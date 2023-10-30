Всем привет! С вами Zero, и это не совсем обычный выпуск «Народного ПК» – рубрики, в которой я рассказываю об игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня я поведаю вам о недорогой сборке без видеокарты за 40 тысяч рублей, предназначенной для дальнейшего апгрейда. В базовой же версии она годится для того, чтобы играть в нетребовательные игры на средних и в некоторые ресурсоемкие проекты на минимальных настройках. Впрочем, хватит предисловий, поехали!

реклама





Начну, как обычно, с процессора. Поскольку сегодняшняя конфигурация по-умолчанию не будет обладать дискретным графическим ускорителем, выбирать следует среди CPU со встроенным видеоядром. При этом нет смысла смотреть в сторону процессоров с четырьмя и менее ядрами – шестиядерники давно уже перешли в массовый сегмент, поэтому ориентироваться желательно именно на них. С учетом таких вводных, полагаю, что оптимальный вариант – это AMD Ryzen 5 5600G на основе сокета AM4. По производительности процессорной части он уступает Ryzen 5 5600/5600X, поскольку основан на мобильной архитектуре Cezanne, а также обладает урезанным объемом L3-кэша. Если установить дискретную видеокарту, то модель примерно равна Ryzen 5 3600.

Что же касается возможностей встроенного графического ядра – оно худо-бедно, но позволяет играть во многие современные проекты на минимальных настройках с 30+ FPS, хотя в высоконагруженных сценах могут наблюдаться неприятные просадки, поэтому прохождение подобных тайтлов лучше отложить до приобретения дискретной видеокарты. Примерами таких проектов могут служить Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 и Assassin’s Creed Valhalla. А вот в нетребовательные игры, такие, как Counter Strike 2 и DOTA 2 можно с комфортом играть и на средних, причем с 60+, а не 30+ FPS.

Материнскую плату стоит взять с заделом под будущий апгрейд – это должна быть модель, базирующаяся на наборе системной логики B550 – с поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express. Явно не будут лишними и парочка разъемов M.2 для установки скоростных твердотельных накопителей – все-таки одного SSD заядлому геймеру надолго не хватит, если это не двухтерабайтник или четырехтерабайтник. Наш же бюджет такие емкие модели со старта брать не позволяет, так что один слот стоит оставить свободным. Кстати, рассматривать материнские платы на чипсете B450 и других без поддержки PCI-E 4.0 не советую – многие современные видеокарты начального и среднего игрового сегмента задействуют только 8 линий интерфейса, а потому их производительность снижается при использовании третьей, а не четвертой версии.

реклама





Кулер логично взять с большим запасом по эффективности отвода тепла – вариант, рассчитанный на 180 Вт, стоит всего на 200-400 рублей дороже, чем модели на 110-130 Вт. В бюджетном ценовом сегменте одним из наиболее интересных по соотношению стоимости и характеристик является вариант от китайской компании ID-COOLING под названием SE-214-XT RING. Это недорогая, но весьма продуманная, качественно спроектированная и выполненная воздушная система охлаждения, состоящая из радиатора с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. В нашем случае этот вентилятор будет вращаться на низких оборотах, а значит – без лишнего шума, поскольку TDP Ryzen 5 5600G находится на весьма невысоком уровне.

В 2023 году в игровой компьютер рекомендуется устанавливать 32 гигабайта оперативной памяти, причем функционирующей в двухканальном режиме. Тем не менее, сразу использовать подобный объем нам не позволяет бюджет, поэтому поначалу можно обойтись 16 гигабайтами, набранными двумя восьмигиговыми планками. Рассмотренная выше материнская плата обладает четырьмя разъемами для модулей ОЗУ, и в будущем вы можете докупить еще пару модулей или продать старые и взять новый комплект – из двух шестнадцатигиговых. Рекомендую рассматривать наборы с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или близкими к указанным значениям. Кстати, как прогнозируют эксперты, оперативная память вскоре начнет дорожать из-за разворота тренда на удешевление чипов DRAM, поэтому с ее приобретением лучше не затягивать.

Разъемов для твердотельных накопителей у нас два, так что со старта можно установить недорогую полутерабайтную модель, а в будущем докупить к ней двухтерабайтник. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть SSD ADATA Legend 750 – он отличается высокой надежностью и неплохими для своего ценового сегмента скоростными характеристиками. К сожалению, за последние месяцы рассматриваемый накопитель подорожал примерно на 500 рублей – сказались как ослабление курса российской национальной валюты, так и ожидающееся удорожание чипов DRAM и NAND. Впрочем, предпринятые президентом, правительством и Центробанком меры начали работать, и рубль наконец-то перешел к стабильному укреплению. Соответственно, следует ожидать пусть и не слишком значительного, но снижения цен на компьютерные комплектующие, цифровую и бытовую технику и другие импортные товары.

