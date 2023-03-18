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Разработчики Forza Motorsport удаляют автомобили перед релизом — что происходит с разработкой

Что может быть страшнее, чем такое отношение к самой важной франшизе 2023 года у Xbox.
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Несомненно, самая важная игра этого года у Xbox - Forza Motorsport. Как минимум на нее я возлагаю большие надежды, ибо это единственный аналог и конкурент Gran Turismo на ПК. Я был удивлен после показа частички геймплея и некоторых кадров в январе на Xbox Developer Direct. Я был удивлен графикой, списком автомобилей, кастомизацией и многим другим. Короче, разработчики смогли продать мне игру еще до ее релиза и оценки от изданий. Но, чем ближе мы подбираемся к релизу, мы все больше видим проблемы в разработке. В целом, у Microsoft с разработкой игр всегда складывается плохо. У той же Forza Horizon 5 тоже были удалены автомобили, но это было из-за лицензии, поэтому прощаем. Starfield тоже как пример, ведь ее перенесли на 6 сентября. Forza Motorsport же никто сильно не беспокоит, да и громких заявлений никто не делает. Но, вы знаете, человек, который ждет игру, и следит за всеми источниками, увидит любое изменение, даже такое незначительное, но которое значительно портит репутацию Turn 10.

Дело в том, что создатели Forza Motorsport удалили из базовой игры несколько автомобилей. Давайте разбираться, что произошло.

  • Вернемся в январь, к Xbox Developer Direct:
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2018 Audi #44 R8 LMS GT3

Собственно данная история начинается с презентации Xbox Developer Direct, которая прошла 25 января. Этакая эксклюзивная презентация Xbox и Bethesda, где нам не показали Starfield. Были представлены предстоящие проекты, и конечно же туда попала Forza Motorsport от Turn 10. К сведению, данный проект разрабатывается уже более шести лет. Сообщество ждет хорошую игру, и она сейчас на хайпе, разумеется нужно использовать маркетинг, чтобы подогреть интерес еще больше.

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Такая вот мягкая перезагрузка франшизы в лице Forza Motorsport, не такая уж и мягкая. Большая часть раскрытой информации на презентации, это не геймплей, а показ графики, звуков, физики, работы над лицензированием и треками, и вот это вот все, что не имеет ничего общего с основным геймплеем и уже было показано ранее. Потрясающая графика выглядела потрясающе. Отличный звук был отличным и атмосферным. Погода была динамической и впечатляющей. Но, все это определенно не то, что мы требуем от разработчиков непосредственно на презентации. Это все было рассказано и показано раньше, зачем повторять то же самое по несколько раз на день.

Более полугода мы ждали геймплея, а нам показали лишь маленький отрывок. Определенно, это не радует. Но, мы получили немного действительно полезной информации. Например, были раскрыты все лицензированные треки. Часть новых треков даже показали на презентации, и графика поражала. Да, они проработаны хорошо.

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

После того как прошла презентация, на официальном сайте Forza Motorsport появилась публикация, или же список всех автомобилей, которые будут доступны на старте в базовой игре. Там же содержалась информация в кратком виде с презентации, включая графические обновления и список треков. И также, после презентации началась прямая трансляция, она сыграет важную роль в этой истории.

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И вот, именно в этом блоге самая большая проблема сегодняшнего дня. Тогда тизер лист насчитывал около сотни автомобилей. Но, сегодня прокрутив в самый низ мы можем увидеть неприятное объявление:

Примечание редактора от 2 марта 2023 года: Мы обновили этот блог, чтобы убрать упоминания о некоторых автомобилях, которые не будут доступны в базовой версии игры Forza Motorsport. В будущем мы расскажем, когда эти автомобили появятся в Forza Motorsport и как их можно будет получить. Мы приносим извинения за возможную путаницу.

Полный список доступных автомобилей и объявление тут.

Отправимся на официальный форум игры, где фанаты уже узнали, какие именно автомобили были удалены:

  • 2018 Audi #44 R8 LMS GT3
  • 2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R
  • 2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1
  • 2017 Oreca #38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07
  • 1983 Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956

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Спасибо огромное пользователю за внимательность!

А мы продолжим. Хочу отметить, что все эти автомобили были полностью новыми для франшизы. Ранее они никогда не появлялись в Forza Motorsport. А это и есть одна из причин, почему они были удалены. Все автомобили исчезли из базовой игры на релизе, но не из игры полностью (но это неточно). Очень странное решение.

Сначала разработчики говорят, что игра делается полностью с нуля, что не имеет ничего общего с реальностью. Далее они показывают кастомизацию, которая была обновлена, но вот же то же есть загвоздка: они показали автомобиль и тюнинг Miata. Не поспоришь, кастомизация и вправду крутая, но она также была в прошлых играх на Mazda Miata. То бишь, она была полностью перенесена с прошлых игр — отличная демонстрация, спасибо Turn 10!

А теперь удаляются новые автомобили, которые ранее не были представлены в серии Forza. Это как раз те автомобили, которые мы ждем больше всего, ибо их нигде больше не найти. Но нет, их не будет, и несмотря на то, что мы показывали все эти модельки в действии прямо на трансляции для базовой игры. Но нет, их не будет, не переживайте. Более того, некоторые модели были подробно разобраны в роликах от разработчиков, а теперь их удаляют. Так, а зачем отказываться от полноценной проработанной модели? Что ж очевидно, что их полностью не удаляют, а скорее запихнут в очередное дополнение, пропуск или донатный пак. В целом, это стандартная практика всех разработчиков, в том числе Turn 10 и Forza Horizon.

