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Zelikman За пост начислено вознаграждение
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti вновь заняла первое место в рейтинге "Цена за FPS" среди видеокарт двух компаний
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Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

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  Долгое время видеокарты от AMD занимали первое место в рейтинге "Цена за FPS", модель AMD Radeon RX 6600 являлась безоговорочным фаворитом для геймеров. С учетом того, что карта позволяет с комфортом играть даже в самые требовательные игры на FullHD мониторе, с ценой до 30,000 рублей данный экземпляр выглядел привлекательно. Но что если мы обладаем современным монитором с разрешением 2560 на 1440 пикселей, и хотим от своей сборки большего. Посмотрим как себя показали современные видеоадаптеры в 2K, и какая модель даст нам самое выгодное соотношение цены и производительности.

  Напомним, тесты проводились в следующих проектах: Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Настройки графики средние, разрешение соответственно Quad HD. Начнём с команды зелёных.

   В очередной раз, среди зелёного лагеря побеждает модель Nvidia GeForce RTX 3060 Ti с 8 гигабайтами видеопамяти на борту.

  По цене в 36,490 рублей на сегодня можно приобрести вариант Palit Dual, не самая лучшая система охлаждения, но при этом стоит отметить компактность данного исполнения. Из минусов всё те же чипы памяти Hynix, которые всё еще на слуху, однако, при покупке в ритейлах, от каких либо внутренних проблем видеокарты вас защищают 3 года гарантии.

  Посмотрим как обстоят дела у AMD

  В 2K среди красных самой привлекательной стала RX 6650 XT, с ценой в 30,990 рублей данная модель показывает неплохой фрэймрейт в вышеупомянутых играх. Однако первое место на этот раз заслуживает компания Nvidia со своей RTX 3060 Ti. В добавок видеокарта от зелёных может предложить поддержку абсолютно всех современных технологий в индустрии, за исключением новейшей DLSS 3.0 предназначенной для линейки RTX 4000, однако и здесь есть слухи, что новейшую технологию запускали на видеокартах старых поколений. Проблема возникла в стабильности работы с DLSS нового поколения, но не исключено, что данные проблемы удастся каким-то образом обойти, назло Хуангу.

  Учитывая, что разница в цене за кадр не столь велика, любители красной компании могут без раздумий приобрести AMD Radeon RX 6650XT

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ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
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3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
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  Может немного вы и получите немного меньше кадров в секунду, но тем не менее ближайшие годы сможете с комфортом играть в любые современные проекты.

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