Геймплей, как и обещали, показали.

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Недавно прошла презентация Xbox Developer Direct. Различные студии показали свои игры, в том числе Turn 10 со своей Forza Motorsport. После просмотра трансляции, сложилось впечатление, что новая часть Motorsport - действительно существенное обновление для игры. Хотя, с Gran Turismo данный "симулятор" не сравнить.

Разработчики значительно расширили автопарк, в новой Forza будет представлено более 500 реальных моделей от различных брендов, начиная от старых Porsche, и заканчивая электрическими гиперкарами. Все автомобили подвергаются тонкой настройке и кастомизации, для казуальных игроков есть простая система модернизации деталей. Разработчики пообещали, что подготовят режим карьеры для одиночного прохождения, и разработают более 800 деталей для улучшения автомобилей. Проходя сюжетный режим, можно будет разблокировать эксклюзивные предметы и автомобили.

Онлайн никуда не делся, он только улучшился, если сравнивать с прошлой частью. Игроков на треке станет больше, а физика лучше. Создатели из Turn 10 заверили, что новый движок позволил значительно усовершенствовать техническую часть проекта: новые визуальные эффекты, трассировка лучей в реальном времени, новая физическая модель для автомобилей и повреждения. По словам разработчиков, улучшения превосходят все три предыдущие части серии, даже если взять самое лучшее из трех частей и соединить в одну игру.

В игре присутствует более 20 треков, с хорошей проработкой мелких деталей. Новая трасса Kyalami Grand Prix Circuit была показана в ролике, это реальная трасса в Южной Африке. На скриншоте ниже можно оценить проработанные детали локации:

Turn 10 утверждает, что смогла сделать окружение в 10 раз реалистичнее. Нам пообещали улучшенную растительность, объемный туман, процедурные облака, и реальных живых зрителей. Тысячи 3D-зрителей с уникальными анимациями на трибунах будут поддерживать вас в гонке. И наконец, полная динамическая погода и время суток — долой одинаковые круги. Теперь можно поиграть в самую настоящую гонку на выживание, проходя дождь, ночь и бурю.

Все это сможет работать в разрешении 4К с частотой в 60 кадров, хотя, вероятно, динамическое разрешение будет преследовать консоли Xbox. Важно отметить, что создатели реализовали полную трассировку лучей. Это улучшенное освещение, которое отражает свет от дороги, зеркал и стекол, и все это работает в реальном времени, в отличие от Gran Turismo 7, где полюбоваться технологией можно только в специальном режиме.

На автомобилях будет грязь, и можно будет увидеть повреждения при столкновении. Студия отметила, что мелкие детали в повреждениях тоже будут: это различные сколы, царапины, и отвал деталей. Аварии с переворотом тоже могут произойти на треке. Вероятно, можно ждать более агрессивных ботов в гонках.

Forza Motorsport также станет лучшей в плане звука. Разработчики подчеркнули, что в игре используются реальные звуки двигателей, шин, и даже подвески. Каждый автомобиль звучит уникально, при этом звуки дополняются различными дорожными покрытиями и шинами с подвеской.

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Точная дата выхода — неизвестна, на презентации сказали, что релиз запланирован на 2023 год. То бишь, весной, скорее всего, проект не выйдет, этакий тихий перенос получается, без потери репутации. Учитывая масштабность проекта, это время пойдет на пользу.