По мнению PR-менеджер североамериканского подразделения компании, из-за жёсткого контроля со стороны производителей чипов рынок видеокарт постепенно становится однотипным.

В недавнем интервью каналу Hardware Unboxed Эд Крислер, PR-менеджер североамериканского подразделения Sapphire Technology, ключевого эксклюзивного партнера AMD, выступил с неожиданно резкой критикой текущей политики производителей GPU. По его словам, строгие референсные дизайны и правила, навязываемые AMD и Nvidia, душат творчество и инновации среди партнёров по производству плат.

Видеокарты AMD Radeon

«Иногда мне очень хочется, чтобы производители чипов немного отступили назад. Дайте нам чипы, дайте нам память, скажите, что нам нужно для совместимости, а затем позвольте нам производить видеокарты. Позвольте нам быть креативными, поэкспериментировать», — заявил Крислер.

Он считает, что рынок видеокарт постепенно становится однородным. При жёстком контроле со стороны вендоров разница в производительности между самой скромной и самой разогнанной заводской видеокартой одного уровня составляет лишь 1,5–2%. Это нивелирует саму идею «высокочастотных» модификаций как класса. В результате основными факторами выбора для покупателя становятся не столько гигагерцы, сколько качество системы охлаждения, компоновка платы, уровень шума и дизайн. Однако, как отметил представитель Sapphire, эти аспекты гораздо сложнее количественно оценить и донести до потребителя, чем простые графики FPS.

Строгие рамки, по мнению Крислера, также ограничивают свободу в области пользовательского интерфейса, например, ПО для настройки RGB и разгона, и промышленного дизайна. Хотя партнёры и могут менять кулеры, потенциал для реального творчества и создания уникальных продуктов с яркой идентичностью остаётся нераскрытым.

В качестве примера того,как партнёры могут улучшать продукты, Крислер привел разъёма питания 12V-2x6, который Sapphire использует в своих флагманских видеокартах серии Nitro+. Этот разъём, в отличие от стандартного 12VHPWR, имеет более короткие сигнальные контакты, что делает подключение более безопасным и надежным. Кроме того, дизайнеры Sapphire смогли скрыть его в корпусе карты, что улучшило эстетику и сделало сборку аккуратнее