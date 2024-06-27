Всем привет. С вами Zero, и это июньский выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых сборках в различных бюджетах. Сегодня речь пойдет о конфигурации стоимостью 60 тысяч рублей — комплектующие за месяц немного подешевели, поэтому есть надежда, что июньский вариант окажется производительнее майского. Но хватит предисловий, поехали!

С учетом не самого высокого по нынешним меркам бюджета (менее 700 американских долларов), нам придется экономить практически на каждом из компонентов системы. Если говорить о процессоре, то у нас есть несколько вариантов – один из четырехъядерников Intel, AMD Ryzen 5 5500 или AMD Ryzen 5 3600. Рекомендую в данном случае взять один из «красных» CPU. Какой именно из этих двух – не так важно, поскольку по производительности в играх они довольно похожи, хотя и различаются по некоторым характеристикам вроде объема кэша. А поддержка PCI-Express 4.0 в бюджетной конфигурации в любом случае не слишком нужна.

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К дополнительным преимуществам «пять тысяч пятисотого» и «три тысячи шестисотого» можно отнести невысокое энергопотребление и тепловыделение – рассматриваемым процессорам не требуется материнская плата с мощной подсистемой питания. Не нужен и продвинутый кулер – достаточно будет недорогого башенного охладителя с заявленным TDP 150-180 Вт. Что касается будущего апгрейда — сборка не предусматривает замену процессора на восьмиядерник с 3D-кэшем, поскольку для этого нужны более дорогие материнская плата и система охлаждения.

Материнскую плату, кстати, можно взять относительно недорогую на чипсете A520 – лишь бы был хотя бы один разъем M.2 PCI-Express для установки скоростного твердотельного накопителя. И еще момент – не берите Noname-Китай. Лучше переплатить за модель ASRock, ASUS, GIGABYTE или MSI, чем потом ломать голову над тем, почему компьютер внезапно зависает или перезагружается, а то и вовсе включается не с первого раза. У одного моего товарища, который любит Xeon’ы и дешевые китайские МП, такое случалось с разными конфигурациями неоднократно. Но он энтузиаст, и возиться с такими компьютерами – его хобби. А от основного домашне-игрового ПК требуется беспроблемное функционирование. Поэтому в качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассматривать GIGABYTE A520M K V2 или другую подобную МП.

А вот систему охлаждения китайскую брать можно. Благо, решения компании ID-COOLING отличаются весьма выгодным соотношением стоимости и характеристик. Судите сами – всего за полторы тысячи рублей вы получаете башенный кулер с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором, который способен справиться с любым современным шестиядерным процессором, если не подвергать последний ручному разгону. Скажу больше — для таких CPU, как Ryzen 5 5500 и Ryzen 3 3600 SE-214-XT BASIC даже избыточен. Это, впрочем, хорошо, а не плохо, поскольку если вентилятор не будет вращаться на околомаксимальных оборотах, не будет и чрезмерного уровня шума.

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Я неоднократно писал в своих статьях, что игровому компьютеру в 2023-2024 годах требуется 32 гигабайта оперативной памяти. Недавно проведенные Hardware Unboxed тесты это подтвердили – многие проекты задействуют более 16 гигабайт, а Hogwarts Legacy может использовать даже 22-24 гигабайта. А ведь операционной системе, службам и программам тоже требуется «оперативка». Увы, но в нашем случае бюджет позволят изначально установить лишь один модуль на 16 гигов — это лучше, чем экономить на видеокарте, поскольку именно от последней в наибольшей степени зависит производительность ПК в играх. Докупите второй модуль памяти при первой возможности — желательно, с такими же или примерно такими же характеристиками. Частота – 3000-3200 МГц, тайминги 16-18-18 или 16-20-20.

Как я уже говорил, при сборке игрового компьютера стоимостью 60 тысяч рублей экономить приходится буквально на каждом компоненте системы. И твердотельный накопитель тоже приходится брать на 500-512 гигабайт, а не на терабайт, хотя хватит такого объема очень и очень ненадолго. Некоторые игры весят по 100, 150 и даже 200 гигабайт, и еще десятки гигов требуются для установки апдейтов. Полутерабайтного SSD хватит буквально для пары-тройки AAA-проектов или нескольких более легких сессионных киберспортивных игр. Но когда бюджет ограничен, особо выбирать не приходится. Взять можно, например, ADATA XPG Spectrix S40G RGB – это надежный и достаточно быстрый для своей ценовой категории накопитель,

Экономили на всех комплектующих мы не просто так, а чтобы вложить максимум денег в графический ускоритель. Брать можно любой из трех: NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 или NVIDIA GeForce RTX 3060. Все эти видеокарты позволяют комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD если не на максимальных, то хотя бы не высоких настройках, хотя и без трассировки лучей. Вообще, на мой взгляд, чтобы комфортно играть с рейтрейсингом, не переживая о частоте кадров, требуется как минимум карта субфлагманского уровня — RTX 4070 Super или еще более мощная. И даже с ней нередко придется использовать технологии DLSS 3/Frame Generation.

