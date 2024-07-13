Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о шести актуальных игровых ноутбуках, которые можно приобрести летом 2024 года, обладая бюджетом от 80 до 150 тысяч рублей. Начну я с более производительных и продвинутых моделей, а закончу более доступными и компромиссными решениями, позволяющими, впрочем, запускать современные игры, хотя и с некоторыми оговорками. Но хватит предисловий, поехали!

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Начну с 17.3-дюймового ноутбука MSI Katana, который оптимально использовать в стационарном или полустационарном режиме. Этот игровой лэптоп базируется на процессоре Intel Core i7-12650H с 6 производительными и 4 энергоэффективными ядрами, а также может похвастаться наличием мобильного графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4070. В своем ценовом сегменте это один из лучших геймерских мобильных ПК – по крайней мере, если говорить о моделях, продающихся в официальных магазинах. Жаль только, оперативной памяти производитель поставил 16 гигабайт, а не 32 – после покупки придется добавлять ОЗУ самостоятельно. Экран у рассматриваемого решения, как водится у современных игровых ноутбуков, скоростной, 144-герцевый. В его основе лежит IPS-матрица с точной цветопередачей и широкими углами обзора. Система охлаждения — шумная, но достаточно эффективная. Уровень шума можно снизить, проведя тонкую настройку TDP процессора и видеокарты.

Преимущества:

Один из самых мощных игровых ноутбуков в своем ценовом сегменте

Процессор с 6 производительными ядрами и мобильная видеокарта RTX 4070

Отличный 17.3-дюймовый FullHD IPS экран с частотой обновления 144 Гц

Адекватный набор разъемов и интерфейсов

Удобная клавиатура с подсветкой

Недостатки:

Только 16 гигабайт оперативной памяти (DDR5) – стоит добавить еще столько же

Не самый емкий аккумулятор

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GIGABYTE G6 KF заметно уступает по игровой производительности рассмотренному ранее ноутбуку – все-таки у мобильной RTX 4060 только 3072 CUDA-ядра, а у 4070 — 4608 CUDA-ядер. Ну, хотя бы 8 гигабайт видеопамяти есть – и на том спасибо. Процессор у ноутбука хороший, Intel Core i7-13620H с 6 производительными и 4 энергоэффективными ядрами. Также лэптоп оснащен привычными для игровых моделей своего ценового сегмента 16 гигабайтами ОЗУ и полутерабайтным твердотельным накопителем. Предустановленной операционной системы в комплекте нет. Зато есть яркий IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Такой ноутбук подойдет как для игр, так и для работы.

Преимущества:

Сбалансированные характеристики и хороший уровень производительности

Классный FullHD+ IPS дисплей с частотой обновления 165 Гц

Хорошая система охлаждения

Адекватная стоимость

Недостатки:

Свободное место на SSD быстро кончится – стоит установить второй

USB-разъемов могло бы быть больше

Пользователям, предпочитающим процессоры AMD Ryzen, можно посоветовать ноутбук ASUS TUF Gaming A15 на основе CPU Ryzen 7 7735HS с 8 ядрами и 16 потоками. Видеокарта здесь установлена та же – мобильная NVIDIA GeForce RTX 4060. По твердотельному накопителю и оперативной памяти все также довольно стандартно для рассматриваемого ценового сегмента – 512 гигабайт и 16 гигабайт соответственно. Дисплей – 15.6-дюймовый на основе IPS матрицы с разрешением FullHD и частотой обновления 144 Гц. Если говорить о производительности, то с мобильной RTX 4060 можно играть в любые игры с комфортными 60+ FPS, хотя и без трассировки лучей, и не всегда на максимальных настройках. Но как минимум на средневысоких, а чаще – все-таки на высоких или максимальных без рейтрейсинга.

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Преимущества:

Достаточная для любых современных игр (хотя и не на максимальных настройках) производительность

Восьмиядерный процессор

Хорошая система охлаждения

Яркий и быстрый IPS-дисплей (FullHD, 144 Гц)

Недостатки:

Свободного места на SSD хватит ненадолго

Стоит добавить еще 16 гигабайт оперативной памяти

Следующий рассматриваемый в рамках статьи ноутбук относится к той же линейке — названия моделей очень похожи и отличаются лишь кодом модификации. Похожи и характеристики, но более доступный вариант базируется на шестиядерном процессоре AMD Ryzen 5 7535HS, а не на восьмиядерном Ryzen 7 7735HS. Впрочем, шести ядер и двенадцати потоков в 2024 году по-прежнему достаточно для любых игр — разработчики преимущественно оптимизируют свои творения именно под такую ядерную формулу, поскольку она является одной из самых распространенных, что подтверждает, например, статистика сервиса Steam. В остальном перед нами типичный игровой ноутбук своего ценового сегмента – мобильная видеокарта RTX 4060, 16 гигабайт оперативной памяти, качественный FullHD экран на основе IPS матрицы с частотой обновления 144 Гц.

Важно! Перед покупкой перепроверяйте характеристики выбранного ноутбука — разные модификации одного и того же лэптопа могут называться почти одинаково.

