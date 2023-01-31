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Джефф Грабб из Giant Bomb поделился прекрасной информацией, которая касается даты выхода долгожданной Forza Motorsport. По мнению журналиста, проект выйдет не ранее второй половины 2023 года, разработчики несколько перенесли релиз. Видимо, сокращения Microsoft уже в действии, ведь увольнение 10 тысяч рабочих должно как-то сказаться на работоспособности разработчиков.
Информация была раскрыта Граббом в последнем эпизоде подкаста GameMess Decides. Грабб общался с Майком Минотти из GamesBeat и подробно разобрал всю полученную информацию от надежных источников по поводу релиза Forza Motorsport.
По всей видимости симулятор будет выпущен до конца текущего года, и вероятно, не в первой половине. Я несколько раз переспросил, и ответ был одинаковым. Я не думаю, что это будет удивительным для сообщества. Однако я задаюсь вопросом, почему разработчики просто не могут сказать об этом сейчас напрямую, поскольку говорить о переносе позже будет еще сложнее.
Напомню, что Forza Motorsport выйдет в "2023" году. Ранее разработчики планировали выпустить игру весной, однако на мероприятии Xbox Developer Direct планы поменяли. Сообщество приняло новость положительно, сказав, что создатели могут брать столько времени, сколько понадобится для создания хорошего проекта.
Напоминаю, что на Developer Direct нам показали геймплей проекта и рассказали об основных нововведениях. Создатели продемонстрировали работу динамической погоды, также была показана динамическая система времени суток. Трассировка лучей будет работать в реальном времени в гонках, а на консолях будет режим 4K/60FPS. Пообещали новые тактики, больше тюнинга и настроек для автомобилей, а также обширную кастомизацию с офлайн карьерой и испытаниями. В игре будет более 500 автомобилей и 20 реальных треков, их хорошо детализировали. Подробно об этом здесь.
После трансляции осталось хорошее впечатление, я бы сказал, даже надежда на замену Gran Turismo. Правда, Forza так и останется аркадой, симулятором тут и не пахнет, учитывая, что поддерживаются контроллеры. Однако при всем при этом, игра, скорее всего, будет более реалистичной, нежели Forza Horizon 5, поскольку создатели поработали над движком и серьезно переработали его.