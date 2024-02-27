Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о том, какой игровой компьютер можно собрать в том или ином бюджете. Сегодня речь пойдет о геймерской конфигурации стоимостью 60 тысяч рублей – на момент написания материала это меньше 650 американских долларов. Напомню, что в рамках рубрики я рассматриваю комплектующие, которые можно купить в российских магазинах, а также учитываю только стоимость железа внутри системного блока – без монитора и периферии. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как обычно, с процессора. И здесь у нас два варианта – четырехъядерник Intel, например, Core i3-12100F, или шестиядерник AMD, причем несколько устаревший – Ryzen 5 3600. Я за второй вариант — FPS в некоторых играх будет чуть ниже, зато гораздо лучше перспективы для апгрейда. К тому же, узким местом бюджетной игровой конфигурации в любом случае будет графический ускоритель, а не CPU. «Три тысячи шестисотый» сейчас стоит в российских магазинах очень и очень дешево – приобрести его можно буквально за 8-8.5 тысяч рублей. На маркетплейсах, и, в особенности, на вторичном рынке его можно найти еще дешевле. Но в рамках статьи я рассматриваю только новое железо. Да, микроархитектуру Zen 2 по меркам 2024 года можно считать устаревшей, но устаревшей не сильно – это не Zen+, не Zen, и не «фуфыксы». В будущем же вы сможете установить вместо Ryzen 5 3600 более производительный CPU, даже с 3D-кэшем, например, такой, как Ryzen 7 5700X3D. AMD еще некоторое время продолжит поддерживать сокет AM4, хотя и будет отдавать приоритет AM5.

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Материнскую плату для сборки стоимостью 60 тысяч выбрать несложно – просто берите самую дешевую модель сокета AM4, обладающую хотя бы одним разъемом M.2 PCI-Express для установки скоростного твердотельного накопителя. Переплачивать за модели на чипсете B550 не позволяет бюджет – лучше вложить деньги в видеокарту, которая, как-никак, напрямую влияет на частоту смены кадров в играх, в отличие от материнской платы. Благо, AMD Ryzen 5 3600 – процессор нетребовательный, и ему не нужна мощная подсистема питания, защищенная от перегрева радиатором. Так что хватит и бюджетной МП, такой, как GIGABYTE A520M K V2. Стоит она, кстати, сейчас неадекватно дорого – около 6 тысяч рублей. И это еще самая дешевая плата AM4, что я нашел в магазинах, если не считать решения от Noname-фуфлобрендов.

Как я уже говорил выше, AMD Ryzen 5 3600 – процессор нетребовательный. А теперь добавлю, что не только нетребовательный, но и негорячий — кто не верит, посмотрите на тесты Intel Core i9 последних поколений. С «три тысячи шестисотым» без особых проблем справится и боксовый кулер, но он шумный и неэффективный. Поэтому предлагаю взять бюджетную башенную систему охлаждения с заявленным показателем рассеиваемой мощности 160-180 Вт, состоящую из радиатора с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Таких много в ассортименте ID-Cooling и Deepcool, и именно к решениям этих двух компаний можно обратиться. Хорошим вариантом будет SE-214 PRO — этот кулер чуть слабее по эффективности ряда других моделей китайской фирмы из-за меньшей площади радиатора, но с таким процессором, как Ryzen 5 3600 вы вряд ли заметите разницу – полагаю, что она будет выражаться в паре градусов температуры или даже меньше.

Как я неоднократно писал в предыдущих статьях, в любую игровую конфигурацию, предназначенную для более-менее современных проектов, в 2024 году крайне желательно устанавливать 32 гигабайта оперативной памяти, причем двумя модулями – для активации повышающего пропускную способность подсистемы ОЗУ двухканального режима. Конечно, для многих игр хватит и 16 гигабайт, но хватит впритык. А если параллельно с игрой открыты еще пара браузеров с кучей вкладок, Steam, Discord, Telegram, Battle.net, приложение для стриминга и записи видео и другой софт, то 16 гигабайт не хватит уже стопроцентно. Но бюджет у нас жестко ограничен, да и разъемов DIMM DDR4 на материнской плате только два. Поэтому предлагаю компромиссное решение — изначально приобрести одну планку оперативной памяти на 16 гигабайт, а в дальнейшем при первой возможности докупить вторую. Затягивать с покупкой не следует — память и SSD в 2024 году будут дорожать.

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Кстати, об SSD. Я всегда рекомендую покупать накопитель емкостью хотя бы в терабайт, потому что в противном случае свободное место на нем закончится очень и очень быстро. Но в случае конфигурации за 60 тысяч рублей экономить приходится буквально на каждом из компонентов системы, и накопитель – не исключение. Поэтому изначально, чтобы не превысить бюджет, я выбрал для сборки модель емкостью 512 ГБ — AData XPG SX8200 Pro. В дальнейшем же предлагаю заменить его на двухтерабайтник или докупить 2.5-дюймовый SATA III SSD. В операциях последовательного чтения и записи поначалу он будет медленнее актуальных M.2 PCI-Express моделей с DRAM-буфером, но в играх разница будет невелика. Особенно с учетом того, что остальное железо тоже не топовое, и узким местом, ограничивающим скорость загрузки локации, может стать не накопитель, а, например, процессор или видеокарта. Если же есть возможность – сразу берите терабайтник или двухтерабайтник. Ну и процессор – 5600 вместо 3600. Но об этом в разделе вопросов и ответов.

