Похоже, африканские страны могут уже совсем скоро отказаться от услуг ЧВК «Вагнер»

Неясно, чего ожидал Пригожин, когда отдал приказ нескольким тысячам бойцам ЧВК «Вагнер» устроить мятеж. Похоже, он хотел вызвать власти на диалог, но всё зашло слишком далеко, а ключевые решения приняты. Сам бизнесмен старается дистанцироваться от прессы, поэтому приходится ориентироваться на различные источники, включая официальные заявления пресс-службы Кремля. В итоге можно сделать вывод, что уголовное преследование Пригожина завершено, но была дана команда дискредитировать имя бизнесмена, а также приуменьшить заслуги «музыкантов» при помощи различных вбросов в прессе и на федеральных каналах. Очевидно, что мы с вами знаем слишком мало, поэтому выводы делать не будем, но доподлинно известно о том, что против ЧВК «Вагнер» предприняты репрессивные меры. Надёжные источники сообщают, что подразделению перекрыли кислород, отрезав от основных источников дохода за рубежом.

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По данным агентства Reuters, отряды «музыкантов» покинули Сирию, о чём заявляет Навар Шабан из Центра стратегических исследований Омран. Известно, что правительство Сирии не высказало публичных комментариев по поводу мятежа Пригожина, при этом боевые офицеры и представители разведки в частном порядке выразили озабоченность, следя за развитием событий, опасаясь, что мятеж может подорвать прочность российского военного присутствия в стране. Сообщается, что ранее численность «вагнеровцев» в Сирии достигала 450 человек. После событий 24 июня власти Сирии и российские военные командиры предприняли оперативные меры против бойцов ЧВК «Вагнер», включая блокировку телефонных линий, вызов командиров на российскую военную базу и требование заключить новые контракты с Министерством обороны или немедленно покинуть страну. Источники, включая сирийских силовиков, находящиеся рядом с российскими войсками, и региональные официальные лица подтверждают эти меры.

По данным Reuters, отказавшихся бойцов быстро эвакуировали на территорию РФ. Один из источников утверждает, что количество отказавшихся подписать контракты составляет «десятки», что удивило сирийских чиновников, ожидавших большего числа участников. Похоже, большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» сохранила верность Пригожину. Но есть ещё один нюанс, ведь журналисты пишут, что предложенная Минобороны зарплата была существенно ниже. Согласно данным отслеживания полётов, в период с 25 по 27 июня было отмечено не менее трёх рейсов российских рейсов между Латакией (Сирия) и Бамако (столица Мали, западноафриканская страна, где ранее располагались «музыканты»). Неясно, сколько бойцов отправились в Мали, но по словам сирийских аналитиков и бывшего сирийского офицера, знакомого с деятельностью «вагнеровцев» в прошлом году Пригожин уже выводил из Сирии опытных российских бойцов для участия в СВО.

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Журналисты напоминают, что бойцы ЧВК «Вагнер» занимались охраной сирийских нефтяных месторождений. По словам источника в сирийской службе безопасности и западного дипломата, базирующегося в регионе, авиабаза Хмеймим служила логистическим центром для переброски «вагнеровцев» в Ливию и другие африканские страны. Западные дипломаты считают, что со временем и эти государства откажутся от услуг Пригожина. Не исключено, что это уже происходит, а данных о том, сколько сегодня бойцов готовы вместе с Пригожиным уйти в Беларусь, в прессе нет. Мало того, есть все основания полагать, что пока бойцы и вовсе в полевых лагерях не появились. По соображениям конфиденциальности источники отказались называть свои имена. Запросы о комментариях от правительства Сирии, российского Министерства обороны и «ЧВК «Вагнер» остались без ответа.