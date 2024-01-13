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vizir47
Бывший глава Google Эрик Шмидт разрабатывает военный беспилотник-невидимку
Шмидт приступил к реализации своего собственного военно-промышленного проекта для победы в «технологической войне» против Китая

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Эрик Шмидт, бывший глава Google (с 2001 по 2011 год), который хочет объединить интересы Кремниевой долины, оборонной промышленности и американского государства для победы в «технологической войне» против Китая, приступил к реализации своего собственного военно-промышленного проекта.

Eric Schmidt, ancien PDG de Google, durant la Milken Institute Global Conference, le 22 mai 2022 &agrave; Beverly Hills (Californie). | Patrick T. Fallon / AFP &nbsp;

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Его цель, по сообщениям СМИ, - разработка беспилотного летательного аппарата-невидимки. С 2017 года, когда Эрик Шмидт покинул Alphabet, материнскую компанию Google, где проекты, связанные с вооружениями, никогда не были популярны среди команд, он делает основной акцент в своей деятельности на оборону.

Проект Шмидта направлен на создание американской альтернативы китайским беспилотникам и будет нацелен специально на поле боя. На эту работу повлияли его недавние визиты в Украину, где миллиардер неоднократно встречался с правительственными чиновниками и военачальниками в течение прошлого года. Себастьян Трун, соучредитель Google Moonshot Lab, также участвует в этих усилиях, сообщают СМИ.

В июле 2023 года, вернувшись с Украины, Эрик Шмидт заявил в интервью   The Wall Street Journal, что будущее войны будет определяться беспилотниками. Ранее в том же году, по данным The Washington Post, Эрик Шмидт также инвестировал  10 миллионов долларов в D3 («Dare to Defend Democracy» или «dare to defend Democracy»), украинский стартап, ориентированный на оборону.

С 2017 года Эрик Шмидт посвящает большую часть своего времени и денег сближению интересов Силиконовой долины и Пентагона с помощью различных консультативных комитетов, аналитических центров и своего обширного портфеля стартапов. В Вашингтоне он выступал за то, чтобы военные ведомства ускорили свои инвестиции  в технологии, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), который, по его словам, «будет играть ключевую роль в национальной безопасности и отношениях с Китаем».

Бывший председатель Совета США по инновациям в области обороны и Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту, Эрик Шмидт за рубежом считается почти государственным деятелем. Так, Андрей Ермак, руководитель аппарата президента Украины Владимира Зеленского, в сентябре 2022 года обсуждал с бывшим руководителем Google «технологические решения», которые помогут Украине выиграть военное противостояние с Россией.

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Неизвестно, когда Шмидт запустит свой беспилотный проект и как он планирует конкурировать с такими известными производителями, как Northrop Grumman и множеством новых американских стартапов, - отмечают СМИ. Возможно, он надеется извлечь выгоду из растущего интереса Пентагона к беспилотникам американского производства. Вдохновленное Украиной, Министерство обороны США фактически запустило в ноябре 2023 года программу под кодовым названием «Репликатор», направленную на создание в Соединенных Штатах тысяч «расходных» боевых беспилотников и прекращение господства Китая в этом секторе.

#сша #беспилотники #сша vs китай #эрик шмидт
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