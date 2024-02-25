Всем привет. С вами Zero, и сегодня я кратко расскажу о неофициальном картельном сговоре трех крупных компаний, из-за которого твердотельные накопители и оперативная память на протяжении 2024 года, а возможно, и части 2025 года будут дорожать. При этом антимонопольные органы стран, в которых зарегистрированы эти компании, пока не спешат вмешиваться в ситуацию, несмотря на то, что сговор фирм носит явно не рыночный характер и направлен на искусственное повышение стоимости чипов DRAM и NAND. Компьютерщики и энтузиасты, интересующиеся цифровой техникой, вероятно, уже поняли, о чем речь. Но хватит предисловий, поехали!

Предыстория

В конце 2021-начале 2022 года на мировом рынке началось постепенное снижение цен на чипы памяти DRAM (используются в основном в ОЗУ, во флагманских/субфлагманских SSD с DRAM-буфером и в ряде девайсов) и NAND (используются в SSD, флешках, картах памяти и любых накопителях, включая память смартфонов). Спустя какое-то время модули и комплекты оперативной памяти, а также твердотельные накопители, в том числе продвинутые, такие, как Samsung 980 Pro, стали дешеветь, а потребители этому были только рады.

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Только вот есть одна загвоздка – в крупных масштабах упомянутые чипы производят всего несколько компаний. Южнокорейские Samsung и Hynix, а также американская Micron, и, в меньшей степени, китайская YTMC. Первые три фирмы из этой четверки как-то очень скоординировано, как будто бы договорившись, резко уменьшили объемы выпуска своей продукции. По некоторым видам памяти сейчас простаивает больше половины линий. На рынке создан искусственный дефицит, и цены снова растут.

Что будет в 2024 году

Согласно прогнозам аналитиков TrendForce и ряда других компаний, а также независимых обозревателей и блогеров, тренд на удорожание чипов памяти DRAM и NAND сохранится на протяжении всего 2024 года, и, вероятно, части 2025 года. Даже если бы компании прямо сейчас отказались от своей задумки и начали выпускать товар «на полную катушку», рынок подвержен некоторой инерции. Да и чипы памяти доходят до производителей конечной продукции далеко не сразу. А ведь этой продукции еще надо попасть на прилавок или в каталог интернет-магазина. Поэтому какой-нибудь терабайтный SSD Adata XPG SX8200 Pro в скором времени может прибавить 20-50% к своей стоимости.

Проще говоря, из-за необъявленного сговора Samsung, Hynix и Micron в 2024 году оперативная память и SSD будут дорожать. В таких случаях в экономике хорошим инструментом может быть бойкот продукции обнаглевших производителей. Но организовать его не получится – по сути на рынке DRAM и NAND наблюдается олигополия. Это тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм. А если эти фирмы еще и координируют свои действия, договариваясь между собой, получается уже монополия. Серьезных конкурентов у обнаглевших монополистов нет.

Как бороться с картельным сговором на рынках DRAM и NAND

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Потребители в большинстве случаев не могут эффективно бороться с монополией на некоторых рынках, поэтому у государств с развитой экономикой имеются собственные антимонопольные органы. Есть такие, разумеется, и у США, и у Южной Кореи. Но пока они не обращают особого внимания на сложившуюся ситуацию, хотя против некоторых компаний открывали дела и за гораздо меньшие прегрешения. Возможно, пока прошло слишком мало времени, хотя в тематических СМИ о рассматриваемом сговоре пишут уже как минимум в течение 8-9 месяцев.

К сожалению, граждане России мало могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Впрочем, написать в Федеральную комиссию США или в Комиссию по справедливой торговле Южной Кореи может любой. И чем больше будет обращений в эти антимонопольные органы, тем больше вероятность, что они запустят расследования в отношении Samsung, Hynix и Micron, и оштрафуют компании за искусственное манипулирование рынком. Тогда этим фирмам придется как минимум на время отказаться от методов, подобных используемым сейчас. Если же антимонопольщики не будут вмешиваться, то крупный бизнес сможет управлять ценами на DRAM и NAND неограниченно долго. Выпуск подобных чипов на передовых техпроцессах — крайне наукоемкая отрасль, и в нее почти невозможно залететь со стороны. Требуются для того, чтобы начать выпускать DRAM и NAND также значительные финансовые вливания, и, конечно, дорогостоящее оборудование, на приобретение которого стоят очереди. Проще говоря, единственная надежда — на антимонопольщиков.

Что делать покупателям, пока антимонопольные органы бездействуют

Пока антимонопольщики не взялись за Samsung, Hynix и Micron, компании, вероятно, продолжат гнуть свою линию, искусственно ограничивая объемы производства продукции и поддерживая на рынке выгодный им дефицит. При этом цены, по оценкам экспертов, еще и близко не вышли на свой максимальный уровень — в 2024 году ожидается удорожание чипов еще на 20-50%. Поэтому потребителям, и в особенности геймерам, можно дать простую рекомендацию – покупайте, пока цены не улетели в космос. Здесь стоит учесть еще и тот факт, что часть мер поддержки курса рубля истекает в марте, а будут ли они продлены — большой вопрос. Поэтому советую запасаться как оперативной памятью, так и SSD.

ОЗУ игровому компьютеру в 2024 году нужно 32 гигабайта, причем двумя планками – для активации значительно повышающего пропускную способность подсистемы памяти двухканального режима. Если речь идет о DDR4 памяти, то наиболее выгодный вариант с точки зрения соотношения стоимости и характеристик – комплекты из пары шестнадцатигиговых модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18. Что же касается DDR5 – желательно брать планки хотя бы DDR5-6000 или DDR5-6400. По твердотельным накопителям рекомендации стандартные: M.2 PCI-Express модели с DRAM-буфером емкостью 1 терабайт или 2 терабайта.

Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о том, почему в 2024 году твердотельные накопители и оперативная память будут дорожать быстрее, чем другие комплектующие – если, конечно, не случится какого-либо форс-мажора вроде усугубления политического кризиса вокруг Тайваня. Если у вас меньше 32 гигабайт оперативной памяти и меньше 2 терабайт на твердотельном накопителе – советую закупиться, пока рубль не подешевел, а ОЗУ и SSD не подорожали. А что вы думаете – на сколько процентов дороже станут компоненты ПК, для которых нужны чипы DRAM или NAND в 2024 году? Пишите в комментариях!

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