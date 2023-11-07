Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какие устройства и вещи людям частично или полностью заменил смартфон – большинство позиций из списка, вероятно, покажутся вам довольно очевидными, но некоторые могут и удивить. Справедливости ради, что-то из перечисленного заменил даже не смартфон, а мобильный телефон, но поскольку смартфон можно назвать продвинутым мобильным телефоном, упомянуть их будет уместно. Поехали!

Калькулятор

И первое устройство, которое заменил людям смартфон – это калькулятор. Нет никакого смысла использовать отдельный девайс, если приложение на мобильном гаджете полностью дублирует все его функции. Даже если калькулятор какой-то специализированный, например, инженерный, в магазинах приложений, таких, как Google Play и App Store, вы легко найдете ему замену. Стоит отметить, что любые калькуляторы являются крайне нетребовательными к вычислительной мощности смартфона приложениями – их можно использовать даже на сверхбюджетном девайсе, таком, как Xiaomi Redmi 12C. Конечно, калькуляторы не были вытеснены мобильными гаджетами полностью, поскольку они гораздо дольше функционируют без необходимости подзарядки или смены батареек, но обычному потребителю они стали не нужны.

Записная книжка

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Не менее успешно современные смартфоны справляются с функциями миниатюрной записной книжки – зачем носить с собой бумажный блокнот, когда с его задачами легко разбирается приложение? Причем не просто разбирается, а разбирается значительно лучше – в смартфоне заметки можно помечать и раскладывать по категориям, нет никаких ограничений и по их количеству – их может быть хоть 10, хоть 100, хоть 1000. Бумажная же записная книжка или тетрадь достаточно быстро закончится – это хорошо известно, например, студентам, в XXI веке до сих пор переписывающим лекции.

Диктофон

Не менее успешно мобильные телефоны и смартфоны справляются с функцией диктофона – если в голову пришла какая-то идея, а печатать нет возможности, можно включить запись. Выручают приложения-диктофоны и в менее очевидных ситуациях – например, при разговорах с другими людьми, которые нужно записать незаметно от собеседников. Диктофонные записи могут даже выступать доказательством в суде, при этом наличие на столе или в руках смартфона никого не удивляет, а значит, записывать разговор можно незаметно. При этом заказывать различные «шпионские гаджеты» вроде ручки с видеокамерой или диктофоном в России незаконно – соответствующие случаи широко освещались в СМИ. А вот записывать разговор при помощи смартфона можно, как и вести съемку. Диктофон можно использовать на любом современном смартфоне или даже мобильном телефоне.

Словарь

Еще пару десятилетий назад люди активно использовали словари – как толковые, так и переводческие, причем нередко это были весьма габаритные и увесистые тома, которые занимали много места. Сейчас необходимость в них полностью отпала – словари, как и любые книги, можно найти в электронном виде, при этом в большинстве случаев рациональнее воспользоваться не словарем, а переводчиком, например, Google или Deepl. В ближайшие годы точность перевода дополнительно повысится за счет обучения специальных нейросетей, которые постепенно заменят привычные интернет-переводчики за счет гораздо более тонкого понимания контекста.

Будильник

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Одна из самых очевидных вещей, вытесненных смартфонами – это будильники. Нет, их по-прежнему покупают, но скорее для того, чтобы украсить спальню, потому что по функциональности приложения на смартфонах значительно превосходят будильники как отдельные устройства. Если, конечно, говорить о девайсах, которые используют исключительно звуковые сигналы – будильники с имитацией солнечного света мобильные гаджеты заменять пока не научились, но использует их крайне малый процент людей. В целом же, подавляющее большинство пользователей смартфонов заряжают их рядом с кроватью или даже на кровати, поэтому мобильные устройства используются в качестве будильников, которые находятся под рукой.

Портативная консоль

Заменили смартфоны и большинство портативных консолей, причем любители игр, не желающие пользоваться для гейминга исключительно сенсорным экраном, могут приобрести для своего смартфона специальный геймпад или даже пару, либо воспользоваться клавиатурой. Мобильные устройства субфлагманского и флагманского сегмента, такие, как Xiaomi Poco F5 или Samsung Galaxy S23 Ultra щелкают даже самые требовательные и ресурсоемкие игры вроде Genshin Impact как орешки, а новенькая SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 будет справляться с ними еще лучше, чем актуальные решения.

