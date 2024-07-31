Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о том, каким, на мой взгляд, должен быть современный российский автомобиль. Не в нынешних условиях санкций, а в идеале – если бы ограничений не было, а автомобилестроение в нашей стране было бы столь же развито, как, например, в Европе, Южной Корее или Японии. Я расскажу о трех вариантах – миниатюрный городской автомобиль в стиле Daewoo Matiz, полноценный седан вроде Toyota Camry и семейный кроссовер вроде Volkswagen Touareg.

Кузов

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По типам кузова все достаточно очевидно — для городского автомобиля особо малого класса наиболее предпочтительным вариантом будет хэтчбек, как в случае Daewoo Matiz. Для полноразмерного авто стоит рассмотреть, как минимум, два типа кузова: седан и универсал. Ну, а с кроссовером все очевидно. Именно указанные типы кузовов пользуются в России наибольшим спросом, если говорить о легковых некоммерческих транспортных средствах. Согласно статистике, доля кроссоверов и внедорожников от общего приобретаемого гражданами числа легковых машин растет на протяжении многих лет. Если в 2007 году она составляла 16,7%, то в 2010-м — уже 24,3%, в 2012-м - 30%, в 2017-м — 40%, в 2023 — 66.5%. Такие данные приводит портал Autonews.

Двигатель

Теперь поговорим о двигателях. На мой взгляд, электрокары для России на данном этапе подходят плохо. Причин несколько. Во-первых, нет соответствующей инфраструктуры – даже в крупных городах в основном установлены лишь сравнительно медленные зарядные станции, а ждать час, пока электрокар зарядится – сомнительное удовольствие. Во-вторых, в стране сравнительно большие расстояния между городами. В-третьих, суровый климат. А в холода емкость литийсодержащих аккумуляторных батарей может падать на десятки процентов. К тому же, машинами у нас часто владеют по много лет. За это время батареи деградируют, а менять их – дополнительные расходы. А пожароопасность? Тушить литийсодержащие аккумуляторы тяжело, и для этого нужны специальные порошковые составы.

Какой можно сделать вывод? Нужна линейка двигателей внутреннего сгорания, бензиновых или дизельных на 1.4-5 литров. Свои разрабатывать совсем не обязательно – можно купить лицензию. Точнее, было бы можно, если бы не санкции. Главные, на мой взгляд, качества двигателя для российских условий – надежность, неприхотливость, экономичность, дешевизна обслуживания, возможность беспроблемного проведения капремонта. Характеристики вроде лошадиных сил, крутящего момента, динамики разгона не столь важны. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы разгон с 0 до 100 км/ч происходил не за 10+ секунд, а побыстрее.

Коробка передач

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Теперь о коробках. От механики, на мой взгляд, давно пора отказаться, это прошлый век. Механическая коробка передач отвлекает водителя от дороги, и ее единственное преимущество – это дешевизна. Гидромеханический автомат надежнее, а современные преселективные коробки с двумя сцеплениями лучше буквально по всем параметрам, за исключением, конечно, цены. Опытные водители помнят, что, например, первые версии DSG от Volkswagen были проблемными, но сейчас все эти проблемы давно решены. Что же касается вариатора — он менее надежен и не слишком подходит для снежных зим. На вариаторе лучше не буксовать и не тащить вторую машину на тросе. Так что автомат и преселектив с двумя сцеплениями.

Безопасность

Один из важнейших факторов при выборе авто – это безопасность. В первую очередь это касается автомобилей, которые используются не только в городе, но и на трассе, в междугородних поездках. Российские автомобили обычно не слишком хорошо проходят Euro NCAP и другие подобные тесты безопасности. Решить проблему можно, опять же, на начальном этапе скопировав решения зарубежных автопроизводителей, поскольку в XXI веке важно перенимать лучшие практики в любой отрасли производства. И речь здесь не о ремне и подушках безопасности – их наличие само собой разумеется.

Необходимо так продумать размещение элементов, чтобы как при лобовом, так и при боковом столкновении они не травмировали водителя и пассажиров. Также автопроизводители предусматривают в конструкции авто специальные зоны деформации. И если современный автомобиль при столкновении на скорости 60 км/ч с точки зрения наблюдателя довольно сильно внешне страдает, водитель и пассажиры при этом получают меньше травм, поскольку сминающийся металл поглощает энергию удара, и растягивает промежуток времени, в течение которого находящиеся в салоне люди переходят от состояния движения с высокой скоростью в состояние остановки. Зоны деформации в сочетании с подушками и ремнями безопасности помогают сохранять жизни и здоровье, поэтому интегрировать их в конструкцию автомобиля необходимо – как и проверять при помощи специализированных тестов.

Надежность и долговечность

Машины в России нередко используются десятилетиями, поэтому комплектующие автомобиля должны быть надежными и рассчитанными на долговременную эксплуатацию. Если через 50 тысяч километров пробега уже приходится менять ремень ГРМ, а через 100-150 тысяч – «капиталить» двигатель, то такие детали нам не подходят. Лучший пример надежности и долговечности из известных и популярных автобрендов – это, наверно, Toyota. Опять же, не грех перенять у японцев какие-то технические решения. И да, стоит еще и выпускать моторы и продавать их новыми, чтобы автовладельцы вместо капитального ремонта или приобретения контрактного агрегата могли за вменяемые деньги заменить отработавший свой ресурс двигатель на свежий.

