Коты, как и другие домашние питомцы, способны дарить хозяевам массу позитива, но содержание любых животных, это, помимо всего прочего — ответственность и риски. Например, не в меру любопытный обладатель усов и хвоста может попробовать на зубок угол монитора или дисплея ноутбука, уронить дорогостоящую технику на пол или перегрызть провод. В сегодняшней статье рассказывается о том, как минимизировать подобные риски, или, если говорить простыми словами — как защитить компьютер от кота.

Опасность кота для техники и опасность техники для кота

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Многие хозяева котов и кошек даже не подозревают, что компьютер, ноутбук, телевизор или другую технику надо как-то «защищать» от кота — максимум, надежно закрепить, потому что все, что теоретически можно уронить, пушистый сможет уронить и на практике. Но некоторым хозяевам повезло меньше. Причем питомец может не только повредить то или иное устройство, но и навредить сам себе – например, получить ожог, удар электрическим током, или пострадать от быстро вращающихся лопастей вентилятора.

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Гораздо чаще, впрочем, страдает именно техника. Массу подобных случаев можно найти на Youtube, введя в поиск фразу «кот прокусил экран», «кот уронил монитор», или что-то похожее. В большинстве случаев подобные инциденты можно было бы предотвратить. В этой статье я буду ссылаться на рекомендации Татьяны Куликовой — специалиста по коррекции поведения кошек с более, чем 10-летним стажем работы. Но для начала — пример ситуации, о предотвращении которых идет речь. На протяжении длительного времени кот может не проявлять интереса, например, к монитору, а потом на нем появится интересный животному движущийся объект, и вы получите прыжок или «кусь», после чего вам придется покупать новый дисплей.

Будьте последовательны в воспитании питомца и соблюдайте установленные ограничения

Основы поведения кошки закладываются на этапе ее воспитания, и, хотя в дальнейшем их можно частично скорректировать, гораздо проще будет не допускать нежелательных действий питомца с самого его появления в доме. Простой пример: если кошке запрещено залезать на компьютерный стол или на системный блок, значит, ей должно быть запрещено залезать туда всегда. Причем соблюдать соответствующие ограничения должны все члены семьи.

Например, если муж не позволяет коту лежать на системном блоке, а жена разрешает это делать, причем еще и положительно подкрепляет подобное поведение, поглаживая питомца и ласково с ним разговаривая, то ожидать, что тот перестанет лежать на системнике не стоит. Известный психолог Эдвард Ли Торндайк, изучавший, в том числе, и поведение животных, выяснил, что вероятность повторения реакции, за которой следует подкрепление, возрастает. А еще – чем чаще повторяется акт, тем крепче ассоциация. К похожим результатам пришел также русский и советский ученый, академик Иван Павлов.

Правильно используйте подкрепление и наказание

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Ключевыми инструментами в коррекции поведения кошек являются подкрепление и наказание. Подкрепление – то, что кошка хочет получить. Это еда (не повседневная, а деликатесы), общение с хозяином или присоединение к группе, ласковый голос. Поглаживания не всегда являются подкреплением, потому что не каждая кошка хочет, чтобы ее гладили – в конкретный момент или даже вообще. Наказание – то, чего кошка хочет избежать. Например, неприятные физические ощущения (ощущение прикосновения к фольге или скотчу), резкий звук, брызги воды из пульверизатора. Применение этих инструментов хорошо иллюстрирует квадрант Скиннера — на картинке выше.

Важно! Подкрепление действует эффективнее, чем наказание. Если наказывать кошку за лежание на компьютерном столе или системном блоке, то она, как правило, все равно периодически будет пытаться туда залезть и проверить, особенно если «двуногой прислуги» нет рядом — а вдруг теперь не накажут? Лучше параллельно подкреплять положительное поведение. Например, лежание на свободном стуле рядом с рабочим местом хозяина, на специальной лежанке или на полке кошачьего домика. Наказание останавливает нежелательное поведение, но реакцию нужно заменить другой реакций. Точнее, даже не заменить, а сместить в списке приоритетов. В особенности не стоит злоупотреблять так называемым «положительным наказанием». Гораздо более безопасным инструментом является отрицательное наказание. О нем – ниже.

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Стоит также помнить, что отвлечение едой или игрушкой от нежелательного поведения – это не отвлечение, а подкрепление. Если вы надеетесь отманить кошку от компьютерного стола при помощи вкусняшки, то она, конечно, слезет, но в будущем будет залезать на него еще более охотно. При этом шуршание пакета с лакомством для кошки тоже желанно, поскольку в ее сознании предваряет выдачу этого самого лакомства.

