Ну а пока бойцы ЧВК «Вагнер»планируют отдых со своими семьями, поскольку получили отпуск до августа

Сегодня на официальном канале ЧВК «Вагнер» в Телеграмм появилось большое интервью знаменитого командира Антона Елизарова, который больше известен под именем «Лотос». Давайте остановимся на основных деталях разговора. Прежде всего боец рассказал о своих планах на будущее. По его словам, всех отпустили в отпуск до начала августа. Задач много, поэтому Пригожин решил, что все заслужили отдых. Сам Елизаров признался, что уже 5 лет не был на море со своей семьёй, и другие ребята также ушли в семейные дела. Решение отдохнуть перед важными задачами, которые ждут «музыкантов», было принято на совете командиров.

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Что до дальнейшей судьбы ЧВК «Вагнер», то, во-первых, нужно перебросить бойцов на другие направления и привлечь новобранцев. Во-вторых, самая сложная задача – это присутствие в Белоруссии. Потребуется подготовить базы, полигоны, согласовать детали с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми структурами Белоруссии и наладить логистику. Работы много, и задачи непростые, а сам «Лотос» уверен в том, что чем сложнее задача, тем интереснее её решать. Командир не сомневается в том, что ЧВК «Вагнер» справится.

По его словам, он следит за ситуацией в Украине, и ему не безразлично, что там происходит. Боец признаётся, когда никто не слышит тебя, игнорирует все предложения и пути решения проблем, даже если ты кричишь об этом всему миру, то, возможно, иногда лучше отойти в сторону и наблюдать со стороны. Хотя это обидно и больно, когда у тебя есть готовые предложения и возможности решить проблему, но их отвергают. «Лотос» предлагает подождать и посмотреть на успехи армии РФ, но заверил журналиста в том, что «музыканты» готовы прийти на помощь Родине и народу, когда позовут.

Что до критики, которая в последнее время появилась в прессе, то Елизаров считает её появление неслучайной. По его словам, журналисты просто выполняют заказ Шойгу и Герасимова, пытаясь отделить ЧВК «Вагнер» от его создателя. «Лотос» полагает, что попытка взятия под контроль самого эффективного воинского формирования в мире не увенчается успехом. Елизаров напомнил, что Шойгу пытался создать свою ЧВК «Редут» и другие подобные компании, но не добился успеха. По словам бойца, ЧВК «Вагнер» – это не просто структура, – это идеология. Все командиры – настоящие рыцари круглого стола, а Пригожин сидит во главе. Разделение такой структуры равносильно её смерти, поскольку формирование быстро принимает решения и тут же их реализует. «Лотос» признаётся, что он и другие командиры стали теми, кем есть, благодаря Пригожину и его компании. Он объединил всех, и большая часть «музыкантов» продолжит исполнять миссию с верой в свою идеологию.

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Сам «Лотос» ни при каких условиях не готов возвращаться под крыло Минобороны. Он напомнил, что имеет звание Героя России, но его до сих пор хотят выселить из собственной квартиры, а государство игнорирует любые просьбы разобраться в ситуации. Что до общества, то не всё так однозначно. Елизаров пишут, что девушки носят шевроны ЧВК «Вагнер», а парни ходят в футболках и кепках с символикой подразделения. Дети во дворе играют в войнушки, где немцы – это украинцы, а красные – бойцы ЧВК «Вагнер». Отметим, что сегодня появилась информация о том, что ЧВК «Вагнер» были поставлены в Сирии перед выбором: или подписать контракт с Минобороны РФ, или уехать из страны, где они выполняли свои задачи. Часть бойцов передислоцирована в Мали, но и оттуда под давлением Минобороны РФ их могут попросить на выход. Больше информации читайте по ссылке: https://telegra.ph/EHksklyuzivnoe-intervyu-s-Lotosom-chto-zhdet-CHVK-Vagner-07-07