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Преимущества:

Невысокая по нынешним меркам цена

Сочетание современного шестиядерного процессора и неплохой мобильной видеокарты

Качественный IPS экран (FullHD, 144 Гц)

Хорошее охлаждение

Недостатки:

Желательно установить второй SSD и докупить оперативной памяти

USB-разъемов могло было бы быть больше

Мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050, конечно, уступает мобильной RTX 4060, но разница между этими GPU не столь велика, как между RTX 4060 и RTX 4070. Главными минусами ноутбучной «четыре тысячи пятидесятой» являются 6 гигабайт видеопамяти вместо 8 и урезанная до 96 бит шина. Но если вы играете достаточно редко или предпочитаете нетребовательные, а возможно, не самые новые игры, это не станет для вас проблемой. Из мобильных ПК стоимостью около 90 тысяч рублей, оснащенных RTX 4050, можно порекомендовать, например, MSI Katana 17 B12VEK-268XRU — это крупный 17.3-дюймовый ноутбук, в основе которого лежит процессор Intel Core i5-12450H с 4 производительными и 4 энергоэффективными ядрами. Носить такой с собой в ручной клади неудобно, а вот перемещать в рамках квартиры/дома или перевозить на машине — вполне комфортно. Модель подходит как для повседневной работы и интернет-серфинга, так и для гейминга, хотя на максимальные настройки с трассировкой лучей в требовательных проектах рассчитывать, конечно, не стоит.

Преимущества:

Достойный уровень производительности

Можно приобрести менее, чем за 100 тысяч рублей

Большой и яркий FullHD IPS-экран с частотой обновления 144 Гц

Отсутствуют проблемы с перегревом

Удобная клавиатура и хорошее качество сборки

Недостатки:

Если планируете много играть – стоит добавить второй SSD и увеличить объем ОЗУ

Видеокарта оснащена только 6 гигабайтами памяти

4 производительных ядер в 2024 году уже маловато

GIGABYTE G5 MF по характеристикам выглядит даже лучше, чем рассмотренный ранее ноутбук MSI, при этом приобрести его можно за меньшие деньги. Модель базируется на процессоре Intel Core i5-12500H, обладающем 4 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 8 энергоэффективными без оной. Видеокарта — мобильная RTX 4050 (а десктопной и не существует) с 6 гигабайтами памяти. Оперативной памяти, как обычно, 16 гигабайт, SSD – полутерабайтный. Ну и, конечно, экран — FullHD, 144 Гц, на основе IPS-матрицы с точной цветопередачей и широкими углами обзора. За свои деньги это один из лучших мобильных ПК, хотя ему, как и другим бюджетным и среднебюджетным игровым лэптопам не хватает памяти. Некоторые игры используют уже более 20 гигабайт ОЗУ и занимают свыше 150-200 гигабайт на твердотельном накопителе.

Преимущества:

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

Отличный IPS-дисплей с разрешением FullHD и частотой обновления 144 Гц

Производительный процессор

Внушительный комплект разъемов — USB-портов хватит для всех устройств

Недостатки:

Маловато ОЗУ и места на SSD

Нет свободных разъемов для модулей оперативной памяти — установлены 2 планки по 8 гигабайт

Только 6 гигабайт видеопамяти

FAQ (Вопросы и ответы)

Что будет производительнее – ноутбук за 100 тысяч рублей или компьютер в том же бюджете?

Компьютер, если комплектующие подобраны грамотно. Даже с учетом стоимости монитора и периферии. Преимущества ноутбука – это его мобильность и возможность работы без доступа к розетке. Хотя игровые лэптопы при высокой нагрузке работают от аккумулятора сравнительно недолго.

Есть ли смысл сейчас покупать ноутбуки? Скоро ведь выходят новые процессоры и видеокарты.

Есть – курс валют приемлемый, а новые CPU и GPU сначала выйдут флагманские, решений среднего и бюджетного сегментов придется ждать дальше.

Может, лучше сэкономить и купить мобильный ПК на маркетплейсе?

Это вариант только для опытных пользователей, осознающих все риски. Экономия может выйти боком по многим причинам. Могут прислать бывший в употреблении или бракованный ноутбук, не ту модель или модификацию, и так далее. А проверить такое устройство в пункте выдачи довольно сложно. Конечно, товар, купленный через интернет, законодательство позволяет вернуть. Но там тоже есть свои нюансы – например, должны быть сохранены ярлыки, упаковка, товарный вид.

Стоит ли добавлять оперативной памяти, если изначально установлено 16 гигабайт?

Да, стоит — некоторые игры используют больше ОЗУ. Самый «прожорливый» в этом плане проект, Hogwarts Legacy – аж до 22-24 гигабайт.

Почему 32 гигабайта памяти не ставят сами производители?

Ставят, но в более дорогие модели. Вероятно, в течение 1-2 лет начнут устанавливать и в игровые ноутбуки среднего ценового сегмента.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о шести игровых ноутбуках стоимостью от 80 до 150 тысяч рублей, которые можно приобрести в середине лета 2024 года. Цены в магазинах сейчас довольно адекватные, и покупку, на мой взгляд, лучше надолго не откладывать — мало ли какие еще примут санкции и что будет с поставками импортных товаров и с курсом рубля. Впрочем, по предварительным данным, Банк России в конце июля снова увеличит ключевую ставку, а значит, падения национальной валюты не предвидится. А что вы думаете по поводу рассмотренных в статье мобильных ПК? Пишите в комментариях!

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