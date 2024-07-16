Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в середине лета 2024 года, обладая бюджетом в 150 тысяч рублей — на момент написания материала это около 1700 американских долларов. Сумма солидная даже по нынешним меркам, а значит, стоит ожидать, что приобретенный за нее компьютер позволит комфортно играть на максимальных настройках не только в разрешении FullHD, но и в более ресурсоемком режиме QuadHD. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем с процессора, и в этот раз сборка будет на платформе AM5. Конечно, если взять CPU Intel Core i5-13600KF сокета LGA 1700, конфигурация будет немного производительнее в играх, но сокет LGA 1700 – это тупиковая платформа, для которой больше не будут выходить новые поколения процессоров. А вот для AM5 еще выйдут как минимум 2, а скорее, даже 3 линейки, причем появления в продаже Ryzen 9000 можно ожидать уже в следующем месяце, по крайней мере, если верить инсайдерам.

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Исходя из таких вводных, стоит взять восьмиядерный процессор сокета AM5, и в дальнейшем заменить его на одну из будущих моделей с 3D-кэшем, на условный Ryzen 7 10800X3D, который выйдет через год-два. Оптимальный по соотношению стоимости и характеристик восьмиядерник для рассматриваемого сокета — это Ryzen 7 7700 в OEM-исполнении. Если снять лимит энергопотребления и тепловыделения, отключить энергосберегающие технологии в BIOS и посвятить немного времени ручной настройке процессора, он практически не будет уступать значительно более дорогому Ryzen 7 7700X. Что же касается производительности в играх – она будет комфортной, всего на несколько процентов ниже, чем у сборки с Core i5-13600KF или 14600KF.

Материнскую плату стоит брать с учетом возможности предстоящего апгрейда. Проще говоря, она должна быть оснащена адекватной подсистемой питания, защищенной от перегрева радиатором, а также как минимум двумя разъемами M.2 для установки скоростных твердотельных накопителей. Хорошо подойдет, например, модель ASUS PRIME B650M-K, к преимуществам которой также можно отнести 2.5-гигабитный сетевой контроллер. Если для вас принципиален форм-фактор ATX, то можете взять MSI PRO B650-S WIFI или другое подобное решение, но это обойдется ощутимо дороже. Впрочем, материнские платы первого поколения для сокета AM5 скоро начнут дешеветь, поскольку рынок заполнят МП второго поколения. Подешевеют и процессоры Ryzen 7000, хотя ожидать, что Ryzen 5 7500F уравняется в цене с Ryzen 5 5600 не стоит.

Оперативной памяти разумно сразу брать 32 гигабайта, причем обязательно двумя планками, чтобы пользоваться всеми преимуществами двухканального режима. Как показало проведенное специалистами Hardware Unboxed исследование, многие современные игры используют 15-20 гигабайт ОЗУ, а отдельные плохо оптимизированные AAA-проекты вроде Hogwarts Legacy — даже 22-24 гигабайта. Не стоит забывать, что оперативная память также требуется операционной системе и работающим в фоне службам и программам, которых на игровом ПК обычно довольно много. Объема в 16 гигабайт для всего этого уже не хватает, а вот 32 гигабайт хватает с солидным запасом.

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Память DDR5-6000 от TeamGroup под названием T-Force Vulcan – один из оптимальных вариантов в своем ценовом сегменте. Рассматриваемые модули производителя можно охарактеризовать как надежные и достаточно быстрые — это, конечно, не DDR5-8400, но покупать флагманскую ОЗУ не всегда есть смысл даже для флагманских сборок. В нашем же случае оптимально вложить наибольшую часть доступных средств в графический ускоритель – компонент, в наибольшей степени отвечающий за FPS в играх.