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Что еще можно вспомнить из автомобилей, например, начала 2000-х, которые до сих пор передвигаются по нашим дорогам? Мне в первую очередь приходят в голову старые Nissan Almera и Hyundai Accent. Впрочем, на мой взгляд, 20+ лет – это уже перебор. За такой срок полностью меняется техническое оснащение авто, ужесточаются экологические нормы. Да и в случае серьезного ДТП настолько старая машина вряд ли спасет водителя и пассажиров. Но вот 10-15 лет автомобиль «ходить» должен.

Доступность обслуживания

Теперь поговорим о стоимости владения. Автомобиль должен быть дешевым или хотя бы не слишком дорогим в ремонте и обслуживании. Как этого добиться? Не создавать искусственных препятствий для сторонних фирм, желающих выпускать детали. Оригинальные запчасти, как правило, стоят в несколько раз дороже неоригинальных, и изменить это довольно сложно, если не ограничивать цены при помощи регуляторных механизмов, но это уже явно перебор. Кстати, в плане доступности обслуживания автомобили Lada – хороший пример. Жаль только, что по остальным параметрам они часто уступают иномаркам. Хотя Vesta уже можно назвать шагом вперед — ее можно сравнить, например, с Renault Logan. Ждем, пока тольяттинцы выйдут хотя бы на уровень корейцев. Но, вероятно, на уровень корейцев гораздо раньше выйдут китайцы.

Приспособленность к зиме и стойкость к коррозии

Россия – страна достаточно холодная. На протяжении многих месяцев в большинстве регионов стоят минусовые температуры, при этом иногда столбик термометра опускается и ниже минус 30 градусов по шкале Цельсия. Также стоит учитывать влияние таких факторов, как обильный снежный покров и агрессивные реагенты, которыми обрабатывают автомобильные дороги. Проще говоря, выпускающиеся для российского рынка машины должны быть приспособлены к минусовыми температурам. Также их следует прямо на заводе подвергать антикоррозийной обработке, чтобы они не начинали ржаветь в ближайшие несколько лет после выпуска. С кого здесь не надо брать пример – так это с китайцев. Судя по отзывам водителей, авто из Поднебесной зимой плохо заводятся, а некоторые их функции не работают или работают плохо. Например, экраны, датчики, парктроники, системы контроля слепых зон.

Комфорт и системы помощи водителю

Что касается комфорта, здесь, на мой взгляд, в базовых комплектациях многого не надо. Климат-контроль как минимум с двумя зонами и регулировка сиденья, а также руля, конечно, должны присутствовать, как и подогрев кресел, а остальные опции можно сделать необязательными. Главное – грамотно организовать пространство салона, чтобы водителю и пассажирам не было тесно. И, опять же, китайские автомобили здесь можно рассматривать в качестве отрицательного примера. Бывает, что более габаритный, чем европейский, китайский кроссовер внутри оказывается более тесным.

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По функциям помощи водителю — обязательным, на мой взгляд, стоит сделать только круиз-контроль, да и то не факт. Контроль слепых зон, контроль полосы, парктроники, или и вовсе автоматическая парковка – опции приятные, но необходимыми их назвать сложно, к тому же, они приводят к удорожанию автомобиля. Опять же, их можно включить в более дорогие комплектации, а базовую оставить без них.

Приемлемая стоимость и никаких функций по подписке

Один из главных факторов при покупке автомобиля в России – это стоимость самой машины и стоимость владения. Соответственно, отечественный седан должен стоить не дороже Kia Rio, а кроссовер – быть намного дешевле премиальных и околопремиальных моделей вроде Volkswagen Touareg, на уровне Renault Duster. Добиться этого можно при помощи освобождения предприятий-автопроизводителей от налогов на 10-15 лет, а также выдачи льготных кредитов. Ну и, конечно, нужно обнулить так называемый «утилизационный сбор». И научиться производить детали в России, а не закупать втридорога у зарубежных производителей. Помните все эти новости, что «АвтоВАЗ» выпускает недоукомплектованные машины из-за нехватки комплектующих? Если комплектующие будут производиться на территории России из российского же сырья, таких проблем не будет. Благо, страна у нас большая, и сырье для подавляющего большинства компонентов авто должно найтись.

Как поддержать российскую автомобилестроительную отрасль

Напоследок – о том, как, на мой взгляд, можно поддержать российских автопроизводителей. Во-первых, кроме «АвтоВАЗа» нужны и другие компании, которые будут выпускать легковые машины. При этом эти машины должны быть не копиями китайских моделей, как «Москвич», а, хотя бы, на начальном этапе, копиями или почти копиями корейских или японских. В условиях санкций это вряд ли возможно, но санкции рано или поздно будут сняты. Также не следует использовать заградительные меры для иностранных производителей.

Проще говоря, нужно помогать своим, а не мешать чужим. Например, можно освобождать отечественные автомобилестроительные компании от части налогов, пока они не будут генерировать N миллиардов прибыли, а также выдавать им частично субсидируемые государством кредиты. И, конечно, нужны программы для молодых специалистов, в первую очередь, проектировщиков и инженеров. В том числе – со стажировками за рубежом. Для этого следует заключать партнерские соглашения с иностранными автопроизводителями.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какими, на мой взгляд, должны быть современные российские автомобили, и как можно было бы добиться их создания. Разумеется, процесс это не быстрый, но здесь можно посмотреть на пример Китая. Лет 10-15 назад большинство китайских машин были полным фуфлом, сейчас же они пусть и уступают корейским, японским и европейским, но уступают не сильно, а в течение 5-10 лет, вероятно, полностью их догонят. А что вы думаете по поводу российского автопрома? И каким вы видите идеальный российский автомобиль? Пишите в комментариях!

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