Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны, и предпочитаю устройства продвинутого среднего или субфлагманского ценового сегмента. В настоящий момент я использую Poco F4, купленный мной за 34 тысячи рублей сразу после релиза в 2022 году. В 2023 году я, вероятно, купил бы Poco F5, а во второй половине 2024 года — Poco F6. Не потому, что я фанат мобильных устройств Xiaomi, хотя я отношусь к китайской компании и ее продукции хорошо, а потому что смартфоны Poco F-линейки обладают весьма выгодным соотношением стоимости и характеристик, а также высоким уровнем производительности. Но хватит предисловий, поехали!

Переплата за флагманские смартфоны слишком велика

Первая причина не покупать флагманы довольно очевидна — переплата за бренд и статус слишком велика, и это при том, что разница в характеристиках между смартфонами продвинутого среднего сегмента, субфлагманами и флагманами часто не слишком значительна. Да, у топовых смартфонов лучше камеры, часто есть защита от пыли и влаги по стандарту IP68, но стоят ли эти особенности переплаты в десятки тысяч рублей? Приведу для наглядности простое сравнение. Есть две видеокарты — NVIDIA GeForce RTX 4060 стоимостью 30-40 тысяч рублей и NVIDIA GeForce RTX 4090, которая полтора года назад стоила 130-170 тысяч, а сейчас стоит более 200 тысяч. Разница между возможностями этих графических ускорителей колоссальна. А что по поводу смартфонов? Есть Poco F6 за 35-40 тысяч на Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, и, например, Samsung Galaxy S24 Ultra на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 за 130-180 тысяч. Вряд ли преимущества флагмана стоят переплаты в сотню тысяч рублей.

Бюджетные смартфоны тормозят

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По флагманам прошелся, теперь покритикую бюджетники. Есть определенный ценовой порог, ниже которого на рынке предлагается в основном откровенное фуфло, состоящее из сплошных компромиссов и экономии. Даже если условный Xiaomi Redmi A3 за 7 тысяч рублей, базирующийся на MediaTek Helio G36 и оснащенный 3 гигабайтами ОЗУ, и не будет нещадно тормозить и глючить сразу после покупки, то начнет делать это после. На мой взгляд, если бюджет не позволяет взять приличный аппарат начального среднего сегмента вроде Xiaomi Redmi Note 13 за 15 тысяч рублей, лучше обратиться ко вторичному рынку.

Некоторые характеристики и функции флагманов для меня явно избыточны

Вернемся к флагманам. Стоит ли переплачивать за функции, которыми особо не пользуешься? На мой взгляд — нет. Я не часто фотографирую, и мне не нужны топовые камеры в смартфоне – достаточно просто средних или хороших, лишь бы с ними не было явных проблем. Не требуется мне и полная защита от пыли и влаги, а защита от брызг и струй воды (дождя), как правило, есть и у мобильных устройств стоимостью 25-50 тысяч рублей. Как, кстати, и поддержка быстрой зарядки мощностью 67-90 Вт.

Да, некоторые флагманы предлагают уже 120-240 Вт. Но, опять же, в этом вряд ли есть практическая необходимость. Связь 5G пару лет назад была у флагманов и субфлагманов, а сейчас есть и у многих бюджетников, но в России банально нет коммерческих сетей пятого поколения, и появятся они, если верить Минцифры и операторам связи, только через несколько лет. Что еще? Дизайн и материалы? Не сильно важны. Экран? Я и забыл, когда последний раз видел у смартфонов плохие экраны или читал о них, если не говорить о сверхбюджетных решениях или явном браке — сейчас я вспомнил о зернистости изображения на некоторых AMOLED-матрицах Samsung.

С бюджетниками некомфортно работать

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Если перейти на бюджетный смартфон со смартфона более высокого ценового сегмента, можно заметить, что работать с ним не слишком комфортно. И не только из-за меньшей отзывчивости интерфейса и притормаживаний, если на устройстве установлено множество работающих в фоне приложений. Например, такие смартфоны медленно заряжаются, а ведь к хорошему быстро привыкаешь, и зарядка мощностью 60+ Вт воспринимается уже не как продвинутая фишка, а как норма. Как и приличные камеры – хотя бы основная и фронтальная. Интернет на недорогих девайсах также может работать не столь быстро и стабильно, как на продвинутых. Ну и, конечно, не забываем про нехватку оперативной памяти и выгрузку процессов — я бы не рекомендовал в 2024 году приобретать смартфон менее, чем с 6 гигабайтами ОЗУ. А лучше брать аппарат с 8+ гигабайтами.

Флагманы быстро устаревают

По производительности в трехмерных мобильных играх флагманский смартфон 2022 года уступает смартфону продвинутого среднего сегмента 2024 года. Примеры? Xiaomi 12 Pro на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 против Poco F6 на Snapdragon 8s Gen 3. По деньгам менять субфлагманы или «середнячки» раз в 2-3 года гораздо выгоднее, чем раз в тот же срок приобретать флагманы. А если покупать топовые смартфоны реже, то спустя несколько лет они уже «превращаются в тыкву» и перестают устраивать требовательного пользователя. Согласно статистике и опросам, в среднем люди, при наличии финансовой возможности, меняют мобильные устройства раз в 2.5-3 года. И это вполне обоснованный и рациональный подход. Модели устаревают, аккумуляторы теряют емкость, у новых девайсов появляются новые интересные функции.

Бюджетники…тоже быстро устаревают

Впрочем, с бюджетными смартфонами в этом плане все еще хуже. Иногда они устаревают еще до того, как пользователь их купит. Например, у конкурента выходит гораздо более производительная модель за те же деньги. Или аппарат может не отвечать требованиям потребителя по комфорту работы с ним, слишком долго открывая приложения и вкладки. И даже если после покупки недорогой смартфон работает шустро, когда вы установите на него несколько десятков приложений, часть из которых будет работать в фоне, он уже не будет казаться таким быстрым в отличие от более продвинутого аппарата. Обновления ОС и обновления безопасности для бюджетников также выходят сравнительно недолго.

Какие смартфоны я считаю оптимальными для покупки

Так какие же мобильные устройства приобретать, если не флагманы и не бюджетники? Здесь стоит опираться на свои требования и пожелания. Для меня важно, чтобы смартфон был максимально шустрым, не тормозил, мог работать с большим количеством приложений, быстро заряжался. И чтобы памяти хватало – как оперативной, так и на флеш-накопителе, так что должно быть как минимум 8/256 ГБ. Поэтому я предпочитаю покупать модели субфлагманского или продвинутого среднего сегмента. Актуальные примеры таких — Poco F6 или Poco X6 Pro. Все-таки Xiaomi выпускает под этим брендом одни из лучших предложений по соотношению стоимости и характеристик.

Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о том, почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны, и вряд ли буду покупать в ближайшие годы, если у флагманов не появятся какие-то невероятные ИИ-функции, которых будут лишены субфлагманы. А по каким критериям мобильные устройства выбираете вы? И какой у вас сейчас смартфон? У меня — Poco F4 8/256 ГБ. Пишите в комментариях!

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