Систему охлаждения можно взять с солидным запасом, чтобы при замене процессора на более горячий достаточно было продуть радиатор от пыли и сменить термоинтерфейс. В ценовой категории до 4 тысяч рублей одно из лучших по эффективности отвода тепла решений — воздушный двухсекционный суперкулер от китайской компании ID-Cooling под названием SE-206-XT. Он состоит из большой площади радиатора с тепловыми трубками и пары 120-миллиметровых вентиляторов. Для восьмиядерника уровня Ryzen 7 7700 такой конфигурации будет более, чем достаточно – более того, большую часть времени вентиляторы будут вращаться на низких или средних оборотах. До уровня полноценного суперкулера вроде Noctua NH-D15 модель ID-COOLING SE-206-XT не дотягивает, но и стоит она значительно дешевле, выдавая при этом отличную для своей цены эффективность.

По твердотельному накопителю есть два основных варианта: или сэкономить и взять условный ADATA Legend 960 – SSD среднего уровня, или переплатить и купить субфлагманский SSD вроде Samsung 980 Pro, уже доказавший свою беспроблемность и надежность. Я в данном случае за второй вариант, хотя если бы денег на накопитель от бюджета осталось чуть больше, предложил бы взять двухтерабайтник, пусть и не флагманский или даже субфлагманский. Но у нас два разъема M.2 PCI-Express на материнской плате, так что это не критично – дополнительный SSD можно будет добавить в любой момент. А добавлять его с весьма высокой вероятностью придется, поскольку одного терабайта в 2024 году для производительной игровой конфигурации явно мало. Все-таки большинство современных игр занимают на диске от 50 до 200 гигабайт и требуют еще примерно столько же места для установки обновлений. А удалять пройденные или подзаброшенные игры – как говорится, «не царское дело».

Переходим к ключевому компоненту любой игровой сборки – графическому ускорителю. Идеальный вариант в нашем бюджете — NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Эта видеокарта намного производительнее, чем базовая версия «четыре тысячи семидесятой» и отстает от RTX 4070 Ti в современных играх буквально на 3-5%. Модель позволяет с комфортом играть на максимальных настройках с трассировкой лучей не только в разрешении FullHD, но и в более ресурсоемком режиме QuadHD. Если трассировка лучей вас не интересует, можете рассмотреть и другой вариант GPU — AMD Radeon RX 7900 GRE. «Красная» карточка дешевле и обладает 16 гигабайтами памяти, при этом уровень производительности в большинстве игр без рейтрейсинга она предлагает примерно схожий. Впрочем, на стороне RTX 4070 Super есть важное преимущество в виде поддержки технологий DLSS 3/Frame Generation, поэтому по-умолчанию я предлагаю взять именно ее, даже если трассировка лучей вас интересует не сильно.

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Блок питания рекомендую взять от авторитетного производителя и с запасом по мощности — так он не только проработает дольше, но и не будет раздражать избыточным уровнем шума. В бюджетном ценовом сегменте стоит обратить внимание на продукцию таких брендов, как Chieftec, DeepCool и Zalman. Хорошим вариантом будет, например, DeepCool DQ750ST. Среди преимуществ данного БП — честная мощность, достойные электрические характеристики, включая высокую стабильность напряжений и низкие пульсации, золотой сертификат 80 Plus, плоские кабели и тихий вентилятор. С надежностью у устройства также все в порядке, а если оно и выйдет из строя – DeepCool предлагает десятилетнюю (!) гарантию. Многие другие производители в случае недорогих блоков питания ограничиваются 3-5 годами, предлагая 7-10-летний гарантийный срок лишь для топовых моделей.

Разместить все рассмотренные ранее комплектующие можно в просторном, стильном и современном корпусе Phanteks MagniumGear NEO Air. Шасси может похвастаться обилием свободного места, продуманной организацией пространства и системой кабель-менеджмента, а также наличием пылевых фильтров. По-умолчанию кейс оснащен двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, но при желании вы можете добавить к ним еще несколько. Лично я считаю, что разумно добавить один – на заднюю панель, чтобы он работал на выдув, более оперативно выбрасывая горячий отработанный воздух за пределы корпуса. С учетом цены, MagniumGear NEO Air – просто превосходный кейс, и я не удивлюсь, если в скором времени он подорожает, поскольку многие шасси со схожими характеристиками сейчас предлагаются примерно по 7 тысяч рублей. И еще ложка меда в бочку: боковое окно – из закаленного стекла, а не из акрила.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

