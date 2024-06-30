Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о 5 интересных игровых смартфонах стоимостью до 50 тысяч рублей. Я сфокусируюсь на тех моделях, которые можно приобрести в России официально, поскольку беспошлинный порог понизили до 200 евро, и заказывать мобильные устройства из-за рубежа стало не только рискованно, но и не особо выгодно. Но хватит предисловий, поехали!

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Начну я с лучшего игрового смартфона стоимостью до 50 тысяч рублей – более того, его базовая версия укладывается и в бюджет до 40 тысяч рублей! Это Poco F6 от китайской корпорации Xiaomi. Он продолжает славные традиции F-линейки: максимальная производительность за приемлемые деньги. На рынке больше нет ни одного смартфона, базирующегося на SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, и при этом предлагающегося менее, чем за 40 тысяч. Играть можно даже в самые требовательные мобильные 3D-игры вроде Genshin Impact, Honkai: Star Rail или Wuthering Waves. При этом с памятью у модели также полный порядок — производитель предлагает модификации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ, причем LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно.

Экран у смартфона отличный – красочный, яркий, с высокими показателями разрешения и герцовки — 2712x1220 пикселей и 120 Гц соответственно. Снижения яркости во время длительных игровых сессий не происходит, да и в целом, уровень троттлинга минимальный – система охлаждения у устройства очень и очень хорошая. Не как у какого-нибудь Poco F4 GT, где с отводом тепла были колоссальные проблемы. Смартфон поддерживает быструю 90-ваттную зарядку, может похвастаться основной камерой с оптической стабилизацией, а также комплектуется чехлом. Производитель обещает 3 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности.

Преимущества:

Превосходная производительность в играх

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

Отличный AMOLED-экран (2K+, 120 Гц)

Быстрая 90-ваттная зарядка

Длительная поддержка со стороны производителя

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Недостатки:

Камеры нельзя назвать плохими, но все-таки это не самая сильная сторона смартфона

Проблемы с датчиком приближения во время разговоров

Если вы не готовы отдавать за смартфон больше 30-32 тысяч рублей, но хотите играть на нем в требовательные трехмерные проекты, одним из оптимальных вариантов будет Poco X6 Pro, базирующийся на платформе MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Конечно, она ощутимо уступает Snapdragon 8s Gen 3 в играх, но все равно позволяет без проблем запускать любые проекты. Конфигурации памяти у модели – такие же, как у Poco F6, а значит, нехватки ОЗУ или свободного места не будет. По скоростным показателям также все отлично — LPDDR5X и UFS 4.0.

Poco X6 Pro оснащен ярким 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712x1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумуляторной батареи составляет средние для современных мобильных устройств 5000 мА*ч, максимальная мощность зарядки — 67 Вт. Камеры можно охарактеризовать как обычные – не хуже, но и не лучше, чем у большинства других устройств среднего и продвинутого среднего сегмента. Впрочем, упор здесь в любом случае на высокую производительность и на ее связку с далеко не самой высокой ценой.

Преимущества:

Очень хорошая производительность в играх, хотя и хуже, чем у Poco F6

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

Качественный AMOLED-дисплей

Быстрая память

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Недостатки:

Средние камеры

Не самое длительное время автономной работы

Xiaomi 12 – смартфон далеко не новый, он вышел в 2022 году, и по-умолчанию функционирует на основе аж 12 версии Android с MIUI 13. Впрочем, переживать не стоит – аппарат можно обновить до Android 14 и HyperOS, а в будущем – и до HyperOS 2.0. Устройство базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и в свое время считалось субфлагманом, ну или компактным флагманом — выше его в «табели о рангах» располагались только Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro. Сейчас по производительности модель уже не тянет на полноценный флагман, но по-прежнему подходит для гейминга. А еще у рассматриваемого смартфона шикарная основная камера — ощутимо лучше, чем у Poco F5/F6/X6 Pro. Память стоит помедленнее, чем у более новых девайсов, LPDDR5 и UFS 3.1, но это не критично. А вот что может многих не устроить – так это автономность. Емкость аккумуляторной батареи у Xiaomi 12 по нынешним меркам скромная – всего 4500 мА*ч. Хорошо, что поддерживается 67-ваттная зарядка.

Преимущества:

Хороший уровень производительности

Одна из лучших камер в своем ценовом сегменте

Качественный AMOLED-экран диагональю 6.28 дюйма

«Дорогие» материалы корпуса — металл и стекло, а не пластик

Быстрая зарядка

Недостатки:

Далеко не самый новый аппарат – срок его поддержки закончится раньше, чем у условного Poco F6

Не лучшее время автономной работы

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Не уверен, есть ли сейчас смысл приобретать Poco F5 – сам по себе смартфон весьма хорош, но после выхода F6 он уступает новинке по соотношению стоимости и характеристик. Полагаю, брать прошлогодний аппарат будет иметь смысл, когда он подешевеет до 27-28 тысяч рублей. Ну или с использованием всевозможных акций, промокодов и бонусов. Модель базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, выдающей около 1 миллиона баллов в популярном бенчмарке Antutu. Этот чип можно сравнить, например, со Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Как и другие модели F-линейки Poco F5 может похвастаться качественным AMOLED-дисплеем (FullHD+, 120 Гц) и поддержкой ускоренной зарядки мощностью до 67 Вт – соответствующий адаптер поставляется в комплекте. Кстати, в отличие от F6, модель лишена проблем с датчиком приближения, хотя это вряд ли можно назвать каким-то особенно важным плюсом.

