Разработчики продолжают подогревать интерес к проекту.

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Сегодня команда разработчиков из студии Turn 10 в своем официальном аккаунте Twitter рассказала про новую систему мастерства для Forza Motorsport. Данная система представляет собой тренировочные миссии для улучшения навыков прохождения поворотов в игре, и называется Corner Mastery. Помимо самой тренировочной системы, создатели рассказали, что Corner Mastery сопровождает таблица лидеров, позволяя сделать процесс прохождения поворотов более азартным, и интересным. Уже ждем ожесточенные сражения топовых гонщиков за сотые секунды, ради попадания в топ. Определенно таблица лидеров прибавит немалой популярности режиму, а новичкам позволит потренироваться, и после войти в онлайн с новыми навыками.

Напомню, что будущая Forza Motorsport станет довольно революционным проектом во всех смыслах этого слова. Во-первых, создатели собираются полностью поменять физику автомобилей. Во-вторых, разработчики уверенны в том, что проект сможет работать на некстген консолях Xbox в режиме 4К и 60 кадров в секунду. На младшей Series S ожидается работа в Full HD и 60 FPS. При этом будет активна трассировка лучей, причем работает она на протяжении всего игрового процесса. Также проект получит динамическую смену дня и ночи, и аналогичную систему для погодных условий.

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Forza Motorsport выходит в следующем году на консоли Xbox Series и ПК.