В середине лета 2024 года за 150 тысяч рублей можно собрать производительную и сбалансированную игровую конфигурацию, позволяющую с комфортом играть в любые проекты в разрешениях FullHD и QuadHD на максимальных настройках, не беспокоясь о FPS. Лишь в самых требовательных играх вроде Cyberpunk 2077 при активации трассировки лучей придется включать и DLSS 3 с генерацией кадров, но, если использовать режим Quality, на качество картинки это не влияет. Как показывают многочисленные тесты, никакого видимого невооруженным глазом ухудшения качества изображения не происходит.

Хорошо подойдет сборка и для дальнейшего апгрейда: с вероятностью, близкой к 100%, через пару лет вы сможете заменить процессор на условный Ryzen 7 10800X3D, а видеокарту — на RTX 6070 или 6080. Без смены материнской платы, блока питания, корпуса и других компонентов системы. В плане длительности поддержки сокетов AMD явно обходит Intel, причем такая тенденция наблюдается на протяжении многих лет.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без потери игровой производительности?

Можно взять не такой продвинутый SSD – например, ADATA Legend 960. Также можно сэкономить на блоке питания, купив бюджетную модель Chieftec мощностью 700-750 Вт без сертификата 80 Plus или с бронзовым сертификатом. Ну и, конечно, корпус тоже можно взять тысячи на полторы дешевле, хотя он и близко не будет таким удобным, как Phanteks MagniumGear NEO Air Black.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Думаю, лучше всего в процессор — возьмите Ryzen 7 7800X3D. Это один из лучших игровых CPU, и, как заявил представитель AMD, он таковым и останется до выхода моделей Zen 5 с 3D-кэшем. А они выйдут значительно позже основной линейки.

Какой стоит взять монитор?

Тут стоит ориентироваться на личные предпочтения. Универсальные рекомендации такие: диагональ 24-27 дюймов, разрешение FullHD или QuadHD, IPS матрица, частота обновления 144+ Гц, поддержка технологий адаптивной синхронизации, отсутствие нежелательного мерцания (Flicker-Free). Также стоит обратить внимание на эргономику модели – позволяет ли подставка регулировать высоту экрана или только наклон.

Какие есть прогнозы по ценам на железо и по курсу рубля?

С одной стороны, СМИ пишут, что Правительство РФ смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 60% до 40%. Этот фактор говорит о возможности ослабления рубля. С другой стороны, в конце июля Центробанк почти наверняка повысит ключевую ставку, что сыграет в пользу укрепления «деревянного». По совокупности факторов – рубль точно не обвалится, но вряд ли сильно укрепится. Скорее всего, курс будет колебаться в районе нынешних значений. Цены на железо, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, тоже вряд ли скакнут как в одну, так и в другую сторону. Впрочем, это лишь мои предположения, а как все будет на практике – покажет время.

Стоит ли сейчас покупать компьютер или лучше подождать выхода новых процессоров, материнских плат и видеокарт?

Цены сейчас вполне приемлемые. Более того, процессоры и материнские платы первого поколения сокета AM5 уже начали дешеветь. Так что можно покупать сейчас. А можно и подождать, но, во-первых, ждать можно бесконечно, а во-вторых, может случиться какой-либо форс-мажор вроде очередного пакета санкций, который порушит ритейлерам логистику, и тогда цены вырастут. Сейчас хорошее окно возможностей для покупки компьютерного железа, и им стоит воспользоваться.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в середине лета 2024 года за 150 тысяч рублей – как выяснилось, весьма производительную и сбалансированную. Возможностей описанного в материале компьютера хватит как минимум на несколько лет, к тому же, он обладает хорошими перспективами для дальнейшего апгрейда. А что вы думаете о рассмотренной сборке? Что бы вы в ней поменяли, не выходя за рамки бюджета? Пишите в комментариях!

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