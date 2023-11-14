



Всем привет! С вами Zero, и это первый ноябрьский выпуск «Народного ПК» – рубрики, в которой я рассказываю об интересных игровых конфигурациях в разных бюджетах. В сегодняшней статье я рассмотрю геймерский ПК стоимостю 100 тысяч рублей – благо, российская национальная валюта наконец-то начала укрепляться, и цены на некоторые компьютерные комплектующие в магазинах пошли вниз. Но хватит предисловий, поехали!

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Открывает нашу сборку заслуженный ветеран рубрики – народный шестиядерный двенадцатипоточный процессор Intel Core i5-12400F. За последний месяц он заметно подешевел – в октябре модель предлагалась в «Регарде» за 16 600 рублей, на момент же написания материала – за 14 860 рублей. Среди причин, вероятно, можно назвать укрепление курса рубля, а также выход 14-й серии процессоров Intel.

«Двенадцать тысяч четырехсотый» по-прежнему остается оптимальным в своей ценовой категории игровым процессором. Конкурировать с ним может разве что AMD Ryzen 5 5600, который стоит на 2 500 рублей дешевле при незначительно сниженной игровой производительности. Выбор между этими двумя CPU – это выбор часто не практический, а несколько философский и говорящий о том, какую из двух ключевых в мире компаний, производящих процессоры для настольных ПК, поддерживает потребитель. Лично я считаю, что лучше переплатить за пусть небольшой, но прирост производительности, если переплата не является неадекватно большой, поэтому в данном случае предлагаю вам Core i5-12400F. Если же вы со мной не согласны и хотите сэкономить – берите Ryzen 5 5600 и материнскую плату на чипсете AMD B550 с парой разъемов M.2 для твердотельных накопителей, а также подходящий кулер. В остальном сборку можно не менять.

Кстати, о материнских платах. В российские магазины наконец-то завезли множество моделей на новеньком чипсете Intel B760, причем по цене они часто оказываются привлекательнее, чем старые варианты на B660, которые, к тому же, будет все сложнее найти. Для ноябрьской сборки за 100 тысяч рублей я выбрал недорогую плату Gigabyte B760M H DDR4 – да, у нее всего пара разъемов для модулей оперативной памяти, но больше нам и не понадобится, поскольку 32 гигабайт ОЗУ, набранных двумя шестнадцатигиговыми планками, хватит на весь жизненный цикл сборки. Ключевое же требование к материнской плате, помимо совместимости с выбранным процессором и поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express, у меня одно – наличие двух портов для подключения скоростных SSD, поскольку, как подсказывает мой опыт бывалого геймера, одного накопителя со временем начинает не хватать, даже если это двухтерабайтник. А если терабайтник – тем более.

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Многие воздушные системы охлаждения китайской компании ID-Cooling выделяются по сравнению с конкурирующими решениями привлекательным соотношением стоимости и характеристик, и модель под названием SE-214-XT RING – не исключение. По эффективности отвода тепла она не уступает, например, DeepCool GAMMAXX 400 V2, а стоит пусть немного, но дешевле. Благодаря сочетанию радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора кулер легко справляется с популярными шестиядерными процессорами, такими, как Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600/5600X. Более того, его производительность для отвода тепла от упомянутых CPU даже избыточна: вентилятор системы охлаждения будет вращаться на средних, а не на высоких оборотах, а значит, уровень шума будет комфортным.

Солидная игровая конфигурация в 2023 году обязательно должна оснащаться как минимум 32 гигабайтами оперативной памяти, а работать эта самая оперативная память должна в двухканальном режиме. Исходя из таких вводных, рекомендую сразу взять комплект из пары модулей емкостью 16 ГБ каждый, при этом не пренебрегая также частотой и таймингами. Рекомендуемая конфигурация – 3200-3600 МГц, 16-18-18 или 16-20-20. При этом планки китайских Noname-производителей брать не советую – лучше возьмите что-то из ассортимента Silicon Power, Patriot, G.Skill, Kingston или других заслуживших доверие брендов. Благо, ОЗУ сейчас стоит недорого, хотя, если верить слухам, в 2024 году она подорожает, а еще сильнее подорожают твердотельные накопители из-за намечающегося на рынке дефицита чипов памяти DRAM и NAND.

Твердотельный накопитель советую сразу взять хотя бы на терабайт – при покупке нового компьютера обычно хочется установить и попробовать как минимум несколько игр, а если вы купите менее емкий SSD, то свободное место очень быстро закончится. Более того, быстро закончится оно даже если вы купите терабайтный накопитель, поэтому я и предложил для сегодняшней сборки материнскую плату с двумя разъемами M.2 PCI-Express. Отличным вариантом за свои деньги будет, например, такой SSD, как ADATA Legend 960 Max – он демонстрирует высокую надежность и шикарные для своей ценовой категории скоростные показатели, которые для игровых сценариев использования можно считать не просто достаточными, а даже избыточными. Впрочем, не устану повторять: запас карман не тянет.

В отличие от процессоров, графические ускорители за прошедший месяц не подешевели, а многие и подорожали, поэтому уместить в бюджет более производительную видеокарту, чем использовавшаяся в октябре NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, пока не представляется возможным. Горевать по этому поводу, конечно, не стоит: для разрешения FullHD это вариант практически ультимативный, и, если к чему-то можно придраться, так это к наличию у карточки только 8 гигабайт видеопамяти – 12 или хотя бы 10 гигабайт смотрелись бы в данном случае уместнее. По чистой производительности RTX 4060 Ti немного уступает RTX 3070, но если активировать технологии DLSS 3/Frame Generation, доступные в ряде требовательных игр, то новинка вырывается далеко вперед. Превосходит модель «три тысячи семидесятую» и по энергоэффективности – 5-нанометровый техпроцесс TSMC в данном случае на высоте.

