Всем привет. С вами Zero и сегодня я хочу порассуждать о том, почему компьютерные игры занимают так много места – часто уже даже не десятки, а сотни гигабайт. Такую ситуацию вряд ли можно назвать нормальной, особенно с учетом того, что высокоскоростные твердотельные накопители емкостью более 2 терабайт пока стоят неадекватно дорого. В этой статье я расскажу о том, почему игры весят так много, и как их можно было бы сделать более компактными. Но хватит предисловий, поехали!

Отсутствие необходимости помещать игру на диски

В эпоху до повсеместного распространения широкополосного интернета у разработчиков игр было естественное ограничение на максимальный размер их творений – проект должен был помещаться на адекватное количество CD, а потом DVD-дисков – как правило, не больше 4, за редким исключением. Blu-ray диски и устройства для их чтения не получили широкого распространения из-за быстрого распространения кабельного интернета, а также удешевления флеш-накопителей.

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С переходом от игр на DVD к играм распространяемым через интернет, все поменялось, хотя и не сразу. Теперь на сокращении размера тайтла можно было сэкономить — зачем делать лишнюю работу, когда в ней нет практического смысла. Поэтому начали появляться игры по 50+, а потом по 100+, 150+ и даже 200+ гигабайт. А ведь когда-то RPG с огромным игровым миром вроде The Elder Scrolls III: Morrowind или Gothic 2 помещались на одном-двух дисках, причем даже CD, а не DVD.

Чтобы места для игр всегда хватало, а загрузка локаций не занимала несколько минут, нужен емкий и быстрый твердотельный накопитель. Такой, как Adata Legend 960 объемом 2 терабайта – этот SSD будет уместно смотреться и в среднебюджетной, и во флагманской игровой конфигурации. Не позволяет бюджет? Тогда хорошим выбором будет терабайтный Adata XPG SX8200 Pro.

«Тяжелые» текстуры и модели

Еще одна причина значительного веса современных игр – это текстуры и модели, которые занимают много места. При этом мало какие разработчики делают свои проекты модульными. Хотя зачем геймеру, который никогда не будет играть в разрешении 4K и играет на низких настройках в режиме FullHD, скачивать текстуры которые в его сценарии использования не нужны? Возможно, модульность стоило бы предусмотреть на уровне современных игровых движков, тогда геймеры с маломощными компьютерами и ноутбуками могли бы скачивать 50-100 гигабайт вместо 200 и 25-40 гигабайт вместо 80. Кстати, в сюжетных играх, в первую очередь в RPG, немало места занимает озвучка. Часто на ее долю приходится 10-20 гигабайт. Возможно, стоит использовать более агрессивные алгоритмы сжатия, поскольку аудиофилов среди геймеров мало, и ухудшение качества аудио на 1-5% вряд ли будет заметно. Но лучше, конечно, давать игрокам выбор — какие ресурсы и в каком качестве скачивать.

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Если вы собираете топовый игровой компьютер, стоит взять и топовый SSD. За PCI-Express 5.0 модели пока переплачивать особого смысла нет, а вот Samsung 990 Pro – дело другое. Этот накопитель показывает превосходные результаты в любых сценариях использования, будь то повседневная работа, гейминг или прогон бенчмарков.

Дублирование игровых ресурсов

Разработчики консольных AAA-игр неоднократно проговаривались, что им приходится дублировать игровые ресурсы в архивах по несколько раз, потому что иначе время доступа к ним будет слишком большим. И хотя эта проблема была более актуальна до того, как вместо жестких дисков в приставках и компьютерах прописались SSD, избыточное дублирование ресурсов по-прежнему встречается и сейчас. Также разработчики часто оставляют в игровых архивах неиспользуемые модели, текстуры, аудио и другие ресурсы. Думаю, вы неоднократно видели, как исследователи-любители находили в играх вырезанный контент и следы всевозможных «недоделок». Если все это убрать – можно выиграть от 1-2% до 20-30% от общего веса проекта.