Эти же автомобили были показаны в трейлере на E3, и на многочисленных прямых трансляциях. Были показаны даже детали автомобилей: двигатель, двери и так далее. Как я понимаю, все эти ролики, трейлеры и обещания не имеют ничего общего с реальностью, потому что в базовой игре таких автомобилей не будет.

Если честно, были большие надежды на новую Forza Motorsport. Там графика, физика, автомобили, перезагрузка да новый движок. Звучит круто и надежно. Но, не так надежно, когда мы приближаемся к релизу. Что, нельзя все нормально реализовать за четыре года? Эта команда амбициозна, и добавляет много инновационных вещей в игру. Но так ли хорошо идет разработка, если создатели не могут определиться со списком автомобилей в игре. Что говорить про совершенно новый функционал, который необходим перезагрузке франшизы. Надеюсь, команда сделает все остальное правильно, и не повторит ошибку с автомобилями.

POV: перебрал с фокусом

Хотя, команда определенно знала, что автомобили не будут представлены в итоговой игре. Разочаровывает тот момент, что создатели активно рекламировали игру этими автомобилями, и в итоге так кидают сообщество. Это добавляет ненужного волнения перед релизом. Особенно сильно это тревожит, когда мы вспоминаем про перенос с весны 2023 года на неопределенный срок текущего года. По идее за шесть лет, список автомобилей должен был быть сделан окончательным, но удивительно, что это не так.

И, ситуация совершенно не похожа на Forza Horizon 5, когда там отменили Alfa Romeo, Lancia и Stalantis. Вероятнее всего, там была проблема связана с лицензированием. Перед релизом Forza Horizon 5 был слит ролик с автомобилем Lancia, однако в итоге он не появился. Не было его ни в списке автомобилей, ни в текущих дополнениях. Но в случае с Forza Motorsport проблема с лицензированием откидывается далеко-далеко: другие Audi все еще в игре, как и Porsche, как и Ginetta. А отозвать лицензию на одну единственную модель невозможно. Пострадали только новенькие автомобили, за которыми следило сообщество. Так что, это точно не проблема с лицензией. Скорее, издатель хочет заработать больше денег с любимых игроков. Как я и сказал, скорее всего, автомобили появятся в донатном бандле, пропуске или дополнении.

Что мне также не понравилось в разработчиках сегодня, так это то, что они молчат. Любые изменения в финальную игру, должны быть известны игрокам до покупки тайтла. Особенно, если изменения связанны с контентом и сильно влияют на игру негативным образом. Так вот, команда разработчиков никогда не обсуждает негативные моменты связанные с разработкой в своих социальных сетях, где и сидит большинство будущих игроков. Собственно у них складывается мнение об идеальной игре, которая никогда не портится, а на аргументы "да вот же ошибка" - все нормально, создатели точно делают все идеально и как надо. А потом на релизе они говорят, что игра плохая, создатели обманули, и вообще верните деньги и обанкротьтесь наконец!

Вместо этого, создатели публикуют изменение в блоге. Такое изменение, которое заметить очень сложно, и которое не появится в новостях у пользователей. Сам официальный сайт Forza не так популярен среди сообщества, как социальные сети, и разработчикам выгодно публиковать негативную информацию там, а вот все положительное кидать в Твиттер. Так создается картинка идеальной игры, но и обмана не было — мы же отредактировали статью, где сказали об этом.

Удаление шести автомобилей из базовой игры серьезно влияет на итоговый контент. Это определенно негативно влияет на игру, и должно быть известно пользователям. Но нет, максимум это форумная ветка и редактирование маленькой строчки на официальном сайте. Это прям то же самое, как составлять договор по аренде с мелким шрифтом, где вы потеряете квартиру, машину, дом и все сбережения.

Мои надежды становятся все меньше. Ибо, такие вот ситуации портят репутацию разработчиков, и непосредственно будущего проекта. Сначала вы показываете всю крутость игры, и рассказываете как хорошо идет разработка, а потом скрытно режете контент для будущего доната. Вроде как делается шедевр Forza Motorsport, крупное обновление для франшизы, а такое имеет место. И даже вот такое маленькое изменение перед релизом, сильно влияет на волнение. Также работает любой перенос перед релизом — всегда в таком случае вы начинаете переживать, и думать, что игра выйдет плохой. В этом есть доля правды, ведь переносить готовый проект никто не будет. А есть и доля обычного страха за будущее игры, которую ты хочешь поиграть. Ведь, перенос наоборот должен помочь исправить проблемы, и это положительная сторона, а не негативная.

В любом случае нужно активно следить за социальными сетями и официальным сайтом разработчиков, игры которой, ты очень ждешь. Ведь, иногда изменения нигде не афишируются, но меняют всю задумку оригинального проекта. В будущем нам еще могут подкинуть неприятных новостей наши любимые создатели шедевров, и будут это делать максимально тихо, чтобы большинство никогда не знало об этом, и не переживало, а несло дополнительные деньги, и только потом возмущалось из-за каких-то ошибок и несоответствий их ожиданиям.

В целом, я все еще доверяю Turn 10. Если и не будет шести новых автомобилей, не сильно и расстроимся, ведь их будет и так много. Даже если будет только графическое обновление к седьмой части, есть хорошие моменты — графическое обновление за фуллпрайс. Хотя, новый функционал определенно будет, как и крутые лицензированные треки. А, что вы думаете насчет новой Forza Motorsport? Поделитесь мнением об этой ситуации, и чего ждете от будущего тайтла, если ждете. И помните, это лишь мое личное субъективное мнение. И да, Forza все равно победит Gran Turismo!

Ознакомиться со всеми материалами по Forza Motorsport можно тут:

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