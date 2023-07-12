На фото можно увидеть момент вручения звезды Героя России, которую Пригожину передал лично В. Путин

Недавно стало известно о том, что 29 июня состоялась беседа между В. Путиным и Пригожиным. При этом в зале присутствовало около 35 командиров ВК «Вагнер», которые высказали президенту России своё мнение относительно тех или иных событий. С тех пор преследование Пригожина прекратилось, а сам он получил возможность свободно передвигаться по России.

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Бизнесмену вернули 10 миллиардов рублей наличными, оружие и многие другие вещи, которые были изъяты из его дома. Сегодня на официально странице ЧВК «Вагнер» в Телеграмм появились фотографии наград Пригожина, которые вызывают интерес у обывателей. Прежде всего стоит обратить внимание на чёрные кресты, которые являются внутренними наградами ЧВК «Вагнер». Среди них: «За победу над ИГИЛ», медали «За освобождение Попасной» и «За освобождение Соледара», а также крест «Бахмутская мясорубка».

Можно заметить медаль «За то, что выжил». Она выдавалась бойцам, которые выжили в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года в Сирии, когда по колоннам «музыкантов» был нанесён удар при помощи авиации США. Всего в наличии 12 крестов. Кроме того, в кабинете находятся награды от лидеров стран, где сотрудники ЧВК «Вагнер» выполняли свои миссии: ЦАР, Ливия, Судан, Буркина-Фасо.

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На стене можно увидеть ряд фотографий, сделанных в различных местах, таких как Бахмут, Сирия, Ливия, Судан, ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Мозамбик, а также фото во время церемонии вручения звезды Героя России Владимиром Путиным в июне 2022 года. Отметим, что ранее в прессу попадали некоторые из наград, а это наиболее полный список. Известно, что в настоящее время большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» находится на отдыхе до августа. После этого подразделения централизованно переместятся в лагеря в Беларуси, которые оборудуются для временного размещение 9 тысяч человек.