По мнению Путина, нужно создавать правовые нормы существования ЧВК в России

О состоявшейся 29 июня встрече между В. Путиным, Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» стало известно только несколько дней назад. При этом обе стороны отказались делиться подробностями. Согласно официальным данным, командиры пояснили президенту свою точку зрения, а также назвали причины начавшегося мятежа. Пресс-секретарь президента давал расплывчатые формулировки, поэтому многие журналисты пришли к выводу, что договорённости между сторонами решили не выносить на обсуждение прессы. При этом итоги встречи заметны, поскольку с Пригожина сняты все обвинения, а сам он свободного разгуливает по Санкт-Петербургу. Похоже, пришло время раскрыть некоторые карты, поскольку вчера Путин поделился с прессой некоторыми подробностями.

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По словам президента России, на встрече он предложил командирам ЧВК «Вагнер» несколько вариантов трудоустройства, включая службу под руководством их действующего командира с позывным «Седой». Президент подчеркнул, что эти предложения включали возможность участия подразделения в боевых действиях. Путин отметил, что многие из присутствующих выразили согласие на такой вариант (кивали головами), но Пригожин, сидевший спереди и не видевший всего этого, отказался и сказал, что ребята с таким решением не согласны.

Путин выразил сожаление о мятеже, произошедшем 24 июня, и отметил, что рядовые бойцы ЧВК «Вагнер» воевали достойно. Он также оценил результаты «музыкантов» на поле боя и действия бойцов в день мятежа. Президент подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» формально не существует в России, так как нет соответствующего законодательства о частных военных компаниях. Он заявил, что вопрос о легализации ЧВК в России требует обсуждения в Государственной думе и правительстве. По этой теме читайте материал о работе ЧВК в Украине. Известно, что ЧВК «Вагнер» будет переброшена в Беларусь, где подготовлены специальные полевые лагеря. Лукашенко планирует использовать опыт бойцов для повышения эффективности регулярной армии, ну а чем займётся Пригожин, пока неизвестно.

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В прессе пишут о том, что «вагнеровцы» остаются в Африке и проводят там успешные операции. При этом предполагается, что уже вскоре Пригожин сможет вернуться в информационное поле в новом амплуа. Вчера стало известно о движении колонн ЧВК «Вагнер» по трассе М4 в сторону Москвы. Отмечалось, что всё это происходит под контролем полиции, а «музыканты» убывают в Беларусь. Ранее подразделения вернули Минобороны РФ всё оружие, включая стрелковое и тяжёлую технику, что громко освещалось в прессе. В официальной группе ЧВК «Вагнер» пишут, что снарядов было мало и их хватило бы на пару дней активных боевых действий.