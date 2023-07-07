Сложно сказать, какие ещё проблемы возникнут у Пригожина, поскольку по сети ходит самая противоречивая информация на эту тему. С одной стороны – основателю ЧВК «Вагнер» вернули все конфискованные деньги, а также оружие. Выяснилось, что огнестрел куплен легально, а белый порошок – это всего лишь муляж. Парики нужны для конспирации, а в целом уголовное преследование остановлено. При этом на федеральных телеканалах продолжают выходить компрометирующие материалы, а значит кто-то всё же проталкивает повестку о необходимости наказать непокорного бизнесмена.
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Сегодня пресс-секретарь президента и вовсе отказался комментировать информацию о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» уходят из Африки. Ранее стало известно, что Минобороны РФ решило заменить «музыкантов» в Сирии на контрактников, но по поводу ЦАР, Мали и других стран ничего не было известно. Если нечто подобное и происходит, то неясно, по чьей инициативе. Вполне возможно, что Пригожин выводит своих бойцов самостоятельно, но не исключено, что в правительстве приняли решение больше не сотрудничать с основателем ЧВК «Вагнер.
При этом возникают вопросы относительного договора с Лукашенко. Несколько дней назад в официальной группе «вагнеровцев» появились фотографии строящегося платочного лагеря. Вчера президент Беларуси заявил, что пока все датели переезда бойцов не удалось согласовать, ну а сегодня пресса пишет о том, что «музыканты» не явились в предоставленные им пункты временного размещения в означенные сроки. Данные подтвердил советник главы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский. Что происходит, и когда ситуация разрешится, в прессе не пишут. Сам Пригожин хранит молчание, а временами от его имени бессмысленные ремарки публикуют администраторы официальной группы в Телеграмм.