Из относительно безопасных для психики питомца методов положительного наказания можно использовать строгий голос. Разумеется, кошки не понимают человеческую речь (хотя и могут за жизнь научиться распознавать несколько десятков слов), но они хорошо различают интонацию. При этом не следует срываться на крик: это может привести к появлению страха перед хозяином и реакциям избегания. Питомцы часто воспринимают крики не как наказание, а как непонятно чем для них вызванную агрессию.

Ограничив доступ к объекту нежелательного поведения (компьютеру или компьютерному столу), организуйте питомцу другое «лежбище» -- которое вас устраивает. И поощряйте, когда кошка лежит там, а не на запрещенной территории.

Пользуйтесь знанием того, что нравится, а что не нравится вашему питомцу

Главное в коррекции поведения кошек – это положительное подкрепление желательных реакций. Тем не менее, способами предотвращения нежелательных пренебрегать тоже не следует. Если вы знаете, что ваша кошка не любит, например, запах цитрусовых, можно натереть силовые провода компьютера или ноутбука апельсиновой кожурой. Что же касается верхней панели системного блока, крышки и клавиатуры ноутбука, а также поверхности компьютерного стола — здесь могут помочь фольга и липкие, либо шипастые коврики. Бюджетный вариант «на скорую руку» — накрыть поверхность фольгой, а поверх приклеить двухсторонний скотч. Большинство кошек после нескольких знакомств с такой ловушкой потеряют интерес к защищенной подобным образом локации.

Не забывайте о своей ответственности и о потребностях кошки

По мнению большинства специалистов по коррекции поведения кошек, нежелательные реакции часто вызываются проблемами со здоровьем питомца или тем, что потребности животного удовлетворяются недостаточно. Например, общительный кот может намеренно ложиться на клавиатуру работающего хозяина или сбрасывать со стола вещи, потому что ему не уделяют достаточного количества внимания. Здесь можно вспомнить знаменитую фразу Сент-Экзюпери из «Маленького принца» — «Мы в ответе за тех, кого приручили». У питомца должны быть лежанки, когтеточки, игрушки, а также время для общения с хозяином.

Татьяна Куликова называет схему коррекции поведения кошек «Правилом кошачьего адвоката». Это мнемоническая формула – три первые буквы в слове «адвокат» в данном случае означают «альтернатива», «доступ» и «вознаграждение». Если хозяин работает, а кошка хочет лежать где-то рядом с хозяином, стоит предоставить ей эту возможность, при этом так или иначе ограничив доступ к системному блоку, компьютерному столу, монитору и клавиатуре. А когда питомец будет спокойно лежать на выделенном ему месте — вознаграждать за это деликатесом, общением и ласковыми интонациями. Доброе слово и кошке приятно!

Также стоит упомянуть неэффективные и небезопасные способы наказания кошек — они перечислены на слайде выше. Особенно популярен пульверизатор. Но питомец запоминает, что распылитель был именно в руках у хозяина, и просто будет бояться сочетания «хозяин в руках с той неприятной штукой».

Подводим итоги: правила защиты компьютера, ноутбука или компьютерного стола от кота

Попробуем суммировать перечисленную информацию, уместив ее в небольшой список правил:

Что позволено вашему питомцу – решать вам. Если вы не считаете риск повреждения техники или травмирования животного значительным, например, потому что ваша кошка всегда ведет себя спокойно — возможно, в ограничении доступа ее к компьютеру нет необходимости. Будьте последовательны и договоритесь с окружающими о правилах воспитания кошки. Если хозяин запрещает кошке лежать на системном блоке или компьютерном столе, то никто в семье не должен ей этого разрешать. Правильно используйте подкрепление и наказание. Избегайте «положительного наказания» вроде криков и использования пульверизатора. И, конечно, не причиняйте питомцу физической боли. Обеспечьте кошке альтернативное место для лежания, которое вас устроит, а лучше несколько таких. Усложните доступ к запретным зонам при помощи фольги, скотча, шипастых ковриков. Поощряйте питомца за правильное поведение. Не используйте неэффективные и небезопасные методы наказания и старайтесь не ассоциироваться у питомца с какими-либо неприятными ему действиями.

При подготовке статьи использовались материалы лекции «Поощрение и наказание: секреты воспитания кошки» Татьяны Куликовой — специалиста по коррекции поведения кошек.

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