Микротранзакции

Следующий пункт касается в первую очередь онлайновых проектов, киберспортивных сессионных игр и игр-сервисов. Речь идет о донатных скинах и предметах. Вы можете не быть донатером, но в вашем клиенте обязаны храниться все модели и текстуры донатных предметов, которые могут занимать ДЕСЯТКИ гигабайт. Хороший пример здесь — Path of Exile. Это проект, похожий на игры серии Diablo, только с более продвинутой и сложной механикой. И там куча донатных вещей и эффектов, которые, впрочем, приобретать совершенно необязательно. А вот место в ресурсах клиента они занимают. Похожая беда — и с другими подобными играми. Сделать с этим вряд ли что-то можно. Потому что разработчики получают на таких вещах значительные прибыли. Теоретически, можно сделать, чтобы модели и текстуры для донатных вещей качали только донатеры, и только донатеры же все это видели бы, но это снизит количество людей, вкладывающих в игру деньги, так что студии на такое не пойдут.

Кстати, для того, чтобы нормально играть в Path of Exile, не сталкиваясь с просадками FPS и микрофризами на «заряженных» картах, требуется мощный графический ускоритель. Такой, как RTX 4070 Super – это лучшее предложение, в своей ценовой категории, поскольку карта почти не уступает RTX 4070 Ti, а стоит при этом значительно дешевле.

Пофигизм разработчиков

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Еще одна причина неадекватного увеличения размеров современных игр – это банальный пофигизм разработчиков. В геймдеве мало студий, в которых работают увлеченные фанаты, а еще на создателей AAA-проектов нередко давят издатели, вынуждая их выпустить игру как можно скорее. В результате о достойном уровне оптимизации остается лишь мечтать, а на то, чтобы убрать из игровых архивов незадействованные ресурсы банально не остается времени. После релиза этого тем более делать не будут – а зачем? Игра же уже вышла. Исключения встречаются, но крайне редко.

Проблема занимаемого места и потребляемой оперативной памяти касается не только игр, но и программного обеспечения в целом. Разработчики не в меру используют всевозможные библиотеки и фреймворки, и в результате софт, который мог бы занимать сотни килобайт, занимает сотни мегабайт. С играми аналогичная проблема. Если можно сделать что-то проще и потратив меньше усилий, хотя в результате игра будет занимать больше места и будет больше тормозить, в большинстве случаев выбор будет именно в пользу минимизации усилий. У меня немало знакомых разработчиков, пусть и не занимающихся играми, и большинство из них признаются, что им плевать на результат, качество кода и удобство использования софта, над которым они работают – лишь бы деньги платили и индексировали зарплату выше уровня инфляции. Желательно еще, чтобы большую часть рабочего времени можно было не работать или только изображать работу. Вряд ли ситуация в игропроме сильно отличается.

Кто виноват и что делать

Что с ситуацией можно сделать игрокам? На самом деле, у геймеров не так много инструментов воздействия на разработчиков и издателей. Во-первых, это информационные кампании, а во-вторых — наказание рублем. Со вторым все понятно — если игра плохо оптимизирована или занимает чрезмерно много места, ее можно просто не покупать. Что же касается информационных кампаний – вести их можно как на официальных форумах игр, так и в соцсетях и на тематических ресурсах. Помогают в распространении информации о некачественных играх и всевозможные петиции, поскольку о них любят писать СМИ. И, конечно, игровые блогеры – мало кто из них откажется хайпануть на критике студии или издателя, тем более, на критике заслуженной.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему современные игры занимают так много места, а также предложил два варианта воздействия на разработчиков и издателей. А что вы думаете по этому поводу – вас раздражает размер современных игр, или вы просто покупаете дополнительные накопители? И как вы считаете, можно ли воздействовать на создателей AAA-проектов, координируя усилия игрового сообщества, тематических СМИ и блогеров? Пишите в комментариях!

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