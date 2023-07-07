Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Бойцы ЧВК «Вагнер» передислоцировались из Сирии в Мали – что ждёт «музыкантов» в будущем
Похоже, африканские страны могут уже совсем скоро отказаться от услуг ЧВК «Вагнер»
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
43" TV Philips дешевле 20 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV

Неясно, чего ожидал Пригожин, когда отдал приказ нескольким тысячам бойцам ЧВК «Вагнер» устроить мятеж. Похоже, он хотел вызвать власти на диалог, но всё зашло слишком далеко, а ключевые решения приняты. Сам бизнесмен старается дистанцироваться от прессы, поэтому приходится ориентироваться на различные источники, включая официальные заявления пресс-службы Кремля. В итоге можно сделать вывод, что уголовное преследование Пригожина завершено, но была дана команда дискредитировать имя бизнесмена, а также приуменьшить заслуги «музыкантов» при помощи различных вбросов в прессе и на федеральных каналах. Очевидно, что мы с вами знаем слишком мало, поэтому выводы делать не будем, но доподлинно известно о том, что против ЧВК «Вагнер» предприняты репрессивные меры. Надёжные источники сообщают, что подразделению перекрыли кислород, отрезав от основных источников дохода за рубежом.

реклама

По данным агентства Reuters, отряды «музыкантов» покинули Сирию, о чём заявляет Навар Шабан из Центра стратегических исследований Омран. Известно, что правительство Сирии не высказало публичных комментариев по поводу мятежа Пригожина, при этом боевые офицеры и представители разведки в частном порядке выразили озабоченность, следя за развитием событий, опасаясь, что мятеж может подорвать прочность российского военного присутствия в стране. Сообщается, что ранее численность «вагнеровцев» в Сирии достигала 450 человек. После событий 24 июня власти Сирии и российские военные командиры предприняли оперативные меры против бойцов ЧВК «Вагнер», включая блокировку телефонных линий, вызов командиров на российскую военную базу и требование заключить новые контракты с Министерством обороны или немедленно покинуть страну. Источники, включая сирийских силовиков, находящиеся рядом с российскими войсками, и региональные официальные лица подтверждают эти меры.

По данным Reuters, отказавшихся бойцов быстро эвакуировали на территорию РФ.  Один из источников утверждает, что количество отказавшихся подписать контракты составляет «десятки», что удивило сирийских чиновников, ожидавших большего числа участников. Похоже, большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» сохранила верность Пригожину. Но есть ещё один нюанс, ведь журналисты пишут, что предложенная Минобороны зарплата была существенно ниже. Согласно данным отслеживания полётов, в период с 25 по 27 июня было отмечено не менее трёх рейсов российских рейсов между Латакией (Сирия) и Бамако (столица Мали, западноафриканская страна, где ранее располагались «музыканты»). Неясно, сколько бойцов отправились в Мали, но по словам сирийских аналитиков и бывшего сирийского офицера, знакомого с деятельностью «вагнеровцев» в прошлом году Пригожин уже выводил из Сирии опытных российских бойцов для участия в СВО. 

