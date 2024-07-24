



Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о товарах, которые можно с выгодой приобрести на маркетплейсе «Мегамаркет». Используя промокод fr3584i2731 или fr686js1995, вы можете получить скидку 1000 рублей с любой покупки от 4000 рублей и дороже. Покупать один товар стоимость более 4000 нет необходимости — достаточно, чтобы указанный порог превышала общая стоимость корзины. Дополнительно за покупку вы получите баллы СберСпасибо — 1 балл равен одному рублю. Но хватит предисловий, поехали!

реклама





Бренд Razer у многих геймеров ассоциируется с дороговизной, но, вопреки стереотипам, у компании есть и сравнительно недорогие девайсы. Например, игровая гарнитура Razer Kraken X — она обеспечивает отличное качество звука и подходит не только для гейминга, но и для прослушивания музыки, если вы, конечно, не аудиофил с золотыми кабелями и звуковым оборудованием на несколько десятков тысяч долларов. Микрофон у гарнитуры также весьма качественный — напарники по онлайн-играм и собеседники в мессенджерах будут слышать вас четко. А еще наушники Razer, в отличие, от, например, моделей Sven, весьма надежны — от случайного наезда колесиком кресла на провод они не выйдут из строя.

Промокод на скидку 1000 рублей: fr3584i2731 или fr686js1995

реклама





Если вам нужны наушники не для использования за компьютером или ноутбуком, а для повседневного ношения, отличный вариант за свои деньги — Realme Buds Air 5. Модель не только выдает качественный звук, но и действительно долго работает без необходимости пополнения запаса энергии. Наушники удобно сидят в ушах, также среди их преимуществ можно выделить наличие нескольких микрофонов и систему активного шумоподавления. Устройство сертифицировано в соответствии со стандартом IPX5 – его можно использовать даже под проливным дождем. А вот в душе или во время купания наушники носить не стоит – они на такое не рассчитаны.

Промокод на скидку 1000 рублей: fr3584i2731 или fr686js1995

Logitech F310 – это нестареющая классика, один из любимых геймпадов киберспортсменов, увлекающихся серией футбольных симуляторов EA Sports FC (ранее – FIFA). Он столь же удобен, как и контроллеры от приставок Sony PlayStation, но стоит значительно дешевле. Единственный недостаток модели – у нее нет вибромоторчиков, поэтому функция вибрации не поддерживается. Зато геймпад отлично сидит в руках, надежен и долговечен. Подключается к ПК он посредством USB-кабеля, но есть в ассортименте Logitech и беспроводная модель под названием F710. Когда-то существовал промежуточный вариант – F510, кабельный контроллер, отличающийся от F310 поддержкой функции вибрации. Но его уже сняли с производства.

реклама





Промокод на скидку 1000 рублей: fr3584i2731 или fr686js1995

Razer Naga X в различных модификациях – одна из любимых мышей геймеров, предпочитающих MMORPG и MOBA вроде DOTA 2 или League of Legends. Главное преимущество модели – сменные боковые панели с разным количеством клавиш, причем ничего отвинчивать или втыкать в разъемы не нужно, используется удобное магнитное крепление. Со скоростными показателями и DPI у Naga X все также более, чем в порядке — придраться можно разве что к тому, что мышь подходит только правшам и амбидекстрам, поскольку дополнительные кнопки расположены слева. В остальном устройство практически идеально – я и сам пользуюсь такой мышью, и могу с уверенностью сказать, что она хороша во всех жанрах игр, включая шутеры, хотя в Counter-Strike 2, конечно, приходится ставить низкий DPI для более точного прицеливания. Но делается это одной кнопкой.

Промокод на скидку 1000 рублей: fr3584i2731 или fr686js1995

Хотите приобрести механическую или оптомеханическую клавиатуру, но не желаете переплачивать и отдавать за нее больше 5-10 тысяч рублей? Тогда стоит присмотреться к решениям бренда A4Tech, например, модели Bloody B810R. Она может похвастаться не только красочной RGB-подсветкой, но и сверхбыстрой скоростью отклика. Рекомендовать данную клавиатуру можно всем геймерам за исключением тех, которым требуется большое количество нестандартных дополнительных клавиш, а также тех, кто принципиально избегает щелкающих переключателей, потому что не любит подобных звуков.

реклама





Промокод на скидку 1000 рублей: fr3584i2731 или fr686js1995

Если вам часто нужно переносить данные с одного устройства на другое, то вы хорошо знаете, как раздражает низкая скорость записи, которой отличаются большинство флеш-накопителей. Решить эту проблему поможет внешний SSD. ADATA SE760, конечно, по габаритам несколько крупнее флешки, но и скоростные показатели предлагает гораздо более высокие – между M.2 PCI-Express и SATA III накопителями, до 1000 МБ/с. С таким накопителем перенос файлов займет считанные минуты, а не десятки минут. Чтобы получить скидку в 1000 рублей — просто доберите в корзину любых товаров на 40 рублей и используйте промокод.

Промокод на скидку 1000 рублей: fr3584i2731 или fr686js1995

Давно хотели заменить процессорный кулер, потому что температура CPU достаточно высока, а может, не нравится издаваемый системой охлаждения уровень шума? Вам стоит присмотреться к ID-COOLING SE-207-XT — этот двухвентиляторный суперкулер с двухсекционным радиатором подходит для большинства корпусов, поскольку его высота не превышает 157 мм. Это одна из наиболее производительных систем охлаждения в своем ценовом сегменте – ее возможностей, как правило, хватает даже для разгона CPU, если речь не идет о флагманских решениях Intel вроде Core i9-13900K/14900K. Впрочем, приобретать таковые в любом случае не стоит из-за многократно описанной в тематических СМИ проблемы нестабильной работы.

Промокод на скидку 1000 рублей: fr3584i2731 или fr686js1995

Мультиварка Polaris PMC 0578AD

Мультиварка – вещь, полезная для любого геймера, поскольку между напряженными катками далеко не всегда есть время для того, чтобы приготовить еду. Пригодится она и людям, у которых мало свободного времени из-за работы, а также тем, кто в принципе не любит готовить. Из недорогих мультиварок хорошим выбором будет Polaris PMC 0578AD. Модель может похвастаться не только широкой для своего ценового сегмента функциональностью, но и хорошей комплектацией, в которую входят книга рецептов, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская лопатка, половник, чаша и кабель питания.

Промокод на скидку 1000 рублей: fr3584i2731 или fr686js1995

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о ряде товаров, предлагающихся по выгодным ценам на маркетплейсе «Мегамаркет», но вы можете выбрать и любые другие. Главное – наберите покупок на 4000 рублей, и тогда вы сможете использовать промокод fr3584i2731 или fr686js1995, чтобы получить скидку 1000 рублей на первый заказ. В дополнение ко всему прочему, вы получите кэшбек в виде бонусов «СберСпасибо», которые можно тратить как на самой платформе, так и у партнеров компании.