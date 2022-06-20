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Консольная версия Forza Motorsport будет работать в режиме 4К/60 FPS
Недавно сообщалось, что будет доступна трассировка лучей.
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Forza Motorsport, наверное, является одной из самых ожидаемых игр в этом году. Гонку уже представили на презентации Xbox & Bethesda Games Showcase, и не изменяя своей традиции она выглядит просто потрясающее. На данный момент имеется много информации по поводу будущей гонки, например динамическая смена дня и ночи, ямы на трассе и так далее.

Сегодня разработчики решили вновь порадовать фанатов, и в новом FAQ показали несколько интересных деталей об проекте, кстати, FAQ доступно всем на официальном сайте игры.

А теперь перейдем непосредственно к нововведениям: создатели подтвердили 4К разрешение и 60 кадров в секунду на топовой консоли Xbox Series X, а вот на младшей версии S будет 1080p с 60 кадрами. Скорее всего в тайтл введут различные режимы для настройки графики под себя, тем более ожидается поддержка трассировки лучей, но в таком случае будет динамическое разрешение, от 4К до 1080p.

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Вероятно, подробности об настройке графики будут известны ближе к выходу проекта в свет, однако даже известные сейчас цифры должны радовать фанатов. Обе консоли точно будут иметь возможность запустить игру в комфортных 60 кадрах в секунду. Попробовать игру можно будет весной следующего года на ПК и некстген консолях Xbox.

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#steam #xbox #rtx #forza motorsport
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