рекомендации
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
43" TV Philips дешевле 20 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Журналисты напоминают, что бойцы ЧВК «Вагнер» занимались охраной сирийских нефтяных месторождений. По словам источника в сирийской службе безопасности и западного дипломата, базирующегося в регионе, авиабаза Хмеймим служила логистическим центром для переброски «вагнеровцев» в Ливию и другие африканские страны. Западные дипломаты считают, что со временем и эти государства откажутся от услуг Пригожина. Не исключено, что это уже происходит, а данных о том, сколько сегодня бойцов готовы вместе с Пригожиным уйти в Беларусь, в прессе нет. Мало того, есть все основания полагать, что пока бойцы и вовсе в полевых лагерях не появились. По соображениям конфиденциальности источники отказались называть свои имена. Запросы о комментариях от правительства Сирии, российского Министерства обороны и «ЧВК «Вагнер» остались без ответа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#политика #чвк вагнер
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бойцы ЧВК «Вагнер» не явились в лагеря в Беларуси, а также покидают африканские страны
Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный признал, что ВСУ больше нечем наступать
США отправляют в Украину кассетные боеприпасы и ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Херсонской области заявил, что Каховского водохранилища больше нет
15
Пользователи активно обсуждают найденные при обыске фото Пригожина в разных костюмах
16
Вагнер сохранил возможность действовать в Украине
11
Как США зарабатывают на Германии и Франции и как Польша и Чехия получают миллиарды за помощь Украине
+
Запад: AMX-10 отлично показали себя в боях с повстанцами, но они не предназначены для борьбы с T-90M
7
В мировой сети появились кадры запуска корректируемых бомб ФАБ-500М62 с подвеса бомбардировщика
1
Politico: американские власти скорее всего не смогут выяснить, кто пронес кокаин в Белый дом
4
В ходе обысков стало известно, что Пригожин является Героем России, ДНР и ЛНР
5
Аналитики Bitfinex прогнозируют возвращение фазы роста биткоина
+
Практически целая ракета Storm Shadow упала в поле в зоне СВО и будет после тщательно изучена
2
Запад объяснил малую эффективность AMX-10RCR: "Ранее машина использовалась только против повстанцев"
9
«Снесло крышу от больших денег». Какими причинами объяснили мятеж ЧВК «Вагнер» на российском ТВ
15
Рогозин: российские бойцы обнаружили и доставили в тыл британскую крылатую ракету Storm Shadow
+
3 российских истребителя Су-35 перехвалили 3 американских ударных дрона MQ-9 Reaper над Сирией
1
Стоимость NVIDIA GeForce RTX 4080 впервые упала до 999 долларов
+
В США создаются мемы про кокаин в Белом доме, а Трамп прямо обвинил в появлении порошка Байденов
+
Мемы с Пригожиным стремительно набирают популярность
6
Хакеры «Солнцепёк» удалили базу данных призывников Украины, поставив под угрозу всеобщую мобилизацию
4
Совбез ООН зачем-то допустил Украину к участию в заседании по иранской ядерной программе
+
Оверклокер разогнал RTX 4090 до 3975 МГц: в пике она потребляла 1127W
6

Популярные статьи

Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
2
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
60
Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
40
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
5
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
30
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
2
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
13
Выбор ноутбука для работы и учёбы - рассмотрим 3 оптимальные модели
11
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
3
Мои впечатления от игры Rage 2. Часть 2
5

Сейчас обсуждают

Китя.
20:26
5600Х3D поставит с картой 7900ХТ для 2К выше крыши.
Ryzen 5 5600X3D оказался самым выгодным процессором на рынке – сокет АМ4 актуален уже 6 лет
MinerETh
20:25
Не туда ты смотрел. И видел, что хотел увидеть. Факт в том, что твоя амд-говняшка не тянет даже в 2к старые игры. Тебя опять обманули.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
for2ne
20:23
Я надеюсь что выпустят. Хочется посмотреть как Хуанг выстрелит себе сразу в обе ноги. С одной стороны бенчмарки наглядно докажут и покажут где конкретно 8гб не хватает и почему в 2023 и далее 8гиговый...
Интерес партнёров NVIDIA к GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт крайне невысок
Enforsen Bsv
20:21
... ха-ха-ха ... всё это рисовки))) ... Вспоминаю , весь запад кричал, что у них везде свои шпионы вокруг Лукашенко, что они все знают заранее ... В итоге , ни одна шваль даже не предположила ( не то ...
Разведка Германии прослушивала переговоры Лукашенко с Пригожиным — немецкие СМИ
Dimkovski
20:20
ПРоцессор вообще щас ничего не решает...хоть 5600 хоть 8700...
Ryzen 5 5600X3D оказался самым выгодным процессором на рынке – сокет АМ4 актуален уже 6 лет
for2ne
20:17
Нихрена он не выгоден. Нужно обзоры слушать а не только цифры смотреть. Тот же Нексус сказал что по текущей цене проц не актуален, но в дальнейшем по скидкам или в составе бандлов может быть вполне ок...
Ryzen 5 5600X3D оказался самым выгодным процессором на рынке – сокет АМ4 актуален уже 6 лет
Иван Ершов
20:10
Удивительно какую херню придумал гигабайт с этим переходником...хотя на 6700-6800 серии от гиги разъемы питания припаяны непосредственно к плате. Саботирует Гига зеленых))
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
Cyborg39rus
20:03
Если Вы умоляли СЦ сделать всё как можно быстрее, то Вот вам результат. Я такие случаи знаю лично. Возможно вы гиперактивный человек которому нечем занятся из ПК вы не можете, вот вам и быстрый ремонт...
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
Пузо
19:59
А лет 10 тому назад тут было бы очень горячо...
Ryzen 5 5600X3D оказался самым выгодным процессором на рынке – сокет АМ4 актуален уже 6 лет
Альберт Коневал
19:56
Да пофиг на данный момент поддержка старых игр. Пусть двигаются. Чем больше игроков - тем нам выгоднее. А старые игры и на iris xe нормально идут.
TDP мобильных Meteor Lake снизится на 60%, а встроенная графика будет соперничать с GeForce GTX 1650
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем