккаунты, Telegram-каналы, и так далее. На них в будущем можно продавать рекламу.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, что представляют из себя криптовалюты-тапалки, и как на них заработать. Подчеркну, что хоть сколько-нибудь значимый заработок не гарантирован, тем не менее, если хотя бы один из токенов взлетит, выхлоп с него может оказаться достаточно значительным. А вы следите за трендом с тапалками, и вообще за криптовалютными новостями? Пишите в комментариях!