MP3-плеер

Портативные аудиоплееры, весьма популярные в середине «нулевых» годов, исчезли с рынка почти полностью, став уделом немногочисленных аудиофилов. И действительно, зачем носить в кармане или в сумке дополнительное устройство, когда музыку можно воспроизводить со смартфона, причем иметь ее для этого на флеш-накопителе совершенно необязательно. Большинство людей в настоящий момент предпочитают не скачивать музыку, а использовать различные потоковые сервисы, такие, как Spotify, хотя остались и «олды», скачивающие альбомы любимых исполнителей и воспроизводящие их с флеш-накопителя смартфона.

Радиоприемник

Радиоприемники в 2023 году в основном используют только некоторые пенсионеры, да и то в силу привычки, и чаще автомобильные. Молодые же пользователи если и слушают радио, то через интернет при помощи все того же смартфона, а в большинстве случаев предпочитает уже упомянутые потоковые аудиосервисы с продвинутыми рекомендательными алгоритмами. Традиционные же радиоприемники уже практически отправились на свалку истории, хотя отдельные радиолюбители родом из «доинтернетной» эпохи до сих пор любят с ними ковыряться.

Пейджер

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Строго говоря, пейджеры были вытеснены скорее мобильными телефонами, чем смартфонами, но, как я уже говорил, смартфоны по сути являются продвинутыми «мобилками», в которых функция непосредственно звонков отошла на второй план, но все-таки присутствует. Некоторые люди, родившиеся после 2000 года, могут даже не сразу поверить, что когда-то существовали такие устройства, как пейджеры – зачем нужна дополнительная «прокладка» в виде оператора, которому требовалось диктовать сообщение?

Автомобильный навигатор

Навигаторы в виде отдельных устройств не исчезли как класс, но автомобилисты их уже не используют – в основном их приобретают некоторые охотники, рыболовы и туристы, да и то скорее в качестве подстраховки на случай разрядки или неработоспособности смартфона. Стоит отметить, что современные смартфоны, за исключением самых бюджетных, в большинстве своем обладают более качественными дисплеями, чем навигаторы, а также работают значительно быстрее. К тому же, на них можно выбирать, каким именно приложением пользоваться, и использовать дополнительный функционал вроде отображения пробок. Кстати, таксисты для использования в качестве навигатора чаще всего выбирают смартфоны с большим экраном.

Бумажная карта

В девяностые годы многие водители возили с собой в автомобиле специальную книжку с картами дорог как минимум своей области, а иногда – еще и соседних областей или даже всей России. Сейчас необходимость в бумажных картах для обычного пользователя практически полностью отпала, хотя они и могут эксплуатироваться военными, туристами и еще несколькими отдельными категориями граждан. При этом цифровые карты, как правило, превосходят бумажные по точности и предоставляют множество дополнительных возможностей, а также часто обновляются.

Календарь

Отпала у людей необходимость и в бумажных календарях, которые теперь в основном используются как элемент интерьера, а не как вещь, необходимая с практической точки зрения. Посмотреть, на какой день недели выпадет то или иное число, или узнать, будет ли праздник в будний или выходной удобнее, используя смартфон, а не бумажный календарь. К тому же, последние обычно ограничены лишь одним годом, на мобильном же устройстве можно отмотать дату хоть на 10 лет назад, хоть на 10 лет вперед.

Фотоаппарат без сменной оптики

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Несмотря на то, что зеркальные и беззеркальные камеры со сменной оптикой здравствуют и не собираются уходить в прошлое, сегмент дешевых фотоаппаратов-мыльниц практически полностью вымер – их заменили камеры смартфонов. Даже если бы мыльницы до сих пор существовали, использовать их было бы неудобно по сравнению с универсальным мобильным устройством, которое всегда с собой. К тому же, смартфоны открывают перед пользователем возможности цифровой фотографии, а некоторые «камерофоны» и флагманские устройства уровня Apple iPhone 15 Pro Max снимают не хуже многих камер со сменной оптикой, за исключением профессиональных моделей.

