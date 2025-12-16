В недавнем интервью каналу Hardware Unboxed Эд Крислер, PR-менеджер североамериканского подразделения Sapphire Technology, ключевого эксклюзивного партнера AMD, выступил с неожиданно резкой критикой текущей политики производителей GPU. По его словам, строгие референсные дизайны и правила, навязываемые AMD и Nvidia, душат творчество и инновации среди партнёров по производству плат.
«Иногда мне очень хочется, чтобы производители чипов немного отступили назад. Дайте нам чипы, дайте нам память, скажите, что нам нужно для совместимости, а затем позвольте нам производить видеокарты. Позвольте нам быть креативными, поэкспериментировать», — заявил Крислер.
Он считает, что рынок видеокарт постепенно становится однородным. При жёстком контроле со стороны вендоров разница в производительности между самой скромной и самой разогнанной заводской видеокартой одного уровня составляет лишь 1,5–2%. Это нивелирует саму идею «высокочастотных» модификаций как класса. В результате основными факторами выбора для покупателя становятся не столько гигагерцы, сколько качество системы охлаждения, компоновка платы, уровень шума и дизайн. Однако, как отметил представитель Sapphire, эти аспекты гораздо сложнее количественно оценить и донести до потребителя, чем простые графики FPS.
Строгие рамки, по мнению Крислера, также ограничивают свободу в области пользовательского интерфейса, например, ПО для настройки RGB и разгона, и промышленного дизайна. Хотя партнёры и могут менять кулеры, потенциал для реального творчества и создания уникальных продуктов с яркой идентичностью остаётся нераскрытым.
В качестве примера того,как партнёры могут улучшать продукты, Крислер привел разъёма питания 12V-2x6, который Sapphire использует в своих флагманских видеокартах серии Nitro+. Этот разъём, в отличие от стандартного 12VHPWR, имеет более короткие сигнальные контакты, что делает подключение более безопасным и надежным. Кроме того, дизайнеры Sapphire смогли скрыть его в корпусе карты, что улучшило эстетику и сделало сборку аккуратнее