Плавный переход от охоты к рыбалке.

Разработчики известного симулятора охоты The Hunter: Call of the Wild анонсировали новый проект, тоже симулятор, и тоже с открытым миром — рыбалка Call of the Wild: The Angler.

Разработчики взяли самое лучшее из The Hunter и перенесли это на воду. Игра предлагает стать начинающим рыболовом, со временем становясь более опытным. Заняться рыбалкой можно как в одиночку, так и вместе со своими друзьями, кооперативный режим остался без изменений.

У каждого вида рыбы будет свое поведение, а вам необходимо тщательно подбирать подход к каждому из них, естественно не забывая обращать внимание на условия окружающей среды. У игроков во владении будет большое количество различных катушек, приманок, удочек и других приспособлений для ловли большеротого окуня, горного сига и других рыб.

В трейлере показали локацию похожую на Северную Америку, однако с дополнениями можно ожидать переход в более опасные регионы, как это было с The Hunter. Судя по всему исследовать природу можно будет не только пешком и на лодке, но и на внедорожниках.

В кооперативе заявлена поддержка до 12 игроков. Уже сейчас имеется поддержка русского языка (интерфейс), и необходимые системные требования, ознакомиться с ними можно на официальной странице в Steam.