Наручные часы

Люди, привыкшие узнавать, сколько сейчас времени при помощи смартфона, хорошо знают, что в большинстве случаев устройство приходится доставать дважды – на первый раз время не запоминается. А если серьезно, то наручные часы сейчас стали имиджевым аксессуаром, лишенным какой-либо практической надобности, если это именно классические часы, а не спортивная или умная модель. Также, если говорить о часах, то их активно заменяют фитнес-браслеты, обладающие куда более широким функционалом.

Стационарный телефон

Во многих квартирах и домах больше не используется стационарный телефон, поскольку в нем нет какой-либо необходимости – чаще всего звонят на него или спамеры, или пожилые люди, медленнее других адаптирующиеся к современной жизни и новым технологиям. Поэтому в подавляющем большинстве случаев домашний телефон не отключается только ради пожилых родственников, если те не могут освоить смартфон и мессенджеры, да и мобильным телефоном пользуются с трудом. Впрочем, значительный процент пенсионеров уже вполне себе бодро перекидывается смешными видео в Viber или WhatsApp.

Фонарик

Смартфон, конечно, не заменит полноценный фонарик в лесу или на темной улице, но вот если в доме внезапно отключили электроэнергию, или вы уронили ключи в плохо освещенном подъезде, он вполне поможет успешно справиться с этой ситуацией. Возможностей вспышки камеры смартфона хватает для подавляющего большинства бытовых ситуаций, люди же, чья профессиональная деятельность или хобби требуют использования фонарей, по-прежнему покупают их в качестве отдельных устройств и правильно делают.

Флеш-накопитель

С некоторой натяжкой, но все-таки можно заявить о том, что смартфоны постепенно заменяют собой и флеш-накопители в ряде сценариев их использования. В первую очередь – когда с помощью флешки надо перенести файлы с одного компьютера на другой. Сделать это без проблем можно и при помощи смартфона – как посредством кабеля, так и по воздуху, при помощи Wi-Fi или Bluetooth. Впрочем, флешки в ближайшие годы точно никуда не пропадут – во многих случаях они по-прежнему удобнее. Что же касается смартфонов – если вы планируете переносить с их помощью данные, стоит выбирать модели с емким накопителем – как минимум на 256 ГБ. Например, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256.

Карта лояльности магазина

А вот где удобнее использовать приложения на смартфоне вместо устаревших решений – так это в магазинах. Зачем таскать с собой десяток, а то и два десятка карт лояльности от разных компаний, когда проще установить соответствующие приложения и закинуть их ярлыки в одну папку на рабочем столе? Лично мне сначала не нравилось, что на кассе нужно доставать смартфон, но со временем я осознал, что использовать его удобнее, чем рыться в кошельке в поисках нужной карточки.

Банковская карта

Кстати, о карточках. Оплата смартфоном – еще одна весьма удобная штука. Предъявил карту лояльности в виде QR-кода или штрих-кода на мобильном устройстве и тут же оплатил покупку при помощи него же. Проще говоря, смартфон в современном мире превращается в универсальный инструмент для взаимодействия с магазинами, особенно с учетом того, что в браузере или приложении можно изучить ассортимент того или иного ритейлера и сделать заказ.

Паспорт и другие документы

В ряде случаев смартфон может заменить и документ, удостоверяющий личность или подтверждающий какие-либо права, к примеру, права на управление транспортным средством. Традиционные документы в виде книжек или карточек, конечно, в этом десятилетии еще никуда не исчезнут, но предъявление вместо них электронной версии на экране мобильного устройства постепенно станет нормальным и привычным.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 20 устройствах и вещах, которые современному человеку полностью или частично заменил смартфон. Возможно, я забыл упомянуть еще какие-либо предметы – если вы хотите дополнить мой список, пишите в комментариях. А также пишите, используете ли вы что-либо из перечисленного или предпочитаете пользоваться возможностями своего мобильного устройства. И покупайте смартфоны в магазине «Регард» – доставка доступна по всей территории России.

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