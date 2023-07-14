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Пригожин впервые с 24 июня появился на фото – что произошло с ЧВК «Вагнер» за последние недели
Что делал в последнее время Пригожин, и что из заявлений прессы соответствует действительности

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В последнее время в прессе курсирует огромное количество новостей о ЧВК «Вагнер», часть из которых придумана журналистами, тогда как другая лишь отчасти отражает реальное положение дел. Давайте соберём лишь некоторые факты, поскольку объединить все данные в одном материале просто невозможно. Начнём с фотографии Пригожина, которая была сделана пару дней назад (находится в конце материала и опубликована в официальной группе в Телеграмм). Судя по всему, бизнесмен одним из первых заехал во временный лагерь на территории Беларуси. Заметно, что палатка не имеет удобств, а кровати односпальные. Неясно, засыпает Пригожин, или только проснулся. Собственно, это не так важно, ведь мы впервые видим основателя ЧВК «Вагнер» воочию после 24 июня. Продолжим с интервью командира ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби. Это легендарный воин, который имеет медаль Героя России, поэтому к его словам прислушиваются. Зомби отметил, что несмотря на давление со стороны Минобороны РФ, из его отряда никто не ушёл, а многие бойцы предпочитают отсидеться дома, но не вливаться в ряды регулярной армии. 

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Доподлинно известно, что 29 июня состоялась встреча между президентом России, Пригожиным и 35 командирами ЧВК «Вагнер». Детали держатся в тайне, ну а после этого бизнесмену вернули свободу передвижения, активы и многое другое. Например, есть фотографии медалей Пригожина, где можно заметить звезду Героя России и многие другие награды. Но если в правовом поле Пригожин смог отстоять свои интересы и получил от властей индульгенцию, то журналисты не собирались останавливаться. Особенно активны были федеральные каналы, разоблачающие хитроумные схемы по обогащению за счёт бюджета. По этому поводу стоит посмотреть материал, в рамках которого финансовый аналитик ЧВК «Вагнер» даёт исчерпывающую информацию обо всех деньгах, которые Пригожин получил от государства. Сумма немаленькая и превышает 800 миллиардов рублей. Есть над чем подумать. 

Относительно неплохо идут дела и по договорённостям с Лукашенко. Президент Беларуси потвердел, что имел с Пригожиным телефонный разговор, в рамках которого озвучил свои условия. При этом стало известно о том, что в назначенные сроки бойцы ЧВК «Вагнер» в подготовленные для них лагеря не явились. Похоже, возникли неожиданные проблемы, которые пришлось решать в срочном порядке. Не исключено, что речь о событиях, которые происходили в Сирии. Так, Минобороны РФ пришло к выводу, что нужно убрать из этой страны всех «музыкантов», в результате чего часть бойцов вернулась на родину, тогда как другая в срочном порядке переместилась в Мали и другие африканские страны. Несмотря на давление со стороны Минобороны РФ и враждебное отношение со стороны ЦРУ и различных иностранных государств, ЧВК «Вагнер» сумела провести удачную операцию в ЦАР, где были спасены шахтёры из Китая. 

В правительстве РФ подтвердили, что не планируют выводить ЧВК «Вагнер» из Африки, поскольку главы этих государств принимают решения самостоятельно. Проще говоря, Пригожину дали добро на проведения операций в Африке и пообещали не мешать. В то же время появилась информация о том, что «вагнеровцы» централизованно уходят из полевых лагерей в ДНР. Колонны двигались по трассе М4 в сторону Москвы и сегодня уже вошли во временные лагеря в Беларуси. Ходарковский отметил, что исчезновение Пригожина из информационного поля можно назвать временным явлением. Знаменитый командир батальона «Восток» уверен, что совсем скоро бизнесмен сменит амплуа и начнёт играть главную роль. Немудрено, ведь у Пригожина осталась Африка, значительные финансовые возможности, ну а переоценить его влияние в СВО невозможно. Не исключено, что подразделения ЧВК «Вагнер» будут переброшены в Харьковскую область, но пока всё это лишь неподтверждённые домыслы. 

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Ну и точку поставил В. Путин. По мнению главы государства, ЧВК «Вагнер» не существует юридически. Президент посетовал на не совершенность законодательства и считает, что необходимо как можно скорее решить данную проблему. При этом очевидно, что в настоящее время места Пригожину и его бойцам в России нет. Любопытно, как сам Путин и командиры ЧВК «Вагнер» оценивают встречу от 29 июня. Президент уверяет, что командиры готовы были поддержать его предложение вернуться в СВО под управлением Минобороны РФ. А вот несколько командиров, включая Зомби и Лотоса, категорически с такой оценкой не согласны. Оба уверяют, что готовы вернуться и защищать интересы России, но делать это будут только в составе ЧВК «Вагнер». Бойцы пишут о боевом духе и поддержке, которая царит в подразделениях. А также рассказывают о многих других подробностях, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке. 

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#чвк вагнер
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