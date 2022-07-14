Видимо Turn 10 хочет показать коллегам из Playground как нужно делать атмосферу в играх.

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Похоже, что новый гоночный симулятор от Turn 10 станет в разы лучше прошлой части. Будущая Forza Motorsport получит динамическую смену погоды в гонке, а также аналогичная система дня и ночи. Эти вроде небольшие изменения должны серьезно изменить визуальное восприятие проекта игроками, и передать пользователю больше атмосферы реализма. Вы только представьте заезд на час реального времени, а через полчаса после старта гонки, вы попадаете под ночной дождь, справляясь с управлением из-за мокрого асфальта. Это нововведение должно сильно поменять опыт от вождения в симуляторе.

Видимо Turn 10 желает хорошенько так удивить своих коллег из Playground Games. Конечно, Motorsport не получит открытого мира, как это сделано в Forza Horizon 5, однако маленькие локации будут проработаны куда лучше огромной пустынной Мексики, где в принципе ничего, кроме песка нет.

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Релиз симулятора Forza Motorsport запланирован на весну следующего года на ПК и консолях Xbox. А пока воспользуюсь моментом и напомню об обещании разработчиков серьезного скачка физики в новой части Motorsport. Создатели переработали настройки подвески, даже самые незначительные параметры были изменены в итоге этой работы, что повлияло на ход автомобиля. Результат схож с изменением физики в Forza Horizon 5.