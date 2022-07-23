Видимо пит-стоп получит новые функции.

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Команда разработчиков гоночного симулятора Forza Motorsport часто делиться информацией по поводу будущей части франшизы в своем Twitter. Сегодня разработчики рассказали, что в следующей части Forza Motorsport неотъемлемую часть гоночного процесса займет ваша стратегия. К этой стратегии относится пит-стоп. На нем можно менять шины различной жёсткости и заправлять автомобиль. Довольно кратко, да и такая система давно используется в гоночных симуляторах. Но к чему этот Твит? Возможно создатели готовят что-то новое в плане гоночных стратегий, скорее всего таковым является новая функция на остановках во время заезда. Похоже, что весь процесс пит-стопа в новой части будет полностью анимированный. Игрок сможет наблюдать за процессом смены покрышек и заправкой топлива в автомобиль.

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Добавление анимации на пит-стопе вместе с динамической сменой суток и погоды, а также новый уровень физики автомобилей позволит получить совершенно новый опыт от гоночного симулятора Forza Motrosport. По крайней мере создатели обещают полную переработку физики автомобилей, улучшение графической составляющей, и конечно ввести поддержку трассировки лучей.