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Блок питания, как обычно, предложу взять с солидным запасом – сегодняшней сборке с лихвой хватило бы и 550-ваттной модели, но вдруг в будущем вы захотите сделать апгрейд, например, заменив графический ускоритель на условный NVIDIA GeForce RTX 5070? Одним из наиболее выгодных предложений в ценовой категории «до 5-6 тысяч рублей» является БП ELP-700S от тайваньского бренда Chieftec, отлично зарекомендовавшего себя за последние 10-15 лет. В бюджетном сегменте блокам питания Chieftec нет равных – откровенно неудачных и проблемных моделей у компании, в отличие от ее конкурентов, почти нет. Подавляющее большинство решений Chieftec отличаются честной мощностью, высокой надежностью и скромным уровнем шума – и это при весьма доступной цене.





И последний на сегодня компонент сборки – это корпус. В прошлом месяце я предлагал Zalman Z1 Plus, и мог бы оставить его, но для разнообразия рассмотрим еще более просторную модель, которую можно купить практически за те же деньги – Phanteks MagniumGear NEO Air. По-умолчанию она оснащена только двумя, а не тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, но больше нашей конфигурации и не нужно. К тому же, кейс может похвастаться привлекательным дизайном, отличной эргономикой, обилием свободного места и удобством сборки и обслуживания. В него можно устанавливать длинные (до 400 мм) видеокарты и процессорные кулеры с высоким (до 170 мм) радиатором. Стоит отметить и превосходную продуваемость комплектующих, а также наличие системы прокладки кабелей.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание на итоговую таблицу:

По производительности конфигурация получилась такой же, как и в прошлом месяце – да, процессор в ноябре можно приобрести немного дешевле, как и блок питания, зато подорожали видеокарты и материнские платы. Надеюсь, что курс доллара опустится ниже 90 рублей – если укрепление рубля продолжится, есть вероятность, что подешевеют и компьютерные комплектующие. Ждать столь же выгодных цен, как год назад, конечно, не приходится, но хотелось бы, чтобы RTX 4060 Ti стоила хотя бы около 40 тысяч рублей, а не около 45-50 тысяч. Посмотрим, что будет ближе к Новому Году.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить, да так, чтобы не потерять в производительности?

На материнской плате, если взять модель с одним разъемом M.2 PCI-E вместо двух. Но тогда не получится в дальнейшем установить еще один быстрый твердотельный накопитель. А еще – на блоке питания и корпусе. Например, подойдут 550-ваттная или 600-ваттная модель от Chieftec и недорогой игровой кейс без предустановленных вентиляторов – установить одну «вертушку» можно и самостоятельно. Но визуально и акустически такая сборка будет хуже. К тому же, обслуживать ее будет не так удобно, да и при замене видеокарты на более производительную с высокой вероятностью придется менять и БП.

А во что вложить дополнительные средства, если бюджет превышает 100 тысяч?

В видеокарту – вместо RTX 4060 Ti возьмите RTX 3070 Ti, а лучше – RTX 4070 или даже RTX 4070 Ti.

Какой для связки Core i5-12400F и RTX 4060 Ti или RTX 4070 взять монитор?

К RTX 4060 Ti – FullHD, к RTX 4070 – QuadHD. В обоих случаях – на базе IPS или VA матрицы, с повышенной частотой обновления, хотя бы 120+, а лучше 165+ Гц. Без мерцания (обычно такие дисплеи маркируют как Flicker-Free, но в идеале – смотрите обзоры и тесты). Также советую обращать внимание на поддержку технологий адаптивной синхронизации и проверять устройство перед получением на битые пиксели.

Безопасно ли заказывать в «Регарде» с доставкой до двери в другой город?

Да. Сам я заказывал процессор (Intel Core i7-13700KF), SSD (Samsung 980 Pro 2 ТБ), корпусные вентиляторы и не только. Упаковывают сотрудники компании все отлично – во много слоев пупырчатой пленки и вспененного полиэтилена. К тому же, встретив курьера, вы можете при нем вскрыть и осмотреть заказ, и, если вас что-то не устроит, отказаться от получения.

Что будет с курсом рубля и ценами на компьютерное железо в ближайшие месяцы?

Строить прогнозы на такие темы достаточно сложно, но, исходя из текущих реалий, можно предположить, что российская национальная валюта закрепится в диапазоне 85-95 единиц за доллар. Напомню, что установленная Банком России ключевая ставка сейчас составляет 15%, хотя еще летом она не превышала 8.5%. Также на поддержание курса рубля сработали заявления президента РФ Владимира Путина и подписанный им указ об обязательной продаже 43 крупными компаниями-экспортерами части валютной выручки. Действовать этот указ будет на протяжении 6 месяцев. Дополнительный фактор, который также влияет на курс – предстоящие в марте президентские выборы. Полагаю, что значительного ослабления рубля до марта с вероятностью в 95% не будет, а значит, можно надеяться, что как минимум некоторые компьютерные комплектующие подешевеют.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой компьютер можно собрать в ноябре 2023 года за 100 тысяч рублей – как выяснилось, примерно такой же, как и в октябре. Укрепление российской валюты еще не успело сильно сказаться на ценах, хотя отдельные компоненты ПК уже успели подешеветь. Но российские ритейлеры всегда гораздо быстрее и охотнее поднимают стоимость товаров, чем снижают. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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