Преимущества:

Высокая производительность в играх и не только в них

Яркий и красочный AMOLED-экран (FullHD+б 120 Гц)

Поддержка 67-ваттной зарядки

Как минимум 8/256 ГБ быстрой памяти

Физический датчик приближения в отличие от виртуального у многих других смартфонов Xiaomi

Недостатки:

Цена в большинстве магазинов пока выглядит завышенной

Poco F6 выглядит как гораздо более привлекательный вариант

Tecno Camon 30 Pro – это скорее камерофон продвинутого среднего ценового сегмента, чем игровой смартфон, но подходит он и для гейминга, хотя и хуже, чем Poco F5, или, тем более, F6. Модель основана на SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и оснащается 12 гигабайтами оперативной памяти, а также флеш-накопителем на 256 или 512 гигабайт. Среди ее плюсов – отличные для своего сегмента камеры, классный AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и стильный дизайн. Емкость аккумуляторной батареи составляет средние по нынешним меркам 5000 мА*ч, также поддерживается быстрая 70-ваттная зарядка. Если вы больше используете смартфон для повседневных задач, а также часто снимаете фото и видео, но иногда и играете в трехмерные мобильные игры, Camon 30 Pro может стать хорошим выбором.

Преимущества:

Шикарный AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц

Очень хорошие для своего ценового сегмента камеры – с оптической стабилизацией и автофокусом по глазам

12 гигабайт оперативной памяти

Поддержка 70-ваттной зарядки

Интересный дизайн

Недостатки:

За те же деньги можно найти и более производительные смартфоны

Завышенная стоимость во многих российских магазинах

FAQ (Вопросы и ответы)

Poco F6 – это сейчас однозначно лучший по соотношению цены и производительности смартфон для гейминга?

Да. В официальной рознице вы не найдете больше ни одного смартфона стоимостью до 40 тысяч рублей, выдающего столь же высокий уровень производительности в играх.

А если хочется что-то еще мощнее? За 50-60 тысяч.

Присмотритесь к Poco F6 Pro и OnePlus Ace 3 – оба смартфона базируются на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Сколько оперативной памяти нужно игровому смартфону в 2024 году?

На мой взгляд, достаточный минимум — 8 гигабайт. С 6 гигами могут периодически возникать проблемы. Если покупаете устройство на несколько лет, разумно переплатить за 12 гигабайт.

Самое важное в игровом смартфоне — это SoC?

Да, в особенности ее графическая часть. Но важны и другие параметры. Например, у девайса должно хватать памяти, а также он не должен перегреваться и уходить в троттлинг, снижая производительность или яркость экрана

Насколько вообще актуальна для современных мобильных устройств проблема перегрева и троттлинга?

Довольно актуальна. У некоторых смартфонов снижение производительности во время стресс-тестов или при длительных игровых сессиях не превышает 10-15%, другие же теряют более трети. Поэтому перед покупкой важно смотреть обзоры и тесты.

А что по поводу флеш-накопителя, сколько нужно памяти, если я планирую играть в несколько «тяжелых» игр вроде Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Wuthering Waves?

Не менее 256 гигабайт — 128 гигов со временем начнет не хватать.

Можно ли рассчитывать, что смартфона с аккумулятором емкостью около 5000 мА*ч хватит на весь день?

В большинстве случаев да, если вы не собираетесь нонстопом играть или гонять бенчмарки. Если же уровень заряда станет опасно низким, вы можете воспользоваться доступной розеткой или пауэрбанком -- большинство игровых мобильных устройств поддерживают быструю зарядку, поэтому даже за 10-15 минут можно будет пополнить запас энергии на солидную величину.

Чем игровые субфлагманы отличаются от полноценных флагманов?

В первую очередь, ценой. Также во флагманские смартфоны устанавливаются актуальные топовые SoC, а в субфлагманские – часто прошлогодние или предтоповые. Еще два значимых отличия — камеры и защита от влаги и пыли. Если флагманы часто сертифицированы по стандарту IP68, и их можно погружать под воду, то субфлагманы обычно лишены подобного преимущества. Материалы корпуса – не такой важный фактор, но для некоторых потребителей он имеет значение. Как и скорость зарядки – все-таки разница между 67-90 Вт и 120-240 Вт ощутима. А вот поддержка 5G уже нередко встречается и в бюджетных смартфонах. Жаль только, в России пока нет коммерческих сетей пятого поколения, и появятся они только через несколько лет, если судить по заявлениям Минцифры и операторов связи.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 5 производительных смартфонах, хорошо подходящих для мобильного гейминга. Если вы заядлый геймер, и проводите в трехмерных играх на смартфоне больше нескольких часов в день то оптимальным вариантом для вас будет Poco F6, но и другие модели также заслуживают внимания – у них есть свои плюсы. А вы играете в мобильные игры? И какой у вас сейчас основной смартфон? Пишите в комментариях!

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