реклама





Блок питания следует взять недорогой, но качественный, надежный и с запасом по мощности для будущего апгрейда, а именно – установки игрового графического ускорителя. Отлично подойдет что-то из бюджетных решений тайваньской компании Chieftec – этот бренд уже можно считать проверенным. Советую присмотреться к Chieftec Eco GPE-600S – с таким БП можно установить не только NVIDIA GeForce RTX 4060, но и RTX 4060 Ti, и даже RTX 4070. К дополнительным преимуществам модели, помимо адекватного набора разъемов и высокой надежности, отнесу тихую работу 120-миллиметрового вентилятора – на фоне процессорного кулера и системы охлаждения видеокарты, а также, в будущем, корпусных «вертушек», блок питания вы вряд ли услышите.

Среди корпусов можно взять, например, Accord 3407 – это просторный, продуманный с точки зрения организации пространства и современно выглядящий кейс. По-умолчанию он не оснащен вентиляторами, но в будущем вы можете добавить до восьми «вертушек». Это, впрочем, не понадобится – даже после установки видеокарты с лихвой хватит и двух-трех. В целом же, за свои деньги модель достаточно хороша, хотя недостатки у нее, как и у всех бюджетных корпусов, тоже имеются. К ним можно отнести тонкий металл стенок, отсутствие предустановленных вентиляторов и шумоизоляции, а также скудный комплект пылевых фильтров. Недорогие шасси Zalman превосходят решение Accord, но и стоят они примерно на полторы-две тысячи рублей дороже.

Подводим итоги

Все компоненты ПК выбраны, внимание – на таблицу:

Конечно, сборка выглядит компромиссной, и без установки видеокарты комфортно играть с ней получится в первую очередь в нетребовательные игры – ресурсоемкие проекты придется запускать на минимальных настройках и с консольными 30 FPS. Тем не менее, если в будущем приобрести условную NVIDIA GeForce RTX 4060, вы сможете играть в разрешении FullHD практически в любые тайтлы на максимальных или околомаксимальных настройках c 60+ FPS, причем задействуя трассировку лучей. Там, где графическому ускорителю не хватит чистой производительности – помогут технологии DLSS3/Frame Generation. Главное – не включайте режим Ultra-Performance, он сильно мылит картинку. Остальные режимы работают хорошо или отлично.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какую в будущем докупить видеокарту?

Вариант-минимум для игры на средних настройках – RTX 3050. RTX 4050 на момент написания статьи не только еще не вышла, не было и ее анонса. Оптимальный, на мой вариант для FullHD-гейминга – RTX 4060 или RTX 4060 Ti. А если хотите замахнуться на QuadHD – берите RTX 4070. Только не забудьте докупить еще и оперативной памяти.

Что еще разумно приобрести при апгрейде за исключением графического ускорителя?

Как я уже написал, оперативную память – добейте объем ОЗУ до 32 ГБ. Также желательно взять еще один твердотельный накопитель на пару терабайт. По желанию – корпусные вентиляторы.

Стоит ли менять процессор?

Только если в будущем удастся найти интересный вариант на вторичном рынке – условный Ryzen 5 5600 за несколько тысяч рублей.

Во что вложить деньги, если бюджет больше 40 тысяч – например, 45 тысяч?

Сразу покупайте 32 гигабайта ОЗУ и более емкий SSD. Также можно взять корпус с предустановленными вентиляторами.

Стоит ли ожидать удешевления компьютерных комплектующих в ближайшие месяцы?

С высокой вероятностью – да, хотя и незначительного. Рубль, кажется, закрепился ниже отметки в 95 единиц за доллар, и финансовые аналитики и экономисты считают, что тенденция на усиление российской национальной валюты продолжится в ближайшие месяцы. Если реальность совпадет с ожиданиями, то магазины немного снизят цены. При этом ждать таких же выгодных предложений, как прошлой осенью, в любом случае не стоит.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую конфигурацию ПК можно собрать осенью 2023 года за 40 тысяч рублей. Под апгрейд, а именно – под будущую установку графического ускорителя. Тем не менее, даже без видеокарты рассматриваемая сборка позволяет с комфортом играть в старые или нетребовательные игры и худо-бедно справляется с большинством требовательных на минимальных настройках, выдавая около 30 FPS. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)

SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И другие материалы