Под звуки фанфар на сцене появляется главный компонент любой игровой сборки – графический ускоритель. Здесь у нас два варианта – NVIDIA GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600. «Зеленая» видеокарта энергоэффективнее, холоднее, лучше справляется с трассировкой лучей и поддерживает технологии DLSS 3/Frame Generation, дающие в ряде игр бесплатную прибавку FPS. Зато «красная» дешевле и производительнее в сценариях без рейтрейсинга. В нашем случае максимальное значение имеет вопрос цены, поэтому в качестве варианта по-умолчанию я предлагаю именно «семь тысяч шестисотую». Благо, она позволяет играть в разрешении FullHD в любые проекты без трассировки лучей на максимальных настройках графики, не переживая о частоте смены кадров. Да, «летать» будет даже пресловутый Cyberpunk 2077. Напоследок скажу, что RX 7600 ощутимо превосходит такие GPU, как GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT, поэтому рассматривать их нет смысла.

Опытные компьютерщики часто говорят, что на блоке питания экономить нельзя. Это слишком категоричное утверждение. Можно – но с умом и в меру. Брать китайские Noname-БП или максимально дешевые модели от Aerocool действительно не стоит, а вот в ассортименте таких компаний, как Chieftec, Zalman и Deepcool встречаются доступные, но при этом качественные и достаточно надежные решения. Например DeepCool PF500 — возможностей этого сверхбюджетного блока питания вполне достаточно для нашей сборки. Более того, при его использовании даже останется солидный запас мощности сверху. По разъемам тоже все хорошо. Конечно, у БП стоимостью меньше 4 тысяч рублей не будет новомодной подсветки или модульной системы подключения кабелей, но со своими базовыми задачами он справится. Да и вентилятор у PF500 довольно тихий. За свои деньги – хороший вариант.

На корпус осталось буквально 3.5 тысячи рублей. Что можно взять за такие деньги? Ну, например, Zalman T8 или ACCORD 3407, но AeroCool Tomahawk-A, на мой взгляд, смотрится предпочтительнее. Конечно, для конфигураций с высоким энергопотреблением и тепловыделением он не подходит, но у нас эти параметры не дотягивают даже до среднего уровня. А еще рассматриваемый кейс необычно выглядит и по-умолчанию оснащается предустановленным 120-миллиметровым вентилятором. Правда, с передней панели лучше бы его переставить на заднюю, но это мелочи. Более серьезный недостаток – верхнее расположение блока питания. Если вас это не устраивает – берите уже упомянутый ACCORD 3407. По продуваемости он в перспективе даже лучше, но у него нет предустановленных вентиляторов – желательно докупить одну «вертушку» и поставить сзади на выдув.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

По производительности конфигурация не изменилась по сравнению с январской, хотя, конечно, изменилась в нюансах. В целом, серьезного удешевления или удорожания компьютерных комплектующих в этом году пока не было, но, к сожалению, в скором времени цены могут подняться. Во-первых, точно подорожают SSD и оперативная память из-за дефицита чипов. Во-вторых, часть мер по поддержке курса рубля истекает в марте. Продлят ли их? Пока неизвестно. Если нет – рубль может начать дешеветь, а железо – дорожать.

Впрочем, вернемся к сборке. Во что с ней можно поиграть и на каких настройках? В разрешении FullHD – во все, причем на максимальных, хотя и без трассировки лучей. AMD Radeon RX 7600 – это хорошая современная видеокарта бюджетного игрового сегмента. Она не лишена компромиссов вроде 8 линий PCI-Express вместо 16, но таковы уж сейчас все недорогие GPU. Также конфигурация может быть в будущем улучшена путем добавления оперативной памяти (обязательно купите вторую планку) и замены процессора в рамках сокета AM4.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери игровой производительности, если бюджет меньше 60 тысяч?

Практически ни на чем – конфигурация и без того довольно компромиссная. В теории можно взять корпус со встроенным блоком питания, но я крайне не рекомендую этого делать – обычно производители используют максимально дешевые китайские БП отвратительного качества.

А во что вкладывать деньги, если бюджет больше? Что поменять?

SSD – на терабайтник или двухтерабайтник. Материнскую плату — на одну из моделей на базе чипсета B550 с парой M.2 PCI-Express слотов. Процессор – на Ryzen 5 5600. Ну и, конечно, возьмите две планки памяти по 16 гигабайт вместо одной. Блок питания и корпус тоже стоит поменять, но проще сразу обратиться к статье о сборке за 80 тысяч – ссылка на нее будет после заключения.

Не лучше ли собрать систему на основе процессора Core i3-12100F?

«Здесь и сейчас» такая сборка в ряде игр будет лучше, но в целом четырех ядер в 2024 году уже недостаточно. Да и возможности для апгрейда у сокета AM4 лучше.

Материнская плата не поддерживает PCI-E 4.0, нормально ли с ней будет работать видеокарта с 8 линиями PCI-E?

Да, нормально – PCI-E 4.0 и PCI-E 3.0 обладают обратной совместимостью, как и остальные версии интерфейса. Да и разница в производительности будет крайне небольшой. Все-таки 8 линий – это не 1 или 2.

Точно ли подорожают ОЗУ и SSD? Если да, то насколько сильно?

С вероятностью в 95-99% — на рынке наблюдается дефицит чипов DRAM и NAND, и на протяжении 2024 года он будет усугубляться. Возможно, некоторые наименования не подорожают или подорожают незначительно, но в среднем аналитики ожидают повышения цен на десятки процентов.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой компьютер можно собрать за 60 тысяч рублей в конце февраля 2024 года. Как оказалось – вполне неплохой. Рассмотренная конфигурация, несмотря на наличие ряда компромиссов, позволяет комфортно играть в современные проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, пусть и без рейтрейсинга. А что вы думаете по поводу сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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