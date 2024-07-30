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Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной

Рассказываю о том, почему, на мой взгляд, приобретать в России машину из Китая в 2024 году – не лучшая идея
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я не планирую в ближайшие годы покупать китайский автомобиль и считаю, что приобретение транспортных средств из Поднебесной в 2024 году в России – затея весьма сомнительная. Да, такие бренды, как Chery, Haval и Geely активно действуют на отечественном рынке, и на парковках можно увидеть все больше машин с соответствующим шильдиком, но существуют проблемы и нюансы, которые я рассмотрю в данной статье. Но хватит предисловий, поехали!

Колоссальная разница в ценах на авто в Китае и России

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Первый момент, о котором стоит сказать – это разница в ценах на одни и те же автомобили в Китае и в России. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», китайские транспортные средства на нашем рынке предлагаются как минимум в 1.5-2 раза дороже, чем непосредственно в стране производства. Да, часть наценки – это логистические расходы, всевозможные налоги и утилизационный сбор, но и жадность дилеров также не следует сбрасывать со счетов. Стоит ли брать китайский кроссовер за 3-4 миллиона рублей? Сильно сомневаюсь. На мой взгляд, лучше взять б/у Volkswagen Touareg в отличном состоянии и полноценно его обслужить. Если уж хочется новый автомобиль — то есть корейские модели. Аналогично и с седанами.

Сомнительные долговременные перспективы

Корейские и японские автомобили – это надежность, проверенная временем. Китайские же машины – это «кот в мешке». Что будет с двигателем, подвеской, лакокрасочным покрытием через 5-10 лет – загадка. Если же строить прогнозы на основе оценки состояния транспортных средств, эксплуатировавшихся в течение длительного времени в Китае, такие предсказания будут неточными. Как минимум, потому что в России гораздо хуже дороги, а климатические условия более суровые. В первую очередь речь идет, конечно, о зиме — температуры в минус 25 и даже минус 30 градусов по Цельсию не редкость даже для Москвы и других мегаполисов. В Пекине или Шанхае вы такого практически не увидите.

Неприспособленность китайских авто к российской зиме

Кстати, про зиму. Российские водители регулярно жалуются в соцсетях и на тематических ресурсах, посвященных автомобилям, на особенности эксплуатации китайских авто в холодное время года, а также их быстрый износ. Например, у автовладельцев быстро разряжались аккумуляторы, выходили из строя стеклоочистители, повреждалось лакокрасочное покрытие, плохо работали тормозная система и коробка передач. И это лишь часть проблем — писали водители и об ошибках датчиков, заклинивающих замках дверей, не функционирующих зимой камерах, экранах и «умных» функциях помощи водителю.

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Так, один из владельцев кроссовера Haval пожаловался на неработоспособность системы мониторинга слепых зон в минусовые температуры. Также автолюбители сетуют на то, что в китайских авто могут обмерзать некоторые элементы кузова, а ноги недостаточно обогреваются даже при включении «печки» — транспортные средства из Поднебесной вряд ли проектировались с расчетом на эксплуатацию в тридцатиградусный мороз, хотя производители и дилеры заверяют, что машины полностью готовы к нашим зимам и обладают всеми необходимыми опциями.

Проблемы с поставками запчастей

Еще одна проблема связана с поставками запчастей. Культура владения автомобилями в Китае и в России сильно отличается. В Поднебесной, откатав гарантийный срок, водители часто сдают машину в трейд-ин и приобретают новую, в России же транспортные средства порой эксплуатируются десятками лет. Соответственно, в них что-то регулярно ломаются и требуются запчасти. А запчастей может просто-напросто не быть, даже для актуальных моделей. Или они есть, но где-то в Китае, и приедут только через несколько месяцев, если не потеряются и не будут повреждены во время транспортировки. Сторонние компании также не слишком часто выпускают неоригинальные запчасти для китайских автомобилей – найти деталь на машину японской, корейской или европейской марки гораздо проще.

Низкая ликвидность на вторичном рынке

Различающаяся культура владения авто в Китае и в России накладывает свой отпечаток и на возможность дальнейшей перепродажи машины на вторичном рынке. Если, например, Toyota Camry или Nissan Almera могут неоднократно перепродаваться, сохраняя при этом достаточно высокую ликвидность, транспортные средства Haval, Chery, Geely, и, в особенности, менее известных китайских брендов быстро теряют в цене. Одна из причин – водители банально не знают, чего от них ждать, например, спустя 10-15 лет с момента выпуска. Машины из Поднебесной редко эксплуатируются настолько долго.

Есть ли у китайских автомобилей плюсы

Окей, о минусах я рассказал, а есть ли у китайских автомобилей плюсы? Есть. Пожалуй, главный – это обилие всевозможных цифровых и мультимедийных функций, а также наличие систем помощи водителю даже в базовых комплектациях. И речь не только об обычном или адаптивном круиз-контроле, но и об удержании полосы, и прочем. Правда, опять же, зимой, если дорожная разметка частично закрыта снегом, такие системы могут работать далеко не идеально. Но вообще, в плане комплектации «китайцы» скорее радуют, чем огорчают.

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Еще один плюс – это цены. Да, недешево, но европейские или японские авто в нынешних условиях еще дороже. Обслуживание машин из Поднебесной не требует каких-то запредельных средств, но напомню еще раз – возможно, придется ждать запчастей. Так, какие еще преимущества? Экстерьер – выглядят китайские машины обычно довольно эффектно. С интерьером дела похуже — бывает, что внешне просторная машина внутри оказывается довольно тесной из-за не лучшей организации пространства. И, наверно, все.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему, на мой взгляд, не слишком рационально покупать в 2024 году в России китайские автомобили. А что вы думаете по этому поводу? Купили бы себе китайский автомобиль, или, быть может, предпочли бы отечественный? Или переплатили за модель японского, европейского, корейского бренда? Пишите в комментариях, а еще пишите о своем опыте и опыте знакомых с транспортными средствами из Китая.

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