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В качестве основного варианта я выбрал AMD Radeon RX 7600, поскольку ее, в отличие от RTX 4060, легко приобрести менее, чем за 30 тысяч рублей. При этом по производительности «красная» модель в сценариях без трассировки лучей примерно равна «зеленой»: в одних играх вперед вырывается одна, а в других — другая, в зависимости от движка и оптимизации. RTX 3060 тоже можно смело брать, причем как в версии с 12 гигабайтами памяти, так и в модификации с 8 гигабайтами.

Блок питания я традиционно рекомендую от компании Chieftec – в ассортименте Deepcool и Zalman в бюджетном сегменте тоже немало приличных моделей, но в их случае все-таки надо выбирать. А в случае Chieftec можно брать буквально любую модель, подходящую (с некоторым запасом) по мощности. Конфигурация у нас нетребовательная, и ей хватило бы и 400-500 Вт, но, если БП на 600 Вт с хорошими электрическими характеристиками предлагается всего за 4 тысячи рублей – лучше приобрести его. По линии 12В у APB-600B8 552 Вт, и это для бюджетного блока питания совсем неплохо. К дополнительным плюсам решения можно отнести тихий вентилятор, приличную стабильность напряжений и высокий уровень надежности. А вот ожидать сверхвысокого КПД, отстегивающихся кабелей или подсветки не стоит — за такие опции приходится переплачивать, причем чаще всего значительно.

И последний в списке комплектующих — корпус. На рынке присутствует немало игровых Midi-Tower шасси стоимостью до 5 тысяч рублей, но большинство из них обладают серьезными недостатками вроде плохой организации пространства, стучащих вентиляторов или полного отсутствия пылевых фильтров. В свою очередь, такой кейс, как Zalman S3 подобных минусов лишен. Конечно, стенки у него тоже тонкие, а боковое окно выполнено из акрила, а не из закаленного стекла, но чего вы хотели менее, чем за 4 тысячи рублей в 2024 году? Зато есть один предустановленный вентилятор и слоты для установки еще нескольких, свободного места хватает, да и базовый комплект пылевых фильтров вкупе с какой-никакой системой прокладки кабелей присутствуют. Проще говоря, за свои деньги – вариант очень и очень хороший.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Компьютерное железо за месяц немного подешевело, поэтому сборка получилась чуть лучше, чем в предыдущем месяце. Она изобилует компромиссами, но все-таки позволяет относительно комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на высоких настройках графики. Главное – не экономьте на видеокарте и не покупайте какую-нибудь RTX 3050, а в особенности урезанную ее версию с 6 гигабайтами памяти и пониженными частотами. И не забудьте как можно скорее докупить второй модуль оперативной памяти на 16 гигабайт.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без потери производительности в актуальных играх, что заменить?

Практически ни на каких, на всем уже сэкономлено. Разве что рассматривать совсем уж экстремальные варианты вроде корпуса со встроенным БП и SATA III SSD. Но крайне не советую.

А во что вложить дополнительные деньги, если они есть?

Первым делом стоит взять SSD на терабайт вместо полутерабайтного. Дальше — материнскую плату на чипсете B550 и процессор AMD Ryzen 5 5600. Если деньги еще остались – сразу взять вторую планку памяти. Почему приоритет именно такой? Потому что планку ОЗУ можно докупить всегда, а вот менять что-то, когда компьютер уже собран — это потеря денег.

Не лучше ли изначально собрать ПК без видеокарты, но с более мощным процессором со встроенной графикой и емким SSD? А графический ускоритель добавить позже.

Это допустимый вариант, но в рамках серии статей «Народный ПК» за исключением специальных выпусков рассматриваются компьютеры, готовые к работе в целевых сценариях использования.

Когда выйдут новые видеокарты бюджетного или среднего игрового сегмента, вроде RTX 5060?

Информации почти нет, но ожидается, что не раньше 2-3 квартала 2025 года.

Чего ждать летом – удешевления или удорожания компьютерного железа?

Серьезного удорожания, скорее всего, не случится, несмотря на то что вводятся все новые и новые санкции, поскольку Центробанк планирует в очередной раз увеличить ключевую ставку, а это положительно сказывается на курсе рубля – он укрепляется по отношению к доллару и евро. Прочие меры поддержки национальной валюты вроде обязательной продажи экспортерами части валютной выручки также отменять никто не собирается. А раз рубль будет относительно крепким, то есть шанс, что комплектующие немного подешевеют. Тем более, скоро выходит много новинок.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце июня 2024 года за 60 тысяч рублей. Для геймерского ПК это небольшой бюджет, и экономить приходится буквально на каждом компоненте системы, поэтому если у вас есть возможность добавить хотя бы 20 тысяч и взять компьютер за 80, то рекомендую так и поступить – вы получите гораздо более производительную и сбалансированную сборку. Впрочем, с конфигурацией за 60 тысяч тоже можно комфортно играть, причем даже на высоких настройках. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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